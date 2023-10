Kompletné výsledky volieb 2023: Ako bude vyzerať budúci parlament?

Poznáme kompletné výsledky volieb do NR SR. Pozrite si podrobné výsledky pre celé Slovensko, kraje, okresy aj obce.

Víťazom predčasných parlamentných volieb na Slovensku sa stala strana Smer so ziskom 22,94 percenta hlasov. Za ním skončili Progresívne Slovensko so 17,96 percentami a Hlas so 14,70 percentami.

Do parlamentu sa dostali aj koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí (8,89 percenta), KDH (6,82 percenta), SaS (6,32 percenta) a SNS 5,62 percenta.

Na základe výsledkov predčasných parlamentných volieb obsadí 150 kresiel v parlamente sedem politických strán a hnutí.

Najviac mandátov - 42 - získal Smer, Progresívne Slovensko obsadí 32 kresiel, Hlas 27, koalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí 16, KDH 12, SaS 11 a SNS 10.

Pozrite si kompletné výsledky parlamentných volieb, ako volili jednotlivé kraje a okresy, ako bude vyzerať zloženie parlamentu aj zoznam zvolených poslancov.

# Poradie Meno kandidáta Strana Počet hlasov 1 Robert Fico SMER - SD 531 528 2 Peter Pellegrini HLAS 337 976 3 Michal Šimečka PS 303 423 4 Robert Kaliňák SMER - SD 263 045 5 Ľuboš Blaha SMER - SD 220 478 6 Juraj Blanár SMER - SD 181 636 7 Igor Matovič OĽANO a priatelia 178 614 8 Denisa Saková HLAS 168 453 9 Erik Kaliňák SMER - SD 145 018 10 Richard Raši HLAS 141 234 11 Tibor Gašpar SMER - SD 132 119 12 Michal Truban PS 122 302 13 Erik Tomáš HLAS 115 023 14 Lucia Plaváková PS 105 423 15 Milan Majerský KDH 98 827 16 Ladislav Kamenický SMER - SD 85 247 17 Richard Sulík SaS 82 048 18 Erika Jurinová OĽANO a priatelia 69 638 19 Jaroslav Spišiak PS 69 354 20 Richard Takáč SMER - SD 68 842 21 Andrej Danko SNS 68 726 22 Tomáš Valášek PS 66 056 23 Tomáš Taraba SNS 63 883 24 Tamara Stohlová PS 63 103 25 Rudolf Huliak SNS 58 875 26 Mária Kolíková SaS 53 087 27 Peter Pollák OĽANO a priatelia 53 005 28 Branislav Gröhling SaS 48 660 29 Vladimíra Marcinková SaS 46 095 30 Tomáš Drucker HLAS 43 698 31 Jana Bittó Cigániková SaS 39 790 32 Irena Bihariová PS 37 849 33 Michal Sabo PS 37 275 34 Veronika Remišová OĽANO a priatelia 36 292 35 František Mikloško KDH 31 629 36 Michal Šipoš OĽANO a priatelia 31 466 37 Michal Kaliňák HLAS 30 577 38 Zora Jaurová PS 29 704 39 Michal Wiezik PS 29 195 40 Jaroslav Baška SMER - SD 28 836 41 Lucia Kurilovská HLAS 28 750 42 Oskar Dvořák PS 28 426 43 Gábor Grendel OĽANO a priatelia 28 181 44 Martina Šimkovičová SNS 27 615 45 Matúš Šutaj Eštok HLAS 27 093 46 Marek Krajčí OĽANO a priatelia 26 787 47 Roman Michelko SNS 25 872 48 Ivan Ševčík SNS 25 639 49 Marián Viskupič SaS 24 785 50 Filip Kuffa SNS 22 664 51 Lukáš Bužo OĽANO a priatelia 21 781 52 Roman Mikulec OĽANO a priatelia 21 464 53 Marián Čaučík KDH 21 232 54 Štefan Kuffa SNS 21 159 55 Ingrid Kosová PS 21 040 56 Štefan Kišš PS 20 697 57 Viliam Tankó OĽANO a priatelia 20 626 58 Branislav Becík HLAS 20 260 59 Zuzana Dolinková HLAS 20 153 60 Simona Petrík PS 19 636 61 Igor Janckulík KDH 19 462 62 Martina Holečková KDH 19 050 63 Tina Gažovičová PS 18 115 64 Ondrej Dostál SaS 17 703 65 Alojz Hlina SaS 17 402 66 Vladimír Ledecký SaS 16 300 67 Jozef Viskupič OĽANO a priatelia 15 905 68 Jozef Hajko KDH 15 695 69 Ivan Štefunko PS 15 073 70 Ondrej Prostredník PS 14 369 71 Marián Kéry SMER - SD 13 728 72 Branislav Škripek KDH 13 640 73 Juraj Droba SaS 13 482 74 Peter Kotlár SNS 13 252 75 Tomáš Hellebrandt PS 13 194 76 Pavel Ľupták SNS 13 046 77 Tomáš Szalay SaS 12 811 78 Peter Stachura KDH 12 259 79 Ján Horecký KDH 12 252 80 Anežka Škopová OĽANO a priatelia 12 233 81 František Majerský KDH 12 138 82 Ján Podmanický SMER - SD 11 729 83 Anna Záborská OĽANO a priatelia 11 720 84 Martin Šmilňák KDH 11 170 85 Jozef Pročko OĽANO a priatelia 11 059 86 Beáta Jurík PS 11 033 87 Ľubomír Galko OĽANO a priatelia 10 974 88 Andrea Turčanová KDH 10 373 89 Zuzana Mesterová PS 10 200 90 Ján Richter SMER - SD 10 161 91 Richard Vašečka OĽANO a priatelia 10 112 92 Ján Hargaš PS 9 748 93 Zuzana Števulová PS 8 538 94 Ľubica Laššáková HLAS 8 308 95 Viliam Zahorčák SMER - SD 8 246 96 Marián Saloň SMER - SD 7 601 97 Martin Dubéci PS 6 647 98 Jana Vaľová SMER - SD 6 303 99 Igor Choma SMER - SD 6 291 100 Dana Kleinert PS 6 095 101 Zuzana Matejičková SMER - SD 6 053 102 Jana Hanuliaková PS 5 730 103 Peter Žiga HLAS 5 685 104 Dušan Jarjabek SMER - SD 5 606 105 Ján Blcháč HLAS 5 580 106 Richard Eliáš HLAS 5 517 107 Dušan Tittel HLAS 5 370 108 Darina Luščíková PS 5 348 109 Ján Ferenčák HLAS 4 894 110 Jozef Ježík SMER - SD 4 565 111 Veronika Veslárová PS 4 473 112 Igor Šimko HLAS 4 152 113 Vladimír Baláž SMER - SD 4 082 114 Roman Malatinec HLAS 3 951 115 Peter Šuca SMER - SD 3 841 116 Karol Janas HLAS 3 717 117 Daniel Karas SMER - SD 3 296 118 Róbert Puci HLAS 3 236 119 Peter Kmec HLAS 3 192 120 Ľubomír Vážny SMER - SD 3 181 121 Ján Mažgút SMER - SD 3 174 122 Martin Pekár PS 3 162 123 Viera Kalmárová PS 3 141 124 Marcela Čavojová SMER - SD 3 121 125 Branislav Vančo PS 3 061 126 Jozef Habánik SMER - SD 3 052 127 Igor Melicher SMER - SD 2 983 128 Veronika Šrobová PS 2 769 129 Stanislav Kubánek SMER - SD 2 765 130 Juraj Gedra SMER - SD 2 688 131 Augustín Hambálek SMER - SD 2 650 132 Peter Náhlik HLAS 2 522 133 Jozef Smatana SMER - SD 2 281 134 Boris Susko SMER - SD 2 248 135 Erik Vlček HLAS 2 238 136 Dušan Galis SMER - SD 2 126 137 Michal Moško HLAS 1 919 138 Michal Stuška SMER - SD 1 917 139 Martin Nemky SMER - SD 1 897 140 František Petro SMER - SD 1 676 141 Justín Sedlák SMER - SD 1 599 142 Dávid Dej PS 1 589 143 Kamil Šaško HLAS 1 409 144 Radomír Šalitroš HLAS 1 407 145 Jozef Valocký SMER - SD 1 392 146 Ján Kvorka SMER - SD 1 275 147 Anton Stredák SMER - SD 1 226 148 Vladimír Faič SMER - SD 1 073 149 Dušan Muňko SMER - SD 896 150 Peter Kalivoda HLAS 831

