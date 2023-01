Ranný brífing: Fico bude mať úspech tak či tak, Matovič chce Hegerov odchod využiť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V sobotňajšom referende sa bude hlasovať o téme, ktorú zrejme aj tak už na budúci týždeň vyriešia poslanci v parlamente. Intenzívnou kampaňou ľudové hlasovanie nepodporili ani jeho iniciátori. Bez ohľadu na výsledok však pôjde o marketingový úspech strany Smer.

V rozdelení Smeru videl komplot na oklamanie voličov. Teraz Igor Matovič po vzore Smeru a Hlasu naznačuje, že s Eduardom Hegerom sa rozdelia len preto, aby získali viac voličov. Prehovoriť na sneme ho však nenechá. Žiadny totiž nezvolá, aby s ním neodišlo z OĽaNO ešte viac ľudí.

Minister spravodlivosti Viliam Karas pripravil návrh, ktorý nezosobášeným párom zjednoduší život. Predstavený výsledok sa však nestretol s pochopením queer komunity - návrhy pokladajú za nedostatočné a ponižujúce. Aké životné situácie návrhy riešia a v čom sa nepozdávajú organizáciám venujúcim sa LGBTI+ ľuďom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensko čaká stranícka akcia za milióny s problematickou témou. Otázky a odpovede k referendu

Kampaň k referendu bola nevýrazná. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Bude to hlasovanie o téme, ktorú zrejme aj tak už na budúci týždeň vyriešia poslanci v parlamente. A bez ohľadu na výsledok, pôjde o marketingový úspech strany Smer.

Referendum by malo slúžiť na to, aby občania priamo hlasovali o vážnych spoločenských otázkach, no analytici dlhodobo upozorňujú, že na Slovensku referendum slúži najmä politickým stranám na osobný marketing.

Iniciátor referenda sa vďaka tomu dostane do médií počas zberu podpisov a ich odovzdania do prezidentského paláca, má tému pre svoje tlačové konferencie a môže útočiť na každého, kto s referendom nesúhlasí.

Aký má zmysel hlasovať v sobotňajšom referende, prečo sa nedajú zistiť výdavky na kampaň a ako sa v priebehu rokov menili názory šéfa Smeru Roberta Fica na referendum, sa dočítate v sérii otázok a odpovedí.

Zbytočný a drahý predvolebný prieskum: Fico, samozrejme, dobre vie, ako toto referendum dopadne, no napriek očakávateľnému výsledku sa mu celá akcia fantasticky oplatí – ako príležitosť viesť predvolebnú (a netransparentnú) kampaň celé mesiace a parádne hrotiť situáciu voči akýmkoľvek protivníkom, píše Nataša Holinová.

Matovič chce odchod Hegera zhodnotiť, prirovnáva ho k Hlasosmeru

Šéf OĽaNO Igor Matovič a dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Eduard Heger a Jaroslav Naď nedostanú možnosť pred odchodom z OĽaNO presvedčiť aj ďalších členov na sneme, aby sa k nim pridali. Ohlásený januárový snem strany šéf OĽaNO Igor Matovič nezvolá.

Matovič by svojim donedávna najbližším spolupracovníkom dal priestor, len ak by v OĽaNO zostali a chceli navrhnúť svoje politické smerovanie jeho hnutiu.

"Keď snem bude, tak bude potom, ako si my vyriešime otázku v OĽaNO. Nemá zmysel snem zvolávať, ak odtiaľ bude potom odchádzať polovica ľudí a budeme ho zvolávať znova," hovorí Matovič.

Od snemu sa malo pôvodne odvíjať Hegerovo a Naďovo rozhodnutie, či v OĽaNO zostanú. Riešiť sa mala predvolebná stratégia, ale aj súčasný výraznejší príklon hnutia ku konzervativizmu a Matovičova útočná komunikácia, s ktorými sa poverení premiér a minister obrany nestotožňujú.

Matovič o čoraz pravdepodobnejšom vzniku novej Hegerovej strany hovorí, že ich cieľ je podobný, ako pri rozdelení Smeru a Hlasu. "Radšej pôjdeme do volieb s dvomi subjektmi, lebo vidíme, že mestský umiernený liberálny volič nemá koho voliť (...) a ja som pre niektorých z nich odstrašujúci prvok," povedal.

Matovič a Putin vedú mentálne ten istý boj: Po Budajovej skupine ho nemôže vystáť už ani Heger. Občan Matovič paradoxne svojím príkladom dosiahol niečo, po čom voláme už niekoľko rokov. Príčetná časť konzervatívneho Slovenska sa začala ozývať, píše Matia Lenická.

V krátkosti z domova:

Rebríčky najlepších škôl: Kto má doma dieťa v ôsmom alebo deviatom ročníku na základnej škole, žije v týchto dňoch zrejme výberom strednej školy. Pri rozhodovaní môže pomôcť aj aktuálny rebríček od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. Nehodnotí kvalitu školy komplexne, skôr informuje o výsledkoch žiakov.

Zradili Rusko, prídu o pas aj byt. Moskva chce trestať kritikov v exile

Kremeľ vymýšľa novú stratégiu, ako sa zamerať na tých, ktorí z Ruska ušli. (zdroj: TASR/AP)

Boris Bondarev bol jediným ruským diplomatom, ktorý verejne odstúpil z funkcie po tom, ako jeho krajina napadla Ukrajinu. Dnes žije v exile vo Švajčiarsku a na sociálnych sieťach kritizuje režim Vladimira Putina alebo sarkasticky komentuje príspevky bývalého prezidenta Dmitrija Medvedeva.

„Už nie je s nami, ale proti nám,“ povedal o ňom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Aj keď Bondarev získal azyl vo Švajčiarsku, má aj istú formu ochrany. Viacero kritikov Kremľa v posledných rokoch skončilo otrávených či zastrelených.

„Obavy o bezpečnosť ma trochu obmedzujú, ale nie vážne. Ak mi niečo budú chcieť urobiť, skúsia to, ale čo s tým môžem urobiť?“ povedal pre magazín Spectator.

Kremeľ teraz vymýšľa novú stratégiu, ako sa zamerať na tých, ktorí z Ruska ušli. Kým časť chce nalákať naspäť, kritikov chcú umlčať napríklad zhabaním majetku, odobratím občianstva alebo dokonca násilím.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi zvažujú nasadiť Armaty: Rusko pravdepodobne zvažuje nasadiť na Ukrajinu menšie množstvo svojich nových tankov T-14 Armata. Zatiaľ sa vyskytovali len na prehliadkach, výstavách a veľtrhoch, uvádza britská vojenská rozviedka. Na konci decembra sa však objavili zábery týchto tankov vo výcvikovom priestore na juhu Ruska.

Rusko pravdepodobne zvažuje nasadiť na Ukrajinu menšie množstvo svojich nových tankov T-14 Armata. Zatiaľ sa vyskytovali len na prehliadkach, výstavách a veľtrhoch, uvádza britská vojenská rozviedka. Na konci decembra sa však objavili zábery týchto tankov vo výcvikovom priestore na juhu Ruska. Poliaci strácajú s Nemcami trpezlivosť: Buď Poľsko dostane súhlas poslať tanky nemeckej výroby na Ukrajinu, alebo „spravíme správnu vec sami“, vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Akýkoľvek transfer tankov Leopard 2 by zvyčajne vyžadoval súhlas Berlína, keďže sú vyrobené v Nemecku. Poľsko prisľúbilo Ukrajine 14 tankov.

Buď Poľsko dostane súhlas poslať tanky nemeckej výroby na Ukrajinu, alebo „spravíme správnu vec sami“, vyhlásil poľský premiér Mateusz Morawiecki. Akýkoľvek transfer tankov Leopard 2 by zvyčajne vyžadoval súhlas Berlína, keďže sú vyrobené v Nemecku. Poľsko prisľúbilo Ukrajine 14 tankov. Švédsky balík vojenskej pomoci: Švédska vláda posiela na Ukrajinu ďalší balík vojenskej pomoci. Ten bude zahŕňať delostrelecký systém Archer, o ktorý sa Ukrajinci dlho usilujú. Súčasťou balenia je aj protitankový robot-57 a 50 bojových vozidiel.

Švédska vláda posiela na Ukrajinu ďalší balík vojenskej pomoci. Ten bude zahŕňať delostrelecký systém Archer, o ktorý sa Ukrajinci dlho usilujú. Súčasťou balenia je aj protitankový robot-57 a 50 bojových vozidiel. Vojna ako výsledok existenčnej krízy: Vojna na Ukrajine je podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona výsledkom existenčnej krízy Ruska, jeho národného príbehu a budúcnosti. Podľa Macrona nie je možné dosiahnuť trvalý mier bez toho, aby sa našla odpoveď na túto krízu identity Ruska.

V krátkosti zo sveta:

Otázky a odpovede o českých voľbách: Najostrejšia fáza kampane prebehne zrejme na budúci týždeň, krátko pred piatkovým otvorením volebných miestností. Prinášame otázky a odpovede súvisiace s hlasovaním, ktoré rozhodne o nástupcovi Miloša Zemana na Pražskom hrade.

Najostrejšia fáza kampane prebehne zrejme na budúci týždeň, krátko pred piatkovým otvorením volebných miestností. Prinášame otázky a odpovede súvisiace s hlasovaním, ktoré rozhodne o nástupcovi Miloša Zemana na Pražskom hrade. Premiérka Ardernová náhle končí: Politici väčšinou odstupujú po prevalení škandálu, niektorí ani vtedy. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová však odchádza z funkcie, pretože si podľa vlastných slov uvedomila, že na jej výkon už nemá dostatok energie.

Politici väčšinou odstupujú po prevalení škandálu, niektorí ani vtedy. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová však odchádza z funkcie, pretože si podľa vlastných slov uvedomila, že na jej výkon už nemá dostatok energie. Orbán hľadá vinníkov rekordného zdražovania: V celej Európskej únii už inflácia postupne klesá, iba v Maďarsku je rekordná. V decembri dosiahla 24,5 percenta. Vláde Viktora Orbána to zrejme veľmi neublíži, nemá žiadnu skutočnú opozíciu. Pre nedodržiavanie zásad právneho štátu a rodinkárstvo však môže prísť o veľký balík európskych peňazí.

Zo zahraničných webov:

Na ibalgine sa dá zarobiť aj 20 percent, tomu z pumpy ľudia neveria

Tomáš Slechan, výkonný riaditeľ distribútora liekov Phoenix Zdravotnícke zásobovanie. (zdroj: SME/Marko Erd)

Zhruba jednu tretinu z dvoch tisícok lekární na Slovensku prevádzkujú veľké lekárenské siete ako Dr. Max alebo Benu. Ďalšie stovky sú však združené vo voľnejších, takzvaných virtuálnych sieťach, ktoré zastrešujú distribútori liekov.

„Ako veľký nákupca si vieme od výrobcov dohodnúť výhody a s lekárnikmi v našej sieti sa dokážeme podeliť o maržu,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ spoločnosti Phoenix Zdravotnícke zásobovanie Tomáš Slechan.

Phoenix okrem klasickej siete siete Benu prevádzkuje aj virtuálne združenie Partner so 450 prevádzkami. Pre nezávislé lekárne to môže byť spôsob, ako prežiť v rastúcej konkurencii.

„Ich pridanou hodnotou je lokálna znalosť trhu a blízke vzťahy so zákazníkmi,“ hovorí Slechan. V rozhovore pre INDEX vysvetľuje aj to, ako sa darí lekárňam v blízkosti potravinových reťazcov a aké sú bariéry predaja liekov na čerpacích staniciach alebo cez e-shopy.

V krátkosti z ekonomiky:

Nezávislé lekárne sa strácajú vo virtuálnych sieťach: V súčasnosti je zosieťovaných až 90 percent lekární na Slovensku. Väčšina z nich je združená v takzvaných virtuálnych sieťach, ktoré zastrešujú veľkí distribútori liekov. Jednotlivé prevádzky majú rôznych vlastníkov, spoločne však napríklad nakupujú lieky.

V súčasnosti je zosieťovaných až 90 percent lekární na Slovensku. Väčšina z nich je združená v takzvaných virtuálnych sieťach, ktoré zastrešujú veľkí distribútori liekov. Jednotlivé prevádzky majú rôznych vlastníkov, spoločne však napríklad nakupujú lieky. Legendárna budova mieri do dražby: Kúpeľná dvorana Kursalon je jedným z poznávacích znakov Trenčianskych Teplíc. Osud tejto kultúrnej pamiatky je však neistý. Jej majiteľ skončil v konkurze a konkurzný správca poslal nehnuteľnosť do dražby. Hodnotu nehnuteľnosti určil znalec na niekoľko miliónov eur. Dražba sa tak zaradí medzi najväčšie v regióne.

Kúpeľná dvorana Kursalon je jedným z poznávacích znakov Trenčianskych Teplíc. Osud tejto kultúrnej pamiatky je však neistý. Jej majiteľ skončil v konkurze a konkurzný správca poslal nehnuteľnosť do dražby. Hodnotu nehnuteľnosti určil znalec na niekoľko miliónov eur. Dražba sa tak zaradí medzi najväčšie v regióne. Slováci e-autá bez dotácie ignorujú: Prechod na elektromobilitu je na Slovensku veľmi krkolomný. Predaj elektrických áut je biedny, z celkového počtu 2,5 milióna registrovaných áut je čisto elektrických 5757. Je pravdepodobné, že bez dotácií sa ani výraznejšie nerozbehne.

Inter vyhral Superpohár. Škriniar nikdy nebol elegán, jeho kritici teraz lapajú po dychu

Futbalisti Interu Miláno oslavujú s trofejou víťazstvo v talianskom Superpohári. (zdroj: TASR/AP)

Slovenský stopér Milan Škriniar získal s milánskym Interom ďalšiu veľkú trofej. V boji o taliansky Superpohár pokorili milánske AC 3:0. Počas zápasu mal Slovák kapitánsku pásku. Víťazný pohár však prebral a ako prvý zdvihol Samir Handanovič, ktorý pre zranenie nehral.

„Škriniar? Nikdy to nebol veľký elegán,“ začal český komentátor v službách stanice Sport1. „Za jeho pohyb sa mu kedysi posmievali. Všetci jeho kritici však dnes lapajú po dychu,“ dodal komentátor.

Škriniar odohral celý zápas. Špecializovaný server Sofascore mu dal spolu s Edinom Džekom najvyššiu známku: 7.6. Slovák prihral na tretí gól Lautara Martíneza. „Nespochybniteľný vodca, neprekonateľný múr. Jeho prihrávku premenil Lautaro na 24-karátové zlato,“ tvrdil portál fcinternews.

Škriniar je v Miláne od roku 2017 a odvtedy získal už štvrtú veľkú trofej. Superpohár vyhral už dvakrát za sebou. Okrem toho má v zbierke taliansky titul i národný pohár.

Nestanú sa prezidentkami ani šéfkami firiem. Čo je sklenený strop a prečo ženy brzdí?

Neúspešná kandidátka na českú prezidentku Danuše Nerudová. (zdroj: TASR/AP)

Hovoria, že bola arogantná, že sa neprezentovala silnými názormi a že príliš neskoro reagovala na kauzu okolo jej rektorovania na Mendelovej univerzite. Českej prezidentskej kandidátke Danuši Nerudovej prehrala voľby podľa odborníkov a komentátorov predovšetkým nezvládnutá koncovka jej kampane.

Zrejme nikto si teraz netrúfne odhadnúť, do akej miery mohlo ísť o „rodovú prekážku“, ktorá zabránila tomu, aby sa Nerudovej podarilo preraziť takzvaný sklenený strop.

Najmä pri politických kampaniach a bojoch, na ktorých sa zúčastňujú ženy, sa tento pojem čoraz viac zviditeľňuje aj u bežnej populácie, hoci vo feministickom diskurze je známy zhruba od roku 1978. Vtedy ho prvý raz použila americká konzultantka v oblasti manažmentu Marilyn Lodenová.

Sklenený strop metaforicky označuje neviditeľnú bariéru, ktorá bráni ženám a menšinám dosiahnuť vyššie pozície v mocenskom či politickom svete.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Socializmus posielal bábätká na týždňovky: Komunistický režim na svoje budovanie potreboval každého vrátane žien, ktoré práve porodili. Vznikol tak spoločenský experiment jasieľ s nepretržitou prevádzkou. V 60. rokoch boli týždenné jasle v socialistickom Československu na vrchole svojej popularity aj napriek tomu, že pribúdalo dôkazov o ich škodlivosti.

Komunistický režim na svoje budovanie potreboval každého vrátane žien, ktoré práve porodili. Vznikol tak spoločenský experiment jasieľ s nepretržitou prevádzkou. V 60. rokoch boli týždenné jasle v socialistickom Československu na vrchole svojej popularity aj napriek tomu, že pribúdalo dôkazov o ich škodlivosti. Ako zvládnuť písanie diktátov: Iveta Barková, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci a zároveň učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, tvrdí, že diktáty sú najstresujúcejším faktorom na hodinách slovenčiny. Nie je za to, aby sa vypustili z osnov, no za vhodné považuje eliminovať spomínané stresové faktory.

Iveta Barková, riaditeľka Súkromnej základnej školy v Senci a zároveň učiteľka slovenského jazyka a dejepisu, tvrdí, že diktáty sú najstresujúcejším faktorom na hodinách slovenčiny. Nie je za to, aby sa vypustili z osnov, no za vhodné považuje eliminovať spomínané stresové faktory. Stredné školy o žiakov súperia: Psychológ a kariérový poradca z Centra poradenstva a prevencie v Prešove Maroš Kuchta hovorí, že oproti minulosti majú rodičia a žiaci na dosah viac informácií o študijných odboroch. Na druhej strane môže byť pre nich náročné zorientovať sa v takom množstve informácií.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Jaroslav Naď. (zdroj: SME/Marko Erd)

Kedy budú predčasné voľby? Aké sú argumenty na to, aby vláda bez väčšiny a dôvery vládla ďalších osem mesiacov? Ako bude vyzerať odchod Naďa a Hegera z OĽaNO? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Karikatúra

Chceme ďalšie referendum. (zdroj: Sliacky)

Voľný čas

