Ranný brífing: Heger precitol zo sna o vláde a priznal prehru. Čakajú nás predčasné voľby

Bez hlasov poslancov SaS končí snaha povereného premiéra Eduarda Hegera na rekonštrukciu vlády. Bez SaS sa totiž Heger mohol spoliehať najviac na 71 hlasov poslancov OĽaNO, odídencov z OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Ani získanie tohto počtu poslancov pritom nemal vôbec isté. Považuje preto všetky snahy o vznik novej väčšiny 76 poslancov za uzavreté a chce diskutovať o predčasných voľbách. Ako najreálnejší vidí jesenný termín.

Za uplynulý rok sa v Bratislave predalo najmenej bytov od finančnej krízy v roku 2009. Záujem klesá o takmer všetky druhy nehnuteľnosti. Dotlačí nižší dopyt realitných maklérov a developerov k zníženiu cien? Je práve teraz vhodný čas kupovať nehnuteľnosť? A čo kúpa investičného bytu? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Heger uznal, že vládu nezloží. Začína rokovať o voľbách v septembri

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a poslanec Richard Sulík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bez hlasov SaS končí snaha povereného premiéra Eduarda Hegera na rekonštrukciu vlastnej vlády. Poslanci strany Richarda Sulíka sa nepodpíšu do hárku, ktorým chcel Heger presvedčiť prezidentku Zuzanu Čaputovú, že ho podporuje dostatočných 76 poslancov a mala by ho poveriť zostavením staronovej vlády s plnými právomocami.

Potvrdzuje to aj samotná SaS: "Diskusiu o novej väčšine odmietame. Toto je jasný postoj poslaneckého klubu SaS. Aj z tohto dôvodu SaS podporuje ako kompromisné riešenie predčasné voľby v septembri," tvrdí Sulík.

Heger mal v pondelok záujem osloviť poslancov SaS na zasadnutí ich poslaneckého klubu. Sulík však na poslednú chvíľu nedal na stretnutie súhlas a premiérovi odkázal "nech nechodí."

Bez SaS sa Heger mohol spoliehať najviac na 71 hlasov poslancov OĽaNO, odídencov z OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí. Ani získanie tohto počtu poslancov pritom nemal isté.

Považuje preto všetky snahy o vznik novej väčšiny 76 poslancov za uzavreté a chce diskutovať o predčasných voľbách. Ako najreálnejší vidí jesenný termín.

Agónia do septembra je neobhájiteľná: Z hľadiska obnovenia legitimity vlády nie je o čom – keď sa vyčerpá potenciál nájsť väčšinu, voľby majú byť čo najskôr. Septembrový termín by znamenal zhruba deväťmesačné pôsobenie vlády bez dôvery, píše Peter Tkačenko.

Z hľadiska obnovenia legitimity vlády nie je o čom – keď sa vyčerpá potenciál nájsť väčšinu, voľby majú byť čo najskôr. Septembrový termín by znamenal zhruba deväťmesačné pôsobenie vlády bez dôvery, píše Peter Tkačenko. Čakajú nás náročné mesiace: Predvolebná kampaň v čase spojenej ekonomickej, inflačnej a energetickej krízy aj pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine prinesie množstvo lží, nenávisti, konšpirácií, útokov aj emocionálneho vydierania, píše Jakub Filo.

Predvolebná kampaň v čase spojenej ekonomickej, inflačnej a energetickej krízy aj pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine prinesie množstvo lží, nenávisti, konšpirácií, útokov aj emocionálneho vydierania, píše Jakub Filo. Kto s nimi pôjde, lezie do klietky hanby: Keď bude nejaký odborník z akéhokoľvek fachu niekedy v prípadnom pokušení, či sa nedať do služieb Matoviča, spomenie si, ako sa nakladalo s Lengvarským, Hirmanom či trebárs s Baťovou, alebo s Visolajským, píše Zuzana Kepplová.

Ústavný súd pripúšťa, že nahrávka Gorily bude nepoužiteľná

Domová prehliadka u Mariana Kočnera v roku 2018. (zdroj: SME/Marko Erd)

Generálny prokurátor Maroš Žilinka vyvolal pobúrenie, keď v auguste 2021 vyhlásil, že nahrávka Gorila nájdená u Mariana Kočnera je ako dôkaz nepoužiteľná a treba ju zničiť.

Už po zaistení nahrávky u Kočnera v roku 2018 Penta písala špeciálnej prokuratúre, že ju treba zničiť. Tvrdila, že ako dôkaz je nepoužiteľná a odvolávala sa na Ústavný súd, ktorý odpočúvanie v kauze Gorila už v roku 2012 označil za nelegálne. SIS potom svoje kópie nahrávky zničila.

Úrad špeciálnej prokuratúry pod vedením Daniela Lipšica zverejnil analýzu, v ktorej poukazoval na podobné prípady v zahraničí, ktoré posudzoval aj Európsky súd pre ľudské práva. Súd v nich uznal, že nelegálnym odpočúvaním síce boli porušené ľudské práva páchateľov, ale neznamenalo to okamžite zrušenie celého vyšetrovania ani zničenie nahrávok. Stačilo, ak bolo ďalšie vyšetrovanie férové a obvinení mali možnosť sa riadne brániť.

Ústavný súd sa teraz čiastočne dotkol tejto polemiky. Príklady zo zahraničia, ktoré už uznal aj Európsky súd pre ľudské práva, podľa slovenského Ústavného súdu môžu prispieť k odbornej debate o použiteľnosti takýchto dôkazov, to však automaticky neznamená, že ich majú slovenskí vyšetrovatelia napodobňovať. Znamená to, že pripustil aj možnosť, že nahrávka nájdená u Kočnera bude ako dôkaz nepoužiteľná.

V krátkosti z domova:

Kisku čaká čoskoro súd: Za účelovú diskreditáciu bývalého prezidenta Andreja Kisku padol v pondelok na popradskom súde prvý trest, no nič to nemení na tom, že procesu sa nevyhne ani samotný Kiska. Už mesiace sa však čaká na to, kedy sa súd vôbec dostane k jeho daňovej kauze.

Za účelovú diskreditáciu bývalého prezidenta Andreja Kisku padol v pondelok na popradskom súde prvý trest, no nič to nemení na tom, že procesu sa nevyhne ani samotný Kiska. Už mesiace sa však čaká na to, kedy sa súd vôbec dostane k jeho daňovej kauze. Pribúda potulných pacientov: Ako sa zatvárajú ambulancie kvôli odchodu lekárov aj rastúcim cenám energií, pribúda stále viac potulných pacientov. Nemajú vlastných lekárov a častokrát si nevedia nájsť pomoc. Nájsť vhodného lekára je ťažké najmä vo vidieckych oblastiach. Čo robiť, ak sa problém týka aj vás?

Ako sa zatvárajú ambulancie kvôli odchodu lekárov aj rastúcim cenám energií, pribúda stále viac potulných pacientov. Nemajú vlastných lekárov a častokrát si nevedia nájsť pomoc. Nájsť vhodného lekára je ťažké najmä vo vidieckych oblastiach. Čo robiť, ak sa problém týka aj vás? Sprísnenie interrupcií je opäť v parlamente: Nezaradený poslanec Martin Čepček opäť predkladá do parlamentu návrh zákona týkajúci sa sprísnenia interrupcií. V máji 2022 mu neprešli tri novely zákona o interrupciách. Aktuálne predloženým materiálom sa znova pokúsi legislatívne ukotviť, že umelé ukončenie tehotenstva potratom sa môže vykonať jedine v štyroch špecifických prípadoch.

Nemecko v čase vojny mení ministra obrany. Znamená to väčšiu pomoc pre Ukrajinu?

Bývalá nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. (zdroj: TASR/AP)

Táto udalosť sa mi spája s mnohými špeciálnymi stretnutiami so zaujímavými, skvelými ľuďmi, prihovorila sa k občanom v koncoročnom odkaze nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová. Nebolo by na tom nič zvláštne, keby tak nehovorila o vojne na Ukrajine.

Za video, v ktorom pri jej slovách o vojne v pozadí vybuchujú ohňostroje, si takmer okamžite vyslúžila kritiku. Aj preto v pondelok z funkcie ministerky odstúpila.

Sociálnodemokratickú ministerku však negatívne reakcie sprevádzali v kresle dlhodobo. Okrem nevydarených verejných vyjadrení jej ľudia vyčítali neschopnosť zreformovať nemeckú armádu a neochotu pomôcť tej ukrajinskej v čase ruskej invázie.

Jej nástupca je už známy. Stane sa ním Boris Pistorius, doterajší minister vnútra v spolkovej krajine Dolné Sasko. Zatiaľ nie je isté, či s novým ministrom príde aj modernizácia nemeckého vojska a dodávka tankov pre Ukrajinu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Rusko hovorí o strategickom úspechu, v skutočnosti však dosiahlo najmä symbolický úspech. Šesť mesiacov trvajúce boje o mestá Bachmut a Soledar sa posúvajú do ďalšej fázy po tom, čo ruské vojská postúpili až k železnici pri Soledare a mesto známe soľnými baňami obsadili. Mierny úspech na fronte však rozdeľuje aj samotný Kremeľ.

Rusko hovorí o strategickom úspechu, v skutočnosti však dosiahlo najmä symbolický úspech. Šesť mesiacov trvajúce boje o mestá Bachmut a Soledar sa posúvajú do ďalšej fázy po tom, čo ruské vojská postúpili až k železnici pri Soledare a mesto známe soľnými baňami obsadili. Mierny úspech na fronte však rozdeľuje aj samotný Kremeľ. Arestovyč podal demisiu: Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč podal demisiu do rúk Volodymyra Zelenského. Arestovyč pôvodne tvrdil, že ruskú raketu Ch-22 zostrelil v Dnipre ukrajinský systém protilietadlovej obrany, čoho sa hneď chytila ruská propaganda. Neskôr však potvrdil, že Ukrajina nemá schopnosť zostreliť typ rakety vypálenej Ruskom.

Poradca ukrajinského prezidenta Olexij Arestovyč podal demisiu do rúk Volodymyra Zelenského. Arestovyč pôvodne tvrdil, že ruskú raketu Ch-22 zostrelil v Dnipre ukrajinský systém protilietadlovej obrany, čoho sa hneď chytila ruská propaganda. Neskôr však potvrdil, že Ukrajina nemá schopnosť zostreliť typ rakety vypálenej Ruskom. Obete útoku v Dnipre: Počet obetí ruského raketového útoku, ktorý zničil bytový dom v ukrajinskom Dnipre, sa zvýšil na 44, uviedol starosta mesta Borys Filatov. Úrady v Dnipre vyhlásili trojdňový smútok za tých, ktorí zahynuli pri útoku. Ukrajinské záchranné zložky ukončili na mieste pátracie a záchranné operácie.

Počet obetí ruského raketového útoku, ktorý zničil bytový dom v ukrajinskom Dnipre, sa zvýšil na 44, uviedol starosta mesta Borys Filatov. Úrady v Dnipre vyhlásili trojdňový smútok za tých, ktorí zahynuli pri útoku. Ukrajinské záchranné zložky ukončili na mieste pátracie a záchranné operácie. Rozkaz na dobytie Donbasu: Ruský prezident Vladimir Putin nariadil novému veliteľovi okupačných síl na Ukrajine Valerijovi Gerasimovovi, aby do marca dobyl Donbas, tvrdí hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov s tým, že Putin sa nevzdal plánov zničiť Ukrajinu ako nezávislý štát a Ukrajincov ako národ.

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil novému veliteľovi okupačných síl na Ukrajine Valerijovi Gerasimovovi, aby do marca dobyl Donbas, tvrdí hovorca ukrajinskej vojenskej rozviedky Andrij Jusov s tým, že Putin sa nevzdal plánov zničiť Ukrajinu ako nezávislý štát a Ukrajincov ako národ. Vyše sedemtisíc mŕtvych civilistov: Od začiatku ruskej invázie zomrelo na Ukrajine vyše 7-tisíc civilistov, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, ktorý dodal, že informuje len o potvrdených obetiach a v skutočnosti ich môže byť výrazne viac. Boje si vyžiadali aj viac ako 11 300 zranených radových obyvateľov.

Zo zahraničných webov:

Markíza ich vystrelila medzi najväčších, krach sa ťahá roky

Časopis Markíza spočiatku propagoval moderátorov, ale aj riaditeľa televízie. (zdroj: Facebook/President)

Ak by sme sa vrátili do deväťdesiatych rokov minulého storočia, našli by sme mediálny trh, ktorý bol výrazne odlišný od toho dnešného. Neexistovala široká internetová konkurencia a podľa toho vyzerali aj reklamné toky.

Dôležitou úlohou bolo titul zviditeľniť a osloviť čo najširšie publikum. V októbri 1997 vzniklo vydavateľstvo, ktoré našlo na slovenskom trhu zaujímavý a nevyskúšaný model. Akciovka TV Tip chcela uspieť tým, že začne vydávať týždenník s názvom Markíza. Jeho cieľom bolo cez známe osobnosti televízie pritiahnuť čitateľov.

Časopis vo svojom vysielaní propagovala samotná televízia. Nešlo len o reklamy, ale aj pravidelné zmienky v rôznych reláciách. Magazín sa tak mohol oprieť o nevídanú reklamnú podporu, ktorú iné periodiká nemali.

Tak ako rýchlo vydavateľstvo TV Tip zažiarilo, tak rýchlo aj spadlo. Na jeho príbeh sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Posledná kapitola. Na nevyhnutný koniec vydavateľstva s odstupom času spomínal aj jeho neskorší majiteľ Ján Kováčik. Dnes je známy aj ako prezident Slovenského futbalového zväzu.

V krátkosti z ekonomiky:

Najťažší rok druhého piliera: Výkonnosť druhého piliera za minulý rok sporiteľov nepotešila, všetky dôchodkové fondy boli v mínuse. Straty sa pohybujú od štyroch do 25 percent. Najviac prerobili indexové a akciové fondy. Igor Vilček z VÚB tvrdí, že jediná vec, ktorá vlani neprerobila, bola hotovosť.

Výkonnosť druhého piliera za minulý rok sporiteľov nepotešila, všetky dôchodkové fondy boli v mínuse. Straty sa pohybujú od štyroch do 25 percent. Najviac prerobili indexové a akciové fondy. Igor Vilček z VÚB tvrdí, že jediná vec, ktorá vlani neprerobila, bola hotovosť. Arca odvrátila hrozbu konkurzu: Firma Arca Investments zrejme nepôjde do konkurzu, píše Denník E. Na dôležitej schôdzi ju totiž podržali veritelia, ktorí odsúhlasili jej reštrukturalizačný plán. Hlasovali zaň asi tri štvrtiny prítomných. Arce sa podarilo nateraz odvrátiť prvú väčšiu hrozbu pádu do konkurzu. Nie je to však definitívne víťazstvo.

Firma Arca Investments zrejme nepôjde do konkurzu, píše Denník E. Na dôležitej schôdzi ju totiž podržali veritelia, ktorí odsúhlasili jej reštrukturalizačný plán. Hlasovali zaň asi tri štvrtiny prítomných. Arce sa podarilo nateraz odvrátiť prvú väčšiu hrozbu pádu do konkurzu. Nie je to však definitívne víťazstvo. Milión vyrobených automobilov: Slovenské automobilky v roku 2022 vyrobili približne jeden milión automobilov. To predstavuje v porovnaní s predošlým rokom pokles o necelých päť percent. Informovali o tom predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu.

Legenda doma, legenda v Bostone. Krejčí odohral tisíc zápasov v NHL

Český center David Krejčí z Bostonu Bruins. (zdroj: TASR/AP)

Český hokejista David Krejčí sa dočkal veľkého kariérneho míľniku. Nastúpil na svoj tisíci zápas v NHL. Duel proti Philadelphii bol vydarenou oslavou. Bruins zvíťazili 6:0 a Krejčí si pri jasnej výhre pripísal tri body za tri asistencie.

"Myslím, že veľa hráčov k nemu prechováva veľký rešpekt a je to tak správne," zneli slová trénera Jima Montgomeryho. "Je legenda Bruins a dnes ukázal prečo. Každého okolo seba robí lepším."

Zjavné to bolo v skvelom českom útoku. Center mal na krídlach krajanov Davida Pastrňáka a Pavla Zachu, ktorí si pripísali zhodne tri body za dva góly a asistenciu. Krejčí sa zároveň stal len deviatym hráčom histórie, ktorý si v svojom tisícom zápase pripísal aspoň tri body.

Odchovanec Olomouca je 374. hráčom NHL, ktorý odohral v profilige tisíc zápasov. Stal sa trinástym Čechom, ktorému sa to podarilo a len tretím, ktorý to dokázal v drese jedného klubu. Po tisíc zápasoch má na konte veľmi slušnú bilanciu. 226 gólov, 538 asistencií, 764 bodov. K tomu všetkému Stanley Cup z roku 2011.

Európskym autom roka 2023 sa stal malý Jeep Avenger

Jeep Avenger. (zdroj: Jeep)

Po prvý raz v 60-ročnej histórii ankety Európske auto roka zvíťazila značka Jeep. Podarilo sa jej to s novým modelom Avenger. O víťazstve, na základe podrobného testovania siedmich finalistov, rozhodli automobiloví novinári z 22 krajín Európy.

Favoritmi tohto ročníka boli aj hybridný Renaul Austral a elektrický mikrobus Volkswagen ID.Buzz. Nakoniec však s veľkým náskokom a počtom bodov 328 vyhral Jeep Avenger.

Zdolal tak aj oveľa drahších finalistov. Okrem Australu a ID.Buzzu nimi boli Kia Niro, Nissan Ariya, Toyota bZ4X a Peugeot 408.

Avenger je jasným príkladom globalizácie. Ide o malé SUV americkej značky navrhnuté v Taliansku s využitím francúzskej technológie a vyrábané v Poľsku, v továrni Fiatu. Tento rok dostane dvojičku v podobe nového Fiatu 600.

Auto novinky v skratke:

Citroën sa vracia na trh so sedanom: Po skončení predaja modelu C-Elysée ostala ponuka Citroënu na európskom trhu bez sedanu. Teraz sa však vracia vo forme nového modelu C4 X a známe sú už slovenské ceny.

Po skončení predaja modelu C-Elysée ostala ponuka Citroënu na európskom trhu bez sedanu. Teraz sa však vracia vo forme nového modelu C4 X a známe sú už slovenské ceny. BMW nám ukázalo technológie budúcnosti: Odkedy sa klasické autosalóny stali prežitkom, výrobcovia áut hľadajú iné spôsoby na prezentáciu svojich noviniek. Čoraz obľúbenejším sa stáva veľtrh elektroniky CES v Las Vegas. BMW ešte pred začiatkom veľtrhu exkluzívne pre SME ukázalo, čo si pre tento ročník pripravilo.

Odkedy sa klasické autosalóny stali prežitkom, výrobcovia áut hľadajú iné spôsoby na prezentáciu svojich noviniek. Čoraz obľúbenejším sa stáva veľtrh elektroniky CES v Las Vegas. BMW ešte pred začiatkom veľtrhu exkluzívne pre SME ukázalo, čo si pre tento ročník pripravilo. Suzuki chystá prvý elektromobil: Suzuki je jednou z posledných značiek, ktorá nemá v aktuálnej ponuke elektromobil. Vystačí si s hybridmi. Do dvoch rokov sa to však zmení. Na autosalóne v indickom Naí Dillí predstavila japonská značka koncept eVX. Koncept kompaktného SUV od základov vznikal ako elektromobil.

Vizita: Amyotrofická laterálna skleróza uväzní človeka vo vlastnom tele. Liek stále neexistuje

Amyotrofická laterálna skleróza uväzní človeka vo vlastnom tele. Liek stále neexistuje Pravidelná dávka: Čo nám vravia videohry o zmysle utrpenia?

Karikatúra

Po novom. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Cestovinový šalát s tuniakom. (zdroj: Fotolia)

Jednoduchý cestovinový šalát s tuniakom vás zasýti vďaka celozrným cestovinám, ktoré z neho robia výdatné jedlo.

Voľný čas

