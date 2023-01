Prieskum: Preferencie Hlasu klesli pod 18 percent, Progresívne Slovensko ďalej rastie

Prieskum vykonala agentúra AKO pre TV Joj.

BRATISLAVA. Najsilnejšou politickou stranou zostáva Hlas expremiéra Petra Pellegriniho, jeho podpora však klesla pod 18 percent. Ukazuje to prieskum agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane, podľa ktorého by Hlas volilo 17,6 percenta opýtaných. Oproti decembru je to pokles o 2,6 percentuálneho bodu.

Druhý Smer by volilo 15,9 percenta respondentov. Aj jeho podpora mierne klesla, je ale na úrovni štatistickej chyby.

Naopak, v raste pokračuje Progresívne Slovensko. V najnovšom prieskume sa zaň vyslovilo 13,2 percenta ľudí, čo je o 1,4 percenta viac ako minulý mesiac.

Celkovo by sa do parlamentu dostalo osem politických strán a hnutí. Na štvrtom mieste by skončila SaS s 9,1 percentami, za ňou nasledujú OĽaNO (8,7 percenta), Republika (7,3 percenta), Sme rodina (6,8 percenta) a KDH (6,2 percenta).

Pod prahom zvoliteľnosti by skončila SNS so 4,1 percentami, koaličnú stranu Za ľudí by volilo iba 2,9 percenta opýtaných.

Zber dát prebiehal v dňoch 10. až 16. januára. Jasno v tom, koho by volili, malo 67,2 percenta opýtaných, 16,9 percenta nevedelo a 0,9 percenta nechcelo odpovedať. Určite voliť by nešlo 15 percent ľudí.