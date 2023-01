Ranný brífing: Parlament si dožičil ďalších osem mesiacov, pre Fica to môže byť aj výhoda

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Strany bývalej štvorkoalície schválili termín predčasných volieb na 30. septembra tohto roka. Dočasne poverená vláda tak bude pri moci ešte aspoň osem mesiacov. Uznesenie nepodporil opozičný Smer, hoci sa Robert Fico už dva a pol roka o predčasné voľby snaží.

Napriek tomu sú Fico a tiež opozičný Hlas Petra Pellegriniho víťazmi, mandát vlády sa totiž skončí približne o pol roka skôr. Oslovení analytici navyše tvrdia, že septembrový termín volieb je pre opozičné strany ešte výhodnejší ako jarný.

Čakajú nás hektické mesiace a horúce kampaňové leto. Komu septembrový termín nahráva do karát a komu môže uškodiť? Ako bude fungovať parlament a je v poriadku, že odvolaná vláda bude pri moci ešte osem mesiacov? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Slovensko čaká kampaň v lete. Parlament len tesne schválil predčasné voľby v septembri

Poslanec Robert Fico. (zdroj: SITA)

Dva a pol roka túži Smer po reparáte posledných parlamentných volieb z roku 2020, dvakrát zbieral stovky tisíc podpisov na referendum za predčasné voľby. Strana Roberta Fica napokon aj tak nepodporila jediný navrhovaný termín skorších volieb, ktorý mal v parlamente šancu prejsť.

Parlament však aj bez Smeru tesnou väčšinou 92 hlasov schválil konanie predčasných parlamentných volieb na 30. septembra.

"Teraz si všetci myslia, keďže sme zástancami predčasných parlamentných volieb, že Smer zahlasuje za tridsiaty september. Ani jeden z poslancov strany Smer nezahlasuje za septembrový termín predčasných volieb," avizoval už dopredu Fico.

Napriek tomu je Fico a tiež opozičný Hlas Petra Pellegriniho víťazom, aj keď nedokázali nájsť ústavnú väčšinu na podporu májového alebo júnového termínu predčasných volieb, ktoré navrhli. Mandát vlády sa totiž skončí približne o pol roka skôr. Podľa oslovených analytikov je septembrový termín volieb pre opozíciu ešte výhodnejší.

Termíny pre záujemcov o voľby: Kedy treba požiadať o hlasovanie zo zahraničia a kedy najneskôr treba lístky z cudziny poslať nazad? Dokedy je možné obec požiadať o to, aby človek mohol voliť z iného volebného okrsku a kedy sa verejnosť dozvie, kto vlastne kandiduje? Denník SME pripravil časovú os vedúcu až k termínu predčasných volieb.

Kedy treba požiadať o hlasovanie zo zahraničia a kedy najneskôr treba lístky z cudziny poslať nazad? Dokedy je možné obec požiadať o to, aby človek mohol voliť z iného volebného okrsku a kedy sa verejnosť dozvie, kto vlastne kandiduje? Denník SME pripravil časovú os vedúcu až k termínu predčasných volieb. Politická realita vs. demokratické formality: Zásadnej premise, že odvolaná vláda má zostať v úrade čo najkratšie, september určite nezodpovedá. Politická realita však opäť ukázala, že je väčším pánom než demokratické formality, ktoré aj tak má politická reprezentácia za trhací kalendár vcelku pravidelne, píše Peter Schutz.

Slovensko sa mení k horšiemu. Čo ukázal nový prieskum o LGBTI ľuďoch?

Ilustračné foto. (zdroj: Pixabay)

Už pred teroristickým útokom na Zámockej ulici v Bratislave, pri ktorom zomreli dvaja ľudia, sa LGBTI+ menšina na Slovensku stretávala s nenávisťou, útokmi a nerovnoprávnym postavením. A viac ako každý tretí človek, ktorý do tejto menšiny patrí, si už vtedy myslel, že sa stav mení k horšiemu. Je to väčší počet ľudí než v roku 2017.

Ukázal to prieskum o živote LGBTI+ osôb na Slovensku z roku 2022, ktorý zorganizovala a predstavila iniciatíva Inakosť v rámci výročnej inKonferencie.

Prieskumu sa zúčastnilo takmer 1 600 osôb od 15 do 75 rokov. Odpovede zachytávali obdobie spred vrážd na Zámockej ulici v Bratislave.

„Nevieme povedať, ako by vyzerali odpovede zbierané po útoku, lebo už teraz sú niektoré výsledky, napríklad čo sa týka vnímania politikov a ich nenávistných výrokov, alarmujúce,“ hovorí výskumník a psychológ Andrej Kuruc, ktorý na prieskume pracoval.

Takmer polovica opýtaných je presvedčená, že na Slovensku sa dianie v súvislosti s queer problematikou nijako neposúva.

V krátkosti z domova:

Búrka mieri k vrcholu: Ako bratislavská okresná sudkyňa pomohla Marianovi Kočnerovi, aby mohol ovládnuť firmu Technopol Servis. Po zásahu proti sudcom v kauze Búrka sa však priznala a s políciou začala spolupracovať. Bývalá sudkyňa Miriam Repáková chce teraz uzavrieť dohodu o vine a treste. Špeciálna prokuratúra s tým súhlasí.

Ako bratislavská okresná sudkyňa pomohla Marianovi Kočnerovi, aby mohol ovládnuť firmu Technopol Servis. Po zásahu proti sudcom v kauze Búrka sa však priznala a s políciou začala spolupracovať. Bývalá sudkyňa Miriam Repáková chce teraz uzavrieť dohodu o vine a treste. Špeciálna prokuratúra s tým súhlasí. Hrozba zatvárania ambulancií: Niektorí špecialisti sú preplatení, iným poisťovne posielajú aj po pomoci od štátu za výkony málo peňazí. Stále preto hrozí, že budú zatvárať ambulancie. Ceny výkonov štát prehodnocuje, hotový mal byť už v roku 2017.

Niektorí špecialisti sú preplatení, iným poisťovne posielajú aj po pomoci od štátu za výkony málo peňazí. Stále preto hrozí, že budú zatvárať ambulancie. Ceny výkonov štát prehodnocuje, hotový mal byť už v roku 2017. Klusa schválili do Luxemburgu: Vláda schválila nomináciu Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov. Klus podľa materiálu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií.

Vláda schválila nomináciu Martina Klusa za člena Európskeho dvora audítorov. Klus podľa materiálu spĺňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií. Vnímanie korupcie na Slovensku: Slovensko si polepšilo v rebríčku vnímania korupcie Transparency International. Posunulo sa o sedem priečok a umiestnilo sa na 49. mieste. Dôvodom zlepšenia je podľa organizácie najmä pokles či stagnácia krajín podobnej úrovne. Celkové skóre Slovenska sa však zlepšilo len o jeden bod.

Maďarsko prepúšťa generálov. Zbavuje sa veliteľov podporujúcich NATO?

Maďarský premiér Viktor Orbán. (zdroj: TASR/AP)

Maďarská vláda len nedávno prijala nový dekrét, na základe ktorého môže minister obrany jednostranne vypovedať zmluvy každému vojakovi staršiemu ako 45 rokov, ktorý odslúžil viac ako 25 rokov. Pod túto definíciu spadajú takmer všetci vysokopostavení vojenskí predstavitelia, ako sú generáli či plukovníci.

Minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky začal svoje nové právomoci využívať takmer okamžite.

Maďarská armáda sa modernizuje a na novšie zbraňové systémy a bojové operácie treba podľa neho mladšie velenie s medzinárodnými skúsenosťami a znalosťou cudzích jazykov.

Kritici maďarskej vlády to, naopak, vnímajú ako odstraňovanie najskúsenejších vojakov, ktorí majú kontakty v NATO. Opozícia hovorí, že ide o „čistky“ v radoch armády, ktorých výsledkom budú len politicky lojálni velitelia.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusom dochádza čas: Rusko sa v posledných dňoch snaží vytvoriť novú bojovú líniu južne od ťažko ostreľovaného Bachmutu. Aj západné tajné služby hovoria, že Rusom sa pomaly darí postupovať na východnom fronte. Rusi si uvedomujú, že majú mesiac alebo dva pred príchodom vojenskej techniky na Ukrajinu a snažia sa preto preniknúť cez ukrajinskú obrannú líniu.

Rusko sa v posledných dňoch snaží vytvoriť novú bojovú líniu južne od ťažko ostreľovaného Bachmutu. Aj západné tajné služby hovoria, že Rusom sa pomaly darí postupovať na východnom fronte. Rusi si uvedomujú, že majú mesiac alebo dva pred príchodom vojenskej techniky na Ukrajinu a snažia sa preto preniknúť cez ukrajinskú obrannú líniu. Najmenej 120 tankov v prvej vlne: Ukrajina by mala v prvej vlne dostať 120 až 140 západných tankov, tvrdí ukrajinský minister zahraničia Dymtro Kuleba. Kyjev podľa neho v zákulisí pracuje na tom, aby získal tanky od ešte väčšieho počtu krajín. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj potrebuje na vytlačenie Rusov do pozícií pred inváziou asi tristo tankov.

Ukrajina by mala v prvej vlne dostať 120 až 140 západných tankov, tvrdí ukrajinský minister zahraničia Dymtro Kuleba. Kyjev podľa neho v zákulisí pracuje na tom, aby získal tanky od ešte väčšieho počtu krajín. Náčelník ukrajinského generálneho štábu Valerij Zalužnyj potrebuje na vytlačenie Rusov do pozícií pred inváziou asi tristo tankov. Ruské prípravy na ofenzívu: Rusko pokračuje v prípravách na ofenzívu, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Veliteľ ukrajinských pozemných síl Ivan Tymočko uviedol, že okupanti posilňujú na Donbase. Cieľom má byť dobytie celej Luhanskej a Doneckej oblasti. Do bojov by sa malo zapojiť 200-tisíc nových vojakov.

Rusko pokračuje v prípravách na ofenzívu, uviedol Inštitút pre štúdium vojny. Veliteľ ukrajinských pozemných síl Ivan Tymočko uviedol, že okupanti posilňujú na Donbase. Cieľom má byť dobytie celej Luhanskej a Doneckej oblasti. Do bojov by sa malo zapojiť 200-tisíc nových vojakov. Američania stíhačky nedodajú: Spojené štáty nedodajú Ukrajine na obranu pred ruskými silami bojové stíhačky F-16, povedal americký prezident Joe Biden. Kyjev má najväčší záujem o americké stíhačky. Ako alternatívu uviedol francúzske stíhačky Rafale a švédske Jas-39 Gripen.

Zo zahraničných webov:

Chcel kúpiť Slovan, peniaze vložil do iného klubu. Dnes krachuje

Majiteľ iClinic plus Ivo Ďurkovič. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Mala to byť ukážková akcia, ktorá prinesie viaceré benefity. Aj takto obhajoval pred takmer troma rokmi Ivo Ďurkovič vstup jeho klubu iClinic Bratislava Capitals do nadnárodnej ICE Hockey League. Lekár, ktorý stojí za sieťou očných kliník iClinic, veril, že jeho projekt prinesie športový aj biznisový úspech.

Očakávania sa nenaplnili a už v lete minulého roka vedenie klubu oznámilo, že končí. Kým športová stránka je uzavretá, ekonomická nie. Akciovka iClinic Bratislava Capitals najnovšie požiadala súdy o vyhlásenie konkurzu. Už teraz je isté, že na športový experiment doplatia aj daňoví poplatníci.

Firma iClinic Bratislava Capitals totiž figuruje medzi dlžníkmi viacerých štátnych inštitúcií. Finančná správa eviduje daňový nedoplatok firmy takmer 280-tisíc eur. Takmer tritisíc eur dlží firma Sociálnej poisťovni a 1 178 eur aj Všeobecnej zdravotnej poisťovni.

Šanca, že veritelia niečo z konkurzu vyťažia je malá. Klub totiž nemal napríklad vlastný štadión a hodnotná nebola ani značka.

V krátkosti z ekonomiky:

Podpora veľkých podnikov: Eurokomisia schválila Slovensku program štátnej pomoci vo výške šesťsto miliónov eur na podporu veľkých podnikov. Pomoc bude mať formu priamych grantov. Tie sú určené na podporu spoločností postihnutých prudkými nárastmi cien zemného plynu a elektrickej energie. Opatrenie sa vzťahuje na všetky odvetvia okrem finančného sektora.

Eurokomisia schválila Slovensku program štátnej pomoci vo výške šesťsto miliónov eur na podporu veľkých podnikov. Pomoc bude mať formu priamych grantov. Tie sú určené na podporu spoločností postihnutých prudkými nárastmi cien zemného plynu a elektrickej energie. Opatrenie sa vzťahuje na všetky odvetvia okrem finančného sektora. Boj s drahými energiami: Vláda schválila tri nariadenia v boji s drahými energiami. Prvé implementuje dočasný odvod z nadmerných príjmov výrobcov elektriny. Nariadenie prijala vláda na základe rozhodnutia Európsky rady. Každý zdroj má stanovenú hranicu, od ktorej sa bude tento odvod vyberať.

Vláda schválila tri nariadenia v boji s drahými energiami. Prvé implementuje dočasný odvod z nadmerných príjmov výrobcov elektriny. Nariadenie prijala vláda na základe rozhodnutia Európsky rady. Každý zdroj má stanovenú hranicu, od ktorej sa bude tento odvod vyberať. Generálny pardon: Od začiatku februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné. Penále dlžníkom poisťovňa odpustí vtedy, ak zaplatia celú dlžnú sumu poistného najneskôr do 31. augusta.

Budú Rusi na olympiáde v Paríži? Slovensko ich návrat podporuje

Prezident MOV Thomas Bach debatuje s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. (zdroj: TASR/AP)

Už o niekoľko mesiacov sa možno ruskí a bieloruskí športovci vrátia na veľké medzinárodné súťaže a budú bojovať o miestenky na olympijské hry. V Paríži budú súťažiť proti reprezentantom ostatných krajín.

Na posledných štyroch olympijských hrách štartovali Rusi bez národnej symboliky, teda bez vlajky a bez národnej hymny. Museli sa vzdať národných symbolov, pretože obchádzali antidopingové pravidlá v širokom rozsahu.

Pre ruskú agresiu na Ukrajine ich z vrcholných podujatí vylúčili. Hoci sa vojna neskončila, mierové rokovania neprebiehajú a brutalita agresora sa nezmiernila, otvárajú sa rozhovory o návrate Rusov na olympijské hry do Paríža.

Za návrat Rusov za striktne neutrálneho statusu sa podľa Medzinárodného olympijského výboru vyslovil veľký počet členov. Ukrajina s Poľskom, škandinávskymi a pobaltskými krajinami to odsúdili. Aký je postoj Slovenska? Podporuje úsilie na návrat Rusov.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Aj mierni pijani môžu mať horšiu imunitu. Ako životný štýl ovplyvňuje imunitný systém?

Ilustračná snímka. (zdroj: TASR)

Telo nás každý deň ochraňuje pred útokom viacerých mikroorganizmov. Rozpoznáva cudzích útočníkov, akými sú baktérie či vírusy, a okamžite podniká kroky, aby nás obránilo. Odborníci rozlišujú dva typy imunity: vrodenú a adaptívnu.

„Vrodená imunita je prvou obrannou líniou tela. Pozostáva predovšetkým z fyzických bariér, ako je koža, a sekrétov vrátane hlienu, žalúdočnej kyseliny a enzýmov, ktoré sa nachádzajú v slinách a pote. Tie bránia mikroorganizmom dostať sa do tela. Tvoria ju aj bunky, ktoré útočia na všetkých cudzích útočníkov, ktorí vstupujú do tela,“ vysvetľujú v článku na portáli The Conversation imunológ Samuel J. White a profesor zdravia Philippe B. Wilson, ktorí pôsobia na Nottingham Trent University v Anglicku.

„Adaptívna imunita je systém , ktorý sa učí rozpoznávať patogén. Regulujú ho bunky a orgány v našom tele, napríklad slezina, týmus, kostná dreň a lymfatické uzliny. Keď cudzorodá látka vstúpi do tela, tieto bunky a orgány vytvoria protilátky a rozmnožia imunitné bunky špecifické pre danú škodlivú látku. Tie ju napadnú a následne zničia. Navyše si patogén zapamätajú,“ dodávajú.

V zimných mesiacoch pociťujeme neustále útoky rôznych útočníkov, v súčasnosti nás najviac ohrozujú respiračné vírusy. Imunológovia upozorňujú, že existuje veľa vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste podporili váš imunitný systém a dokonca zlepšili jeho funkciu.

V krátkosti o zdraví:

Človek s ADHD má o problém navyše: Ľudia s autizmom a poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou často pociťujú úzkosti a depresie. Pre odborníkov je náročné určiť, ktorá diagnóza spôsobuje väčšie zhoršenie duševného zdravia - či autizmus, alebo ADHD. Tím psychológov z Univerzity v Bath a z prestížnej King's College v Londýne sa rozhodol, že nastal čas túto hádanku konečne vyriešiť.

Ľudia s autizmom a poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou často pociťujú úzkosti a depresie. Pre odborníkov je náročné určiť, ktorá diagnóza spôsobuje väčšie zhoršenie duševného zdravia - či autizmus, alebo ADHD. Tím psychológov z Univerzity v Bath a z prestížnej King's College v Londýne sa rozhodol, že nastal čas túto hádanku konečne vyriešiť. Psychedeliká majú obrovský potenciál: Čoskoro možno nebude nutné užívať antidepresíva každý deň. Všetko vyrieši jedna dávka psilocybínu za tri mesiace. "Pohľad na psychedeliká sa mení," hovorí psychiater Jiří Horáček. Výskumu by pomohlo ich preklasifikovanie.

Čoskoro možno nebude nutné užívať antidepresíva každý deň. Všetko vyrieši jedna dávka psilocybínu za tri mesiace. "Pohľad na psychedeliká sa mení," hovorí psychiater Jiří Horáček. Výskumu by pomohlo ich preklasifikovanie. Amyotrofická laterálna skleróza: O ALS vedia lekári veľmi málo. Neliečiteľné neuroochorenie postihuje kostrové, dýchacie, žuvacie aj prehĺtacie svaly. "Často dostane rodinu až do existenčných problémov a štát nereaguje promptne," hovorí lekárka Martina Kozovská.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Gabriel Tóth. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké náročné je urobiť kampaň za osem mesiacov? Záleží na tom, ako sa strana volá? Čo budú hlavné témy kampaní? A aké chyby robia slovenské politické strany? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Gabrielom Tóthom, komunikačným expertom z New School Communications.

Podcasty SME

Vizita: Poradíme, ako vydržať mesiac bez sociálnych sietí, aj ako si poradiť s opicou

Poradíme, ako vydržať mesiac bez sociálnych sietí, aj ako si poradiť s opicou Pravidelná dávka: A. C. Doyle: Veda a viera tvorcu Sherlocka Holmesa

Karikatúra

Vieme, čo chceme. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Baklažánové mini pizze. (zdroj: Frommykitchendotcom)

Dali by ste si pizzu, ale o niečo zdravšiu? Vyskúšajte baklažánové mini pizze.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.