Chýbal silný motív a vlastne aj zmysel. Ficovo refrendum skončilo neúspešne

Referendum stálo 10 miliónov.

BRATISLAVA. Bolo to nudné referendum, v ktorom množstvo odborníkov nevidelo zmysel, a tak to aj dopadlo. Hodinu a pol po zatvorení hlasovacích miestností bolo spočítaných 90 percent zo všetkých okrskov a účasť bola len 27,53 percenta.

Napriek tomu, že skoro všetci hlasujúci s referendovou otázkou o možnosti skrátiť volebné obdobie súhlasili, aj tak pôjde o v poradí ôsme neúspešné referendum v histórii Slovenska.

Ak má byť referendum úspešné, musí sa ho zúčastniť aspoň 50 percent voličov, čo znamená asi 2,3 milióna ľudí, pričom nadpolovičná väčšina z hlasujúcich musí zakrúžkovať odpoveď ÁNO.

Na to ale potrebujú organizátori veľmi silný motív tak, ako to bolo v prípade hlasovania o vstupe do EÚ, tvrdí sociológ Václav Hřích, ktorý šéfuje prieskumnej agentúre AKO. Toto referendum podľa neho zjavne takýto motív nemalo.

„Druhým problémom je, že tu nebola takmer žiadna kampaň, ktorá by vysvetľovala, aký to má celé zmysel,“ povedal Hřích.

Oficiálne výsledky referenda by sa mali vyhlásiť v nedeľu ráno o 9:00. Sčítané lístky by mohli byť zhruba o druhej po polnoci, oznámil predseda štátnej volebnej komisie Ladislav Orosz.

Strana Smer sa ako hlavný organizátor referenda vyjadrí na tlačovke v nedeľu o 10:30.

Referendum bolo pokojné, miestnosti prázdne

Nízku účasť a pokojný priebeh hlásili volebné komisie počas celého dňa. Napriek tomu sa našlo niekoľko zaujímavých momentov.

Napríklad v Nitre počas referenda jedna z voličiek vyobjímala členov komisie na znak Medzinárodného dňa objímania. Iná žena prišla s 19-mesačným papagájom. Účasť v meste bola o druhej poobede do 15 percent.