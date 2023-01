Ranný brífing: Matovič môže dohnať Hegera k odchodu, Ukrajina zas Rusko k rokovaniu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Premiér Heger sa po prvý raz vymedzil voči vyjadreniam svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča. Spôsob jeho vedenia strany sa nepáči ani Jaroslavovi Naďovi a skupina okolo Jána Budaja opustila stranu už v decembri. Matovič takúto opozíciu v strane ešte nezažil a OĽaNO je blízko k rozkolu.

Ukrajina sa odmieta vzdať svojho územia a Rusko chce pokračovať v jeho „oslobodzovaní“, šance na mierové rokovania sú tak v novom roku pomerne nízke. Niektorí experti však očakávajú, že situácia na fronte by mohla dotlačiť Putina k rokovaciemu stolu.

Po viac ako dvadsiatich rokoch v Bratislave otvorili zrekonštruovanú galériu. Je to jedná z mála verejných budov, ktoré sme zrekonštruovali kvalitne a dobre. Väčšina verejných budov je v zúfalom stave. Niektoré dokonca búrame, aby ich nahradili sklenené moderné generické budovy. Prečo si nevážime kvalitnú architektúru? Ako sa za posledných 30 rokov zmenil náš vzťah k obciam a mestám? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

OĽaNO je blízko rozkolu. Matovičovi sa môže pred voľbami rozložiť strana

Predseda OĽANO Igor Matovič (vpravo) a premiér Eduard Heger (v strede). (zdroj: SME/Marko Erd)

Stále najsilnejšej vládnej strane OĽaNO pod vedením Igora Matoviča hrozí rozkol, ktorý môže vyvrcholiť až odchodom kľúčových ľudí vrátane podpredsedu strany a zároveň povereného premiéra Eduarda Hegera. Medzi nespokojnými so spôsobom, akým Matovič stranu vedie a komunikuje, je aj ďalší člen predsedníctva a minister obrany Jaroslav Naď.

Spor sa stal verejným v utorok, keď sa Heger na Facebooku vymedzil proti sérii posledných Matovičových statusov proti LGBTI+ komunite, prezidentke a liberálom. Tvrdí, že odmieta politiku nenávisti a rozvratu. „Aktuálna frustrácia či zlá nálada v spoločnosti musí byť pre nás mementom spájania síl,“ dodal.

Matovič za posledné dva dni zverejnil texty o „úchylných požiadavkách LGBTI+ loby“, píše o chlapoch, ktorí by „s pipíkom mohli legálne chodiť do ženských šatní“, či o „aktivistoch z Progresívneho Slovenska a prezidentského paláca“, ktorí mu znemožnili zdieľať video o transrodovom mužovi.

Šéf OĽaNO sa voči LGBTI+ menšine začal vymedzovať už krátko po teroristickom útoku na jej dvoch členov na Zámockej ulici v Bratislave v októbri statusom o tom, že je „hetero“.

Hegerovo vyhlásenie o spájaní demokratických síl je podobné vyhláseniu desiatich liberálnejších poslancov pod vedením člena predsedníctva OĽaNO Jána Budaja, ktorí už zo strany odišli v decembri. Matovič za dvanásť rokov existencie OĽaNO, ktoré zároveň vlastní, podobnú opozíciu v strane nezažil.

Emancipovaný Heger: Dosluhujúci premiér opakuje floskuly o kultúre zjednotenej úcty a my sa domýšľame, že tým reaguje na infantilno-harabinovské konšpiračné sprostosti na úrovni Breitbartu, ktoré od odchodu z ministerskej funkcie produkuje jeho predseda. Vzhľadom na to, ako sa premiér zanovito odmietal emancipovať a vymedziť voči predsedovi inak než inotajmi, treba byť k perspektíve ich rozchodu skeptický. Ak by to malo byť inak, mohol by nám to premiér napríklad normálne povedať.

V krátkosti z domova:

Žilinka a 363: Generálny prokurátor Maroš Žilinka zverejnil štatistiku, podľa ktorej vlani kleslo používanie paragrafu 363 Trestného poriadku. To podľa neho vyvracia opakujúcu sa verejnú kritiku o nadužívaní paragrafu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zverejnil štatistiku, podľa ktorej vlani kleslo používanie paragrafu 363 Trestného poriadku. To podľa neho vyvracia opakujúcu sa verejnú kritiku o nadužívaní paragrafu. Najaktívnejší poslanci: Najaktívnejším poslancom parlamentu v uplynulom roku bol predseda finančného výboru Marián Viskupič. Do parlamentu predložil celkom 35 noviel zákonov, 36 pozmeňujúcich návrhov a 371-krát vystúpil v rozprave. Druhým najaktívnejším poslancom bol Miloš Svrček a tretím Peter Kremský.

Najaktívnejším poslancom parlamentu v uplynulom roku bol predseda finančného výboru Marián Viskupič. Do parlamentu predložil celkom 35 noviel zákonov, 36 pozmeňujúcich návrhov a 371-krát vystúpil v rozprave. Druhým najaktívnejším poslancom bol Miloš Svrček a tretím Peter Kremský. Prelomový rok v armáde: Uplynulý rok patril v histórii slovenskej armády medzi najnáročnejšie a bol prelomový z hľadiska potrebnej modernizácie, skonštatoval náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Daniel Zmeko. Deklaroval tiež, že pomoc poskytnutá Ukrajine nemala priamy vplyv na zníženie obranyschopnosti Slovenska.

Mierové rokovania či pomalé boje? Čo očakávajú experti na Ukrajine

Kúsky ruských rakiet v Charkove. (zdroj: TASR/AP)

Povedali nám, že nemáme inú možnosť ako sa vzdať. My hovoríme: nemáme inú možnosť ako vyhrať. Aj tieto slová použil cez víkend vo svojom novoročnom prejave ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Prieskumy ukazujú, že drvivá väčšina Ukrajincov s ním súhlasí.

Ešte na začiatku februára 2022 si len štvrtina Ukrajincov myslela, že ich krajina ide správnym smerom. O pár dní neskôr Rusko začalo inváziu na ukrajinské územie a nálady sa radikálne zmenili.

Napriek tomu, že Rusko dnes okupuje približne 17 percent ukrajinského územia, Ukrajinci nikdy neboli optimistickejší ohľadom svojej budúcnosti. Prieskum agentúry Rating ukazuje, že až 82 percent Ukrajincov si myslí, že krajina má správne smerovanie. Navyše 97 percent Ukrajincov je presvedčených, že Ukrajina dokáže odraziť ruský útok.

Problém je, že podobne vidí rok 2023 aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý tiež očakáva víťazstvo. Kým Ukrajinci sa odmietajú vzdať svojho územia a Rusko chce pokračovať v jeho „oslobodzovaní“, šance na mierové rokovania sú relatívne nízke. Niektorí zahraničnopolitickí experti však očakávajú, že Rusko môže situácia na fronte dotlačiť k rokovaciemu stolu.

Čínu dobieha nulová tolerancia covidu. Vznik nového variantu však hrozí kdekoľvek

Ilustračná fotografia. (zdroj: TASR/AP)

Čínska politika nulovej tolerancie covidu spočiatku zachránila životy, zabránila preťaženiu nemocníc a poskytla krajine čas na distribuovanie vakcín. V podstate však posunula väčšinu dôsledkov pandémie do budúcnosti, ktorá ju teraz dobehla.

Keď Čína nedávno zrušila drastický lockdown a iné pandemické obmedzenia, ktoré platili posledné tri roky, vyvolalo to prudký nárast počtu prípadov nákazy a úmrtí v populácii s nízkou prirodzenou imunitou a nízkou zaočkovanosťou.

Ako veľmi sa zvýši počet úmrtí v Číne? Ako dlho bude nárast trvať? Čo sa stane s vírusom, keď sa rozšíri v krajine s 1,4 miliardy obyvateľov? Definitívne odpovede je veľmi ťažké získať. Čiastočne preto, že čínska vláda o rozsahu covidovej krízy neinformuje transparentne. Zároveň nie je napríklad ani známa účinnosť čínskych vakcín.

Úrady verejného zdravotníctva na celom svete však majú k dispozícii veľké množstvo údajov o náraste počtu prípadov v iných krajinách vrátane tých, ktoré najprv uplatňovali politiku nulovej tolerancie a neskôr sa otvorili. Odborníci teda môžu robiť kvalifikované odhady toho, čo čaká Čínu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

V krátkosti z Ukrajiny:

Odolávajúci Bachmut: Každý dom v Bachmute je ako pevnosť, uviedol šéf ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny. Mesto je pretkané hustou sieťou obranných línií a ruskí vojaci bojujú o jeden dom aj celé týždne, priblížil situáciu Jevgenij Prigožin. Ruská armáda sa snaží o dobytie mesta už takmer osem mesiacov, postupuje však veľmi pomaly.

Každý dom v Bachmute je ako pevnosť, uviedol šéf ruských žoldnierov z Wagnerovej skupiny. Mesto je pretkané hustou sieťou obranných línií a ruskí vojaci bojujú o jeden dom aj celé týždne, priblížil situáciu Jevgenij Prigožin. Ruská armáda sa snaží o dobytie mesta už takmer osem mesiacov, postupuje však veľmi pomaly. Nová ofenzíva: Ukrajinská rozviedka očakáva, že Moskva podnikne novú ofenzívu. Ruská armáda môže podľa tajnej služby v nasledujúcich štyroch či piatich mesiacoch stratiť ďalších 70-tisíc vojakov, na čo je však ruské vedenie pripravené.

Ukrajinská rozviedka očakáva, že Moskva podnikne novú ofenzívu. Ruská armáda môže podľa tajnej služby v nasledujúcich štyroch či piatich mesiacoch stratiť ďalších 70-tisíc vojakov, na čo je však ruské vedenie pripravené. Ruské výhovorky: Moskva pripisuje vinu za útok v Makijivke vojakom používajúcim mobily. Ukrajina tvrdí, že zabila štyristo ruských vojakov, Rusko priznalo 63 mŕtvych. Útok zasiahol školu slúžiacu ako kasárne pre čerstvo zmobilizovaných vojakov.

V krátkosti zo sveta:

Ženské teroristky: Ženy môže k terorizmu motivovať aj pocit slobody, ktorý sa spája s opustením dovtedajšieho frustrujúceho života v utláčajúcej komunite. V mnohých prípadoch ide o Európanky, ktoré sa zradikalizujú v online priestore, hovorí v rozhovore analytička Globsecu Terézia Rekšáková.

Ženy môže k terorizmu motivovať aj pocit slobody, ktorý sa spája s opustením dovtedajšieho frustrujúceho života v utláčajúcej komunite. V mnohých prípadoch ide o Európanky, ktoré sa zradikalizujú v online priestore, hovorí v rozhovore analytička Globsecu Terézia Rekšáková. Tragédia v Česku: Smrť matky a trojročného syna v českých Krkonošiach vyšetruje polícia ako vraždu a následnú samovraždu. Násilné trestné činy potvrdil súdny znalec. Obete zomreli v stredu 28. decembra.

Smrť matky a trojročného syna v českých Krkonošiach vyšetruje polícia ako vraždu a následnú samovraždu. Násilné trestné činy potvrdil súdny znalec. Obete zomreli v stredu 28. decembra. Pomoc Iránu: Irán plánuje prijať viac študentiek z Afganistanu po zákaze vzdelávania žien v tejto krajine. Rozpočet Teheránskej univerzity na štipendiá pre afganských študentov zvýšili päťnásobne. Predstaviteľ Teheránskej univerzity potvrdil, že v súčasnosti poskytujú vzdelanie pre 470 afganských študentov, z nich je takmer štvrtina žien.

Zo zahraničných webov:

Európa vyhráva nad Ruskom. Prečo je plyn najlacnejší od invázie

Kompresorová prečerpávacia stanica Veľké Kapušany. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Ceny zemného plynu v Európe spadli na najnižšiu úroveň od ruskej invázie na Ukrajinu. Ich pokles sa prelial aj do zlacnenia elektriny, ktorému pomohol aj utlmený dopyt po energiách počas vianočných sviatkov.

Zemný plyn sa na referenčnej holandskej burze v súčasnosti obchoduje za okolo 72 eur za megawatthodinu. Na tejto úrovni bol naposledy vo februári pred začiatkom vojny na Ukrajine.

V auguste sa plyn obchodoval za historicky najvyššie ceny okolo 345 eur za MWh. Ešte pred mesiacom stál okolo 140 eur za MWh. Od letných maxím zlacnel celkovo o 80 percent.

Poklesli aj takzvané forwardové ceny plynu s dodávkou vo februári, a to na 77 eur za MWh (v lete to bolo okolo 180 eur). Plyn s dodávkou v neskorších mesiacoch tohto roka sa hýbe v rozmedzí 80 až 85 eur za MWh. Zdá sa, že Európa prežije zimu v teple a bezpečí. Nemal by jej hroziť nedostatok energií, pričom domácnosti pred vysokými cenami ochránia vládne dotácie.

V krátkosti z ekonomiky:

Ohrozené domácnosti: Na stúpajúce ceny energií reagovali politici čoraz častejšie sľubmi, že sa budú snažiť ochrániť skupiny obyvateľstva ohrozené energetickou chudobou. Kto do tejto kategórie patrí, ešte v novembri nevedel ani premiér Eduard Heger. Takmer štvrtina z celkového počtu domácností však teraz stojí pred dilemou, či bude jesť alebo kúriť.

Na stúpajúce ceny energií reagovali politici čoraz častejšie sľubmi, že sa budú snažiť ochrániť skupiny obyvateľstva ohrozené energetickou chudobou. Kto do tejto kategórie patrí, ešte v novembri nevedel ani premiér Eduard Heger. Takmer štvrtina z celkového počtu domácností však teraz stojí pred dilemou, či bude jesť alebo kúriť. Kráľ Tatier: Igor Rattaj je v prvom rade biznismen. Ako väčšinový akcionár spoločnosti Tatry mountain resorts ovláda najväčšie lyžiarske strediská na Slovensku. Príbeh pomyselného kráľa Tatier sledujeme v prvej časti seriálu Magnáti.

Igor Rattaj je v prvom rade biznismen. Ako väčšinový akcionár spoločnosti Tatry mountain resorts ovláda najväčšie lyžiarske strediská na Slovensku. Príbeh pomyselného kráľa Tatier sledujeme v prvej časti seriálu Magnáti. Prepájanie diaľnic: Pri rozširovaní diaľničného úseku D1 Bratislava - Triblavina a stavbe prepojenia s D4 nastanú rozsiahle obmedzenia. Doprava bude odklonená na obchádzkové trasy a doterajšia D1 sa bude dvíhať.

Slováci predviedli heroický výkon, Kanadu v predĺžení spasil Bedard

Adam Gajan na MS v hokeji do 20 rokov 2023.

Hokejisti Slovenska skončili svoju púť na MS hráčov do 20 rokov vo štvrťfinále a na turnaji obsadili konečné šieste miesto. Nebola to však žiadna kanadská exhibícia, pri ktorej by Slováci robili iba neškodného sparingpartnera.

Zverenci Ivana Feneša nielenže dlho vzdorovali, ale siahali na obrovskú senzáciu, hoci prehrávali 0:2 aj 1:3.

Súboj Dávida s Goliášom dospel až do predĺženia. Pamätný zápas bude bolieť ešte dlho. Na reprezentantov s dvojkrížom na hrudi však môžeme byť hrdí. Arénu v Halifaxe umlčali hneď niekoľkokrát. A hoci na konci plakali od smútku a nie od radosti, niet im za tento duel čo vyčítať.

Heroický výkon brankára, obetavé bloky obrancov a vysoká efektivita útoku stačili na prehru 3:4 po predĺžení. Slováci sa burcovali na striedačke, boli odhodlaní potiť krv. Podľa toho aj hrali.

Víťazstvo, žiaľ, nedokonali. Ale získali si veľký rešpekt kanadských fanúšikov, novinárov i expertov. Pred zápasom outsider skoro vyradil najobávanejší tím na majstrovstvách sveta do 20 rokov.

V zime im ubúda z mozgu. Drobné cicavce môžu ukrývať liek na alzheimera

(zdroj: STOCK ADOBE)

Zima donúti niektoré zvieratá odsťahovať sa do teplých krajín, iné sa musia uložiť na zimný spánok. Sú však druhy, ktoré majú veľmi nezvyčajnú stratégiu ako prekonať nízke teploty. Zmenšia si mozog.

Medzi tieto zvieratá patria aj krty obyčajné. S príchodom zimy sa im objem mozgu zmenší, na jar im začne opäť dorastať. Niektorí vedci dúfajú, že tieto zistenia môžu pomôcť pri liečení ochorení mozgu u ľudí.

Jav zmenšovania mozgu na zimu sa prezýva Dehnelov fenomén podľa poľského vedca Augusta Dehnela, ktorý ho objavil v 40. rokoch minulého storočia pri piskoroch. Okrem nich a krtov sa mozog scvrkáva napríklad aj lasiciam.

Na piskoroch, ktoré sú najrozšírenejšími cicavcami na svete, je jav dosiaľ najviac preskúmaný. Ukázalo sa, že piskory s letným mozgom sú lepšie v hľadaní potravy v labyrinte oproti tým so zimným mozgom.

Vedci zatiaľ nevedia, prečo sa tak deje. Akékoľvek zistenia o scvrkávaní mozgu by im však mohli pomôcť lepšie pochopiť neurodegeneratívne ochorenia u ľudí. Patria medzi ne napríklad Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba či Huntingtonova choroba.

V krátkosti z vedy a techniky:

Hudba a vzťahy: Text piesne vo vás rezonuje, ako keby vám umelkyňa či umelec hovorili priamo z duše. Spievate si ho stále dokola, alebo sa k pesničke často vraciate. Vedci si myslia, že texty piesní môžu veľa prezradiť o tom, ako premýšľate o vzťahoch a ako sa v nich cítite a správate. Odzrkadľujú totiž vašu citovú väzbu k iným.

Text piesne vo vás rezonuje, ako keby vám umelkyňa či umelec hovorili priamo z duše. Spievate si ho stále dokola, alebo sa k pesničke často vraciate. Vedci si myslia, že texty piesní môžu veľa prezradiť o tom, ako premýšľate o vzťahoch a ako sa v nich cítite a správate. Odzrkadľujú totiž vašu citovú väzbu k iným. Fotky vesmíru: Z vesmírnych záberov v roku 2022 boli najočakávanejšími snímky z nového teleskopu Jamesa Webba. Okrem nich sme prvýkrát videli čiernu dieru v srdci našej galaxie a naskytol sa nám pohľad na Zem z misie programu Artemis. Pozrite si výber zaujímavých vesmírnych záberov z roku 2022.

Z vesmírnych záberov v roku 2022 boli najočakávanejšími snímky z nového teleskopu Jamesa Webba. Okrem nich sme prvýkrát videli čiernu dieru v srdci našej galaxie a naskytol sa nám pohľad na Zem z misie programu Artemis. Pozrite si výber zaujímavých vesmírnych záberov z roku 2022. Vedecké prelomy: V súhrnnom článku sme sa rozhodli pripomenúť si pozitívne vedecké správy, ktoré ste v minulom roku čítali najradšej. Týkali sa astronómie, archeológie, ale aj slovenského priekopníka behaviorálnej ekológie.

Rozhovory ZKH

Michal Hvorecký v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME / Marko Erd)

Akú literatúru teraz číta? A akú ukrajinskú literatúru objavil? Máme krízu hodnôt? A ako si spomína na rozdelenie Československa? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so spisovateľom Michalom Hvoreckým.

Podcasty SME

