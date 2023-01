Ranný brífing: Kraken sa tlačí aj k nám, západné tanky na Ukrajine sú len otázkou času

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nie je dôvod myslieť si, že nový kmeň omikronu prezývaný kraken na Slovensku nie je, zhodujú sa vedci. Veľkú vlnu nákazy nečakajú, zlovestný názov však môže budiť nezdravé emócie.

Ukrajina dostane západné tanky, je to len otázka času. Nemci už svojím prístupom všetkých štvú, hovorí vojenský analytik Lukáš Visingr.

Eduard Heger chce doviesť krajinu do riadnych parlamentných volieb v roku 2024 a začal zbierať 76 podpisov na podporu novej vlády. Sme rodina sa však netají tým, že by chcela čo najskôr predčasné voľby, SaS zatiaľ sama nevie, čo chce a aj podpora všetkých členov OĽaNO je otázna. Aký je aktuálny stav na politickej scéne? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, ako Pálffyovci uzatvárali lukratívne manželstvá a kam až siahali ich majetky. Dozviete sa, kde všade sa uchytili pálffyovskí muži a aké boli veľkolepé plány Mikuláša IV. Pállfyho. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,70 eur.

Kraken je už zrejme na Slovensku. Je infekčnejší ako omikron, ale nezaplní nemocnice

Kto sa zaočkoval proti covidu sa pre Kraken nemusí preočkovávať, vravia odborníci. (zdroj: TASR/AP)

Napriek ústupu pandemického stavu je covid-19 na Slovensku stále prítomný. Najnovšie sa na Slovensko tlačí v podtype omikronu XBB.1.5, ktorý dostal pomenovanie po zlovestnom bájnom obrom hlavonožcovi, schopnom potápať lode - Krakenovi.

"Nepovažujem za šťastné takéto svojvoľné rozdávanie zlovestných názvov variantom, ako je kraken," reaguje virológ Boris Klempa z Biomedicínskeho centra SAV a Prírodovedeckej fakulty UK. Vyvoláva to podľa neho zbytočnú paniku.

Má nový podtyp variantu omikronu len zlovestný názov alebo sa ho skutočne máme báť?

Odborníci, ktorých denník SME oslovil, sa zhodujú, že je infekčnejší ako jeho predchodcovia, ale s vysokou pravdepodobnosťou nezaplní nemocnice, ako sme boli toho svedkami posledné dva roky.

Hoci krakena zatiaľ na Slovensku nezachytili, väčšina odborníkov sa zhoduje, že medzi obyvateľstvom už koluje.

Za desať rokov v politike opustili Matoviča desiatky ľudí. S Hegerom by sa vraj vedel rozísť noblesne

Líder OĽaNO Igor Matovič počas volebnej noci v roku 2020. (zdroj: TASR)

K "vydieračom" a "hadom chovaným na hrudi" prirovnal Igor Matovič ľudí, ktorí sa rozhodli v roku 2012 tesne pred voľbami opustiť jeho vôbec prvú kandidátku do volieb. Alojza Hlinu, ktorý ako prvý z poslancov pred desiatimi rokmi opustil klub OĽaNO, posmešne nazýval "Lojzíkom"

Matovič, známy svojím konfliktným štýlom politiky, by sa ale vraj s premiérom Eduardom Hegerom, dokázal rozísť "s noblesou a vzájomným prianím všetkého dobrého", ak sa raz ich cesty "trochu" rozídu. "Eda mám rád a považujem ho za kamaráta," napísal Matovič na facebooku a uisťuje, že sa v strane nehádajú.

Až k Hegerovmu odchodu totiž môže vyústiť rozkol v OĽaNO, ktorý hrozí na najbližšom sneme strany. Zvolať by ho mohli ku koncu januára či k začiatku februára.

Nielen Heger, ale aj ďalšia výrazná tvár OĽaNO a niekdajší blízky Matovičov spolupracovník Jaroslav Naď, by mohol zo strany odísť. Prekážajú mu "príliš konzervatívne" Matovičove stanoviská. V posledných týždňoch ich na facebooku prezentuje útokmi na transorodové osoby.

Od lídra OĽaNO odišlo od roku 2012 dokopy takmer 50 ľudí - či už z jeho kandidátky, keď od jej členov žiadal účasť na detektore lži, alebo zatiaľ z každého poslaneckého klubu, ktorý OĽaNO zostavilo.

V krátkosti z domova:

Zo Slovenska odísť nechce: Pred troma mesiacmi ju pri útoku na bar Tepláreň vážne poranil strelec. Dvaja jej priatelia, Matúš Horváth a Juraj Vankulič, pri streľbe zahynuli, ona absolvovala náročnú operáciu a postupne sa pokúša vrátiť do normálneho života. Radka Trokšiarová hovorí o tom, ako útok zmenil menšinu LGBT+ aj o tom, že starších ľudí pri témach inakosti často podceňujeme.

Pred troma mesiacmi ju pri útoku na bar Tepláreň vážne poranil strelec. Dvaja jej priatelia, Matúš Horváth a Juraj Vankulič, pri streľbe zahynuli, ona absolvovala náročnú operáciu a postupne sa pokúša vrátiť do normálneho života. Radka Trokšiarová hovorí o tom, ako útok zmenil menšinu LGBT+ aj o tom, že starších ľudí pri témach inakosti často podceňujeme. Nechceme pomoc Ukrajine: V súvislosti s vojnou na Ukrajine patria Slováci medzi štáty, ktoré sa na podporu Ukrajiny pozerajú s najväčšou nedôverou, vyplýva z jesenného prieskumu Eurobarometer. Pomocné kroky Ukrajine schvaľuje len 47 percent opýtaných, o percentuálny bod menšiu podporu namerali už len v Grécku. Proti je 49 percent opýtaných Slovákov.

V súvislosti s vojnou na Ukrajine patria Slováci medzi štáty, ktoré sa na podporu Ukrajiny pozerajú s najväčšou nedôverou, vyplýva z jesenného prieskumu Eurobarometer. Pomocné kroky Ukrajine schvaľuje len 47 percent opýtaných, o percentuálny bod menšiu podporu namerali už len v Grécku. Proti je 49 percent opýtaných Slovákov. Kováčik slovne zaútočil na Kysela: Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je pred súdom v druhej úplatkárskej kauze. Tentoraz proti nemu vypovedal jeho bývalý podriadený Petra Kysela, ktorý je dodnes prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Kováčik reagoval podráždene.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik je pred súdom v druhej úplatkárskej kauze. Tentoraz proti nemu vypovedal jeho bývalý podriadený Petra Kysela, ktorý je dodnes prokurátorom špeciálnej prokuratúry. Kováčik reagoval podráždene. Kučerka na súd opäť neprišiel: Po tom, ako súd odsúdil Mariána Kučerku na 11 rokov, sa exvyšetrovateľ odvolal na Najvyšší súd, kde však teraz neprišiel. Vraj ochorel počas svojej návštevy kamaráta v Sarajeve. Ten pritom podľa prokurátora žije v Prahe. Najvyšší súd mu dal druhú pokutu.

Vojenský expert Visingr: Nemci tlaku NATO podľahnú. Ukrajina dostane stovky západných tankov

Nemecký tank typu Leopard 2A4. (zdroj: TASR/AP)

Nemci minulý štvrtok oznámili, že Ukrajine pošlú zhruba 40 bojových vozidiel pechoty Marder, Spojené štáty zas okolo 50 bojových vozidiel Bradley. Deň predtým Francúzsko informovalo o plánovanej dodávke obrnených vozidiel AMX-10 RC.

"Zo západných zbraní, ktoré zatiaľ štáty Ukrajine sľúbili, má AMX-10 RC najbližšie k tanku," vysvetľuje pre SME vojenský a bezpečnostný analytik Lukáš Visingr. Tanky západnej výroby však Ukrajine žiaden štát ešte nedodal.

Posun však nastal v pondelok, keď Británia oznámila, že zvažuje Ukrajine dodať desať tankov Challenger 2. O pár dní zas Poľsko oznámilo, že je pripravené dodať Ukrajine tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Na vývoz do inej krajiny však potrebuje súhlas Nemecka, ktoré zatiaľ nesúhlasí.

"Na Nemcov tlačia v Európe aj v Spojených štátoch. Západ oficiálne hovorí, že by takýto krok uvítal. Nemecko svojím postojom všetkých už naozaj hnevá," dodáva Visingr.

V krátkosti z Ukrajiny:

O Soledar sa stále bojuje: Ukrajinská armáda stále bojuje o udržanie si kontroly nad Soledarom. "Pokračujú tie najkrutejšie a najťažšie boje. Napriek ťažkej situácii ukrajinskí vojaci tvrdo bojujú," vyhlásila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová. Okupačné úrady sa vyjadrili, že v Soledare sa ešte nachádzajú zóny ukrajinského odporu. Tvrdia, že západná časť mesta je pod plnou kontrolou ruských síl.

Ukrajinská armáda stále bojuje o udržanie si kontroly nad Soledarom. "Pokračujú tie najkrutejšie a najťažšie boje. Napriek ťažkej situácii ukrajinskí vojaci tvrdo bojujú," vyhlásila námestníčka ministra obrany Hanna Maľarová. Okupačné úrady sa vyjadrili, že v Soledare sa ešte nachádzajú zóny ukrajinského odporu. Tvrdia, že západná časť mesta je pod plnou kontrolou ruských síl. Ukázali skazu Soledaru: Obe strany v bitke o Soledar každý deň prichádzajú o niekoľko stoviek vojakov a spotreba munície je obrovská. V oblasti momentálne prebieha najkrvavejšia bitka od začiatku vojny. Skazu a deštrukciu odhalili aj najnovšie satelitné snímky, ktoré zverejnila spoločnosť Maxar Technologies.

Obe strany v bitke o Soledar každý deň prichádzajú o niekoľko stoviek vojakov a spotreba munície je obrovská. V oblasti momentálne prebieha najkrvavejšia bitka od začiatku vojny. Skazu a deštrukciu odhalili aj najnovšie satelitné snímky, ktoré zverejnila spoločnosť Maxar Technologies. Sto zabitých naraz: Ukrajinská armáda zlikvidovala v oblasti Soledaru viac ako 100 ruských vojakov naraz, tvrdí generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. Na zničenie nepriateľa bolo použité delostrelectvo a na jednom z miest aj taktický raketový systém Točka-U, píše velenie ukrajinských síl.

Ukrajinská armáda zlikvidovala v oblasti Soledaru viac ako 100 ruských vojakov naraz, tvrdí generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl. Na zničenie nepriateľa bolo použité delostrelectvo a na jednom z miest aj taktický raketový systém Točka-U, píše velenie ukrajinských síl. Ruský nedostatok munície: Ruské sily tento rok zrejme nedokážu udržať pôvodný rozsah útočných operácií na východe Ukrajiny, predpokladajú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Dôvodom je podľa nich neschopnosť Ruska riešiť nedostatok munície. Ruská delostrelecká paľba klesla v niektorých ukrajinských oblastiach o 75 percent.

Ruské sily tento rok zrejme nedokážu udržať pôvodný rozsah útočných operácií na východe Ukrajiny, predpokladajú analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Dôvodom je podľa nich neschopnosť Ruska riešiť nedostatok munície. Ruská delostrelecká paľba klesla v niektorých ukrajinských oblastiach o 75 percent. Urýchlená britská pomoc: Britská vláda chce urýchliť ďalšiu podporu Ukrajine, zvažuje i poskytnutie tankov, uviedol hovorca britského premiéra. Spojené kráľovstvo v súčasnosti rokuje s partnermi o zrýchlení a zefektívnení pomoci Ukrajine.

V krátkosti zo sveta:

Kampaň v Čechách vrcholí: Papagáje za Nerudovú, Pavel klamal manželke, Babiš voličom. V Babišovej neprítomnosti sa pred kamerami televízie Prima v stredu stretol len Pavel s Nerudovou. Vo štvrtok sa v televízii Nova už stretli všetci traja. Ako vyzerala kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb?

Papagáje za Nerudovú, Pavel klamal manželke, Babiš voličom. V Babišovej neprítomnosti sa pred kamerami televízie Prima v stredu stretol len Pavel s Nerudovou. Vo štvrtok sa v televízii Nova už stretli všetci traja. Ako vyzerala kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb? Hľadá sa Zemanov nástupca: Najtransparentnejšiu kampaň má Danuše Nerudová, Andreja Babiša v súboji o prezidentské kreslo podporuje dosluhujúca hlava štátu Miloš Zeman. Aký majú za sebou jednotliví kandidáti príbeh, vďaka čej podpore kandidujú a aké sú ich šance? Prinášame veľký prehľad kandidátov na post českého prezidenta.

Najtransparentnejšiu kampaň má Danuše Nerudová, Andreja Babiša v súboji o prezidentské kreslo podporuje dosluhujúca hlava štátu Miloš Zeman. Aký majú za sebou jednotliví kandidáti príbeh, vďaka čej podpore kandidujú a aké sú ich šance? Prinášame veľký prehľad kandidátov na post českého prezidenta. Írskeho obra odstránia z múzea: Britské múzeum odstráni z expozície svoj najslávnejší exponát, kostru muža z 18. storočia, ktorý je známy ako „Írsky obor“. Byrne mal nediagnostikovaný nezhubný nádor, ktorého výsledkom bolo, že jeho telo produkovalo príliš veľa rastového hormónu. Jeho výška bola 2,3 metra.

Zo zahraničných webov:

Diaľničné známky v roku 2023 v Európe: Aké sú ceny, pokuty a tipy

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Od Nového roka zdraželi diaľničné známky na slovenských cestách skokovo o dvadsať percent.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) argumentuje, že ceny sa nemenili dvanásť rokov, ale náklady na opravu a údržbu ciest medzičasom výrazne narástli, pričom pribudlo ďalších tristo kilometrov diaľničných a rýchlostných úsekov.

Ceny diaľničných známok a diaľničného mýta sa zvyšovali aj v ďalších európskych krajinách. V niektorých sa však nemenili a v Bulharsku poplatky dokonca klesli o desať percent.

INDEX pripravil prehľad cien diaľničných známok v okolitých krajinách aj v známych dovolenkových destináciách Slovákov.

V krátkosti z ekonomiky:

Ťažké vyžitie z príjmu: 63 percent Slovákov vyžije z príjmu len s ťažkosťami. Myslia si tiež, že sa situácia na Slovensku vyvíja nesprávnym smerom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 35 percent Slovákov žije pohodlne a 82 percent Slovákov je nespokojných s opatreniami vlády.

63 percent Slovákov vyžije z príjmu len s ťažkosťami. Myslia si tiež, že sa situácia na Slovensku vyvíja nesprávnym smerom. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Eurobarometra. Z prieskumu ďalej vyplýva, že 35 percent Slovákov žije pohodlne a 82 percent Slovákov je nespokojných s opatreniami vlády. Slováci sledujú svoju spotrebu: Takmer štvrtina Slovákov plánuje výrazne obmedziť spotrebu energií, ukázal prieskum. Aspoň čiastočne sa plánuje uskromniť vyše 40 percent opýtaných, takmer 30 percent respondentov očakáva, že spotreba energií bude približne rovnaká. Ľudia zároveň kontrolujú spotrebu energií vo svojej domácnosti viac ako pred rokom.

Takmer štvrtina Slovákov plánuje výrazne obmedziť spotrebu energií, ukázal prieskum. Aspoň čiastočne sa plánuje uskromniť vyše 40 percent opýtaných, takmer 30 percent respondentov očakáva, že spotreba energií bude približne rovnaká. Ľudia zároveň kontrolujú spotrebu energií vo svojej domácnosti viac ako pred rokom. Odliv ruských IT pracovníkov: Ruský technologický gigant VK Group žiada, aby sa pracovníci zo zahraničia vrátili do Ruska. Vláda totiž zvažuje zákaz práce na diaľku a odhaduje, že od invázie na Ukrajinu a čiastočnej mobilizácie utieklo z Ruska 100-tisíc IT pracovníkov, čo je asi desať percent technickej pracovnej sily.

Zrodil sa hetrik Martina Fehérváryho. Vylúčenie, hit a hlavička

Martin Fehérváry (v strede) v drese Washingtonu Capitals. (zdroj: TASR/AP)

Málokedy gól pobaví tak, ako hlavička Martina Fehérváryho. Proti Columbusu sa presadil naozaj zvláštnym spôsobom a keby puk nasmeroval hlavou úmyselne, neuznali by mu to. Lenže on sa zháčil až vtedy, keď mu puk narazil do prilby. Od tej sa odrazil a zaletel ponad brankára Merzlikinsa do bránky.

Vtipný gól nebol jediné, čo v tom zápase dosiahol. Spoľahlivo si plnil svoju prácu zahŕňajúcu blokovanie a bodyčekovanie. Fanúšikovia už s dávkou humoru dumajú, čo by asi mohol zahŕňať Fehérváryho hetrik.

Aj o hetrikoch bude nový diel rubriky Chuťovky z NHLky. Vedeli ste, že David Pastrňák ich už nastrieľal viac ako Crosby alebo Stamkos?

Bližšie sa pozrieme aj na prvú polovicu sezóny ako celok, prevelenie Shanea Wrighta do juniorskej súťaže, zápas hviezd či neuveriteľný výkon Juuseho Sarosa, ktorým sa zapísal do histórie.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Nakazené včelstvo musia spáliť. Začína ostrý test prvej vakcíny proti včeliemu moru

Ilustračné foto. (zdroj: Adobe Stock)

Keď v úli objavia príznaky tejto choroby, nemajú včelári inú možnosť. Nakazenú včeliu kolóniu a všetky nástroje, ktoré s ňou prišli do kontaktu, musia spáliť.

Proti moru včelieho plodu však budú mať včelári novú zbraň. V Spojených štátoch amerických odsúhlasili použitie prvej včelej vakcíny, ktorá bojuje proti pôvodcovi tohto závažného ochorenia. Môže pomôcť čiastočne znížiť úbytok včelstiev, ktorý negatívne ovplyvňuje aj ľudstvo.

Mor včelieho plodu je bakteriálna nákaza, ktorú spôsobuje patogén Paenibacillus larvae. Vyskytuje sa pri včele medonosnej a postihuje iba larvy a to včelích matiek, trúdov aj robotníc.

Napadnuté včelstvo postupne slabne a v priebehu troch až štyroch rokov umiera. Existuje aj dostupná antibiotická liečba, ktorá je však drahá a má veľmi obmedzenú účinnosť. Navyše, spóry baktérie môžu prežiť až 40 rokov, preto sa proti prebiehajúcej nákaze bojuje spálením včelstva, úľa aj náradia.

V krátkosti z vedy a techniky:

Tritisíc rokov starý kalendár: Ich kalendár mal 260 dní. Podľa čísel a symbolov Mayovia robili rozhodnutia o poľnohospodárstve, náboženstve či politike. Kalendár nazývali cholq'ij či tzolk'in, čo v preklade znamená "počet dní". Tento starodávny časomerač je, zdá sa, omnoho starší, ako si vedci mysleli.

Ich kalendár mal 260 dní. Podľa čísel a symbolov Mayovia robili rozhodnutia o poľnohospodárstve, náboženstve či politike. Kalendár nazývali cholq'ij či tzolk'in, čo v preklade znamená "počet dní". Tento starodávny časomerač je, zdá sa, omnoho starší, ako si vedci mysleli. Z mozgu im v zime ubúda: Existujú druhy zvierat, ktoré majú veľmi nezvyčajnú stratégiu ako prekonať nízke teploty. Zmenšia si mozog. S príchodom zimy sa im objem mozgu zmenší, na jar im začne opäť dorastať. Niektorí vedci dúfajú, že tieto zistenia môžu pomôcť pri liečení ochorení mozgu u ľudí.

Existujú druhy zvierat, ktoré majú veľmi nezvyčajnú stratégiu ako prekonať nízke teploty. Zmenšia si mozog. S príchodom zimy sa im objem mozgu zmenší, na jar im začne opäť dorastať. Niektorí vedci dúfajú, že tieto zistenia môžu pomôcť pri liečení ochorení mozgu u ľudí. Nokia z recyklovaných materiálov: Niekdajšia Fínska jednotka síce už dávno prestala ašpirovať na prvé pozície v skupine prémiových výrobcov, no jej súčasná ponuka je konečne zaujímavá nielen pre cenovo orientovaného zákazníka. Vyskúšali sme jej novinku, model Nokia X30 5G.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Štefan Cipár. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo by povedal niekomu, kto si myslí, že Bratislava je škaredá? Ktoré miesta v Bratislave má najradšej? Ako sa vyhľadáva a fotí pôvodná dlažba v domoch v Bratislave? A mali komunisti lepší vzťah k umeniu? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Štefanom Cipárom z Beautiful Bratislava.

Podcasty SME

Index: Zlaté časy developerov sa nateraz skončili

Zlaté časy developerov sa nateraz skončili Ľudskosť: Zuzana Juráneková z IPčka: Tínedžerov najčastejšie trápi osamelosť

Zuzana Juráneková z IPčka: Tínedžerov najčastejšie trápi osamelosť Kvantum ideí: Novoročné bilancovanie podcastu Kvantum ideí

Karikatúra

Výbehový model. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Extra čokoládové palacinky. (zdroj: Isifa)

Slané, sladké, bezlepkové aj vegánske. Vybrali sme pre vás desať pestrých, chutných a zaujímavých receptov na palacinky.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.