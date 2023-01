Ranný brífing: Kováčik orodoval za takáčovca, Putinova horda zabíja všetkým možným

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa ešte v roku 2018 nadštandardne angažoval v prípade podnikateľa blízkeho mafiánskej skupine takáčovcov Petra Petrova. Dokonca osobne navštívil nitriansku okresnú sudkyňu Máriu Ondrejovú a prihováral sa u nej, aby Petrovovi nedávala vysoký trest.

Zdá sa, že Rusi majú problém s muníciou. Na Ukrajine útočia aj raketami proti lodiam či z protivzdušnej obrany. Prečo zasiahla takmer tonová raketa Ch-22 obyčajný činžiak v Dnipre stále nie je jasné, z trosiek zatiaľ vytiahli štyridsať obetí.

Jednou z udalostí minulého roka boli chatovacie umelé inteligencie, ktoré s ľuďmi dokázali viesť konverzácie. Teraz sa ukázalo, že dokážu písať abstrakty vedeckých štúdií – a to tak, že oklamú aj časť odbornej verejnosti. Vidíme zrod tvorivej umelej inteligencie? A ako nástroje ako chatGPT zmenia spoločnosť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Kováčik loboval za nižší trest pre takáčovca Petrova. Sudkyňa všetko spísala

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. (zdroj: TASR)

Prischla mu prezývka 'prokurátor 61:0', keďže takmer nepodával obžaloby, no spätne sa ukazuje, že v niektorých prípadoch bol mimoriadne aktívny. Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa ešte v roku 2018 nadštandardne angažoval v prípade podnikateľa blízkeho mafiánskej skupine takáčovcov Petra Petrova, známeho aj pod prezývkou Tiger.

Kováčik ako špeciálny prokurátor dokonca osobne navštívil nitriansku okresnú sudkyňu Máriu Ondrejovú a prihováral sa u nej, aby Petrovovi nedávala vysoký trest. Zmienka o pomoci Petrovovi zaznela prvýkrát minulý týždeň počas pojednávania v Kováčikovej druhej korupčnej kauze. Spomenul ju samotný Petrov.

Kováčik na súde reagoval, že Petrov bol v tom čase dôležitým kajúcnikom v prípade, ktorý vyšetroval policajný tím Elektrárne, a on ho ako prokurátor dozoroval. Slobodník ako šéf finančnej polície vraj preto Kováčika poprosil, aby preveril hrozbu, či bude odsúdený aj Petrov.

Ak by Petrova odsúdili a šiel by do väzenia, podľa Slobodníka to vraj mohlo „vo veľkej mierne mariť naše vyšetrovanie“, vysvetľoval Kováčik. Nitriansky súd pre SME potvrdil, že v Petrovovom spise je skutočne zmienka o týchto udalostiach.

Volebná kampaň v lete nebola na Slovensku 20 rokov. Vo výhode sú pamätníci - Fico a Dzurinda

Robert Fico a Mikuláš Dzurinda - volebná kampaň 2002. (zdroj: SME/TASR)

Volebná kampaň v roku 2023, ak poslanci odhlasujú predčasné voľby, by mohla byť po dvadsiatich rokoch prvou, ktorá sa bude konať v letných mesiacoch. Zlepšili by sa tak možnosti strán oslovovať voličov priamo v teréne.

Čoraz pravdepodobnejším termínom volieb je totiž september 2023, a nie koniec zimy, ako to býva od roku 2012. Znamenalo by to návrat k volebným koncertom, stretnutiam v reštauráciách aj viac či menej vydareným výstrelkom, ktorými sa politici snažili zviditeľniť v minulosti.

"Politici budú musieť vytiahnuť svoje zaprášené manuály na letnú kampaň aj recepty na guláše," tvrdí sociológ z agentúry AKO Václav Hřích. "Leto praje kontaktu s ľuďmi, bude miliarda festivalov, kultúrnych akcií. Aj omoknuté bilbordy na jeseň a v zime tak nefungujú ako v lete, keď je slnečno a nie je tma," tvrdí.

Fico je posledným aktívnym lídrom politickej strany, ktorý volebnú kampaň v lete zažil. Jeho strana však vo voľbách prepadla.

Po presune volieb na zimné mesiace už strany terénnu kampaň nevyužívali tak masívne. Presunula sa na internet a sociálne siete. V roku 2002 však internet mali len štyri percentá domácností.

Heger zabudol, čím bol poverený: Mesiac od pádu vlády vládnuca elita prejavuje nehoráznu drzosť a neúctu voči občanom aj prvej občianke. Nikto by sa nemohol hnevať, keby sa rozhodla túto nedôstojnú frašku ukončiť vymenovaním „svojej“ vlády, píše Peter Tkačenko.

Mesiac od pádu vlády vládnuca elita prejavuje nehoráznu drzosť a neúctu voči občanom aj prvej občianke. Nikto by sa nemohol hnevať, keby sa rozhodla túto nedôstojnú frašku ukončiť vymenovaním „svojej“ vlády, píše Peter Tkačenko. Na barikádach s Ficom: V druhom kole českých volieb i treťom Ficovom referende sa pobijú na život a smrť dva svetonázory, dva tábory voličov. Na strane jednej podpora „liberálnej demokracie“, na strane druhej kritika celého systému, píše Peter Schutz.

V druhom kole českých volieb i treťom Ficovom referende sa pobijú na život a smrť dva svetonázory, dva tábory voličov. Na strane jednej podpora „liberálnej demokracie“, na strane druhej kritika celého systému, píše Peter Schutz. Hemženie "demokratov" rehabilituje Matoviča: Avizované spájanie demokratov má okrem návratu gorilového Dzurindu ešte ďalší škaredý moment: udržanie Igora Matoviča na scéne. Nehorázne je, že nám to predávajú ako dôležitý civilizačný moment, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Ktoré profesie porazili v platoch infláciu: Až na niekoľko výnimiek rástli takmer vo všetkých profesiách a odvetviach platy v poslednom roku pomalšie než inflácia. Reálne mzdy sa tak znižovali, no neklesajú všade rovnako a niekde dokonca rastú. Polepšili si napríklad zamestnanci v hotelierstve, ktorým aj reálne platy za rok narástli o deväť percent.

Až na niekoľko výnimiek rástli takmer vo všetkých profesiách a odvetviach platy v poslednom roku pomalšie než inflácia. Reálne mzdy sa tak znižovali, no neklesajú všade rovnako a niekde dokonca rastú. Polepšili si napríklad zamestnanci v hotelierstve, ktorým aj reálne platy za rok narástli o deväť percent. Nové zálohové platby: Odberatelia, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 megawatthodín v elektrine a 100 megawatthodín v plyne a ceny im určuje regulačný úrad, dostanú od svojich dodávateľov nové zálohové platby, informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger. Pre neregulované podniky bude pokračovať schéma pomoci, ktorú ministerstvo realizovalo v decembri.

Odberatelia, ktorých ročná spotreba nepresahuje 30 megawatthodín v elektrine a 100 megawatthodín v plyne a ceny im určuje regulačný úrad, dostanú od svojich dodávateľov nové zálohové platby, informoval dočasne poverený premiér Eduard Heger. Pre neregulované podniky bude pokračovať schéma pomoci, ktorú ministerstvo realizovalo v decembri. Spúšťanie tretieho bloku Mochoviec: Slovenské elektrárne začali s energetickým spúšťaním tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Reaktor už prešiel všetkými predpísanými skúškami fyzikálneho spúšťania, informovala Oľga Baková, hovorkyňa Slovenských elektrární.

Namiesto lode panelák. Sovietske strely môžu ukazovať nedostatok ruského arzenálu

Ukrajinskí hasiči vynášajú zranenú ženu z ruín obytnej budovy v ukrajinskom Dnipre. (zdroj: TASR/AP)

Predpoludním jedli mamine cestoviny, fotili sa so šteňatami a otec robil hlúpe vtipy. O pár hodín neskôr už sedela 23-ročná Anastasia Švec v pozostatkoch svojho bytu v meste Dnipro v strednej Ukrajine. Vedľa nej bola vyvalená vaňa, za ňou zrútený strop a pri nohách trosky a dymiaca diera až po prvé podlažia paneláku.

Jej snímka vznikla po sobotnom ruskom útoku na obytný dom v Dnipre, pri ktorom zahynulo najmenej štyridsať ľudí vrátane troch detí. Ide o jeden z najkrvavejších ruských útokov na civilné ciele od začiatku invázie.

Rusko hneď po útoku povedalo, že zasiahlo všetky plánované ciele, neskôr zodpovednosť za útok na panelák odmietlo. Špekuluje sa aj o tom, že raketu zneškodnila ukrajinská protivzdušná obrana, no armáda odmieta, že by na to mala prostriedky.

Používanie sporných sovietskych rakiet pritom môže podľa Kyjeva naznačovať, že Moskve už chýbajú bežné balistické rakety. Rusko na Ukrajinu od začiatku invázie podľa ukrajinskej armády vystrelilo viac ako dvesto rakiet Ch-22. Rakety sovietskej výroby boli primárne určené na ničenie amerických lietadlových lodí.

V krátkosti z Ukrajiny:

Západné bojové vozidlá pre Ukrajinu: Západní spojenci Ukrajiny tento mesiac oznámili, že plánujú dodať krajine nové bojové vozidlá. Prvé by mali doraziť v najbližších mesiacoch. Sú odpoveďou na dlhodobú ukrajinskú požiadavku na modernejšie zbraňové systémy. Washington Post zostavil najdôležitejšie informácie o bojových vozidlách, ktoré smerujú na Ukrajinu.

Západní spojenci Ukrajiny tento mesiac oznámili, že plánujú dodať krajine nové bojové vozidlá. Prvé by mali doraziť v najbližších mesiacoch. Sú odpoveďou na dlhodobú ukrajinskú požiadavku na modernejšie zbraňové systémy. Washington Post zostavil najdôležitejšie informácie o bojových vozidlách, ktoré smerujú na Ukrajinu. Masívna britská pomoc: Britský minister obrany Ben Wallace oznámil detaily vojenskej pomoci Ukrajine. Popri už potvrdenej dodávke 14 tankov Challenger 2 bude terajší balík zahŕňať aj stovky obrnených vozidiel, pontóny alebo náboje. Wallace tiež vyzval Nemecko, aby povolilo dodávky tankov Leopard na Ukrajinu.

Britský minister obrany Ben Wallace oznámil detaily vojenskej pomoci Ukrajine. Popri už potvrdenej dodávke 14 tankov Challenger 2 bude terajší balík zahŕňať aj stovky obrnených vozidiel, pontóny alebo náboje. Wallace tiež vyzval Nemecko, aby povolilo dodávky tankov Leopard na Ukrajinu. Ôsma Zuzana 2 na Ukrajine: Na Ukrajinu dorazila ôsma samohybná húfnica Zuzana 2, informoval minister obrany Jaroslav Naď. Ide o posledný kus, ktorý mala Ukrajina zazmluvnený. Ministerstvo obrany deklaruje, že presun každého kusu techniky sa realizoval po pripísaní platby na účet v správe rezortu.

Na Ukrajinu dorazila ôsma samohybná húfnica Zuzana 2, informoval minister obrany Jaroslav Naď. Ide o posledný kus, ktorý mala Ukrajina zazmluvnený. Ministerstvo obrany deklaruje, že presun každého kusu techniky sa realizoval po pripísaní platby na účet v správe rezortu. Ukrajinský výcvik na Patrioty: Asi stovka ukrajinských vojakov pricestovala do Oklahomy v Spojených štátoch amerických, aby začala s výcvikom k systémom protivzdušnej obrany Patriot.

Asi stovka ukrajinských vojakov pricestovala do Oklahomy v Spojených štátoch amerických, aby začala s výcvikom k systémom protivzdušnej obrany Patriot. Erdogan sa ponúkol Putinovi: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi opäť ponúkol ako sprostredkovateľ rokovaní o mieri. Prezidenti hovorili aj o ďalšej možnej rusko-ukrajinskej výmene zajatcov, rusko-tureckej spolupráci v energetike či o turecko-sýrskych vzťahoch. telefonát Putina s Erdoganom je už druhý od začiatku tohto roka.

V krátkosti zo sveta:

Chytili posledného veľkého bosa mafie: Po tridsiatich rokoch na úteku talianska polícia chytila v Palerme Mattea Messinu Denara, posledného z hlavných bosov sicílskej mafie, ktorý ešte ostal na slobode. Šesťdesiatročného muža, ktorý podľa odhadov osobne zabil 50 ľudí, už v neprítomnosti odsúdili na doživotie.

Po tridsiatich rokoch na úteku talianska polícia chytila v Palerme Mattea Messinu Denara, posledného z hlavných bosov sicílskej mafie, ktorý ešte ostal na slobode. Šesťdesiatročného muža, ktorý podľa odhadov osobne zabil 50 ľudí, už v neprítomnosti odsúdili na doživotie. Južná Kórea uvažuje o jadrových zbraniach: Na Kórejskom polostrove sa môžu naplno rozbehnúť preteky v jadrovom zbrojení. Uzavretá diktatúra na severe už vykonala šesť jadrových testov a teraz už aj juhokórejský prezident Jun Suk-jol pripúšťa, že vlastné jadrové zbrane by mohol získať aj Soul.

Masová novoročná migrácia v Číne: Lunárny nový rok sa v Číne začína až v nedeľu, no vlakové stanice sú už teraz preplnené ľuďmi. Obyvatelia 1,4-miliardovej krajiny sa na najvýznamnejší z čínskych sviatkov vydávajú z veľkých miest na vidiek za príbuznými. Tento rok sú úrady pre covid v pozore.

Zo zahraničných webov:

Predaj nových bytov sa výrazne prepadol. Čísla sú najhoršie od krízy

Štatistiky predaja novostavieb odrážajú aktuálne nálady na trhu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ešte na začiatku minulého roka to vyzeralo tak, že zlaté časy slovenských realitných developerov sa tak skoro neskončia. Hypotéky boli lacné, inflácia síce rástla, nebolo to však nič dramatické.

Napokon bolo všetko inak. Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine, ceny energií na burze rapídne vzrástli, inflácia siahala na dlhoročné rekordy.

Začiatkom júla INDEX upozornil, že na trhu s novostavbami dochádza k zlomovému bodu. Realitní makléri zasa hovorili o výraznom prepade záujmu o staršie byty.

Najnovšia analýza spoločnosti Bencont Investments ukazuje, že na klesajúcej trajektórii sú už aj novostavby. Za uplynulý rok sa podľa nej v Bratislave predalo najmenej bytov od krízy v rokoch 2009-2011.

V krátkosti z ekonomiky:

Žijeme najťažšie obdobie: Slovensko sa za tridsať rokov existencie vo forme moderného samostatného štátu stalo súčasťou OECD, NATO aj EÚ. Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS a v súčasnosti šéfka poradného tímu povereného premiéra Eduarda Hegera, rozdeľuje uplynulú trojdekádu na tri obdobia.

Slovensko sa za tridsať rokov existencie vo forme moderného samostatného štátu stalo súčasťou OECD, NATO aj EÚ. Elena Kohútiková, bývalá viceguvernérka NBS a v súčasnosti šéfka poradného tímu povereného premiéra Eduarda Hegera, rozdeľuje uplynulú trojdekádu na tri obdobia. Výnosy z mýta: Výber mýta pre NDS v decembri dosiahol 16,82 milióna eur, medziročne menej o tri percentá. Za celý minulý rok predstavovali výnosy z mýta 240,66 milióna eur a oproti roku 2021 boli vyššie o 4,4 percenta. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky začiatkom roka 2010 sa na mýte vybralo celkovo 2,492 miliardy eur.

Výber mýta pre NDS v decembri dosiahol 16,82 milióna eur, medziročne menej o tri percentá. Za celý minulý rok predstavovali výnosy z mýta 240,66 milióna eur a oproti roku 2021 boli vyššie o 4,4 percenta. Od spustenia komplexnej služby elektronického výberu mýta do prevádzky začiatkom roka 2010 sa na mýte vybralo celkovo 2,492 miliardy eur. Hrozba nedostatku pekárenských výrobkov: Ak vláda nezasiahne voči extrémnym cenám dodávateľov elektrickej energie, hrozí, že bude nedostatok chleba a pečiva, varuje Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Výšky zálohových faktúr pre pekárne či cukrárne, predstavujú štvor- až desaťnásobky minuloročných cien.

Prestupový január je v polovici. Jedna z posíl zlyhala, Lobotka klesol v rebríčku

Cody Gakpo, jeden z najdrahších hráčov zimného prestupového obdobia 2023. (zdroj: SITA/AP)

Január už tradične patrí zimnému prestupovému obdobiu v elitných súťažiach. Špeciálne po majstrovstvách sveta býva rušné. Vo väčšine prestížnych líg je transferové okno otvorené od prvého januárového dňa do posledného.

Platí to pre Premier League, Seriu A, Bundesligu, La Ligu i Ligue 1. Rovnaké termíny si schválili napríklad v Belgicku, Dánsku či Holandsku, no nie je to pravidlo.

Prestupové špekulácie sa stále točia okolo mnohých hviezdnych futbalistov. Nový klub si ešte nenašli hviezdy MS v Katare Dominik Livakovič, Joško Gvardiol, Jude Bellingham či Goncalo Ramos.

Vybrali sme päť najväčších mien, ktoré využili úvodné dva týždne nového roka na zmenu dresu.

Vysvetlili, prečo tisícročné stavby stále stoja. Rímsky betón sa zacelil

Pohľad zdola na kupolu Panteónu. (zdroj: Fotolia)

V jeho stenách ani v kupole nie sú žiadne oceľové tyče či iná výstuž. Napriek tomu stojí Panteón aj s obrovskou kupolou v Ríme už viac ako 1800 rokov. Rimania sa okrem iného preslávili betónovými stavbami. Spôsobili aj betónovú revolúciu, keď z pevného, no nevystuženého materiálu dokázali budovať monumentálne klenby či kupoly.

Dlhú trvácnosť prepožičala rímskemu stavebnému materiálu zložka, o ktorej si vedci dlhé roky mysleli, že sa do betónu dostala nedopatrením. Zdalo sa, že dlhú trvácnosť rímskemu betónu dodal pucolánový popol. Ide o jemný sopečný materiál, ktorý v starom Ríme objavili prvýkrát pri meste Pozzuoli, odkiaľ dostal svoj názov.

Pri bližšom skúmaní sa však ukázalo, že rímske betóny na rôznych miestach majú ešte jednu spoločnú zložku. Vyzerá ako drobné biele kúsky a ide o vápenné klasty či úlomky.

No vápenné úlomky sú zrejme odpoveďou na to, prečo rímsky betón vydržal cez tisíc rokov. Dodali mu schopnosť zaceliť sa, naznačuje výskum vedcov z MIT v časopise Science Advances. Keď aj v betóne vznikli pukliny, opravili sa samy za pôsobenia vody.

V krátkosti z vedy a techniky:

Vplyv hlučných susedov na vaše zdravie: Ak bývate v paneláku, je veľká šanca, že máte hlučných susedov. Oni si to možno ani neuvedomujú, no váš mozog nedokáže prestať vnímať ani len občasný buchot či dupot. Zvuky vecí či nôh dopadajúcich na podlahu patria medzi najnepríjemnejšie a dokazuje to aj veda. Môžu súvisieť aj so zhoršeným zdravím.

Ak bývate v paneláku, je veľká šanca, že máte hlučných susedov. Oni si to možno ani neuvedomujú, no váš mozog nedokáže prestať vnímať ani len občasný buchot či dupot. Zvuky vecí či nôh dopadajúcich na podlahu patria medzi najnepríjemnejšie a dokazuje to aj veda. Môžu súvisieť aj so zhoršeným zdravím. Čo robiť pri stretnutí s diviakom: Po Kapucínskej ulici v Bratislave sa preháňal zatúlaný diviak. Nevyzeral chorý, na to bol až príliš čulý, hodnotí pre denník SME viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák. Výskyt diviakov v intraviláne miest sa zvyšuje nielen pre ľahkú dostupnosť potravy. Ak zviera vidíte v uliciach, nenatáčajte si ho a radšej sa mu vyhnite, radí lesný inžinier.

Po Kapucínskej ulici v Bratislave sa preháňal zatúlaný diviak. Nevyzeral chorý, na to bol až príliš čulý, hodnotí pre denník SME viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Alojz Kaššák. Výskyt diviakov v intraviláne miest sa zvyšuje nielen pre ľahkú dostupnosť potravy. Ak zviera vidíte v uliciach, nenatáčajte si ho a radšej sa mu vyhnite, radí lesný inžinier. Webbov teleskop má ďalšie objavy: Vesmírny teleskop Jamesa Webba objavil svoju prvú exoplanétu, teda planétu, ktorá obieha okolo inej hviezdy ako Slnko. Vzdialený svet má takmer rovnakú veľkosť ako Zem. Európska vesmírna agentúra zverejnila aj novú snímku hviezdokopy NGC 346, jednej z najdynamickejších oblastí zrodu hviezd v blízkych galaxiách.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Erik Tabery. (zdroj: SME)

Ako bude vyzerať dvojtýždňová kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb? Čo za sebou zanecháva prezident Zeman? Ako by sa mal proti útokom Babiša brániť Petr Pavel? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so šéfredaktorom Respektu Erikom Taberym.

Podcasty SME

Karikatúra

Ústavná väčšina. (zdroj: Sliacky)

Voľný čas

