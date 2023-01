Ranný brífing: Volič má v predvolebnej ponuke guláš, Kollárove byty nie sú ternom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Osem mesiacov pred voľbami je situácia na pravej strane politickej scény neprehľadná. Nie je jasné, na akej forme spolupráce sa jednotlivé subjekty napokon dohodnú a kto bude za čo kandidovať. Deviatim stranám na to zostávajú už len týždne.

Aj keď v ponuke ešte nie sú žiadne štátne nájomné byty, prípadní záujemcovia sa o ne už môžu hlásiť. SME urobilo vlastné prepočty výšky nájomného v Kollárových bytoch a porovnalo ho s hypotékou ale aj s komerčným nájomným. Výsledky pre Kollára nevychádzajú tak dobre.

Viaceré krajiny oznámili, že Ukrajine pošlú svoje najmodernejšie tanky. To všetko v čase, keď sa špekuluje o jarných ofenzívach na bojisku. Môžu moderné tanky pomôcť Ukrajine vyhrať? Ako to momentálne vyzerá na bojisku? A aký vývoj môžeme vo vojne očakávať? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SME ženy: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín SME ženy. Prečítate si v ňom rozhovor s herečkou Vicou Kerekes či rozprávanie Lucie Molnár Satinskej o jej nezabudnuteľnom otcovi. Prinesieme vám tipy na valentínske darčeky, cestovanie podľa romantických filmov a večeru, s ktorou zabodujete.

Predčasné voľby budú, ale koho bude možné voliť? Deviatim stranám ostávajú len týždne

Mikuláš Dzurinda a dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger počas snemu strany Spolu. (zdroj: SME/Marko Erd)

Len osem mesiacov pred predčasnými voľbami až deväť politických zoskupení stále hľadá spôsob, ako vôbec osloviť voličov. Parlament v stredu doplnil ústavu o možnosť vyhlásiť skoršie voľby. Ich termín v júni alebo v septembri schvália v utorok.

Stranám ostáva najviac päť mesiacov na zostavenie a odovzdanie svojich kandidačných listín. V prípade volieb v júni by na to mali len niekoľko týždňov. V minulosti už bolo o takomto čase zrejmé, z akých strán si volič bude vyberať.

Aj preto svoj očakávaný projekt Mikuláš Dzurinda predstaví už do niekoľkých dní. Líderstvo v ňom by mohol prebrať nielen Eduard Heger, ktorý naznačuje odchod z OĽaNO, ale podľa informácií SME stále nie je vylúčený ako líder ani samotný Dzurinda či exminister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Premiér Heger doposiaľ verejne nepovedal, či založí vlastnú stranu, alebo sa k Dzurindovi pridá. „Nepodceňujte, že Edo Heger je predseda vlády a veľa zaujímavých ľudí má záujem o spoluprácu s ním,“ vraví Jaroslav Naď.

Rozhodovať budú možno len stovky hlasov: Parlament začal rokovať o termíne volieb. Budú v máji, júni alebo v septembri? V zahraničí môže byť v niektorých momentoch 150-tisíc voličov, rozhodovať pritom budú možno len stovky hlasov. A komu skutočne vyhovuje septembrový termín?

Parlament začal rokovať o termíne volieb. Budú v máji, júni alebo v septembri? V zahraničí môže byť v niektorých momentoch 150-tisíc voličov, rozhodovať pritom budú možno len stovky hlasov. A komu skutočne vyhovuje septembrový termín? Volič často nevie, čo chce: Strany by sa nemali spoliehať na to, že predstavia zopár osobností, lebo mená ťahajú politiku, povedia zopár hesiel o hrádzi proti Ficovi alebo o zabudnutí na Matoviča a že to zatiaľ by aj mohlo stačiť. Mali by pripustiť, že bez zmeny štýlu a nazerania na politiku sa môžeme dostať do ďalšieho bludného kruhu, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Strany by sa nemali spoliehať na to, že predstavia zopár osobností, lebo mená ťahajú politiku, povedia zopár hesiel o hrádzi proti Ficovi alebo o zabudnutí na Matoviča a že to zatiaľ by aj mohlo stačiť. Mali by pripustiť, že bez zmeny štýlu a nazerania na politiku sa môžeme dostať do ďalšieho bludného kruhu, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Modrá budúcnosť je ďaleko: Modrá koalícia nevzbudzuje dôveru hneď z výkopu. Na budovanie vážnej, hodnotovo konzistentnej, nepopulistickej a súčasne konkurencieschopnej alternatívy strany nemajú dostatočnú „časovú dotáciu“, píše Peter Schutz.

Modrá koalícia nevzbudzuje dôveru hneď z výkopu. Na budovanie vážnej, hodnotovo konzistentnej, nepopulistickej a súčasne konkurencieschopnej alternatívy strany nemajú dostatočnú „časovú dotáciu“, píše Peter Schutz. Nedopustiť návrat Fica a Matoviča: Zdá sa, že nás čakajú také voľby, v ktorých bude dôležité nedopustiť ani návrat Fica, no ani nevpustiť Matoviča. Ktorý sa už teraz trepe všetkými otvormi a bude mať dosť prostriedkov, aby si udržal našu pozornosť. Len tentoraz to nebude „Bonžúr, mafia“, ale „Bonžúr, pipíky“, píše Zuzana Kepplová.

Cenová mapa nájomného v Kollárových bytoch zavádza. Spravili sme vlastné prepočty

Bilbord s tematikou nájomných bytov. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aj keď v ponuke ešte nie sú žiadne štátne nájomné byty a nie je ani jasné, kedy a kde budú, prípadní záujemcovia sa o ne už môžu hlásiť. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania predstavila svoju webovú stránku aj s nezáväzným registračným formulárom. Za prvých 24 hodín vraj dostala až štyritisíc žiadostí o byt.

Okrem toho je na webe aj informatívna kalkulačka, v ktorej si môžu záujemcovia vypočítať, či majú na byt nárok. Viac nových informácií tu však nenájdu.

Nájomné bývanie v Kollárových bytoch by malo byť podľa mapy v Bratislavskom kraji lacnejšie o polovicu a v iných krajoch dokonca aj o viac ako 70 percent. Táto cenová mapa je však pomerne zavádzajúca, pretože počíta s tým, že nájomníkovi bude na bývanie prispievať zamestnávateľ.

SME urobilo vlastné prepočty výšky nájomného v Kollárových bytoch a porovnalo ho nielen so splátkami hypotéky, ale aj s bežným komerčným nájomným. A toto porovnanie už pre Kollára a Holého nevychádza tak dobre.

Kollárove nové byty sú ako cisárove nové šaty: Firmy zatiaľ len sľubujú, že byty dodajú, konkrétny záväzok, že ich naozaj poskytnú na trh v nejakom počte a do istého času, chýba. Investičné zmluvy sú uzatvorené na 25 rokov. To je dlhý časový úsek, ktorý prežije nielen túto vládu v demisii, ale aj nasledujúce, píše Jozef Ryník.

V krátkosti z domova:

Rekordný nedostatok liekov: Antibiotiká, lieky proti zápalom a horúčkam aktuálne na Slovensku najviac chýbajú. Nedostupnosť liekov je najzávažnejšia za posledné tri roky. Výpadok liekov sa dá preklenúť tak, že pacienti nebudú kupovať lieky do zásoby. Zároveň budú hľadať k liekom, na ktoré sú zvyknutí, alternatívy s rovnakým liečivom.

Antibiotiká, lieky proti zápalom a horúčkam aktuálne na Slovensku najviac chýbajú. Nedostupnosť liekov je najzávažnejšia za posledné tri roky. Výpadok liekov sa dá preklenúť tak, že pacienti nebudú kupovať lieky do zásoby. Zároveň budú hľadať k liekom, na ktoré sú zvyknutí, alternatívy s rovnakým liečivom. Paragraf 363 na ústavnom súde: Prezidentka Zuzana Čaputová napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363. Vo vyhlásení konštatovala, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci.

Prezidentka Zuzana Čaputová napadla na ústavnom súde znenie paragrafu 363. Vo vyhlásení konštatovala, že terajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci. Predĺženie kontrol na hraniciach: Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom do 5. februára, oznámilo rakúske ministerstvo vnútra. Tie platia od konca septembra 2022. Odvtedy zadržali 23 prevádzačov.

Lavína rezignácií na Ukrajine. Korupcia môže ohroziť pomoc zo Západu

Prezident Volodymyr Zelenskyj si dáva veľký pozor, aby nestratil dôveru Západu. (zdroj: TASR/AP)

Už v lete bolo jasné, že začínajúce ruské ostreľovanie energetickej infraštruktúry bude pre Ukrajinu znamenať ťažkú zimu. Kyjev sa tak od jesene pripravoval na nákup generátorov, mobilných bojlerov či ohrievačov. Aj na tieto účely preto ukrajinská vláda vyhradila 1,4 miliardy hrivien (35 miliónov eur).

Víkendové zatknutie námestníka ministerstva pre infraštruktúru Vasyla Lozynského však poukázalo na podozrenia, že časť týchto peňazí skončila v rukách špekulantov a podnikateľov, ktorí vďaka úplatkom chceli využiť zákazky vo vlastný prospech. Jedna z firiem nielenže nafúkla takmer o tretinu ceny zariadení, ale zabezpečila, aby sa do verejného obstarávania zapojili ďalšie firmy s fiktívnou a drahšou ponukou.

Navyše, samotného námestníka chytila polícia pri tom, ako preberal úplatok 400-tisíc dolárov.

Nielen Lozynského prípad, ale rezignácia či zatknutie viacerých štátnych úradníkov ukazujú na problém s korupciou, s ktorým musí Ukrajina bojovať popri dianí na frontovej línii. Prezident Volodymyr Zelenskyj si podľa expertov dáva veľký pozor, aby nestratil dôveru Západu.

V krátkosti z Ukrajiny:

O Rusku pochybuje posledný spojenec v Európe: Rusko možno prichádza o posledného európskeho spojenca. Srbsko je tradične proruské, no začína hovoriť o sankciách a anexiu Krymu neuznáva aj pre vlastný problém s Kosovom. Skutočne dôležitým partnerom Belehradu je totiž EÚ.

Rusko možno prichádza o posledného európskeho spojenca. Srbsko je tradične proruské, no začína hovoriť o sankciách a anexiu Krymu neuznáva aj pre vlastný problém s Kosovom. Skutočne dôležitým partnerom Belehradu je totiž EÚ. Raketové ostreľovanie Ukrajiny: Rusko vypálilo na územie Ukrajiny 55 rakiet, protivzdušná obrana Ukrajiny zostrelila 47 z nich, z toho 20 v okolí hlavného mesta, informoval veliteľ ukrajinskej armády generál Valerij Zalužnyj. Útoky si vyžiadali najmenej 11 mŕtvych a 11 zranených.

Rusko vypálilo na územie Ukrajiny 55 rakiet, protivzdušná obrana Ukrajiny zostrelila 47 z nich, z toho 20 v okolí hlavného mesta, informoval veliteľ ukrajinskej armády generál Valerij Zalužnyj. Útoky si vyžiadali najmenej 11 mŕtvych a 11 zranených. Tvrdé boje o Bachmut a Vuhledar: Ruské jednotky zintenzívnili útoky na mestá Bachmut a Vuhledar v Donbase, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Tvrdé boje podľa nej pokračujú a Rusi nasadzujú do útokov veľké množstvo vojakov a bojovej techniky v snahe preraziť cez ukrajinskú obranu.

Ruské jednotky zintenzívnili útoky na mestá Bachmut a Vuhledar v Donbase, uviedla námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Tvrdé boje podľa nej pokračujú a Rusi nasadzujú do útokov veľké množstvo vojakov a bojovej techniky v snahe preraziť cez ukrajinskú obranu. Kanadské Leopardy pre Ukrajinu: Kanada daruje Ukrajine štyri tanky Leopard 2, uviedla kanadská ministerka obrany Anita Anandová. Verí, že spolu s dodávkami ďalších krajín výrazne pomôžu ukrajinskej armáde v obrane proti ruskej invázii.

Kanada daruje Ukrajine štyri tanky Leopard 2, uviedla kanadská ministerka obrany Anita Anandová. Verí, že spolu s dodávkami ďalších krajín výrazne pomôžu ukrajinskej armáde v obrane proti ruskej invázii. Ukrajinský záujem o ďalšie Zuzany: Ukrajina ma záujem o ďalších 14 kusov húfnic Zuzana 2, potvrdila hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíkovás tým, že aktuálne sú vo fáze rokovaní. Ukrajinská agentúra Interfax-Ukrajina už skôr citovala ministra obrany Jaroslava Naďa, ktorý hovoril o 11 húfniciach.

Zo zahraničných webov:

Developeri už lákajú aj na zľavy. Príde zlom aj pri novostavbách?

Ilustračná snímka. (zdroj: INDEX)

Podľa analýzy spoločnosti Bencont Investments sa vlani v bratislavských novostavbách predalo najmenej bytov od ekonomickej krízy v rokoch 2009-2011 . Postarala sa o to znížená kúpyschopnosť obyvateľov a negatívne nálady na trhu, ktoré priniesla vojna na Ukrajine, energetická kríza a rastúca inflácia.

Kým za prvých šesť mesiacov roka 2022 sa predalo niečo vyše tisícky bytov, v druhom polroku ich nebolo ani päťsto. Za posledné tri mesiace vlaňajška sa pritom predalo len 215 bytov, hoci jar a jeseň sú hlavnými sezónami v predaji nehnuteľností. V roku 2021 sa za rovnaké obdobie predalo takmer trikrát viac bytov a v roku 2020 dokonca takmer štyrikrát viac.

Realitní developeri, samozrejme, meniacu sa atmosféru na trhu registrujú. Chápu, že v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vstupujú do relatívne horších časov. S tým, že budúcnosť môže najmä menším hráčom priniesť problémy. Akým rizikám teda čelí trh novostavieb?

Anketa s developermi: Ako na zmeny reagujú realitní developeri? Priznávajú zavádzanie zliav a benefitov? A aký cenový vývoj predpokladajú v tomto roku? INDEX oslovil najväčších slovenských rezidenčných developerov.

Ako na zmeny reagujú realitní developeri? Priznávajú zavádzanie zliav a benefitov? A aký cenový vývoj predpokladajú v tomto roku? INDEX oslovil najväčších slovenských rezidenčných developerov. Kto vám dopredu povie, že byty budú lacnejšie: Dnes vám však žiadny developer otvorene a verejne nepovie, že byty bude predávať lacnejšie. Na čo by to robil? Aby „vystrašil“ aj tu malú skupinu záujemcov o bývanie? Zlacňovanie je posledným krokom a znakom toho, že developerovi nejdú veci podľa plánu, píše Tomáš Vašuta.

V krátkosti z ekonomiky:

Zima na umelom snehu: Erik Trašky, konateľ lyžiarskeho strediska Snowland Valčianska dolina hovorí, že takú teplú zimu zatiaľ ešte nezažil. Podľa neho sa v budúcnosti bude dať lyžovať len na umelom snehu. Kto ho nebude mať, neprežije, tvrdí v rozhovore pre INDEX.

Erik Trašky, konateľ lyžiarskeho strediska Snowland Valčianska dolina hovorí, že takú teplú zimu zatiaľ ešte nezažil. Podľa neho sa v budúcnosti bude dať lyžovať len na umelom snehu. Kto ho nebude mať, neprežije, tvrdí v rozhovore pre INDEX. Zamestnávanie cudzincov: Zamestnávatelia môžu od februára jednoduchšie prijímať do práce cudzincov z tretích krajín. Ústredie práce zverejnilo zoznam nedostatkových povolaní. Nedostatok pracovníkov je najmä v zdravotníctve, IT sektore, či kamiónovej doprave.

Zamestnávatelia môžu od februára jednoduchšie prijímať do práce cudzincov z tretích krajín. Ústredie práce zverejnilo zoznam nedostatkových povolaní. Nedostatok pracovníkov je najmä v zdravotníctve, IT sektore, či kamiónovej doprave. Google zavedie zmeny: Spoločnosť Google sa zaviazala vykonať vo viacerých svojich produktoch a službách zmeny, aby zladila svoje praktiky s právom EÚ. Týkajú sa najmä nedostatočnej transparentnosti a nejednoznačných informácií pre spotrebiteľov.

Návrh dostať Rusov na olympiádu pohneval všetkých. Nepokľakneme, znie z Moskvy

Ruská vlajka spolu s olympijskými kruhmi. (zdroj: TASR/AP)

Ruských a bieloruských športovcov v dôsledku agresie na Ukrajinu vylúčili z vrcholných športových podujatí. Medzinárodný olympijský výbor však diskutuje o ich možnom návrate na olympijské hry v Paríži, ktoré budú už o rok.

MOV vydal stanovisko v ktorom na jednej strane vyjadril solidaritu s Ukrajinou, na druhej strane tvrdí, že žiadnemu športovcovi by nemalo v súťaži brániť len to, že má cestovný pas (Ruska alebo Bieloruska). A predstavil návrh, ako by mohol takýto návrat na medzinárodné súťaže aj na parížske hry v roku 2024 vyzerať.

„Súťažiť by mohli len tí, ktorí nekonali proti mierovému poslaniu MOV tým, že by aktívne podporovali vojnu na Ukrajine, plne dodržiavajú Svetový antidopingový kódex a všetky príslušné antidopingové pravidlá a predpisy,“ uvádza MOV.

Aj po splnení týchto podmienok by však Rusi a Bielorusi mohli súťažiť len ako nezávislí športovci, čiže nie pod vlajkou krajiny a po ich víťazstvách by nehrali národnú hymnu. Plán na návrat Rusov paradoxne vyvolal extrémne negatívne reakcie aj v Rusku.

Najpredávanejšie autá na Slovensku? Fabiu zosadil Hyundai i30

Hyundai i30. (zdroj: Hyundai)

Uplynulý rok priniesol na Slovensku zvýšenie predaja nových áut o 4,1 percenta v porovnaní s rokom 2021. Celkovo bolo registrovaných 78 841 nových osobných vozidiel. Údaje pochádzajú z najnovších štatistík Zväzu automobilového priemyslu.

Dá sa z nich tiež vyčítať, ktorým značkám sa najviac darilo a aké modely si Slováci v roku 2022 kupovali najčastejšie. Po rokoch sa zmenilo poradie najpredávanejších modelov na domácom trhu. Jednotkou sa stal Hyundai i30, ktorý predbehol stálicu Škoda Fabia.

Napriek pretrvávajúcej dodávateľskej kríze s dlhými čakacími lehotami na nové autá, bol rast rýchlejší než v roku 2021. Štatistiku však ovplyvňuje aj fakt, že mnohé objednávky boli vybavené až v nasledujúcom roku a tento trend pokračuje.

Najpredávanejšou značkou ostáva Škoda, ktorá vlani zaregistrovala 13 850 nových áut. Medziročne však čelí poklesu predajov až o 9,8 percenta. Zmenšuje sa tak jej náskok pred Hyundaiom s 9261 registráciami.

Auto novinky v skratke:

Slovenské auto roka: Autom roka 2023 na Slovensku sa stala jedenásta generácia Hondy Civic. Na jej víťazstve sa zhodlo v bodovom hodnotení 15 automobilových novinárov. Od poroty dostala 100 bodov, čím o sedem bodov zdolala Kiu Niro. Tretí bol s veľkým odstupom Citroën C5X. Víťaza porota vyberala spomedzi siedmich finalistov.

Autom roka 2023 na Slovensku sa stala jedenásta generácia Hondy Civic. Na jej víťazstve sa zhodlo v bodovom hodnotení 15 automobilových novinárov. Od poroty dostala 100 bodov, čím o sedem bodov zdolala Kiu Niro. Tretí bol s veľkým odstupom Citroën C5X. Víťaza porota vyberala spomedzi siedmich finalistov. Mazda sa vracia k Wankelovmu motoru: Mazda MX-30 sa stala prvým elektromobilom japonskej značky, ale dojazdom príliš nenadchla. Teraz sa predstavuje vo verzii so spaľovacím rotačným motorom, ktorý je netradičný aj medzi plug-in hybridmi. Posledným autom s Wankelovým motorom bola Mazda RX-8, ktorej výroba sa skončila v roku 2012.

Mazda MX-30 sa stala prvým elektromobilom japonskej značky, ale dojazdom príliš nenadchla. Teraz sa predstavuje vo verzii so spaľovacím rotačným motorom, ktorý je netradičný aj medzi plug-in hybridmi. Posledným autom s Wankelovým motorom bola Mazda RX-8, ktorej výroba sa skončila v roku 2012. Volvo mení koncepciu pohonu elektromobilov: Prvý elektromobil Volvo predstavilo len pred troma rokmi a už prichádza s koncepčnými zmenami. Týkajú sa Recharge modelov XC40 a C40. Dôležitou zmenou je pohon s druhou generáciou elektromotorov. Lacnejšie verzie mali doteraz pohon predných kolies, po novom sa presúva dozadu.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Pavel Macko. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na spájanie strán pred predčasnými voľbami? Kde zoberú peniaze na kampaň? Ako je na tom Ukrajina a vyzbrojuje sa na to, aby začala ofenzívu proti Rusku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Pavlom Mackom, generálom vo výslužbe a predsedom strany ODS.

Podcasty SME

Index: Chorvátsko má euro: Sú obavy zo zdražovania opodstatnené?

Chorvátsko má euro: Sú obavy zo zdražovania opodstatnené? Ľudskosť: Psychologička: Za hnevom sa môže skrývať bezmocnosť, osamelosť, či smútok

Karikatúra

Lúčenie. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Nadýchané zlatisté šišky. (zdroj: Fotolia)

Tvarohové, kváskové či bez kysnutia. Ponúkame vám desať fašiangových receptov na šišky a fánky.

Voľný čas

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

