Terapeutka o detskej kriminalite: Ide o najťažšie osudy a spoločnosť to nezaujíma

Deti s problémovým správaním, ktoré sa dostali do reedukačného centra, sú často tie najťažšie osudy, agresivita je pre nich stratégiou prežitia a len ťažko ju vedia ovládať. Napriek tomu sa im venuje málo pozornosti a potom nie je prekvapením, že z nich môžu vyrásť kriminálnici, tvrdí terapeutka ZUZANA KRNÁČOVÁ.

Tá v minulosti pracovala v Liečebno-výchovnom sanatóriu a vo Výskumnom centre detskej psychológie a patopsychológie, pod ministerstvom školstva pripravovala systémovú podporu odborníkov v tieto oblasti.

Krnáčová v rozhovore pre SME vysvetľuje, kde všade slovenský systém pri starostlivosti o tieto deti zlyháva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Boli sme v Reedukačnom centre vo Vrábloch, kde na problémové deti uplatňujú systém odmien a trestov, majú tam samotku a po prepustení často netušia, čo sa s dieťaťom stalo. Aké máte dojmy z našich zistení?

Takto to na Slovensku funguje dlhoročne. V niektorých zariadeniach sa spoliehajú najmä na systém odmien a trestov, ktorý však osamote nie je funkčný a vidia to aj tieto zaradenia, čo bolo spomenuté aj v reportáži. Zároveň fungovanie špeciálnych výchovných zariadení, do ktorých patrí aj reedukačné centrum, je len špičkou ľadovca a odzrkadľuje systémové nedostatky.

Cieľom reportáže bolo zistiť, prečo sa množia prípady mladých vrahov, zločincov a teroristov. Je tým dôvodom aj starostlivosť v centrách?

Naozaj treba povedať, že v týchto centrách sú umiestňované deti, ktoré môžu byť potencionálnymi budúcimi páchateľmi trestných činov. Sú to deti s najťažšími osudmi. Treba si však uvedomiť, že v prvom rade ide o deti, ktoré si často nesú so sebou ťažkú traumu.

Agresivita je pre nich stratégiou, ako reagovať na vonkajšie stresujúce podnety, a tomu treba prispôsobiť aj intervenciu pre tieto deti. Paradoxne to, že sa z nich možno stanú páchatelia, je z veľkej miery aj dôsledok toho, ako sa ako spoločnosť o tieto deti nezaujímame a neprikladáme dostatočný dôraz na ich ochranu a starostlivosť. Starostlivosť v špeciálnych výchovných zariadeniach len kopíruje naše nastavenie v spoločnosti.

Rozoberme si teda jednotlivé zložky reedukácie detí. Centrum vo Vrábloch je režimové centrum založené na trestoch a odmenách, ktoré sa snaží deťom vyplniť každú minútu času. Je to správny prístup?