Ranný brífing: Heger vybartroval Matoviča za rozpočet, Putin by opäť rád tiahol na Kyjev

Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa dohodol s Richardom Sulíkom na schválení rozpočtu. Zahlasuje zaň okrem OĽaNO a SaS aj Za ľudí a Sme rodina. Akonáhle bude rozpočet schválený, Igor Matovič skončí na poste ministra financií, čo bolo podmienku SaS, aby rozpočet podporili.

Ukrajina sa obáva, že Rusko sa môže pokúsiť o opätovný útok na Kyjev v čase prvého výročia invázie, pričom by ruské vojská opäť mohli zaútočiť z územia Bieloruska. Zhodou okolností Vladimir Putin navštívil v Minsku svojho vazala Alexandra Lukašenka.

Zhrnúť rok 2022 by sa dalo mnohými slovami, no tie slušnejšie by začínali niekde pri pojmoch náročný a divoký. Po rokoch pandémie rozpútalo Rusko vojnu u našich susedov a slovenské koaličné strany medzi sebou. Aký teda bol rok 2022? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Heger sa so Sulíkom dohodol na rozpočte. Matovič skončí ako minister financií

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: TASR)

Jedno hlasovanie delí Slovensko od toho, aby do nového roka vstúpilo bez schváleného rozpočtu na budúci rok. Po páde vlády hrozilo, že rozpočet nepodporí dosť poslancov. OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí si však presadili, aby parlament o rozpočte hlasoval dnes o 11. hodine.

OĽaNO hľadalo dohodu s SaS, ktorá návrh rozpočtu doteraz kritizovala, až ju nakoniec spoločne našli. "Máme dohodu," ohlásil premiér Heger s predsedom SaS Richardom Sulíkom po boku. "Obe strany sme urobili viaceré kompromisy," dodal Heger. Za rozpočet zahlasuje okrem OĽaNO a SaS aj Za ľudí a hnutia Sme rodina.

Dohoda medzi OĽaNO a SaS vznikla bez lídra strany a ministra financií Igora Matoviča, ktorý sa rokovaní nezúčastnil. Matovič má podľa premiéra vo funkcií skončiť v piatok. Po schválení rozpočtu vo štvrtok odíde z funkcie, potvrdil premiér Heger, ktorý by mal byť dočasne poverený vedením rezortu. Odchod Matoviča je podmienku SaS, aby rozpočet podporili. "Inak zaň nezahlasujeme," povedal Sulík.

Heger so Sulíkom ešte nerokovali o politickom vývoji. „Medzi SaS a kýmkoľvek iným neprebiehajú žiadne rokovania o predčasných voľbách alebo o hľadaní novej sedemdesiatšestky,“ povedal Sulík s tým, že podobné rokovania neprebiehali a možno nebudú ani v januári. Podľa premiéra o politickej situácii prebiehajú "rôzne diskusie". Viac prezradiť nechcel.

Čo by znamenalo neschválenie rozpočtu: Ak by Národná rada nestihla schváliť rozpočet do začiatku januára, verejné financie by sa riadili podľa rozpočtového provizória. Odpovedáme na najdôležitejšie otázky súvisiace so štátnymi dávkami a kompenzáciami v prípade neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023.

Ak by Národná rada nestihla schváliť rozpočet do začiatku januára, verejné financie by sa riadili podľa rozpočtového provizória. Odpovedáme na najdôležitejšie otázky súvisiace so štátnymi dávkami a kompenzáciami v prípade neschválenia štátneho rozpočtu na rok 2023.

Politické rezíduum OĽaNO ďalej rozožiera všetko, čoho sa dotkne. Ani desať dní pred Silvestrom vláda nepresadila rozpočet, čo by inde samo osebe znamenalo rezignáciu a voľby, ale my sme originálnejšia republika, píše Peter Tkačenko. Matovičov telefonát je Sputnik II: Keď to postavíme tak, že už takmer týždeň riešime to, komu Matovič telefonoval, keď sa rozhodol stiahnuť svoju demisiu, znie to škandalózne malicherne. Lenže toto sme tu mali aj po dovoze Sputnika, píše Zuzana Kepplová.

Keď to postavíme tak, že už takmer týždeň riešime to, komu Matovič telefonoval, keď sa rozhodol stiahnuť svoju demisiu, znie to škandalózne malicherne. Lenže toto sme tu mali aj po dovoze Sputnika, píše Zuzana Kepplová. Parlament sa zmenil na nepoznanie: Tam, kde popri floskulách, ktoré sa dajú brať len humorne, niet nič hlbšie, čo by presahovalo osoby, vzťahy a lojality, je úplne prirodzené, ak parlament, ktorý ste si zvolili, dva-tri roky po voľbách už ani nespoznáte, píše Peter Schutz.

iClinic má veľa zlyhaní pri liečbe, varuje úrad pre dohľad. Vyzýva ministerstvo, aby konalo

Majiteľ iClinic Plus Ivo Ďurkovič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) eviduje nadpriemerne veľký počet podaní na sieť očných kliník iClinic Plus a takmer dve tretiny z nich sú opodstatnené.

Vyzýva preto ministerstvo zdravotníctva, aby konalo a vyvodilo proti sieti očných kliník kroky. Rezort môže sieti iClinic Plus udeliť pokutu a odobrať jej licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Znamenalo by to, že zdravotnícke zariadenie by nemohlo napríklad robiť operácie očí, ktorými sa zviditeľnilo, pretože oproti konkurencii ponúkalo veľmi výhodné ceny.

Výška pokuty, ktorú by ministerstvo mohol udeliť iClinic Plus sa podľa komunikačného odboru rezortu nedá dopredu určiť, lebo závisí od druhu zisteného porušenia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Za posledné štyri roky úrad pre dohľad dostal na iClinic 43 podnetov. Z nich už uzavrel 24, pričom 14 považoval za opodstatnené. Celkovo vedie polícia proti iClinic 19 trestných oznámení.

V krátkosti z domova:

Vyvolať predčasné voľby bude jednoduchšie: Poslanci si v najbližších dňoch chystajú odhlasovať právomoci, ktoré by spôsobili revolúciu v pohľade na predčasné voľby a blížiace sa referendum. Ich návrhy sú však natoľko deravé, že ústavní právnici upozorňujú na množstvo problémov, ktoré tým vzniknú.

Poslanci si v najbližších dňoch chystajú odhlasovať právomoci, ktoré by spôsobili revolúciu v pohľade na predčasné voľby a blížiace sa referendum. Ich návrhy sú však natoľko deravé, že ústavní právnici upozorňujú na množstvo problémov, ktoré tým vzniknú. Truban mal čo vysvetľovať: Sudca špecializovaného súdu Michal Truban sa postavil pred disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu. Čelí disciplinárke za to, že sa nevylúčil z rozhodovania o väzbe oligarchu Norberta Bödöra, hoci sa v kauze sám spomína. Za advokáta si vybral Michala Mandzáka, ktorý zastupuje aj Bödöra.

Sudca špecializovaného súdu Michal Truban sa postavil pred disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu. Čelí disciplinárke za to, že sa nevylúčil z rozhodovania o väzbe oligarchu Norberta Bödöra, hoci sa v kauze sám spomína. Za advokáta si vybral Michala Mandzáka, ktorý zastupuje aj Bödöra. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 136 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 879 testov. V nemocniciach aktuálne leží 486 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Chystá sa Lukašenko na Kyjev? Putin ho prišiel lámať do Minska

Ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský diktátor Alexander Lukašenko. (zdroj: TASR/AP)

Ruský prezident Vladimir Putin prvýkrát od roku 2019 navštívil Bielorusko a stretol sa s bieloruským diktátorom Alexandrom Lukašenkom. Počas spoločného vyhlásenia sa vôbec nedotkli témy vojny na Ukrajine či armádnej spolupráce.

Ukrajinská bezpečnostná rada je však presvedčená , že Putin do Minska pricestoval, aby presvedčil Lukašenka o vojenskom zapojení sa bieloruskej armády do vojny. "Ani Lukašenko, ani občania Bieloruska nie sú týmto nápadom veľmi nadšení," konštatuje bezpečnostná rada.

Ukrajina sa obáva, že Rusko sa môže pokúsiť o opätovný útok na Kyjev v čase prvého výročia invázie, pričom by ruské vojská opäť mohli zaútočiť z územia Bieloruska. Ukrajinská armáda preto začala vojensky posilňovať oblasť ukrajinsko-bieloruskej hranice.

Americký Inštitút pre štúdium vojny však tvrdí, že je "veľmi nepravdepodobné", aby bieloruské jednotky napadli Ukrajinu bez priamej asistencie ruských jednotiek. Experti sa však obávajú, že Rusko chce týmito manévrami zamestnať ukrajinské jednotky v blízkosti hraníc, aby bránilo ich nasadeniu v iných oblastiach.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zelenskyj navštívil Bachmut: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Bachmut na frontovej línii v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Stretol sa s predstaviteľmi armády a odovzdal vyznamenania vojakom, ktorí už viac než štyri mesiace odrážajú ruské pokusy o dobytie mesta.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil mesto Bachmut na frontovej línii v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Stretol sa s predstaviteľmi armády a odovzdal vyznamenania vojakom, ktorí už viac než štyri mesiace odrážajú ruské pokusy o dobytie mesta. Putina nezastaví ani stotisíc mŕtvych Rusov: Boje o Bachmut „rozbíjajú“ nielen ruskú armádu, ale aj ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny, povedal ukrajinský prezident Zelenskyj s tým, že ruského prezidenta Putina nezastaví ani stotisíc mŕtvych Rusov. Zelenskyj vyhlásil, že Bachmut zostáva najhorúcejším bodom na celej frontovej línii dlhej viac ako 1 300 kilometrov.

Boje o Bachmut „rozbíjajú“ nielen ruskú armádu, ale aj ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny, povedal ukrajinský prezident Zelenskyj s tým, že ruského prezidenta Putina nezastaví ani stotisíc mŕtvych Rusov. Zelenskyj vyhlásil, že Bachmut zostáva najhorúcejším bodom na celej frontovej línii dlhej viac ako 1 300 kilometrov. Ukrajinci úspešne odrážajú útoky: Ruskí vojaci ďalej útočia na severnom úseku frontovej línie pri meste Svatove a Kreminna a pri Bachmute a v okolí Donecku, informoval ukrajinský generálny štáb. Ukrajinské vedenie tvrdí, že jeho jednotky za posledných 24 hodín odrazili množstvo ruských útokov.

Ruskí vojaci ďalej útočia na severnom úseku frontovej línie pri meste Svatove a Kreminna a pri Bachmute a v okolí Donecku, informoval ukrajinský generálny štáb. Ukrajinské vedenie tvrdí, že jeho jednotky za posledných 24 hodín odrazili množstvo ruských útokov. Trikrát posunutá invázia: Ruský prezident Putin začiatok vojny na Ukrajine trikrát posunul, uviedol predstaviteľ ukrajinskej tajnej služby Vadym Skibickyj na základe zozbieraných informácií. Posledný odklad sa podľa neho uskutočnil v polovici februára. Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára, predchádzajúce dátumy jej možného začiatku nie sú známe.

Zo zahraničných webov:

Ušetrí päť minút, meškal rok a pol a predražil sa o milióny. Čo prinesie nový úsek na R2?

Otvorenie úseku rýchlostnej cesty R2 Mýtna-Tomášovce. (zdroj: SITA)

Motoristi sa od pondelka dostanú zo Zvolena do Lučenca o niečo rýchlejšie. Národná diaľničná spoločnosť po triapolročnej výstavbe otvorila nový 13,5-kilometrový úsek rýchlostnej cesty R2 z Mýtnej do Tomášoviec. Podľa odhadov inštitútu INEKO prinesie časovú úsporu päť minút.

Plynule sa motoristi od Zvolena do Lučenca po novej autostráde dostanú najskôr o necelé dva roky. Úsek Kriváň – Mýtna by mohol byť dokončený na jar 2024. Po jeho dobudovaní ušetria šoféri na celej 20-kilometrovej trase zhruba osem minút.

Podľa odborníkov na dopravu nejde len o ušetrené minúty, ale aj o bezpečnosť. „Úsek cesty od Detvy do Lučenca bol dlhodobo vysoko nehodový. R2 obce obchádza, čo zvýši komfort obyvateľov,“ hovorí riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo Ondrej Matej.

Úsek R2 v Novohrade sa nielen omeškal o jeden a pol roka, ale aj predražil. Zhotovitelia cesty, konzorcium firiem Metrostav a Hochtief, sa pôvodne zaviazali postaviť cestu za 128 miliónov eur bez DPH. Finálna cena postupne vzrástla na 137 miliónov eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Na Slovensku nemôže vyrásť veľa Esetov: Dva týždne po vypuknutí vojny na Ukrajine slovenská softvérová firma Eset zastavila predaj produktov v Rusku a na Ukrajine. Jej majitelia a manažéri tým chceli demonštrovať postoj k nevyprovokovanej vojenskej agresii proti východnému susedovi Slovenska. Negatívne skúsenosti má s ruským režimom aj samotný Eset.

Dva týždne po vypuknutí vojny na Ukrajine slovenská softvérová firma Eset zastavila predaj produktov v Rusku a na Ukrajine. Jej majitelia a manažéri tým chceli demonštrovať postoj k nevyprovokovanej vojenskej agresii proti východnému susedovi Slovenska. Negatívne skúsenosti má s ruským režimom aj samotný Eset. Z Merkuru spravil legendu: Niektoré predmety môžu na prvý pohľad vyvolávať len pozitívne reakcie. Platí to aj o stavebnici Merkur. V bývalom Československu bola stelesnením mnohých detských snov. Ako darček na Vianoce vyvolával Merkur úsmev aj nadšenie. O to smutnejší príbeh však za sebou skrýval. Osud jeho vynálezcu a pôvodného výrobcu Jaroslava Vancla nemal šťastný koniec.

Niektoré predmety môžu na prvý pohľad vyvolávať len pozitívne reakcie. Platí to aj o stavebnici Merkur. V bývalom Československu bola stelesnením mnohých detských snov. Ako darček na Vianoce vyvolával Merkur úsmev aj nadšenie. O to smutnejší príbeh však za sebou skrýval. Osud jeho vynálezcu a pôvodného výrobcu Jaroslava Vancla nemal šťastný koniec. Nórsko pomôže Európe aj s emisiami: Nórsko sa v posledných mesiacoch stalo záchranným lanom Európskej únie, keď nahradilo Rusko na pozícii najväčšieho dovozcu zemného plynu. Bez tejto škandinávskej krajiny sa však EÚ nezaobíde ani v uhlíkovo neutrálnej budúcnosti. Nórsko vyvíja technológiu na bezpečný záchyt, transport a uskladnenie emisií uhlíka na morskom dne.

Chorvátsky Batman i talent z Podbrezovej: Desať očakávaných prestupov po MS v Katare

Cristiano Ronaldo po MS vo futbale 2022. (zdroj: TASR/AP)

Majstrovstvá sveta v Katare boli zrejme posledné pre viaceré veľké mená. Zároveň to však bol priestor pre hráčov doteraz prehliadaných a nedocenených, aby zaujali iné kluby. Jeden muž spadá do oboch kategórií.

Cristiano Ronaldo už potvrdil, že na ­MS 2026 nepôjde. Vek tam zrejme nepustí ani legendy ako Luka Modrič či Lionel Messi, koniec zvažuje aj Neymar.

Portugalčan sa v Katare nepresadil. V Manchester United namiesto získavania formy riešil konflikty. Pred začiatkom šampionátu ho dokonca vyhodili. Tridsaťsedemročná legenda, ktorá formovala futbal takmer dve dekády, hľadá novú výzvu. Má však nálepku vyslúžilého veterána, navyše s obrovskými platovými nárokmi.

Päťnásobný víťaz Zlatej lopty však nie je témou číslo jeden. Pozrite si desať najočakávanejších prestupov po majstrovstvách sveta v Katare. Od jedného z najlepších brankárov až po útočníka, ktorý zatienil ikonu.

Užívajú takmer 20 tabliet denne, aby dojčili. Laktačné poradkyne u žien podceňujú riziká

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Eva Rihová je už sedem mesiacov mamou. Približne rovnako dlho užívala aj výživové doplnky v podobe byliniek na podporu laktácie. Ide o kombináciu senovky gréckej a benediktu lekárskeho – z každej po tri tablety trikrát denne, teda dokopy osemnásť dávok každý deň.

Stretla sa pritom aj s viacerými nežiaducimi účinkami – bežné je potenie a zvýšený zápach, no pri dávkach, aké brala, zažívala aj tráviace ťažkosti, bolesti brucha, nadúvanie či nadmernú chuť do jedla.

Ženy si obvykle o užívaní týchto výživových doplnkov prečítajú v článkoch na internete či na sociálnych sieťach, kde môžu byť informácie zavádzajúce alebo nedostatočné. Zväčša sa však s nimi stretnú najmä vďaka laktačným poradkyniam.

Niektoré matky sa pritom sťažujú na to, že zažívajú aj nátlak na dojčenie, prostredníctvom ktorého u nich poradkyne vzbudzujú pocit, že bez byliniek sa im nebude tvoriť dostatok mlieka.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Slovensko stále zaostáva v rodovej rovnosti: Žien v politických funkciách je málo, vo všeobecnosti zarábajú v priemere o 350 eur menej než muži a tiež sa neporovnateľne viac starajú o domácnosť a deti. Slovensko zostáva aj naďalej medzi najhoršími štátmi v EÚ, čo sa týka rovnosti medzi ženami a mužmi. Oproti minulému roku sa nezlepšilo ani o bod.

Žien v politických funkciách je málo, vo všeobecnosti zarábajú v priemere o 350 eur menej než muži a tiež sa neporovnateľne viac starajú o domácnosť a deti. Slovensko zostáva aj naďalej medzi najhoršími štátmi v EÚ, čo sa týka rovnosti medzi ženami a mužmi. Oproti minulému roku sa nezlepšilo ani o bod. Kľúč k prekonaniu perfekcionizmu: Perfekcionisti sa zvyčajne snažia nielen do bodky splniť zadanie, ale často chcú urobiť aj niečo navyše. Existuje však rozdiel medzi perfekcionistom a tým, kto sa len snaží o dokonalosť. Práve tí druhí, ktorí túžia po excelentnosti a zastavia sa, keď dosiahnu svoje ciele, majú lepšie výsledky ako perfekcionisti.

Perfekcionisti sa zvyčajne snažia nielen do bodky splniť zadanie, ale často chcú urobiť aj niečo navyše. Existuje však rozdiel medzi perfekcionistom a tým, kto sa len snaží o dokonalosť. Práve tí druhí, ktorí túžia po excelentnosti a zastavia sa, keď dosiahnu svoje ciele, majú lepšie výsledky ako perfekcionisti. Zvieratko ako vianočný darček: Vlastnenie domáceho zvieratka vplýva na spoločenské zručnosti, fyzické zdravie aj na kognitívny vývoj dieťaťa. Z výsledkov dlhodobej štúdie na štyritisíc deťoch vo veku od päť do sedem rokov vyplýva, že tie, ktoré vlastnia zviera, majú menej problémov medzi rovesníkmi a prejavujú viac prosociálne správanie.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Zuzana Fialová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako napísala svoju hru Krása nebeská? Prečo to má podľa nej Generácia Z ťažšie? Ako zvláda podhodnotenie kultúry na Slovensku? Aké sú jej plány na rok 2023? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s herečkou Zuzanou Fialovou.

