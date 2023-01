Cirkus sa podľa Kollára skončil. Matovič verí, do volieb budú fungovať ako doteraz (reakcie)

Predčasné voľby do Národnej rady sa budú konať 30. septembra tohto roka.

BRATISLAVA. Predčasné voľby do Národnej rady sa budú konať 30. septembra tohto roka. Vyplýva to z uznesenia o skrátení volebného obdobia parlamentu, ktoré poslanci odsúhlasili v utorkovom hlasovaní.

Zo 148 prítomných podporilo návrh 92 poslancov, proti bolo 54, zdržali sa dvaja.

Uznesením sa skracuje volebné obdobie začaté v roku 2020 tak, že predčasné voľby do NR SR budú 30. septembra 2023.

Na termíne 30. september sa dohodli strany bývalej koalície OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí. Poslanci Smeru navrhovali termín volieb 27. mája, poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase zase 24. jún. Ani jeden z týchto dvoch návrhov nezískal dostatočnú podporu poslancov.

Prečítajte si reakcie politikov:

Igor Matovič, šéf OĽaNO

Predvolebná kampaň bude zásadná, všetci v nej budeme bojovať za záchranu demokracie.

"Bolo by veľmi dobré, aby sme sa vyhli tomu, že sa začnú prijímať 15., 16., 19. dôchodky, bude si niekto populizmom robiť predvolebnú kampaň, lebo veľmi rýchlo by nám to spočítali ratingové agentúry, všetci by sme na to doplatili miliardami eur na úrokoch," povedal novinárom Matovič.

Matovič verí, že sa budú vedieť dohodnúť s lídrom Sme rodina Borisom Kollárom a šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou na džentlmenskej koaličnej dohode a budú do volieb fungovať tak ako doteraz.

Zopakoval, že od septembra 2022 po odchode SaS bol na koaličnej rade pokoj.

"Tento dobrý vzťah medzi sebou sa budeme snažiť zachovať," povedal. Predpokladá, že o návrhoch budú so stranou SaS rokovať "ad hoc".

Richard Sulík, šéf SaS

Septembrový termín predčasných parlamentných volieb nie je až tak neskorý, povedal predseda strany SaS Richrad Sulík. Ako dodal, sú tam dva mesiace, keď vláda nerokuje ani nezasadá parlament, čiže podľa neho pôjde oproti júnu o predĺženie len o jeden pracovný mesiac.

Podľa Sulíka je ale jedno kedy, za dôležité považuje, že takto bola urobená dohoda, aby na pôdoryse bývalej koalície došlo k zmene ústavy, a tiež aby došlo k predčasným voľbám.

Sulík vyjadril prekvapenie nad správaním zvyšku opozície, najmä strán Smer a Hlas. Myslí si, že sú to práve oni, kto by mal chcieť predčasné voľby, no napokon sa prepracovali k akémusi „trucpodniku", že keď nebolo úplne tak, ako chceli oni, tak september nechcú.

Zdôraznil, že s takýmito partnermi je rokovanie náročné, i preto mu bolo milšie urobiť takúto dohodu s ich bývalými koaličnými partnermi, a to najmä po tom, ako Matovič už nie je súčasťou vlády a vláda s obmedzenými kompetenciami je pod kontrolou prezidentky.

Veronika Remišová, líderka Za ľudí

Predčasné voľby budú o tom, či sa krajina vydá cestou korupcie a postupného úpadku alebo bude bojovať za spravodlivosť, slobodu a prosperitu. Vyhlásila to predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

"Predčasné voľby Slovensku nikdy nič dobré nepriniesli, ale po povalení vlády SaS, Smerom/Hlasom a extrémistami a po odmietnutí SaS podporiť novú vládu, je to, žiaľ, jediná schodná cesta," uviedla Remišová v stanovisku.

Slovensko podľa nej potrebuje víziu, aby mali ľudia vyššiu životnú úroveň a bolo úspešnou a prosperujúcou krajinou.

"Drvivá väčšina politikov rozmýšľa veľmi obmedzene pár mesiacov dopredu, prípadne navrhuje zvyšovanie nejakých sociálnych dávok. Sociálna pomoc je dôležitá v čase krízy, ale energetická kríza aj inflácia postupne skončia a politika nemôže byť neustále v zakliatí kríz," dodala.

Boris Kollár, líder Sme Rodina

Cirkus s referendami a termínmi volieb sa skončil. Skonštatoval to predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina). Deklaroval, že voľby vyhlási v zákonom stanovenom termíne a kandidátne listiny politických strán sa budú môcť podávať okolo 2. júla.

"Dodržali sme, čo sme povedali," uviedol s tým, že poslanci Sme rodina podporili všetky navrhované termíny volieb. Mrzí ho "farizejstvo" zo strany opozície. Poukázal na to, že najskôr sa hlasovalo o 27. máji, potom o 24. júni a ani pri jednom sa nenašlo 90 hlasov poslancov.

Následne sa hlasovalo o septembrovom termíne, ktorý opozícia nepodporila. Podľa Kollára tak opozícia riskovala úradnícku vládu.

"Som veľmi rád, že tento cirkus sa skončil, opozícia ho využívala len na to, aby znova vytvárala chaos," dodal.

Peter Pellegrini, líder Hlasu

Strane SaS a jej predsedovi Sulíkovi sa treba poďakovať za ďalšie mesiace marazmu a absolútneho rozvratu štátu. Uviedla do v reakcii strana Hlas.

„Bola to SaS, ktorá pomohla vysloviť nedôveru neschopnej vláde Eduarda Hegera a Igora Matoviča. Teraz nám SaS zabetónovala túto neschopnú vládu minimálne do konca septembra,“ uviedol líder Hlasu Peter Pellegrini

Slovensko je podľa slov predsedu Hlasu v najväčšej kríze v histórii, ľudia každým dňom chudobnejú a bude tu vládnuť odvolaná vláda bez mandátu a právomocí takmer rok po svojom odvolaní. „To je absolútne pohŕdanie demokraciou, to je napľutie do očí ľuďom,“ doplnil.

Hlas navrhol júnový termín volieb, ktorý dával dostatočný čas štátnemu aparátu pripraviť sa na predčasné voľby.

„Na schválenie tohto termínu chýbali iba hlasy SaS. Namiesto zodpovednosti voči ľuďom na Slovensku schválili ďalšie tri tučné platy pre končiacich poslancov a ministrov, tri a pol milióna eur pre politické strany od štátu navyše, možnosť pre orgány činné v trestnom konaní pokračovať v pohone na opozíciu a dostatok času na vznik nových politických stranách,“ konštatoval Pellegrini a tým, že SaS uprednostnila záujem politických strán pred záujmom ľudí a „stratila akékoľvek právo ešte niekedy vziať do úst slovo zodpovednosť“.

Robert Fico, líder Smeru

Predseda Smeru Robert Fico tvrdí, že rozhodnutie o septembrovom termíne je na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

„Budeme tu mať vládu, ktorá je z hľadiska odvolania členov vlády neodvolateľná. Nemôže sa voči nej vyvodzovať žiadna zodpovednosť. Vláda pre neschopnosť padla 15. decembra uplynulého roku, padla aj hlasmi strany SaS. Táto strana dala súčasnej vláde v demisii k dispozícii ďalších prakticky jedenásť mesiacov do konca októbra 2023 na vládnutie," tvrdí Fico.

Dodal, že koalícia toto obdobie bude chcieť využiť na kriminalizáciu opozície. Zároveň tvrdí, že je výsmech a hanba, keď ľudia budú musieť čakať na predčasné voľby až do septembra. Podľa Fica si má svedomie spytovať predseda SaS.