Ranný brífing: Slovensko zaplatilo milióny za zbytočné referendum, Moskva miliardy za špiónov

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slovensko má v poradí ôsme neúspešné referendum v histórii. Množstvo odborníkov v ňom nevidelo zmysel, organizátori vypustili kampaň a voliči nerozumeli, prečo by mali ísť hlasovať za zmenu ústavy, ktorú aj tak zmení parlament. Všetko to stálo asi desať miliónov eur, čo by pokrylo štúdium ďalších tisíc medikov ročne alebo rekonštrukciu trenčianskej nemocnice.

Rusko investovalo miliardy dolárov s cieľom infiltrovať svojich špiónov do ukrajinských politických a spravodajských kruhov. Ukrajinský podnikateľ, bankár a agent Denys Kirejev bol vždy niekde medzi Kyjevom a Moskvou. Len pár dní po začiatku ruskej agresie ho však našli s guľkou v hlave.

Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu. Aj keď dostal doživotie, po 25 rokoch môže súd požiadať o prepustenie. Černák sa priznal k 30 vraždám a v posledných rokoch spolupracuje s políciou. Dá sa napraviť mafiánsky boss a vrah? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Chýbal silný motív a vlastne aj zmysel. Fico po neúspešnom referende mobilizuje

Robert Fico po neúspešnom referende. (zdroj: SITA)

Bolo to nudné referendum, v ktorom množstvo odborníkov nevidelo zmysel, a tak to aj dopadlo. Účasť dosiahla iba 27,25 percenta. Napriek tomu, že takmer všetci hlasujúci s referendovou otázkou o možnosti skrátiť volebné obdobie súhlasili, aj tak ide v poradí o ôsme neúspešné referendum v histórii Slovenska.

Ak má byť referendum úspešné, musí sa na ňom zúčastniť aspoň 50 percent voličov, čo znamená asi 2,3 milióna ľudí, pričom nadpolovičná väčšina z hlasujúcich musí zakrúžkovať odpoveď ÁNO.

Na to však potrebujú organizátori veľmi silný motív, tak ako to bolo v prípade hlasovania o vstupe do Európskej únie, tvrdí sociológ Václav Hřích. Toto referendum podľa neho zjavne takýto motív nemalo.

"Druhým problémom je, že tu nebola takmer žiadna kampaň, ktorá by vysvetľovala, aký to má celé zmysel," povedal Hřích.

Fico si výsledok 1,2 milióna zúčastnených voličov na referende okamžite na druhý deň privlastnil so slovami, že najviac sa na hlasovaní zúčastňovali voliči Smeru a strana preberá za kampaň aj výsledok plnú zodpovednosť. Podpredseda Smeru Ľuboš Blaha priamo povedal, že za Robertom Ficom prišlo v sobotu 1,2 milióna ľudí, a všetkých nazval hrdinami.

Prezidentka Zuzana Čaputová po referende vyhlásila, že aj keď sú výsledky referenda neplatné, vzhľadom na aktuálnu vnútropolitickú krízu je nevyhnutné, aby poslanci čo najskôr prijali zmenu ústavy o predčasných voľbách v parlamente.

Kompletné výsledky: Referendum je neplatné, účasť bola len 27,25 percenta

Referendum je neplatné, účasť bola len 27,25 percenta Ficova sebaprezentácia: Ani samotný Robert Fico nečakal, že jeho referendum s cieľom vyvolať predčasné voľby by mohlo byť platné. Napriek tomu ho presadzoval. Pritom párkrát zlyhal aj ako ústavný právnik, keďže nedokázal správne položiť referendovú otázku. Z aktu ľudového hlasovania urobil stranícku akciu na úrovni pasienkových mítingov Vladimíra Mečiara.

Ani samotný Robert Fico nečakal, že jeho referendum s cieľom vyvolať predčasné voľby by mohlo byť platné. Napriek tomu ho presadzoval. Pritom párkrát zlyhal aj ako ústavný právnik, keďže nedokázal správne položiť referendovú otázku. Z aktu ľudového hlasovania urobil stranícku akciu na úrovni pasienkových mítingov Vladimíra Mečiara. Predražený prieskum: Ujalo sa nám pekné označenie referenda za najdrahší prieskum verejnej mienky. V istom zmysle to skutočne platí, akurát že ten predražený prieskum sa v skutočnosti začal po zatvorení miestností a zverejnení výsledkov. Takpovediac v priamom prenose môžeme sledovať, kto všetko sa prihlási, že vôbec nič nepochopil.

Ujalo sa nám pekné označenie referenda za najdrahší prieskum verejnej mienky. V istom zmysle to skutočne platí, akurát že ten predražený prieskum sa v skutočnosti začal po zatvorení miestností a zverejnení výsledkov. Takpovediac v priamom prenose môžeme sledovať, kto všetko sa prihlási, že vôbec nič nepochopil. Klaňajme sa Ficovi: Jediné, všetkému nadradené čítanie 27-percentnej účasti totiž znie, že tri štvrtiny národa si neželá, resp. je mu totálne ľahostajné, umožnenie krátenia volebného obdobia. Tí, ktorí výsledok čítajú inak, sú všetci dôkazmi, prečo čítanie s porozumením patrí medzi systémové deficity slovenskej verejnej debaty.

Mafiánsku popravu v Dunajskej Strede objasnili po 24 rokoch. Obvinili ľudí od sátorovcov

Na archívnej snímke z roku 2000 organizátor masakry 10-násobnej vraždy pápayovcov v Dunajskej Strede Ľudovít Sátor. (zdroj: TASR)

Do reštaurácie Fontána v Dunajskej Strede vtedy večer vtrhli traja maskovaní muži prezlečení za policajtov s výzvou, že ide o policajnú akciu a všetci majú ísť k zemi. Vybehli na poschodie, kde už ležali desiati členovia gangu pápayovcov a postrieľali ich.

Počas útoku 25. marca 1999 takto zabili desiatich členov skupiny pápayovcov, medzi nimi aj bosa Tibora Pápaya, prezývaného Papa Joe. "Ide o najmasovejšiu vraždu, ktorá sa v dejinách Slovenska stala, túto vraždu sa dlho nedarilo objasniť," povedal riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko na tlačovej konferencii v Budapešti.

V piatok sa tam slovenská a maďarská polícia pochválili objasnením prípadu. Medzi obvinenými sú ľudia, ktorí sa objavovali pri gangu sátorovcov - Alexander Hariš, prezývaný Turek, Karol Bodoky a Richard Veréb.

Podľa obvinenia strieľali Hariš, Bodoky a dnes už nebohý Arpád Szamaránszky, ktorý zahynul v roku 2005 pri autonehode. Títo traja boli z vraždy podozriví dlhodobo. Na vražde sa podľa obvinenia podieľal aj Kristián Kádár, ktorý s políciou spolupracuje. Podozrivých je viacero členov mafie, ale tí už medzitým zomreli.

Zločinecká skupina okolo Ľudovíta (Lajosa) Sátora patrí medzi najbrutálnejšie skupiny, ktoré na Slovensku pôsobili. Celkovo im podľa Daňka pripisujú asi 50 obetí a ak im dokážu aj vraždu v Dunajskej Strede, pôjde celkovo asi o 60 osôb.

V krátkosti z domova:

Predčasné voľby: Strany bývalej koalície sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra. Dohoda znamená, že zahlasujú za zmenu ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie. Skrátenie volebného obdobia by malo byť možné prijatím uznesenia, na ktoré bude potrebných 90 hlasov poslancov. Presné znenie zmeny ústavy napíše poslankyňa Mária Kolíková.

Strany bývalej koalície sa dohodli, že predčasné voľby budú 30. septembra. Dohoda znamená, že zahlasujú za zmenu ústavy o možnosti skrátiť volebné obdobie. Skrátenie volebného obdobia by malo byť možné prijatím uznesenia, na ktoré bude potrebných 90 hlasov poslancov. Presné znenie zmeny ústavy napíše poslankyňa Mária Kolíková. Okresané právomoci: Zotrvanie vlády Eduarda Hegera pri moci aj trištvrte roka po jej páde môže sťažiť fungovanie Slovenska. Dočasne poverenej vláde totiž ústava odoberá časť právomocí. Nemôže napríklad rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Pri posudzovaní, kam ešte siahajú právomoci odvolanej vlády, sa pritom v niektorých prípadoch rozchádzajú aj názory odborníkov.

Zotrvanie vlády Eduarda Hegera pri moci aj trištvrte roka po jej páde môže sťažiť fungovanie Slovenska. Dočasne poverenej vláde totiž ústava odoberá časť právomocí. Nemôže napríklad rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky. Pri posudzovaní, kam ešte siahajú právomoci odvolanej vlády, sa pritom v niektorých prípadoch rozchádzajú aj názory odborníkov. Žilinka a paragraf 363: Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil obvinenie poslanca Martina Borguľu zvoleného za stranu Sme rodina, ktorý bol stíhaný od vlaňajšieho apríla pre podplácanie. Opäť využil paragraf 363. Žilinku do funkcie nominovalo hnutie Sme rodina.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil obvinenie poslanca Martina Borguľu zvoleného za stranu Sme rodina, ktorý bol stíhaný od vlaňajšieho apríla pre podplácanie. Opäť využil paragraf 363. Žilinku do funkcie nominovalo hnutie Sme rodina. Zatváranie ambulancií: Už len pár dní zostáva, kým vyprší zmluva väčšiny ambulancií s dvomi najväčšími zdravotnými poisťovňami - Všeobecnou a Dôverou. Štát stále mlčí, kedy pošle poisťovniam dodatočné peniaze, aby mohli ambulanciám zvýšiť platby za zdravotnú starostlivosť. Zaplatili by z nich zvýšené náklady za energie a na platy sestier. Čoraz viac lekárov zatvára ambulancie už teraz.

Moskva chcela, aby vyzeral ako ruský agent. Ako zabili špióna, vďaka ktorému nepadol Kyjev

Budova v Kyjeve po zásahu ruským dronom. (zdroj: SITA/AP)

Ako prvý Ukrajinu varoval, že Kremeľ skutočne chystá plnohodnotnú inváziu. Ukrajinský podnikateľ, bankár a agent Denys Kiriejev v predvečer vpádu okupačných vojsk dokonca poskytol Kyjevu dôležité informácie o konkrétnych ruských plánoch útoku, ktoré Ukrajincom pomohli v kľúčových prvých hodinách invázie.

Kiriejev, ktorý bol vždy rozkročený medzi Kyjevom a Moskvou, sa nakoniec zúčastnil aj na prvých mierových vyjednávaniach medzi Ukrajinou a Ruskom. Len pár dní po začiatku ruskej agresie ho však našli s guľkou v hlave.

Wall Street Journal, ktorý opísal jeho príbeh, dnes podotýka, že Kiriejevovo pozadie a skutočné motivácie sa stále nedarí objasniť. Otázkou preto zostáva, či bol ruským agentom, alebo ukrajinským hrdinom.

Denník pripomína, že Rusko v uplynulých rokoch investovalo miliardy dolárov s cieľom infiltrovať svojich špiónov do ukrajinských politických a spravodajských kruhov. Cieľom bolo naštrbiť lojalitu ukrajinských špionážnych agentúr a vytvoriť si sieť agentov pre prípad, že by sa Moskva v budúcnosti pokúsila mocensky ovládnuť krajinu.

Práve Denys Kiriejev v priebehu času na prvý pohľad striedavo patril do oboch táborov. Kariéru v západných finančných inštitúciách vymenil za možnosť spravovať majetok dvoch bohatých bratov s úzkymi väzbami na proruských politikov na Ukrajine.

V krátkosti z Ukrajiny:

Dodávky tankov: Nemecko stále váha, či Ukrajine poskytnúť tanky Leopard 2, a nerozhodlo sa ani v otázke, či povoliť ich vývoz na Ukrajinu tým štátom, ktoré si tieto tanky zadovážili už skôr. Aká je výhoda nemeckých leopardov a v čom by spočíval ich najzásadnejší prínos pre ukrajinských obrancov?

Nemecko stále váha, či Ukrajine poskytnúť tanky Leopard 2, a nerozhodlo sa ani v otázke, či povoliť ich vývoz na Ukrajinu tým štátom, ktoré si tieto tanky zadovážili už skôr. Aká je výhoda nemeckých leopardov a v čom by spočíval ich najzásadnejší prínos pre ukrajinských obrancov? Západné zbrane: Viaceré krajiny oznámili dodanie zbraňových systémov Ukrajine. Najvýznamnejší bol zrejme britský prísľub dodať 14 tankov Challenger 2. Denník SME prináša prehľad najdôležitejších zbraňových systémov, ktoré Západ Ukrajine prisľúbil.

Viaceré krajiny oznámili dodanie zbraňových systémov Ukrajine. Najvýznamnejší bol zrejme britský prísľub dodať 14 tankov Challenger 2. Denník SME prináša prehľad najdôležitejších zbraňových systémov, ktoré Západ Ukrajine prisľúbil. Nová ofenzíva: Znakom prípravy Ruska na veľkú ofenzívu na Ukrajine sú informačné kampane, ktorých cieľom je zastrašovanie civilistov. Tvrdí to tajomník ukrajinskej Bezpečnostnej rady Oleksij Danilov s tým, že Rusko neopustilo svoje maximalistické ciele.

V krátkosti zo sveta:

30-ročná schovávačka: Mafiánsky boss Matteo Messina Denaro mal povesť brutálneho vraha. Schovávať sa začal v roku 1993 a na úteku sa dostal do Španielska, Anglicka či do Venezuely. Nakoniec skončil na Sicílii, kde chodil denne nakupovať, na kávu či na pizzu. Ako sa šéf sicílskej mafie tak dlho vyhýbal polícii?

Mafiánsky boss Matteo Messina Denaro mal povesť brutálneho vraha. Schovávať sa začal v roku 1993 a na úteku sa dostal do Španielska, Anglicka či do Venezuely. Nakoniec skončil na Sicílii, kde chodil denne nakupovať, na kávu či na pizzu. Ako sa šéf sicílskej mafie tak dlho vyhýbal polícii? České voľby: V druhom kole českých prezidentských volieb by zvíťazil Petr Pavel. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, podľa ktorého by získal 57,6 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho oponent Andrej Babiš 42,4 percenta.

V druhom kole českých prezidentských volieb by zvíťazil Petr Pavel. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu, podľa ktorého by získal 57,6 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho oponent Andrej Babiš 42,4 percenta. Streľba v Kalifornii: Streľba v kalifornskom meste Monterey Park, ktoré sa nachádza východne od Los Angeles a kde žije početná ázijská komunita, si vyžiadala životy desiatich ľudí. Motív páchateľa nie je jasný. Incident sa odohral po oslavách čínskeho nového roka, na ktorých sa zúčastnili tisícky ľudí.

Zo zahraničných webov:

The Guardian: Tragédia skrytá v tieňoch: Pravda o čínskej kultúrnej revolúcii

Tragédia skrytá v tieňoch: Pravda o čínskej kultúrnej revolúcii The Atlantic: Wikipedia potichu formuje naše videnie sveta

Wikipedia potichu formuje naše videnie sveta BBC: Netopierí ľudia na Mesiaci. Čo odhaľuje hoax z roku 1835 o dezinformáciách

Karta sa obrátila: firmy sa masovo zbavujú bielych golierov, o robotníkov je bitka

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Väčšina rodičov a učiteľov nabáda deti, aby sa dobre učili, vyštudovali perspektívnu vysokú školu a našli si dobre platenú prácu. Dôvod je jednoduchý, vysokoškolsky vzdelaní ľudia majú štatisticky vyšší plat a v prípade ekonomickej krízy je pre nich riziko, že budú pre firmu zbytoční, o niečo nižšie.

Minimálne v USA táto dlho zaužívaná logika prestáva v súčasnosti platiť. Je to zároveň jeden z hlavných dôvodov, prečo Spojené štáty stále nepadli do recesie, ktorá je najočakávanejšou v moderných dejinách.

Dôvodom, prečo sa o nej rozpráva, sú zvýšené úrokové sadzby centrálnej banky Fed. Tá utiahnutím menovej politiky dokázala otočiť kormidlom krivky inflácie smerom nadol, čo bol jej hlavný cieľ.

Keď v minulosti Fed zvyšoval úrokové sadzby, väčšina firiem začala prirodzene prepúšťať, pretože drahšie peniaze ochladili dopyt spotrebiteľov po tovaroch a službách. Pri aktuálnych sadzbách Fedu sú však v USA historicky najnižšie úrovne nezamestnanosti.

Firmy, samozrejme, aj v tejto situácii prepúšťajú, ale o prácu paradoxne neprichádzajú ľudia na robotníckych pozíciách, ale zamestnanci s univerzitným diplomom, ktorí tvoria vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.

V USA sa hovorí o blížiacej sa recesii, ktorú na vlastnej koži pocítia ľudia zo skupiny "white collar" (bielych golierov). Ide o ľudí v manažmente, pracujúcich v IT, bankách či na realitnom trhu. Je to pomerne jedinečná situácia, ktorá v histórii nemá obdobu.

V krátkosti z ekonomiky:

Prichádza čas dražieb: Práve v tomto období sa mnohé firmy a fyzické osoby dostávajú do problémov so splácaním úverov. V najhoršom prípade môžu prísť o svoju nehnuteľnosť, ak ju banka pošle do dražby. Tento scenár je podľa predpovedí organizátorov dražieb pravdepodobný, v tomto roku očakávajú nárast aukcií.

Práve v tomto období sa mnohé firmy a fyzické osoby dostávajú do problémov so splácaním úverov. V najhoršom prípade môžu prísť o svoju nehnuteľnosť, ak ju banka pošle do dražby. Tento scenár je podľa predpovedí organizátorov dražieb pravdepodobný, v tomto roku očakávajú nárast aukcií. Kollárove byty: Po troch rokoch sa voliči Borisa Kollára dočkali, nie však bytov. Vlani v lete vznikla štátna agentúra, ktorá mala už koncom minulého roka spustiť online rezervačný portál . Nestihla to a rozbieha ho teraz. Namiesto bytov dostali ľudia možnosť sa nezáväzne zaregistrovať do formulára, ktorý slúži na zistenie predbežného záujmu o nájomné bývanie v bytoch, ktoré zatiaľ neexistujú.

Po troch rokoch sa voliči Borisa Kollára dočkali, nie však bytov. Vlani v lete vznikla štátna agentúra, ktorá mala už koncom minulého roka spustiť online rezervačný portál . Nestihla to a rozbieha ho teraz. Namiesto bytov dostali ľudia možnosť sa nezáväzne zaregistrovať do formulára, ktorý slúži na zistenie predbežného záujmu o nájomné bývanie v bytoch, ktoré zatiaľ neexistujú. Rast cien: Energetická kríza nie je otázkou jedného roka. Problém pravdepodobne pretrvá aj budúcu zimu, respektíve aj tú ďalšiu. Podľa viceguvernéra Národnej banky Slovenska Ľudovíta Ódora sa preto treba pripraviť na postupný nárast, pričom v roku 2025 budeme za energie platiť približne dvojnásobok toho, čo doteraz.

Škriniar je svetová trieda. Je rozpoltený, ale zaslúži si najvyšší plat, tvrdí expert

Milan Škriniar v drese Interu Miláno.

Čaká sa na jeho odpoveď. Stane sa slovenský stopér najlepšie plateným hráčom v milánskom Interi, alebo zamieri zadarmo do bohatého Paríža Saint Germain?

"Škriniar je veľmi rozpoltený pri výbere svojej budúcnosti. Na jednej strane by nerád odišiel z Interu, kde je pre tím referenčným bodom. Na druhej strane ho láka veľmi vysoký plat a možnosť zahrať si s Messim," myslí si Andrea Della Sala.

Novinár z portálu FcInter1908 sa špecializuje na milánsky Inter. V rozhovore pre Sportnet opisuje situáciu okolo Milana Škriniara.

"PSG by mohol byť ten správny klub. Je to tím plný šampiónov, ktorý však má v obrane medzery. Škriniar by mohol Francúzom pomôcť ešte viac sa zlepšiť. Počas posledných rokov PSG nazbieral mnoho špičkových hráčov, ale v Európe nikdy nedosiahol vytúžené ciele," hovorí v rozhovore Della Sala.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Obchodný dom Dunaj ožil. Zatiaľ sa však čaká, či ožije aj seriál

Rodina Kučerovcov v podaní Mareka Rozkoša, Emila Horvátha ml., Barbory Andrešicovej a Zdeny Studenkovej. (zdroj: TV Markíza)

Televízia Markíza urobila odvážny krok. Predstavila svoj prvý dobový seriál Dunaj, k vašim službám, ktorý sa odohráva na prelome 30. a 40. rokov 20. storočia. Vytvára to príťažlivý rámec pre osobné príbehy postáv spojených s bratislavským obchodným domom Dunaj.

Atraktívnosť seriálovej novinky má však medzery. Tento projekt je extrémne náročný hneď z niekoľkých dôvodov. Prirodzene, bolo treba vyvinúť obrovské úsilie na presvedčivé evokovanie doby. To sa týka kulís, rekvizít, kostýmov a ďalších komponentov, ktoré mali diváka „preniesť“ na prah druhej svetovej vojny.

No a obrovským rizikom bolo aj zabývanie tohto sveta postavami, ktoré mali byť nositeľmi zaujímavých príbehov, a vyrozprávať ich tak, aby nešlo len o spleť pootváraných dejových línií, ktoré sa rozpúšťajú v chabom rozprávačskom uchopení a nevyvolávajú patričné emócie.

Vo všetkých ohľadoch má zatiaľ Dunaj slabé miesta, súdiac podľa prvých štyroch častí.

V krátkosti z kultúry:

Ondrík rozumie ženám v podpätkoch: Herec Milan Ondrík sa v seriáloch neobjavuje často, no keď mu Jan Hřebejk oznámil, že bude hrať v seriáli Iveta, vôbec o tom nediskutoval. Sústredil sa na to, ako zahrať homosexuála a neurobiť z neho karikatúru.

Herec Milan Ondrík sa v seriáloch neobjavuje často, no keď mu Jan Hřebejk oznámil, že bude hrať v seriáli Iveta, vôbec o tom nediskutoval. Sústredil sa na to, ako zahrať homosexuála a neurobiť z neho karikatúru. Horor umelej inteligencie: "Kremíkový čip hýbe Zemou, mení svet, je to rok čipu," znie v pesničke Silicon Chip, ktorá hrá pod záverečnými titulkami filmu M3GAN. Ak by mala byť budúcnosť v duchu tohto filmu, bude to napínavé. Ale na tom, že nás môže zničiť vlastná vynaliezavosť, nie je nič pritiahnuté za vlasy.

"Kremíkový čip hýbe Zemou, mení svet, je to rok čipu," znie v pesničke Silicon Chip, ktorá hrá pod záverečnými titulkami filmu M3GAN. Ak by mala byť budúcnosť v duchu tohto filmu, bude to napínavé. Ale na tom, že nás môže zničiť vlastná vynaliezavosť, nie je nič pritiahnuté za vlasy. Lovec jeleňov: Bolo by zaujímavé sledovať, či by režisér Lovca jeleňov dokázal odolať dnešným technologickým možnostiam a ostal by verný konceptu silného príbehu, hovorí scenárista a fotoreportér Dávid Ištok o svojom obľúbenom filme.

Rozhovory ZKH

Michal Šimečka v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME / Marko Erd)

Ako sa pozerá na rokovanie o predčasných voľbách? Podporí PS svojím jedným hlasom ústavné posilnenie volebného systému? Čo si myslia o vládnom návrhu pre páry rovnakého pohlavia? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom.

Podcasty SME

Karikatúra

Vývoj (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Pečený ružičkový kel s datľami a tekvicovými semienkami. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Milovaný i nenávidený. Ružičkový kel nemá často v našich kuchyniach na ružiach ustlané. Ak ste jeho milovníkmi, vyskúšajte náš jednoduchý recept na pečený ružičkový kel s datľami a tekvicovými semienkami.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.