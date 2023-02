Ranný brífing: Budaja dobehla minulosť, prezidentku môže čakať budúcnosť v NATO

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Český historik našiel pri príprave dokumentárneho seriálu dokument, v ktorom Ján Budaj podpísal, že bude komunistickej ŠtB donášať na svojich dvoch kamarátov z disentu. Nejde však o štandardný záväzok k spolupráci. Nie je tak jasné, či to aj robil.

Môže to byť žena? Niekto z východnej Európy? Magazín Politico píše, že šance obsadiť post generálneho tajomníka NATO má aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Medzinárodný olympijský výbor premýšľa, ako umožniť ruským a bieloruským športovcom účasť na olympiáde v Paríži a slovenský olympijský výbor túto snahu podporuje. Proti sú však nielen Ukrajina, ale aj pobaltské krajiny, Británia či Poľsko. Prečo sme na Slovensku zaujali takýto zbabelý postoj? Čo chce MOV dosiahnuť? A skončí sa olympiáda bojkotom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

V Česku našli Budajov podpis k spolupráci s ŠtB

Ján Budaj sa prihovára k účastníkom manifestácie na Námestí SNP v Bratislave v roku 1989. (zdroj: Archív TASR)

Po viac ako 30 rokoch sa objavil stratený spis, ktorý na Jána Budaja viedla komunistická tajná služba ŠtB. Podarilo sa ho nájsť v archívoch v českom Olomouci pri príprave dokumentárneho seriálu pre RTVS ŠtB: Prísne tajné.

V spise je aj rukou napísané „prehlásenie“ z 23. júna 1979 s podpisom „Budaj Ján“. V dokumente sa píše, že Budaj bude ŠtB donášať na svojich dvoch kamarátov z disentu. Budaj však vedomé donášanie odmietol a tvrdí, že si pamätá jedine podpis o zachovaní mlčanlivosti.

Ako Budajovo ďalšie pôsobenie v politike zistenia ovplyvnia, poverený minister v stredu nevysvetlil. Tlačovú konferenciu chce zvolať vo štvrtok alebo v piatok.

Podpredseda OĽaNO Jaroslav Naď, ktorý zvažuje odchod z hnutia s premiérom Eduardom Hegerom, si myslí, že aj keď Budaj urobil veľa pre demokraciu, „asi to aj sám vyhodnocuje tak“, že do ďalšieho volebného obdobia nepôjde. „Bez ohľadu na to, či bol, alebo nebol nájdený nejaký údajný dôkaz, je čas na novú generáciu,“ vraví Naď.

Heger sa Budaja zastal slovami, že mu „nikdy nedal zámienku na to, aby spochybnil jeho morálny kompas“. Na otázky o ďalšej spolupráci s Budajom nereagoval.

Ako našli spis: V lete 2021 sa nám podarilo objaviť originál strateného zväzku, ktorý ŠtB v rokoch 1979 – 1981 viedla na Jána Budaja pod krycím menom „Domovník“. Zväzok sa nachádzal v Správnom archíve Armády ČR v Olomouci ako príloha vyšetrovacieho spisu inšpekcie ministerstva vnútra proti Viliamovi Ciklaminimu, píše Fedor Blaščák.

V lete 2021 sa nám podarilo objaviť originál strateného zväzku, ktorý ŠtB v rokoch 1979 – 1981 viedla na Jána Budaja pod krycím menom „Domovník“. Zväzok sa nachádzal v Správnom archíve Armády ČR v Olomouci ako príloha vyšetrovacieho spisu inšpekcie ministerstva vnútra proti Viliamovi Ciklaminimu, píše Fedor Blaščák. Lepšia časť slovenskej politiky: Budaj je vcelku výrazná tvár lepšej časti slovenskej politiky, ktorá si zaslúži určitú benevolenciu zvlášť v situácii, keď Slovensko nevylučuje ani morálne nelynčuje také fosílie prednovembrovej mentality, akými sú Fico, Pellegrini a ďalší, píše Peter Schutz.

Brhelovi advokáti doviedli na súd psychológa na znervóznenie Suchobu. Pojednávanie napokon nebolo

Jozef Brhel na súde. (zdroj: TASR)

Pojednávať sa nemohlo, ale obhajoba oligarchu Jozefa Brhela aspoň mediálne odprezentovala, čo chcela. Na pojednávanie v kauze Mýtnik doviedol Brhelov obhajca Michal Mandzák súdneho znalca z odboru psychológie Dušana Selka, ktorý mal sledovať výpoveď jedného z hlavných svedkov kauzy, IT podnikateľa Michala Suchobu.

Ten vypovedá o tom, ako v minulosti za éry Smeru profitoval na miliónových zákazkách na finančnej správe, čomu predchádzala dohoda s Brhelom. Oligarcha sa mu natlačil priamo do firmy Allexis. Brhelov obhajca to označil za klamstvo.

„Budeme preto dôrazne trvať na našom počiatočnom návrhu, aby jeho dôveryhodnosť a pravdovravnosť posúdil znalec z oblasti psychológie,“ vysvetľoval pred pojednávaním Mandzák.

V prípravnom konaní, ktoré procesu predchádza, pritom nikto psychický stav Suchobu neskúmal, keďže na to nebol dôvod. Vopred pritom bolo jasné, že znalec nemôže urobiť posudok na základe časti výpovede Suchobu. Vypovedal totiž už v novembri.

V krátkosti z domova:

Kučerku zadržali v Bosne: V Bosne a Hercegovine zadržali na základe medzinárodného zatykača, ktorý vydal v januári Najvyšší súd, Mariána Kučerku. S odvolaním sa na bosniansky server avaz.ba o tom informoval Denník N. Popis sedí práve s bývalým vyšetrovateľom NAKA. Zadržaného Kučerku odovzdali bosnianskemu súdu.

V Bosne a Hercegovine zadržali na základe medzinárodného zatykača, ktorý vydal v januári Najvyšší súd, Mariána Kučerku. S odvolaním sa na bosniansky server avaz.ba o tom informoval Denník N. Popis sedí práve s bývalým vyšetrovateľom NAKA. Zadržaného Kučerku odovzdali bosnianskemu súdu. Prvý slovenský LGBTI+ aktivista: O Imrichovi Matyášovi, prvom slovenskom aktivistovi za zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí, verejnosť dlho nevedela. Historička Jana Jablonická-Zezulová sa o ňom dozvedela až keď sa začala referendová kampaň na Slovensku, ktorá bola zameraná na okliešťovanie práv LGBTI+ ľudí. Chcela ukázať, že už pred rokom 1989 LGBTI+ komunita na Slovensku existovala.

O Imrichovi Matyášovi, prvom slovenskom aktivistovi za zrovnoprávnenie LGBTI+ ľudí, verejnosť dlho nevedela. Historička Jana Jablonická-Zezulová sa o ňom dozvedela až keď sa začala referendová kampaň na Slovensku, ktorá bola zameraná na okliešťovanie práv LGBTI+ ľudí. Chcela ukázať, že už pred rokom 1989 LGBTI+ komunita na Slovensku existovala. Koniec českých kontrol: Česká vláda nepredĺžila dočasne zavedené stále kontroly na hraniciach so Slovenskom. Skončia sa tak v noci zo soboty na nedeľu. V prihraničnej oblasti bude zvýšený dohľad. Mimoriadne opatrenie z dôvodu zvýšenej nelegálnej tranzitnej migrácie zaviedlo Česko 29. septembra 2022.

Žena z východného štátu Únie. NATO môže v kríze viesť aj slovenská prezidentka

Prezidentka Zuzana Čaputová a generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. (zdroj: TASR)

Nech by v septembri tohto roka na čele NATO nahradil Jensa Stoltenberga ktokoľvek, nebude mať jednoduchú úlohu. V čase vojny na Ukrajine bude musieť zaručiť jednotný hlas spojencov a podporovať štáty v tom, aby naďalej posielali napadnutej Ukrajine zbrane.

Zároveň sa počíta aj s tým, že keďže vo funkcii by mal ostať aspoň štyri roky, mal by mať veľké slovo pri prípadných povojnových rokovaniach. Možnosť, že by súčasného generálneho tajomníka nahradil "jastrab", preto v niektorých štátoch budí obavy.

Kto teda nahradí Stoltenberga, ktorého pôsobenie na poste generálneho tajomníka členské štáty už predĺžili dvakrát, naposledy po ruskom napadnutí Ukrajiny? Bruselský web Politico podľa zdrojov z bruselského prostredia zoradil mená možných kandidátov, o ktorých sa v kuloároch najčastejšie hovorí.

V prvej "lige" je len jedno meno – súčasný šéf Jens Stoltenberg by vo funkcii mohol zostať o rok dlhšie, aby sa vedenie nemenilo v čase krízy. Medzi ďalšími menami sa však - rovnako ako v novembrovom článku New York Times - spomína aj slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej sa v polovici budúceho roka končí prvé funkčné obdobie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rakety dlhšieho doletu: USA pripravujú nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov, ktorý by okrem zbraní a munície mohol po prvý raz obsahovať aj rakety dlhšieho doletu. Americké systémy HIMARS môžu s nasadením určitých typov rakiet zasiahnuť cieľ až vo vzdialenosti 500 kilometrov.

USA pripravujú nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 2,2 miliardy dolárov, ktorý by okrem zbraní a munície mohol po prvý raz obsahovať aj rakety dlhšieho doletu. Americké systémy HIMARS môžu s nasadením určitých typov rakiet zasiahnuť cieľ až vo vzdialenosti 500 kilometrov. Armáda strieda wagnerovcov: Ruskí vojaci striedajú pri Bachmute vyčerpaných žoldnierov z Wagnerovej skupiny. Výmena zrejme oddialila vyvrcholenie ruských útokov pri Bachmute, tvrdia analytici z Inštitútu pre štúdium vojny, podľa ktorého môže ukrajinské velenie zaveliť k ústupu, aby sa vyhlo prílišným stratám.

Ruskí vojaci striedajú pri Bachmute vyčerpaných žoldnierov z Wagnerovej skupiny. Výmena zrejme oddialila vyvrcholenie ruských útokov pri Bachmute, tvrdia analytici z Inštitútu pre štúdium vojny, podľa ktorého môže ukrajinské velenie zaveliť k ústupu, aby sa vyhlo prílišným stratám. Razie ukrajinských tajných: Ukrajinská tajná služba SBU podnikla domové prehliadky u exministra vnútra Arsena Avakova a u miliardára Ihora Kolomojského. Prehliadka u oligarchu sa zrejme týkala podozrení ohľadom machinácií s ropnými výrobkami v hodnote desiatok miliárd hrivien.

Ukrajinská tajná služba SBU podnikla domové prehliadky u exministra vnútra Arsena Avakova a u miliardára Ihora Kolomojského. Prehliadka u oligarchu sa zrejme týkala podozrení ohľadom machinácií s ropnými výrobkami v hodnote desiatok miliárd hrivien. Čistky pre korupciu nekončia: Personálne zmeny medzi ukrajinskými úradníkmi ešte neskončili, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že tí ktorí nespĺňajú požiadavky, o svoje pozície prídu. Prisľúbil, že bude uplatňovať nulovú toleranciu voči pochybeniam alebo zlému konaniu. Zároveň ohlásil pripravovanú sociálnu a právnu reformu.

Personálne zmeny medzi ukrajinskými úradníkmi ešte neskončili, uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že tí ktorí nespĺňajú požiadavky, o svoje pozície prídu. Prisľúbil, že bude uplatňovať nulovú toleranciu voči pochybeniam alebo zlému konaniu. Zároveň ohlásil pripravovanú sociálnu a právnu reformu. Ospravedlnenie zbeha od wagnerovcov: Bývalý príslušník ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andrej Medvedev, ktorý žiada o azyl v Nórsku, sa ospravedlnil Ukrajincom, ktorí žijú v Nórsku a kritizujú jeho prítomnosť v tejto škandinávskej krajine. Návrat do Ruska odmieta kvôli obavám o svoj život.

Zo zahraničných webov:

Biznis postavili na Rusku. Slovenská firma skončila v konkurze

Výstavný stánok spoločnosti Farm Choice na veľtrhu. (zdroj: FB/Farm Choice)

Vlani si vo Farm Choice pripomenuli desiate výročie založenia firmy. Zrejme ho veľmi neoslavovali, keďže to bolo necelých desať dní po 24. februári. Čo je dátum, ktorý do histórie vojde ako začiatok ruskej invázie na Ukrajinu. Majitelia nitrianskej spoločnosti už vtedy museli tušiť, že je zle.

Farm Choice vznikol v roku 2012 a prvých päť rokov mal len slovenského majiteľa. V roku 2017 k nemu pribudli dvaja noví spoločníci z Dánska, spoločnosti Eisner Philipps Holding a Georgi Invest.

Ako píše Farm Choice vo svojich propagačných materiáloch, firma sa zameriavala na „výrobu a montáž ustajňovacej technológie pre ošípané, ako aj stavebných prvkov používaných na Slovensku aj v zahraničí“.

Výrobca techniky pre farmárov však doplatil na to, že svoj biznis zameral najmä na jednu krajinu. To by nemusel byť problém, keby tou krajinou nebolo Rusko. Aj preto sa Farm Choice nedožil konca minulého roka.

V krátkosti z ekonomiky:

Atómové Slovensko: Slovensko sa výrazne mení na atómovú krajinu, tretí blok atómovej elektrárne Mochovce už dodáva elektrinu do siete. Stalo sa tak po desiatich rokoch meškania. Predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček hovorí o zásadnom míľniku pre podnik, komunitu jadrových energetikov a celé Slovensko. INDEX vysvetľuje, čo to znamená pre ľudí.

Slovensko sa výrazne mení na atómovú krajinu, tretí blok atómovej elektrárne Mochovce už dodáva elektrinu do siete. Stalo sa tak po desiatich rokoch meškania. Predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček hovorí o zásadnom míľniku pre podnik, komunitu jadrových energetikov a celé Slovensko. INDEX vysvetľuje, čo to znamená pre ľudí. Benzín a nafta opäť zdražujú: Pumpári v uplynulých dňoch niekoľkokrát prepisovali cenníky benzínu a nafty. Po týždňoch zlacňovania dochádza k zmene trendu. Benzín prudko zdražuje, je pravdepodobné, že onedlho dosiahne na ceny nafty. Ako to dopadne naozaj, závisí od viacerých trhových faktorov.

Pumpári v uplynulých dňoch niekoľkokrát prepisovali cenníky benzínu a nafty. Po týždňoch zlacňovania dochádza k zmene trendu. Benzín prudko zdražuje, je pravdepodobné, že onedlho dosiahne na ceny nafty. Ako to dopadne naozaj, závisí od viacerých trhových faktorov. Dopad sankcií na ruské firmy: Počet ruských firiem, na ktoré Západ uvalil sankcie za vpád ruských vojsk na Ukrajinu, sa za rok prakticky zdvojnásobil. Z pôvodných asi 1 600 sa zvýšil zhruba na 2 900 a s ohľadom na pridružené firmy celkový počet takto zasiahnutých spoločností už dosahuje 9 800. Najciteľnejšia strata prístupu k technológiám a zariadeniam dopadá na firmy, ktoré sú úspešnými vývozcami.

Chelsea míňa ako opilec v kasíne. Hazarduje s peniazmi a budúcnosťou klubu

Chelsea FC. (zdroj: SITA/AP)

Londýnska Chelsea je v tejto sezóne s novým majiteľom Toddom Boehlym ako opilec v kasíne, ktorý nemá zábrany rozhadzovať peniaze. Takéto prirovnanie použil expert Kieran Maguire v rozhovore pre Sky Sports pri opise súčasnej situácie v londýnskom futbalovom klube.

Chelsea za január minula viac peňazí, než všetky kluby v La Lige, Serie A, Bundeslige a Ligue 1 dohromady. Konkrétne 359 miliónov eur. Pre porovnanie, zatiaľ čo Chelsea minula v tejto sezóne viac ako 641 miliónov eur, Liverpool minul okolo 590 miliónov eur za posledných desať prestupových období.

Chelsea je vďaka tomu podľa portálu transfermarkt druhým najhodnotnejším tímom na svete. Cena jej kompletnej súpisky je 1,04 miliardy eur a nebola ďaleko od vystriedania Manchestru City na čele zoznamu. Káder tohto anglického tímu mal nedávno hodnotu 1,12 miliardy eur, teraz je to 1,05 miliardy eur.

Prekvapujúca nie je suma, ktorú klub minul, ale to, na koho ju minul.

Holanďania zlákali Houellebecqa na porno. Musia mať kvalitný matroš, komentujú Francúzi

Michel Houellebecq bude znovu vo filme. Tentoraz vraj v porno filme. (zdroj: KIRAC)

Jeho strapaté vlasy ako keby vyjadrovali náročnú šichtu, ktorú má za sebou. Odovzdane leží v posteli hotelovej izby v Amsterdame a unavene si zapaľuje cigaretu. Vedľa neho je mladá žena, ktorá s ním prišla mať sex.

Slávny francúzsky spisovateľ Michel Houellebecq dostal šancu splniť si svoj sen. Tým snom bol húf prostitútok k jeho službám.

Na pomoc mu prišiel priateľ, holandský režisér Stefan Ruitenbeek, s ktorým bol práve v e-mailovom kontakte. Príď sem do Amsterdamu, navrhol mu. Všetko ti zariadim, hotel i mladé ženy.

Prídu aj zadarmo, urobia to už len so zvedavosti. Mám len jednu podmienku. Stefan Ruitenbeek chcel sexuálne stretnutia svojho priateľa nakrútiť a zverejniť ich vo svojom filme. A Michel Houellebecq súhlasil. Bude to porno? Možno.

V krátkosti z kultúry:

Slovenský lesbický film: Anna by možno bola spokojná aj v horách pri Banskej Štiavnici, keby sa jej matka nevydala. Lenže chlap akosi patrí do rodiny a matka sa tomu nebráni. Anna však sníva o živote, do ktorého by zbytočne nezasahovala mužská hrubosť a majetníckosť. Nová snímka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Slúžka už stihla dostať aj prívlastok prvý slovenský lesbický film.

Anna by možno bola spokojná aj v horách pri Banskej Štiavnici, keby sa jej matka nevydala. Lenže chlap akosi patrí do rodiny a matka sa tomu nebráni. Anna však sníva o živote, do ktorého by zbytočne nezasahovala mužská hrubosť a majetníckosť. Nová snímka režisérky Mariany Čengel Solčanskej Slúžka už stihla dostať aj prívlastok prvý slovenský lesbický film. Brad Pitt vychádza z módy: Brad Pitt je filmová hviezda v skutočnosti aj vo filme Babylon. A podobne, ako v posledných rokoch výrazne zasahovala do jeho reálneho života žena (a údajne aj alkohol), tak je to i vo výpravnej dráme režiséra Damiena Chazella. Tvorca snímok Whiplash, La La Land a Prvý človek sa tentoraz ponoril do histórie Hollywoodu. Aby ukázal jeho lesk aj odvrátenú tvár.

Brad Pitt je filmová hviezda v skutočnosti aj vo filme Babylon. A podobne, ako v posledných rokoch výrazne zasahovala do jeho reálneho života žena (a údajne aj alkohol), tak je to i vo výpravnej dráme režiséra Damiena Chazella. Tvorca snímok Whiplash, La La Land a Prvý človek sa tentoraz ponoril do histórie Hollywoodu. Aby ukázal jeho lesk aj odvrátenú tvár. Novinky na Netflixe a Disney+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Zoom: Zemské jadro sa zrejme prestalo otáčať

Karikatúra

Predčasné vytrhnutie. (zdroj: Hej, ty!)

