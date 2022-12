Ranný brífing: Máme rozpočet a Matovič končí. Naozaj to vyzerá na pekné Vianoce

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlament schválil štátny rozpočet na rok 2023. Podporilo ho 93 zo 136 prítomných poslancov. Proti boli štyria, zdržalo sa 38. Vláda bude mať k dispozícii 35 miliárd eur, príjmovú časť rozpočtu majú podporiť nové dane.

Igor Matovič následne potvrdil svoj odchod z postu ministra financií. "Veľmi rád za tejto situácie odstúpim, aby ľudia mohli mať pekné Vianoce," vyhlásil po schválení rozpočtu. Stále ešte nevie, či sa vráti do parlamentu.

Vojna na Ukrajine neutícha ani v tieto sviatočné dni. Putinova agresia vyhnala státisíce ľudí za hranice a tohtoročné Vianoce budú sláviť mimo svojej krajiny ďaleko od svojich rodín. Svoje tradície si tak pripomínajú len v rámci komunity, ktorá si našla dočasný domov niekde inde. Aj v Bratislave. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ranný brífing Vám každý pracovný deň prináša tie najdôležitejšie správy a po vyše 240 vydaniach v tomto roku si na Vianoce berie (verím, že zaslúžené) voľno. V mene redakcie denníka SME Vám prajem príjemné a najmä v zdraví prežité vianočné sviatky a šťastný nový rok. Uvidíme sa opäť v pondelok 2. januára 2023.

Schválili zákon roka. Na lacnejšie energie štát bude mať, Matovič musí odísť

Premiér Eduard Heger a poslanec Richard Sulík. (zdroj: SITA)

Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok. Stalo sa tak po týždňoch rokovaní a viacerých kompromisoch zo strany koalície aj opozície. Na schválenie „zákona roka“ čakalo Slovensko najdlhšie za uplynulých 23 rokov a až do posledných chvíľ hrozilo, že štát od januára spadne do rozpočtového provizória.

To by ohrozilo nielen bežný chod štátu, ale aj niekoľkomiliardovú pomoc domácnostiam, samosprávam a firmám s vysokými cenami energií.

Rozpočet v parlamente podporilo 93 zo 136 prítomných poslancov. Okrem poslancov OĽaNO, Sme rodina, či nezaradených zo strany Za ľudí zaň hlasovali aj poslanci za SaS.

"Rozpočet nie je úplne podľa našich predstáv, ale urobili sme, čo bolo v našich silách," povedal predseda SaS Richard Sulík. Svoj súhlas so zvýšením niektorých daní podmienili liberáli zrušením koncesionárskych poplatkov, trvalou 10-percentnou DPH pre gastro (pôvodne mala platiť do konca marca 2023), viacerými zmenami priamo v rozpočte, ale aj definitívnym odchodom Igora Matoviča z postu ministra financií.

Možné fatálne následky pre Eustream: Eustream čaká mimoriadne zdaňovanie, ktoré by do štátneho rozpočtu malo ročne naliať desiatky miliónov eur. Firma hovorí o diskriminácii, minister hospodárstva o fatálnych následkoch, ktoré to pre ňu môže mať.

Eustream čaká mimoriadne zdaňovanie, ktoré by do štátneho rozpočtu malo ročne naliať desiatky miliónov eur. Firma hovorí o diskriminácii, minister hospodárstva o fatálnych následkoch, ktoré to pre ňu môže mať. Bez rozpočtu by sme krachli: Generálny riaditeľ spoločnosti Magna energia Martin Ondko tvrdí, že bez ohľadu na schválenie rozpočtu by museli dodávať dotovanú elektrinu a plyn a bez pomoci štátu by skrachovali. Aké ceny budú platiť domácnosti, stále nevedia.

Generálny riaditeľ spoločnosti Magna energia Martin Ondko tvrdí, že bez ohľadu na schválenie rozpočtu by museli dodávať dotovanú elektrinu a plyn a bez pomoci štátu by skrachovali. Aké ceny budú platiť domácnosti, stále nevedia. Namiesto vládnych novín bude vládna RTVS: Vláda s obmedzenými kompetenciami sa zachovala naozaj obmedzene. Aby sa vyhla rozpočtovému provizóriu, vrhla do rozpočtového provizória RTVS. Zároveň tým splnila Sulíkov predvolebný sľub z roku 2009, píše Ján Füle.

V krátkosti z ekonomiky:

Bývanie sa v novom roku ešte predraží: Hypotéky v roku 2022 prudko zdražovali a nedá sa očakávať, že by k ich zlacneniu malo prísť v budúcom roku. Práve naopak. Základná úroková sadzba, od ktorej sa nepriamo odvíjajú hypotekárne úroky, stúpla o pol percentuálneho bodu na 2,50 percenta. Úrokové sadzby ECB tak dosiahli najvyššiu úroveň za 14 rokov.

Hypotéky v roku 2022 prudko zdražovali a nedá sa očakávať, že by k ich zlacneniu malo prísť v budúcom roku. Práve naopak. Základná úroková sadzba, od ktorej sa nepriamo odvíjajú hypotekárne úroky, stúpla o pol percentuálneho bodu na 2,50 percenta. Úrokové sadzby ECB tak dosiahli najvyššiu úroveň za 14 rokov. Vlčan ignoruje zákon: Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan uhýba infožiadosti Nadácie Zastavme korupciu ohľadom jeho podriadeného – šéfa štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa. Ten nielenže zamestnal v PPA na vysokom poste človeka blízkeho Martinovi Kvietikovi, ale sám pre neho predtým pracoval.

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan uhýba infožiadosti Nadácie Zastavme korupciu ohľadom jeho podriadeného – šéfa štátnej Pôdohospodárskej platobnej agentúry Jozefa Kissa. Ten nielenže zamestnal v PPA na vysokom poste človeka blízkeho Martinovi Kvietikovi, ale sám pre neho predtým pracoval. Ak sa Fico a Blaha zmocnia štátu, Eset zváži odchod: Keď počúvate slovník pána Fica a jeho pomocníka Blahu, tak čo by ste očakávali, keby sa zmocnili moci v štáte? pýta sa v rozhovore pre INDEX spolumajiteľ Esetu Miroslav Trnka a dodáva, že na Slovensku by už asi ďalej nemohli fungovať.

Prieskum: Predčasné voľby odmietajú už len voliči OĽaNO

Ak by o vyriešení politickej krízy po páde vlády mohli rozhodnúť namiesto politikov voliči, predčasné voľby v júni by už boli isté. Kým v parlamente zatiaľ tento variant vyústenia politickej krízy nemá dostatočnú podporu, dohoda nie je ani na druhej možnosti – podpore prípadnej novej zrekonštruovanej vlády Eduarda Hegera.

Predčasné voľby pritom podporuje 59 percent ľudí. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu pre denník SME a televíziu Markíza na vzorke 1180 respondentov od agentúry Focus, ktorá sa ľudí na riešenie krízy pýtala od 16. do 20. decembra – teda po tom, ako parlament vyslovil vláde nedôveru.

Názor väčšiny voličov je tak v zhode s opozičnými stranami Smer, Hlas, extrémistickými zoskupeniami ĽSNS a Republika a so stranou Borisa Kollára.

Naopak, voľby v septembri alebo v októbri podporuje len päť percent opýtaných. Názor ostatných dvoch parlamentných strán – OĽaNO a SaS, ktoré predčasné voľby nateraz nepodporujú, zastáva 19 percent opýtaných. Tí sa vyjadrili, že najbližšie voľby by sa mali konať až v riadnom termíne na jar 2024.

Heger zabudol, prečo žiadal predčasné voľby: Netreba byť slovenským Nestorom, kronikárom čias ani svedomím národa, aby sme si pamätali, že po predčasných voľbách OĽaNO volalo veľmi nahlas. Dokonca tak nahlas, že sa na jar 2018 hotovalo v tejto veci organizovať referendum, píše Peter Tkačenko.

Netreba byť slovenským Nestorom, kronikárom čias ani svedomím národa, aby sme si pamätali, že po predčasných voľbách OĽaNO volalo veľmi nahlas. Dokonca tak nahlas, že sa na jar 2018 hotovalo v tejto veci organizovať referendum, píše Peter Tkačenko. Musia im stačiť aj demokrati: Nejaký čas SaS Hegerovi ešte kúpila. Veď dobre, ale aspoň by mali všetci pomáhajúci prestať s tými sebaoslavnými rečami o misii demokratov pre Slovensko. Činia tak po páde vlády, ktorý SaS vyvolala na príčinách, ktorým sama neverí, píše Zuzana Kepplová.

Chrípka prerástla do epidémie. Pohotovosti sú na sviatky pripravené

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Chorých na chrípku je toľko, že do konca tohto týždňa prekročia hodnoty, keď už aj štátni hygienici hovoria o celoslovenskej epidémií.

Kým predchádzajúce dve zimné sezóny poznačené pandémiou koronavírusu a povinným nosením respirátorov spôsobili výrazný pokles počtu chorých na chrípku a ďalšie respiračné ochorenia, aktuálne sú na chrípku choré tisícky ľudí.

"Naplnili sa naše predikcie o silnejšej aktivite chrípky vzhľadom na jej nízky výskyt v uplynulých dvoch sezónach. Ľudia sú na respiračné ochorenia viac náchylnejší," tvrdí hlavný hygienik Ján Mikas.

Pred rokom bolo pred Vianocami chorých na akútne respiračné choroby približne 1200 ľudí na 100-tisíc obyvateľov, teraz ich je vyše 3500. Aj keď hygienci predpokladajú, že počas sviatkov, keď deti odídu zo škôl, bude počet chorých klesať, zostupovať bude z extrémne vysokých čísel.

Ľudia tak budú počas sviatkov nútení vyhľadať lekára častejšie. V článku nájdete aj odkazy na zoznamy ambulantnej pohotovosti pre dospelých, deti a tiež zubárskej pohotovosti podľa krajov v čase sviatkov.

V krátkosti z domova:

V Hronovciach otvorili detenčný ústav: Po štrnástich rokoch čakania štát otvoril detenčný ústav pre psychicky chorých páchateľov trestnej činnosti. Zariadenie má kapacitu 78 samostatných izieb. Ľudí, ktorí by spĺňali podmienky na umiestnenie, je však už teraz viac ako sto. Už dnes je tak jasné, že nebude stačiť.

Po štrnástich rokoch čakania štát otvoril detenčný ústav pre psychicky chorých páchateľov trestnej činnosti. Zariadenie má kapacitu 78 samostatných izieb. Ľudí, ktorí by spĺňali podmienky na umiestnenie, je však už teraz viac ako sto. Už dnes je tak jasné, že nebude stačiť. Kaskadér zo Židovskej ulice: V akčných filmoch autá jazdia dole schodmi bežne, v Bratislave to tak nezafungovalo. Policajti objavili opustené auto na schodoch v Starom meste. Dopravný expert vysvetľuje, prečo nie je dobré takéto kúsky skúšať v reálnom svete.

V akčných filmoch autá jazdia dole schodmi bežne, v Bratislave to tak nezafungovalo. Policajti objavili opustené auto na schodoch v Starom meste. Dopravný expert vysvetľuje, prečo nie je dobré takéto kúsky skúšať v reálnom svete. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 110 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 672 testov. V nemocniciach aktuálne leží 514 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Americký Patriot pre Ukrajinu je silné politické gesto. Na ochranu pred Ruskom však nepostačí

Systém protivzdušnej obrany Patriot (zdroj: TASR/AP)

Spojené štáty splnia jednu z najväčších požiadaviek Kyjeva adresovaných Washingtonu. Na Ukrajinu pošlú svoju najmodernejšiu a najžiadanejšiu zbraň protivzdušnej obrany, raketový systém Patriot.

Prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty poskytnú systém Patriot ako súčasť balíka vojenskej pomoci vo výške 1,85 miliardy dolárov spolu s výcvikom a ďalšou muníciou.

Oznámil to krátko po uplynutí tristo dní vojny a náporoch ruských raketových a dronových útokov, ktoré sa v posledných mesiacoch čoraz častejšie zameriavajú na ukrajinské mestá a obce.

Jedna batéria zďaleka nie je všeliekom, ale systém protivzdušnej obrany Patriot by mohol utlmiť zjavnú stratégiu Moskvy ochromiť ukrajinskú energetickú sieť a civilnú infraštruktúru.

S teroristickým štátom niet o čom: Kým Rusko reprezentujú vojnoví zločinci, ktorých spravodlivé miesto je v Haagu, mierová zmluva prichádza do úvahy, len ak sa za ňu vysloví a bude si ju želať obeť agresie, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ako Zelenskyj cestoval do Ameriky: O život mu mohlo ísť kdekoľvek, Moskva má agentov aj v Spojených štátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cestoval do Washingtonu vlakom, autom aj lietadlom. Chránila ho stíhačka aj protiponorkové lietadlo.

O život mu mohlo ísť kdekoľvek, Moskva má agentov aj v Spojených štátoch. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cestoval do Washingtonu vlakom, autom aj lietadlom. Chránila ho stíhačka aj protiponorkové lietadlo. Zelenskyj v Kongrese: Americká pomoc Ukrajine nie je charitou ale investíciou do svetovej bezpečnosti, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj v príhovore, ktorý predniesol v americkom Kongrese. "Porazili sme Rusko v boji o mysle sveta," uviedol ukrajinský prezident, ktorého členovia Kongresu privítali v stoji.

Americká pomoc Ukrajine nie je charitou ale investíciou do svetovej bezpečnosti, vyhlásil ukrajinský prezident Zelenskyj v príhovore, ktorý predniesol v americkom Kongrese. "Porazili sme Rusko v boji o mysle sveta," uviedol ukrajinský prezident, ktorého členovia Kongresu privítali v stoji. USA v pomoci nepoľavia: Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine a jej obyvateľom, že v boji proti Rusku nebudú nikdy sami a Spojené štáty budú stáť po ich boku tak dlho, ako to bude potrebné. Šéf Bieleho domu okrem toho znovu poukázal na nový balík pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov.

Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine a jej obyvateľom, že v boji proti Rusku nebudú nikdy sami a Spojené štáty budú stáť po ich boku tak dlho, ako to bude potrebné. Šéf Bieleho domu okrem toho znovu poukázal na nový balík pomoci v hodnote 1,85 miliardy dolárov. Rogozina zranili v Donecku: Pri ostreľovaní ukrajinského mesta Doneck utrpel zranenia bývalý ruský vicepremiér a bývalý generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin a ešte jeden vysokopostavený proruský predstaviteľ. Rogozin utrpel zranenia chrbta a bol hospitalizovaný.

Pri ostreľovaní ukrajinského mesta Doneck utrpel zranenia bývalý ruský vicepremiér a bývalý generálny riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Rogozin a ešte jeden vysokopostavený proruský predstaviteľ. Rogozin utrpel zranenia chrbta a bol hospitalizovaný. Rusko prišlo o vyše stotisíc vojakov: Rusko od februárového útoku na Ukrajinu prišlo už o viac ako 100-tisíc vojakov, tri tisícky tankov a asi 6000 ďalších obrnených vozidiel, tvrdí ukrajinský generálny štáb v dnešnom rannom prehľade situácie na bojisku v 302. deň vojny. Ukrajinskí vojaci podľa velenia odrazili ruské útoky pri 16 obciach v Donbase na východe krajiny.

Rusko od februárového útoku na Ukrajinu prišlo už o viac ako 100-tisíc vojakov, tri tisícky tankov a asi 6000 ďalších obrnených vozidiel, tvrdí ukrajinský generálny štáb v dnešnom rannom prehľade situácie na bojisku v 302. deň vojny. Ukrajinskí vojaci podľa velenia odrazili ruské útoky pri 16 obciach v Donbase na východe krajiny. Tisíce nových hrobov v Mariupole: V meste Mariupoľ a okolí pribudlo najmenej 10 300 nových hrobov, ukázali analýzy satelitných snímok od začiatku marca až do decembra. Väčšina hrobov sa nachádza na masovom pohrebisku v obci Staryj Krym.

Zo zahraničných webov:

Cítil vôňu bicykla. Anton Tkáč bol dravec v zlatom exprese

Anton Tkáč. (zdroj: TASR)

O svojom dvojkolesovom tátošovi sa Anton Tkáč vyjadril expresívne a nežne: „Od prvého okamihu som cítil čosi nenormálne – vôňu bicykla. Aj keď je to iba obyčajný kov.“

Uprostred sedemdesiatych rokov 20. storočia bol najrýchlejším cyklistom planéty. Zlatý slovenský expres z betónovej dráhy Tehelného poľa. Olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta v kráľovskom šprinte pokoril aj famózneho Daniela Morelona.

Poznali sa ako starý peniaz, a predsa s ním náš reprezentant na montrealskej olympiáde vypiekol. Ktosi prirovnal jeho lišiacky, prešibaný výkon k Panenkovmu padajúcemu listu zo slávneho belehradského kopu z bodu jedenástky.

Taká prefíkaná cyklistická habaďúra. Mal to však v nohách - v zlatom olympijskom finiši mu na klopenej dráhe namerali závratnú rýchlosť 68 km/h.

Legendárny cyklista zomrel vo veku 71 rokov. Toto je jeho príbeh.

Keby nebola tučná, nezomrel by. Šikanovanie za Titanic hraničilo s týraním, vraví Kate Winsletová

Kate Winsletová ako Rose v Titanicu. (zdroj: OUTNOW)

Nikdy sa nevzdávaj, Rose, sľúb mi to. Sľubujem. Nikdy sa nevzdám, Jack. Nikdy. Pamätníci pravdepodobne vedia, tento krátky dialóg zaznel medzi Leonardom DiCapriom a Kate Winsletovou na konci Titanicu. Obrovská loď už bola na dne a oboch zovrel mráz. On bol takmer celý v ľadovej vode, ona sa z posledných síl držala na doske z dverí a skrehnutou rukou ešte zvierala tú jeho.

I will never let go. V angličtine mali jej slová ešte jeden význam. Nikdy ťa nepustím. No scenár si vyžadoval, aby Rose urobila opak. Zamrznutého Jacka pustila, na chvíľu pozorovala, ako sa stráca v oceáne, a potom začala z plných pľúc fúkať do píšťalky a volať na pomoc záchranné člny.

Napriek tomu, že Titanic sa stal obrovským hitom a získal jedenásť Oscarov, našli sa neprajníci, ktorí sa na tejto scéne smiali a kritizovali ju s tým, že je to logický nezmysel. Prečo sa na dverách nemohol zachrániť aj Jack?

Keďže vŕtanie do filmu neprestalo ani dvadsať päť rokov od premiéry, režisér James Cameron sa rozhodol pre rázne, hoci pomerne nákladné riešenie.

V krátkosti z kultúry:

Nepríjemne aktuálna inscenácia: Nemecký dramatik a režisér Falk Richter napísal hru Never Forever v roku 2014 pre berlínske divadlo Schaubuehne a slovenskému publiku sa predstavuje po prvý raz. Nejde pritom o klasický príbeh. O ich živote, minulosti a pocitoch postáv sa divák dozvedá z útržkov rozhovorov, v rozsiahlych monológoch a rozhodne nič nedostane zadarmo.

Nemecký dramatik a režisér Falk Richter napísal hru Never Forever v roku 2014 pre berlínske divadlo Schaubuehne a slovenskému publiku sa predstavuje po prvý raz. Nejde pritom o klasický príbeh. O ich živote, minulosti a pocitoch postáv sa divák dozvedá z útržkov rozhovorov, v rozsiahlych monológoch a rozhodne nič nedostane zadarmo. Uberáme sa cestou Poľska: Ivana Šáteková sa ako výtvarníčka orientuje najmä na aktuálne spoločenské a politické dianie. Jej tvorba je nemilosrdne presná, ironická a pochopiteľná aj pre široké publikum. Jej kresba ženy s dúhovou vlajkou od krvi sa stala symbolom Teplárne.

Ivana Šáteková sa ako výtvarníčka orientuje najmä na aktuálne spoločenské a politické dianie. Jej tvorba je nemilosrdne presná, ironická a pochopiteľná aj pre široké publikum. Jej kresba ženy s dúhovou vlajkou od krvi sa stala symbolom Teplárne. Troll ako trest za kresťanstvo: Filmov, ktoré nórsky triler Troll trochu vykradol, je hneď niekoľko. Nórsky recenzent napriek tomu tvrdí, že viac ako obrazovka by Trollovi svedčalo veľké plátno a dal mu päť hviezdičiek zo šiestich. Nepomýlil sa náhodou? Je možné, že do svojho bodového hodnotenia započítal aj radosť z toho, že Nóri nakrútili svetový hit a ovládli ním Netflix.

Karikatúra

Opona padla. (zdroj: Hej, ty!)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v roku 2023.

