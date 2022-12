Ranný brífing: Matovič už šaškovať s papierom v paláci nebude, Kollár dovládnuť nechce

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Igor Matovič už demisiu podať nemôže, ani keby chcel. Šéf OĽaNO je totiž len povereným ministrom financií, preťahovať o papier sa tak v paláci už nebude. Prezidentka Zuzana Čaputová proste Matovičovi v piatok odoberie poverenie na riadenie ministerstva na základe odporúčania povereného premiéra Eduarda Hegera.

Prípadná nová Hegerova vláda už do riadnych volieb zrejme nedovládne. Koaličná strana Sme rodina totiž stále trvá na predčasných voľbách. Boris Kollár vraj rešpektuje želanie prezidentky.

Slovensko bude mať v januári 30 rokov. Je to vek, keď už sa človek zastabilizuje a mal by vedieť čo so životom. Lenže pre demokraciu sú to roky krátke, mladícke. Robíme dokola tie isté chyby, no sú aj skúšky, v ktorých sme obstáli. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Vyberte si knihy s príbehom: Potešte seba aj svojich blízkych výnimočnými knihami z vydavateľstva Petit Press. V našej ponuke nájdete knihy pre každého fanúšika formuly 1, Emila Zátopka, Petry Vlhovej či Vladimíra Goffu, ale aj knihy o zdraví a otužovaní.

Ako môže Matovič v demisii podať demisiu? Znamená dohoda SaS a Hegera, že skoršie voľby nebudú?

Igor Matovič a prezidentka Zuzana Čaputová po voľbách v roku 2020. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Okamžite po páde vlády minulý týždeň opozícia na čele so Smerom zaplnila verejný priestor skloňovaním predčasných volieb ako jediného riešenia politickej krízy.

Vysmiaty poverený premiér Eduard Heger z najväčšej koaličnej strany OĽaNO a šéf opozičnej SaS Richard Sulík však v utorok večer dohodou na štátnom rozpočte zmenili priebeh "hry". Jej súčasťou je aj odchod lídra OĽaNO Igora Matoviča z postu ministra financií a podpredsedu vlády.

Obe strany sa dokázali dohodnúť vo chvíli, keď medzi nimi nebol prostredník Matovič. Heger a Sulík sa totiž dohodli v jeho neprítomnosti, hoci dovtedy SaS mesiace návrh rozpočtu odmietala.

Znamená dohoda na rozpočte aj podporu SaS prípadnej novej vláde Hegera bez Matoviča ako ministra? Je scenár predčasných volieb z pohľadu OĽaNO zažehnaný? A ako vôbec môže Matovič podať demisiu, čo avizoval, keď je celá vláda už v demisii? Denník SME pripravil sprievodcu s najzásadnejšími otázkami politického diania.

Odchod Matoviča môže byť plán: Odchod z vlády je pre Matoviča porážkou, svoj konfliktný štýl politiky prinesie do parlamentu, z čoho mali už skôr v minulosti obavy aj viacerí poslanci OĽaNO, keď sa jeho odchod spomínal. Matovič stratí priamy vplyv na riadenie štátnych financií aj na rokovania vlády, stále však zostáva predsedom najsilnejšej koaličnej strany.

Odchod z vlády je pre Matoviča porážkou, svoj konfliktný štýl politiky prinesie do parlamentu, z čoho mali už skôr v minulosti obavy aj viacerí poslanci OĽaNO, keď sa jeho odchod spomínal. Matovič stratí priamy vplyv na riadenie štátnych financií aj na rokovania vlády, stále však zostáva predsedom najsilnejšej koaličnej strany. SaS sa prepadla na hranicu zvoliteľnosti: Také nízke preferencie SaS nemala posledné tri roky. Po tom, čo strana Richarda Sulíka v septembri odišla do opozície a nedarilo sa jej v nej pôsobiť čitateľne pre voliča, sa v aktuálnom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza a Denník SME prepadla na 5,6-percentnú podporu.

Také nízke preferencie SaS nemala posledné tri roky. Po tom, čo strana Richarda Sulíka v septembri odišla do opozície a nedarilo sa jej v nej pôsobiť čitateľne pre voliča, sa v aktuálnom prieskume agentúry Focus pre TV Markíza a Denník SME prepadla na 5,6-percentnú podporu. Posledná atómovka: Ešte aj divá sviňa, ktorá rozhodnutiam SaS ako jediná ešte rozumela, definitívne stratila niť po dohode o rozpočte s Hegerom. Na výzvu, aby sa SaS nedala vydierať rozpočtom, sa Sulík vynašiel, ako len on vie, píše Peter Schutz.

Ešte aj divá sviňa, ktorá rozhodnutiam SaS ako jediná ešte rozumela, definitívne stratila niť po dohode o rozpočte s Hegerom. Na výzvu, aby sa SaS nedala vydierať rozpočtom, sa Sulík vynašiel, ako len on vie, píše Peter Schutz. Spolupráca koalície s fašistami: Každá kríza je aj príležitosť a vedia to aj v koalícii, kde pád vlády využili ako údajný dôkaz, že sa im krivdilo a oni nikdy so žiadnymi fašistami spojenectvá neuzatvárali. Ešte sa cítia urazení, píše Peter Tkačenko.

Zachránil tisícky životov, antivaxeri sa mu vyhrážali smrťou. Zomrel Vladimír Krčméry

Infektológ Vladimír Krčméry bol jednou z najznámejších tvarí očkovacej kampane na Slovensku. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bol jednou z hlavných tvárí kampane za očkovanie proti covidu počas dvojročnej pandémie koronavírusu na Slovensku. Stal sa preto terčom antivaxerov, ktorí sa mu vyhrážali smrťou.

Odborník na tropickú medicínu a infektológ Vladimír Krčméry zachránil v rozvojovom svete, ale aj na Slovensku tisícky životov. Medzi inými aj synovi niekdajšieho šéfa SNS - Jánovi Slotovi mladšiemu.

Okrem toho, že bol vyhľadávaný odborník v oblasti infekčných chorôb, sa zviditeľnil aj pochybným udeľovaním titulov prominentným politikom na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave, ktorú sám založil.

Krčméry bol hlboko veriacim katolíkom. Jeho strýko, lekár Silvester Krčméry bol za komunizmu väznený za šírenie viery medzi medikmi a robotníkmi. Jeho synovec Vladimír za totalitného režimu pašoval biblie.

Vladimír Krčméry zomrel v utorok 20. decembra 2022 na obojstranný zápal pľúc. Mal 62 rokov.

V krátkosti z domova:

Meškajúce štipendiá pre vysokoškolákov: Študuj doma, Slovensko Ťa odmení. Nie v októbri, nie v novembri, ale až niekedy po Novom roku. Sľúbené štipendiá pre mimoriadne talentovaných a sociálne znevýhodnených študentov štát ešte stále nevyplatil.

Študuj doma, Slovensko Ťa odmení. Nie v októbri, nie v novembri, ale až niekedy po Novom roku. Sľúbené štipendiá pre mimoriadne talentovaných a sociálne znevýhodnených študentov štát ešte stále nevyplatil. Bratislavský hrad má vlastný vianočný lesík: Bratislavský hrad má vianočnú výzdobu v podobe množstva stromčekov. Zažil pritom už aj pokus o vianočné trhy a legendárny stožiar Andreja Danka, ktorý mal byť dlhší ako ten u Viktora Orbána.

Bratislavský hrad má vianočnú výzdobu v podobe množstva stromčekov. Zažil pritom už aj pokus o vianočné trhy a legendárny stožiar Andreja Danka, ktorý mal byť dlhší ako ten u Viktora Orbána. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 157 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 784 testov. V nemocniciach aktuálne leží 499 pacientov, pribudli aj štyri obete ochorenia Covid-19.

Washington bol jasnou voľbou. Zelenskyj ukazuje, že vie, kto je najkľúčovejší spojenec Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Joe Biden. (zdroj: TASR/AP)

Ešte v utorok bol Volodymyr Zelenskyj v Bachmute, ktorý leží priamo na frontovej línii. V bombardovanom meste na východe Ukrajiny sa ukrajinský prezident stretol s ukrajinským obrancami, ktorým odovzdal vyznamenania.

Jeden z ukrajinských vojakov svoju medailu podával Zelenskému s tým, že chce, aby ju dal z vďaky americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi. Ukrajinského prezidenta to na okamih zarazilo, pričom vzápätí reagoval slovami: „Tak ja mu ju dám, ale vám necháme urobiť ďalšiu, pretože je vaša, zaslúžili ste si ju.“

Tristo dní od vpádu ruských vojsk Zelenskyj napadnutú Ukrajinu neopustil. Až v stredu sa vydal na vôbec prvú zahraničnú cestu od začiatku ruskej invázie, pričom zamieril do Washingtonu.

„Ukrajinský prezident týmto krokom dokazuje, že si plne uvedomuje dôležitosť spojenectva s USA,“ hodnotí pre SME bývalý český veľvyslanec v Moskve a vo Washingtone Petr Kolář. Ukrajina by bez americkej vojenskej pomoci bola stratená, tvrdí. „Spojené štáty sú najdôležitejším spojencom Kyjeva,“ zdôrazňuje Kolář.

Biden so Zelenským niečo chystajú: Stretnutia tohto typu sa nekonajú každý deň, tým menej, ak je jedna zo strán vo vojne, a v prípade USA by to malo byť niečo, čo zaváži aj pri už dodanej pomoci za desiatky miliárd dolárov. Nečakáme, že Biden oznámi vylodenie amerických vojsk na Kryme, no každý ďalší Patriot a Himars poteší, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Tempo postupu Rusov: Ruské jednotky od októbra obsadili v okolí východoukrajinského Bachmutu oblasť s rozlohou 192 kilometrov štvorcových, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny. Tempo postupu Rusov v oblasti je už od jesene viac-menej rovnaké.

Ruské jednotky od októbra obsadili v okolí východoukrajinského Bachmutu oblasť s rozlohou 192 kilometrov štvorcových, tvrdí americký Inštitút pre štúdium vojny. Tempo postupu Rusov v oblasti je už od jesene viac-menej rovnaké. Ruské plány na navýšenie stavu armády: Rusko chce zvýšiť stavy armády, v ukrajinských prístavoch zriadi základne, oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Počet príslušníkov ruskej armády by sa mal zvýšiť zo súčasného jedného na 1,5 milióna. avizoval aj vytvorenie nových jednotiek, ktoré budú operovať v západných oblastiach Ruska.

Rusko chce zvýšiť stavy armády, v ukrajinských prístavoch zriadi základne, oznámil ruský minister obrany Sergej Šojgu. Počet príslušníkov ruskej armády by sa mal zvýšiť zo súčasného jedného na 1,5 milióna. avizoval aj vytvorenie nových jednotiek, ktoré budú operovať v západných oblastiach Ruska. Rozvoj jadrového potenciálu: Rusko bude naďalej rozvíjať vojenský potenciál, vrátane jadrového, vyhlásil pri stretnutí s vedením ministerstva obrany ruský prezident Vladimir Putin. Bojovej pripravenosti sa podľa Putina čoskoro dočká aj sľubovaná ťažká medzikontinentálna raketa Sarmat.

Zo zahraničných webov:

Zdražie predsa len elektrina? Za všetkým hľadaj Mochovce, tvrdí Hirman

Jadrová elektráreň Mochovce. (zdroj: TASR)

Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič na začiatku decembra sľubovali, že cena elektriny pre domácnosti sa v budúcom roku nezmení. Tento sľub je však ohrozený.

Elektrinu pre domácnosti za zvýhodnenú cenu by mali zabezpečiť Slovenské elektrárne na základe memoranda, ktoré s ňou vláda uzavrela vo februári. Lenže dohoda sa medzičasom zjavne skomplikovala.

Základný problém podľa ministra hospodárstva Karla Hirmana je, že do konca roka sa nepodarí uviesť do prevádzky nový reaktor v atómovej elektrárni Mochovce: "Za všetkým hľadaj tretí blok."

Neistota ohľadom memoranda a zmluvy štátu so Slovenskými elektrárňami vyvoláva obavy, či od Nového roka bude pre domácnosti dosť elektriny so zvýhodnenou cenou. Hirman sa ich snaží upokojiť tým, že vláda už prijala opatrenia pre prípadný plán B.

Tým je aktivácia takzvaného všeobecného hospodárskeho záujmu, v rámci ktorého by elektrárňam direktívne určila, za koľko majú elektrinu pre domácnosti predávať.

V krátkosti z ekonomiky:

250-metrový mrakodrap v Bratislave: Bratislava sa môže zaradiť medzi najvyššie európske mestá. Developerská spoločnosť J&T Real Estate prekresľuje svoj projekt East Tower v centre hlavného mesta, ktorý mal pôvodne priniesť kancelárie. Nahradiť by ho mohol bytový mrakodrap s výškou 250 metrov. V rámci EÚ by sa výškou zaradil na štvrté miesto.

Bratislava sa môže zaradiť medzi najvyššie európske mestá. Developerská spoločnosť J&T Real Estate prekresľuje svoj projekt East Tower v centre hlavného mesta, ktorý mal pôvodne priniesť kancelárie. Nahradiť by ho mohol bytový mrakodrap s výškou 250 metrov. V rámci EÚ by sa výškou zaradil na štvrté miesto. Namiesto Mamuta byty: Keď sa povie Mamut, väčšina pamätníkov ukáže na kultovú bratislavskú piváreň, ktorá sa zaraďovala medzi najväčšie v Československu. Budova sa v posledných rokoch spomínala najmä so snahou o jej prestavanie. Jej majiteľ, ktorým je brat bývalého kontroverzného poslanca Petra Marčeka, najnovšie získal od stavebného úradu povolenie.

Keď sa povie Mamut, väčšina pamätníkov ukáže na kultovú bratislavskú piváreň, ktorá sa zaraďovala medzi najväčšie v Československu. Budova sa v posledných rokoch spomínala najmä so snahou o jej prestavanie. Jej majiteľ, ktorým je brat bývalého kontroverzného poslanca Petra Marčeka, najnovšie získal od stavebného úradu povolenie. Kto si rozdelil centrum Košíc: Kto v košickom centre a jeho bezprostrednom okolí v súčasnosti vlastní najviac nehnuteľností? A ktorí zaujímaví vlastníci v metropole východu v ostatnom čase pribudli? Pozreli sme sa na vlastníkov nehnuteľností - právnické osoby, teda firmy a inštitúcie.

Slovensko má šancu na semifinále, predpovedajú experti pred MS do 20 rokov

Radosť mladých Slovákov po výhre nad Lotyšskom na MS v hokeji do 20 rokov 2022. (zdroj: TASR/AP)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov sa začínajú už 26. decembra. Každoročne najsledovanejší juniorský hokejový turnaj sa odohrá v kanadských mestách Halifax a Moncton.

Slováci v ňom nastúpia v skupine s USA, Fínskom, Švajčiarskom a Lotyšskom. V mužstve budú mať aj veľké mená ako Filip Mešár či Šimon Nemec.

Na to, ako turnaj dopadne z celkového i slovenského pohľadu, sme sa pýtali expertov.

Odpovedali nám Tony Ferrari (expert magazínu The Hockey News), Lassi Alanen (šéf európskeho skautingu pre web Eliteprospects), Steven Ellis (analytik webu Daily Faceoff) a Jakub Hromada (skaut klubu Medicine Hat Tigers z kanadskej WHL).

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Pod katedrálou Notre Dame našli dva olovené sarkofágy. Museli patriť elite

Vedci pri skúmaní jednej z kostier, ktoré objavili v katedrále Notre Dame. (zdroj: Denis Gliksman, Inrap)

Ak by pred viac ako troma rokmi nevyhorela katedrála Notre Dame v Paríži, možno by ich archeológovia nikdy nenašli. Dva olovené sarkofágy sa ukrývali pod podlahou hlavnej lode chrámu. Objavili ich pri prieskume pred rekonštrukciou.

Teraz vedci z francúzskeho Národného ústavu preventívnych archeologických výskumov zverejnili prvé informácie o osobách, ktoré do rakiev pochovali ľudia pred stovkami rokov.

Pozostatky jedného z pochovaných nebolo ťažké určiť. Na jeho sarkofágu bola umiestnená mosadzná tabuľa s nápisom: Toto je telo pána Antoina de la Portea, kostolného kanonika, ktorý zomrel 24. decembra 1710 v 83. roku života. Nech odpočíva v pokoji.

Druhý muž bol pochovaný v sarkofágu, ktorý bol vytvarovaný podľa tvaru jeho tela. Jeho totožnosť sa však vedcom zatiaľ nepodarilo zistiť. Nazvali ho iba Jazdec, keďže z jeho panvy odčítali, že bol skúseným jazdcom na koni. Umrel vo veku medzi 25 a 40 rokmi.

V krátkosti z vedy a techniky:

Prečo cítite počas Vianoc smútok: Sviatky radosti a pokoja. Z ulíc, sociálnych sietí aj televízií na vás žiaria šťastné tváre ľudí za sviatočným stolom. Blížia sa Vianoce, no vy aj tak pociťujete nevysvetliteľný smútok. Nie ste sami. Pocity úzkosti, smútku či samoty v tomto ročnom období sa zvyknú označovať ako vianočná melanchólia. Prečo ju zažívate a ako si môžete pomôcť?

Sviatky radosti a pokoja. Z ulíc, sociálnych sietí aj televízií na vás žiaria šťastné tváre ľudí za sviatočným stolom. Blížia sa Vianoce, no vy aj tak pociťujete nevysvetliteľný smútok. Nie ste sami. Pocity úzkosti, smútku či samoty v tomto ročnom období sa zvyknú označovať ako vianočná melanchólia. Prečo ju zažívate a ako si môžete pomôcť? Technologické darčeky do 50 eur: Chcete blízkym kúpiť pod stromček drobnosť, ale nemáte predstavu, čo by sa im mohlo hodiť? Vybrali sme niekoľko zaujímavých technologických darčekov, ktoré vďaka svojej univerzálnosti nájdu využitie prakticky v každej domácnosti, na cestách či v práci. Ani na jeden nebudete potrebovať viac ako 50 eur.

Chcete blízkym kúpiť pod stromček drobnosť, ale nemáte predstavu, čo by sa im mohlo hodiť? Vybrali sme niekoľko zaujímavých technologických darčekov, ktoré vďaka svojej univerzálnosti nájdu využitie prakticky v každej domácnosti, na cestách či v práci. Ani na jeden nebudete potrebovať viac ako 50 eur. Darčeky pre efektívnejšiu prácu z domu: Práca z domu sa stáva štandardom a preto je dobré ju spríjemniť seba aj vašim blízkym. Okrem bežných darčekov im môžete pomôcť kvalitnými slúchadlami, zrýchlením internetu, či zvýšiť pohodlie kvalitnou klávesnicou a bezdrôtovou myšou. Vybrali sme niekoľko tipov na darčeky, ktoré nie sú nedostatkovým tovarom ani krátko pred Vianocami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

S kým chce zložiť novú koalíciu? Kedy budú predčasné voľby? A čo bude s Igorom Matovičom? Zvolí si strana OĽaNO v januári nového predsedu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s premiérom Eduardom Hegerom.

Podcasty SME

Zoom: Vedci overovali, či je CBD šarlatánstvo

Vedci overovali, či je CBD šarlatánstvo Teplá vlna: Braňo Fidler z Lotosových kvetov: Šport môže byť bezpečným prostredím

Karikatúra

Výpočet. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Punčové rezy. (zdroj: Tortyodmamy.sk / elenka.sop)

Cez sviatky by to chcelo na stole sladkú klasiku. Vyberte si z našich desiatich receptov na tradičné zákusky a koláče.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.