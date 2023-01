Ranný brífing: Sulík chce dohodu o voľbách dodržať, stojí na nich Hegerova budúcnosť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Parlament dnes rozhodne o tom, či predčasné voľby budú v júni, alebo v septembri. Hoci SaS cez víkend vyslala signál, že by bola ochotná podporiť aj júnový termín, tesne pred hlasovaním sa to ako pravdepodobné už nejaví. Strana Richarda Sulíka sa totiž zaviazala, že podporí september.

Pre politickú budúcnosť Eduarda Hegera je pritom kľúčové, aký termín volieb parlament schváli. Závisieť od toho môže jeho rozhodnutie, či zostane v OĽaNO s Igorom Matovičom, alebo od neho odíde.

V slovenskom prodemokratickom strede či na stredopravom spektre je obrovský neporiadok. Upratať by ho chcel Mikuláš Dzurinda osobne, ktorý sa vracia do domácej politiky. Ako a s kým by chcel spolupracovať a má to vôbec nejaký zmysel? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

SaS by viac vyhovovali voľby pred letom. Prekvapivo však drží dohodou s Matovičom na septembri

Poslanec Igor Matovič a poslanec Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Šanca, že by sa predčasné voľby konali ešte pred letom, ako žiadajú opozičné strany Smer a Hlas, sa výrazne znižuje. Rozhodujúcich dvadsať poslancov SaS totiž nepodporí ich návrh na májový alebo júnový termín, hoci signál, že to strana zvažuje, vyslal ešte cez víkend jej predseda Richard Sulík.

Strany bývalej koalície OĽaNO, Sme rodina, Za ľudí sa s SaS už skôr dohodli na podpore termínu skorších volieb na 30. septembra. SaS však v nedeľu vyhlásila, že sú ochotní podporiť aj skorší termín volieb.

Ten by Sulíkovej strane viac vyhovoval aj podľa analytikov, aby dosiahla lepší volebný výsledok. Napokon však Sulík ohlásil, že dohodu neporuší. "My si ctíme dohody, aj keď to pre nás nemusí byť výhodné," reagoval po stretnutí s predsedom parlamentu Borisom Kollárom zo Sme rodina. Neochotu ostatných strán - OĽaNO a Za ľudí dohodu zmeniť demonštrovali tým, že na stretnutie vôbec neprišli.

Poslanci Kollárovej strany tak z bývalej koalície zostávajú jediní, ktorí neodmietajú ani opozičné návrhy na voľby 27. mája a 24. júna, ktoré tiež podporia.

Sulík nám to raz vysvetlí: SaS so zvyškom opozície kvôli Matovičovi zhodila vládu a potom dá tomu istému človeku právo veta. Lebo inak by musela hlasovať s Ficom a Pellegrinim. S ktorými pred mesiacom a pol vyjadrila nedôveru vláde, ktorú teraz udržuje vo funkcii. To je aj na pomery slovenskej politiky mimoriadna záležitosť, píše Peter Tkačenko.

Argumenty za september znejú zle: Kollár aj Sulík asi aj chápu, ako zle znejú argumenty za september. Heger s Remišovou ich však strašia, že hlasovať za skorší termín volieb znamená podporiť Fica či Pellegriniho. Nuž, keby sami boli ponúkli slušnejší termín, nemuselo to tak byť, píše Zuzana Kepplová.

Deň ultimáta a dôsledky: Skutočnosť, že vo vypätej dráme s nemenšou stávkou než budúcnosť štátu, keď sú otvorené spontánne scenáre, parlament odložil hlasovanie na poslednú sekundu, je cieľová fotografia tejto politickej generácie, píše Peter Schutz.

Termín volieb bude signálom pre Hegera, či odísť z OĽaNO

Ak by prešli voľby v júni, Eduard Heger nebude mať čas osamostatniť sa. (zdroj: TASR)

Kým novovznikajúce strany pod tlakom blížiacich sa predčasných volieb už začali predstavovať tímy a verejne hovoriť o možnostiach ako sa spájať, premiér Eduard Heger z OĽaNO je stále ticho. Od vyhlásenia Igora Matoviča, že existuje 70- až 80-percentná šanca na rozchod, sa k svojmu osudu premiér nevyjadruje.

Dnešné hlasovanie v parlamente o termíne predčasných volieb bude zásadným momentom, ktorý ovplyvní, či Heger v Matovičovom OĽaNO zostane, alebo materskú stranu opustí.

Práve neznámy termín volieb podľa informácií SME Hegera brzdí v oznámení závažného rozhodnutia o svojej politickej budúcnosti. Podľa toho, či by sa voľby napokon konali 30. septembra, 24. júna, alebo 27. mája, by Hegerovi na odchod z OĽaNO, a založenie novej strany, zostávalo päť mesiacov, necelé dva mesiace alebo už iba štyri týždne.

Denník SME sa pozrel na scenáre, ako rozhodnutie o termíne volieb môže ovplyvniť Hegerovu politickú budúcnosť.

V krátkosti z domova:

Rok NATO v Sliači: Denník SME sa šiel do Sliača pozrieť, ako tamojší ľudia spolunažívajú s vojakmi aliancie rok po schválení obrannej dohody s USA. Ukázalo sa, že kým poslanec Smeru Ľuboš Blaha pred rokom strašil, že prídu rambovia spoza oceánu znásilňovať ženy, v skutočnosti sa Sliačanom už dávno takto pokojne nežilo.

Denník SME sa šiel do Sliača pozrieť, ako tamojší ľudia spolunažívajú s vojakmi aliancie rok po schválení obrannej dohody s USA. Ukázalo sa, že kým poslanec Smeru Ľuboš Blaha pred rokom strašil, že prídu rambovia spoza oceánu znásilňovať ženy, v skutočnosti sa Sliačanom už dávno takto pokojne nežilo. Ako fungoval parlament: Denník SME sa pozrel na to, ako fungoval parlament pod vedením Borisa Kollára a najpočetnejšieho poslaneckého klubu OĽaNO v porovnaní s jeho predchodcami, kto boli najaktívnejší a najmenej aktívni poslanci, či ktorí poslanci najviac absentovali.

Denník SME sa pozrel na to, ako fungoval parlament pod vedením Borisa Kollára a najpočetnejšieho poslaneckého klubu OĽaNO v porovnaní s jeho predchodcami, kto boli najaktívnejší a najmenej aktívni poslanci, či ktorí poslanci najviac absentovali. Ako funguje duálne vzdelávanie: Vhodné pre absolventa strednej školy, prax v odbore vítaná. Nad takýmto znením pracovného inzerátu nejeden z nás zdvihne obočie. Aj vďaka duálnemu vzdelávaniu však už niektorí mladí uchádzači o prácu spĺňajú aj požiadavky na pracovné skúsenosti a sú pripravení na nástup do zamestnania prakticky bez potreby úvodného zácviku.

Ako zmení Česko Petr Pavel? Dôležitá je Ukrajina, šanca sa črtá pri zmenách podnebia

Novozvolený český prezident Petr Pavel. (zdroj: TASR)

Končiaci český prezident Miloš Zeman pôjde na svoje posledné dve zahraničné cesty do Srbska a pravdepodobne na Slovensko. Príde sa s ním tiež rozlúčiť rakúsky kolega Alexander van der Bellen. Zeman ešte zrejme absolvuje telefonáty do zahraničia a podpíše niekoľko poverovacích listín.

Od 9. marca nastane, pokiaľ ide o zahraničnú politiku Česka, nová éra porovnateľná možno aj s časmi Václava Havla. Nový prezident Petr Pavel – ako velí tradícia – pôjde na prvú návštevu na Slovensko, ktorého prezidentka Zuzana Čaputová prekvapila účastníkov sobotného oslavného večierka v Prahe.

V češtine mu gratuloval francúzsky prezident Emmanuel Macron, volal mu aj poľský prezident Andrzej Duda, volal tiež s hlavami Ukrajiny a Taiwanu. „Chceme byť krajinou rešpektovanou a solidárnou aj navonok,“ povedal Pavel Českej televízii v jednom z prvých rozhovorov po zvolení.

Už tým sa začala písať úplne iná prezidentská zahraničná politika, než na ktorú boli Česi posledných dvadsať rokov zvyknutí. Pavel to len podčiarkol tým, že na druhú cestu – po Slovensku – chce ísť do Poľska. Toto je v českej prezidentskej zahraničnej politike úplne nové.

V Česku zvíťazil zdravý rozum: Dúfam, že víťazstvo zdravého rozumu z Česka vleje sily aj slovenskej časti verejnosti, ktorá ešte verí v Havlov odkaz. A verím, že aj Zuzana Čaputová ako jeden z mála symbolov tohto odkazu u nás bude pokračovať vo svojej práci aj ďalšie volebné obdobie, píše Matia Lenická.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putinova hrozba raketovým útokom: Bývalý britský premiér Boris Johnson v dokumentárnom filme britskej stanice BBC spomína, že ruský prezident Vladimir Putin mu počas telefonického rozhovoru krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu hrozil raketovým útokom.

Bývalý britský premiér Boris Johnson v dokumentárnom filme britskej stanice BBC spomína, že ruský prezident Vladimir Putin mu počas telefonického rozhovoru krátko pred ruskou inváziou na Ukrajinu hrozil raketovým útokom. Termíny dodania západných tankov: Tanky, ktoré Ukrajine daruje Veľká Británia, sa na frontovú líniu dostanú pred začiatkom leta, uviedol britský minister obrany Ben Wallace. Británia dodá Ukrajine 14 tankov Challenger 2. Americké tanky dorazia na Ukrajinu najskôr koncom roka, píše The Washington Post. USA prisľúbili dodanie 31 tankov Abrams, ktoré budú špeciálne pripravené pre Ukrajinu a vyrobené podľa zadania.

Tanky, ktoré Ukrajine daruje Veľká Británia, sa na frontovú líniu dostanú pred začiatkom leta, uviedol britský minister obrany Ben Wallace. Británia dodá Ukrajine 14 tankov Challenger 2. Americké tanky dorazia na Ukrajinu najskôr koncom roka, píše The Washington Post. USA prisľúbili dodanie 31 tankov Abrams, ktoré budú špeciálne pripravené pre Ukrajinu a vyrobené podľa zadania. Zabrzdené snahy o ofenzívu: Snahy Ukrajiny o ofenzívu brzdí nedostatok účinných zbraní. Chýbajú jej najmä rakety a delostrelectvo s dlhším dosahom, tanky a protivzdušná obrana, oznámil americký Inštitút pre výskum vojny. Okrem pomalšieho schvaľovania a dodávania zbraní čiastočne prispeli k obmedzeniam ukrajinskej armády aj jej velenie a politické vedenie, ktorej údajné plány a ohlasovanie protiofenzívy v priebehu zimy sú nad jej možnosti a schopnosti.

Snahy Ukrajiny o ofenzívu brzdí nedostatok účinných zbraní. Chýbajú jej najmä rakety a delostrelectvo s dlhším dosahom, tanky a protivzdušná obrana, oznámil americký Inštitút pre výskum vojny. Okrem pomalšieho schvaľovania a dodávania zbraní čiastočne prispeli k obmedzeniam ukrajinskej armády aj jej velenie a politické vedenie, ktorej údajné plány a ohlasovanie protiofenzívy v priebehu zimy sú nad jej možnosti a schopnosti. Diskusia o dodaní stíhačiek: Nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi sa nepáči, ako prebieha diskusia o dodaní stíhačiek na Ukrajinu. Podľa neho sa táto debata vedie samovoľne. V tak dôležitej otázke, ako sú dodávky zbraní, musí ísť o vec a racionálne úvahy, zdôraznil Scholz.

Nemeckému kancelárovi Olafovi Scholzovi sa nepáči, ako prebieha diskusia o dodaní stíhačiek na Ukrajinu. Podľa neho sa táto debata vedie samovoľne. V tak dôležitej otázke, ako sú dodávky zbraní, musí ísť o vec a racionálne úvahy, zdôraznil Scholz. Návšteva zranených vojakov: Ukrajinský prezident spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou navštívil v jednej z nemocníc v Mykolajive zranených vojakov. "Je dôležité, aby naši vojaci mohli podstúpiť nielen fyzickú, ale aj psychologickú rehabilitáciu," vyhlásil Zelenskyj.

Ukrajinský prezident spolu s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou navštívil v jednej z nemocníc v Mykolajive zranených vojakov. "Je dôležité, aby naši vojaci mohli podstúpiť nielen fyzickú, ale aj psychologickú rehabilitáciu," vyhlásil Zelenskyj. MOV ako propagátor vojny: Medzinárodný olympijský výbor je propagátor vojny, vraždenia a deštrukcie. S radosťou pozoruje, ako Rusko ničí Ukrajinu a potom mu ponúkne priestor na propagáciu genocídy, vyjadril sa Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta. Reagoval tak na predchádzajúce vyjadrenie MOV v súvislosti s možným návratom ruských športovcov na medzinárodnú scénu.

Zo zahraničných webov:

Boli to len reči, matke Tatra banky sa z Ruska nechce. Ukrajinci žiadajú sankcie

Raiffeisen banka. (zdroj: Twitter/TUMA)

Rakúska skupina Raiffeisen Bank International čelí medzinárodnému tlaku. Takmer všetci členovia jej predstavenstva sa objavili na zozname subjektov, na ktoré by sa podľa jeho autorov mali zaviesť sankcie v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine.

Dôvodom je fakt, že Raiffeisenbank doteraz neopustila ruský finančný trh a podľa ukrajinskej vlády na vojne dokonca zarába. O odchode z ruského trhu pritom RBI hovorí od začiatku invázie. Ako jedna z mála západných bánk tak však doteraz neurobila.

Ruská odnož je pre Raiffeisen mimoriadne dôležitá. V krajine pôsobí od rozpadu Sovietskeho zväzu v 90. rokoch, z pohľadu aktív je desiatou najväčšou bankou na tamojšom trhu. Materskej RBI zabezpečuje až tretinu čistého zisku, ktorý sa v roku 2021 vyšplhal na 1,5 miliardy eur.

Viacerí členovia dozornej rady ruskej Raiffeisenbank, ktorí sú zároveň v predstavenstve materského holdingu, sa preto ocitli na zozname War & Sanctions ako „osoby identifikované pre sankcionovanie“.

V krátkosti z ekonomiky:

Ktoré poplatky zvyšujú mestá: Rozpočty samospráv ovplyvnil vyšší daňový bonus aj rastúca inflácia. Výpadok príjmov majú vykryť vládne kompenzácie. Mestá a obce tvrdia, že nebudú stačiť, a tak upúšťajú od investícií a zvyšujú miestne dane a poplatky. V niektorých prípadoch v desiatkach percent.

Rozpočty samospráv ovplyvnil vyšší daňový bonus aj rastúca inflácia. Výpadok príjmov majú vykryť vládne kompenzácie. Mestá a obce tvrdia, že nebudú stačiť, a tak upúšťajú od investícií a zvyšujú miestne dane a poplatky. V niektorých prípadoch v desiatkach percent. Daňový bonus je katastrofa: Rodičia si tak od januára 2023 môžu mesačne prilepšiť až o 140 eur. Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, prečo je to podľa neho populistické riešenie s ďalekosiahlymi dôsledkami.

Rodičia si tak od januára 2023 môžu mesačne prilepšiť až o 140 eur. Prezident Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček v rozhovore pre INDEX vysvetľuje, prečo je to podľa neho populistické riešenie s ďalekosiahlymi dôsledkami. Lady iba v troch farbách: Najväčšia ruská automobilka AvtoVAZ momentálne zápasí s nedostatkom materiálov pre lakovňu, a tak u predajcov automobilov Lada si teraz možno tieto vozidlá objednať len v bielej, čiernej a tmavozelenej farbe. Ide o dôsledok západných sankcií, uvalených na Rusko po invázii na Ukrajinu.

Sledujeme Halákovo znovuzrodenie. Za ostatný mesiac a pol je najlepší

Slovenský brankár v službách New Yorku Rangers Jaroslav Halák. (zdroj: TASR/AP)

Jaroslav Halák chytá ako vymenený. Po nevýrazných výkonoch na začiatku angažmánu v New Yorku Rangers sa zmenil na spoľahlivého brankára.

Kritikom zavrel ústa. Je možné, že vďaka úžasným číslam z posledného mesiaca a pol bude chytávať stále viac, aby si mohol oddýchnuť jeho hviezdny kolega Igor Šesťorkin.

Od 17. decembra nie je lepší brankár v NHL, ak počítame tých, ktorí odchytali aspoň päť zápasov. Halák za toto obdobie vychytal 93,8 percent striel súperov. Druhý Frederik Andersen za ním zaostáva o štyri desatiny percenta.

Na slovenského brankára v službách New Yorku Rangers letelo 144 pokusov. On za svoj chrbát pustil len deväť a všetky zápasy vyhral. Po ťažkopádnom štarte do sezóny je to výborná správa. Halák si naspäť získava povesť spoľahlivej dvojky, ktorú hviezdny brankár Igor Šesťorkin bude potrebovať.

Budaj predstavil kľúčový klimatický zákon. Ako chceme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu?

Minister životného prostredia Ján Budaj. (zdroj: TASR)

Slovensko chce do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a už o päť rokov neskôr dosiahnuť negatívne emisie skleníkových plynov.

S cieľom, ktorý doteraz nebol definovaný v žiadnom z oficiálnych štátnych dokumentov, prichádza nový návrh klimatického zákona. Po takmer dvoch rokoch príprav ho predstavil minister životného prostredia Ján Budaj.

Ide o prvú komplexnú legislatívu, ktorá ma na Slovensku vytvoriť rámec pre riešenie klimatickej zmeny. Prvýkrát stanovuje základné ciele a mechanizmy toho, aká by mala byť cesta k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality na úrovni celej krajiny, žúp, obcí, ale aj firiem.

"Je to náš prvý klimatický zákon v dejinách. Po prvýkrát sa budeme učiť, ako prispôsobiť krajinu týmto výzvam 21. storočia," povedal minister životného prostredia Ján Budaj.

V krátkosti z vedy a techniky:

Evolučný význam celibátu: Keď sa nad tým zamyslíte, celibát je evolučný nezmysel. Veď ak je podstatou evolúcie šírenie genetickej informácie, prečo sa niekto vzdá rozmnožovania a zníži tým svoj reprodukčný úspech? Výskum tibetských rodín však ukazuje, že aj celibát môže mať paradoxne evolučný význam.

Keď sa nad tým zamyslíte, celibát je evolučný nezmysel. Veď ak je podstatou evolúcie šírenie genetickej informácie, prečo sa niekto vzdá rozmnožovania a zníži tým svoj reprodukčný úspech? Výskum tibetských rodín však ukazuje, že aj celibát môže mať paradoxne evolučný význam. Baktérie tráviace plast: Z viac ako piatich miliónov ton plastu, ktoré sa dostanú ročne do oceánov, pozorujeme na hladine iba jedno percento. Zvyšok zrejme pláva v hlbinách alebo sú na dne oceánov. Za chýbajúce plasty môžu byť sčasti zodpovedné aj mikróby, ktoré sa nimi naučili živiť. Nemusí to byť úplne dobrá správa.

Z viac ako piatich miliónov ton plastu, ktoré sa dostanú ročne do oceánov, pozorujeme na hladine iba jedno percento. Zvyšok zrejme pláva v hlbinách alebo sú na dne oceánov. Za chýbajúce plasty môžu byť sčasti zodpovedné aj mikróby, ktoré sa nimi naučili živiť. Nemusí to byť úplne dobrá správa. Prémiový gamepad pre PlayStation 5: Sony až teraz prichádza s prémiovou verziou herného ovládača pre PlayStation 5. DualSense Edge je odpoveďou na Xbox Elite Controller – je dokonalým doplnkom pre tých najnáročnejších hráčov, ktorí nemajú hlboko do vrecka. Veď dvojica týchto ovládačov má hodnotu jednej novej konzoly.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Alžbeta Ferencová. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako si spomína na svoju prababku Elenu Lackovú, ktorá bola prvá rómska spisovateľka na Slovensku? Čo hovorí na to, že niektorých Trebišovčanov sa seriál Iveta dotkol? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Alžbetou Ferencovou, herečkou, speváčkou a tanečníčkou.

Podcasty SME

Svet medzi riadkami: Anička, ty si trucovitá, kebys bola moja, bola by si bitá. O čom spievame v ľudových piesňach

Karikatúra

Kto čaká v skrini. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Chilli con carne. (zdroj: Isifa)

Pripravte si chilli con carne, hustý pikantný pokrm z mäsa, fazule a zeleniny, ktorý vás zaručene zahreje.

Voľný čas

