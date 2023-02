Ranný brífing: Kaliňákovi s Brhelom „dorovnali“ obvinenie, Domovník vysvetľoval spoluprácu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

NAKA obvinila exministra vnútra Roberta Kaliňáka a oligarchu Jozefa Brhela st. pre zločin podplácania. Obvinenie súvisí s vymenovaním Františka Imreczeho do čela Finančnej správy a s podozrením, že mu Brhel „dorovnával“ plat, ktorý u daniarov poberal.

Ján Budaj vyhlásil, že víta zverejnenie časti spisu ŠtB. Nepopiera, že Štátnej bezpečnosti sľúbil spoluprácu, tvrdí však, že ŠtB oklamal, pretože potreboval cestovný pas. Z funkcie ministra životného prostredia odísť neplánuje.

Motiváciu podpísať spoluprácu výmenou za cestovný pas mu jeho súčasníci vyčítajú. V spise sa totiž zaviazal, že bude donášať informácie na svojich priateľov. Je jeho zdôvodnenie uveriteľné? A prečo aj po desaťročiach stále nachádzame ľudí s väzbami na ŠtB vo vrcholových funkciách? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

NAKA obvinila Kaliňáka a Jozefa Brhela z podplácania

Jozef Brhel, František Imrecze a Robert Kaliňák. (zdroj: TASR)

Vyšetrovateľ NAKA obvinil Roberta Kaliňáka a Jozefa Brhela pre zločin podplácania. „Obvinení mali poskytnúť úplatok osobe v riadiacej funkcii Finančnej správy,“ informuje polícia.

Obvinenie súvisí s vymenovaním Františka Imreczeho do čela Finančnej správy a s tým, že mu Brhel „dorovnával“ plat, ktorý u daniarov poberal. Podľa Imreczeho slov mu Brhel v pravidelných platbách dal až 1,1 milióna eur navyše k platu.

„V danej veci prebiehajú procesné úkony pod dozorom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, avšak vzhľadom na aktuálne štádium trestného konania, bližšie informácie nie je možné v súčasnom štádiu konania poskytnúť,“ dodala špeciálna prokuratúra.

„Z celej tejto situácie ide jeden obrovský strach a smrad. Obrovský,“ reagoval na obvinenie Kaliňák.

Na spoločnej tlačovke s čelnými predstaviteľmi Smeru tvrdil, že ide o snahu pozatvárať ľudí z opozície ešte pred predčasnými voľbami. Kaliňák pritom už v politike nepôsobí. Vedie právny tím Smeru, ktorý na súdoch zväčša spochybňuje spolupracujúcich obvinených.

Imrecze si ide po dohodu: Súd má rozhodovať o treste, ktorý si dohodol bývalý šéf Finančnej správy František Imrecze v jednom z prípadov. Keďže okrem seba usvedčuje aj iných, vrátane politikov, možno dostane len podmienku či pokutu.

Budaj zverejnenie spisu ŠtB privítal. Chce dokázať, že príslušníci klamali

Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj. (zdroj: SITA)

Dočasne poverený minister životného prostredia a niekdajší líder revolúcie Ján Budaj vyhlásil, že víta zverejnenie časti spisu ŠtB, ktorý ho viedol ako spolupracovníka pod krycím menom Domovník.

Reagoval tak na zistenia historikov a štábu RTVS, ktorí počas práce na dokumentárnom seriáli našli dokument, v ktorom Budaj podpísal spoluprácu s komunistickou tajnou službou ŠtB, podľa ktorej mal donášať na kamarátov.

„Z tohto zachovaného zväzku sa nedá dokázať, že by som podával akékoľvek správy o ľuďoch, ktoré sú zapísané v zozname osôb,“ povedal Budaj.

Budaj aj doteraz tvrdil, že tajných viackrát oklamal a aj podľa historikov nie je dôkaz, že by niečo konkrétne ŠtB doniesol. „Ak som aj podpísal nejaký text, bolo mi to jedno, lebo som si bol v sebe istý, že som klamal ŠtB, a tak som si v sebe istý aj dnes,“ povedal Budaj.

Zároveň historici upozorňujú, že Budaj nosil do Československa zakázanú literatúru,a tak ho neskôr ŠtB vyhodnotila ako nepriateľskú osobu. V záznamoch sa priamo píše, že Budaj ŠtB podvádzal a pod krytím spolupráce vykonáva „protispoločenskú činnosť“.

Falošná poprava a hrozba znásilnenia mopom. Ruský vojak opisuje mučenie Ukrajincov

Olena Balaiová s fotografiou svojho syna Viktora, ktorého umučili ruskí okupanti. (zdroj: TASR/AP)

Ruský plukovník ukrajinskému väzňovi so zaviazanými očami priložil na čelo pištoľ. "Narátam do troch a potom ťa strelím do hlavy," cituje ruský bojovník slová svojho veliteľa zajatému vojakovi.

"Odpočítal a vystrelil tesne mimo jeho hlavy, po oboch stranách. Potom naňho začal kričať. Povedal som mu, že ho nemôže počuť, lebo ho výstrelmi ohlušil," hovorí ruský dôstojník Konstantin Jefremov.

Pre web BBC otvorene opisuje zločiny, ktoré jeho spolubojovníci páchali na Ukrajine. Hovorí o brutálnych vypočúvaniach, mučení vojnových zajatcov falošnou popravou či o vyhrážkach znásilnením.

Z fotografií a vojenských dokumentov, ktoré Jefremov BBC poskytol, sa britským novinárom podarilo overiť jeho identitu aj to, že na Ukrajine začiatkom vojny bol. Slúžil v Záporožskej oblasti vrátane mesta Melitopoľ.

Príbeh Ivana Chrenka: Najbohatší Slovák ušiel kvôli daniam zo Slovenska

Jediná známa fotka Ivana Chrenka. (zdroj: HB Reavis)

Hoci ho rebríčky tradične označujú za najbohatšieho človeka v krajine, jeho tvár je prakticky neznáma. Majiteľ developerskej skupiny HB Reavis Ivan Chrenko sa stráni mediálneho záujmu.

Možno aj táto stratégia mu umožnila, že sa prakticky nepozorovane presunul do Česka, kde našiel vhodné podmienky pre daňovú optimalizáciu svojich príjmov. Stal sa daňovým rezidentom Česka a nevzťahujú sa naňho nové prísnejšie daňové predpisy.

To, že Chrenko už nebýva na Slovensku, dokazuje aj výpis z Registra partnerov verejného sektora. Ako trvalú adresu si uvádza Prahu. A toto je symbolická bodka za jeho podnikaním na Slovensku.

Chrenkov príbeh tak nabral nečakaný smer, ktorý už so Slovenskom veľa spoločného mať nebude. Na jeho biznisový príbeh sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Magnáti.

Môžu ho nasledovať ďalší: Najbohatší Slovák Ivan Chrenko už pre daňovú optimalizáciu nebýva na Slovensku. Prezidentka Daňového fóra Slovenska Alica Orda Oravcová pre INDEX porozprávala o tom, čo sa zmenilo v legislatíve a aké výhody môže mať podnikateľ z tohto presunu.

Kmotrík chcel Slovákov. Rokovania stroskotali, priznal športový riaditeľ

Futbalisti Slovana Bratislava. (zdroj: TASR)

Alexander Vencel v bráne, Dušan Tittel v obrane, Peter Dubovský v útoku. Kedysi bol Slovan Bratislava výkladnou skriňou slovenských futbalistov. Vičan, Popluhár či Kubala. Belasý dres obliekali tí najlepší Slováci a ostatní o tom snívali. Hrať na Tehelnom poli bolo privilégiom. Najviac, čo sa dalo v krajine dosiahnuť.

Momentálne je klub skôr výberom balkánskych či afrických reprezentácií. Nie obrazom slovenskej, ako spomínajú pamätníci.

Prečo sa to tak skoro nezmení? Dotiahnuť domácich futbalistov je čoraz náročnejšie. Keď Slovan plný Slovákov dominoval a zbieral trofeje, bol ešte socializmus. Po rozdelení Československa sa situácia postupne menila.

Dnes majú hráči otvorený celý svet, konkurencia na prestupovom trhu je ohromná. Mnoho slovenských futbalistov uprednostňuje skúsenosti v zahraničí. A návrat ostrieľaných hráčov ako Marek Hamšík či Róbert Mak zase komplikuje kultúra na slovenských štadiónoch.

Akú spotrebu má hybridné SUV v zime? Tiež sa musí dobre zahriať

Toyota RAV4 Adventure (zdroj: Peter Kálmán)

Cenový rozdiel medzi autami s klasickým spaľovacím motorom a s full-hybridnou technológiou sa v posledných rokoch prudko zmenšil. Pozreli sme sa na to, s akou spotrebou jazdí takéto auto v zime. Na test nám poslúžila Toyota RAV4.

Nové auto sa stáva finančne náročnejšou investíciou. S cenou idú hore aj nároky na výbavu a bezpečnosť. Tie sa potom odrážajú na vyššej hmotnosti vozidla.

Naraz s rastúcou popularitou SUV však prišla pre emisie aj éra zatracovania naftových motorov. Pritom ponúkali spôsob, ako ťažkým autám so zlou aerodynamikou pomôcť k nižším prevádzkovým nákladom.

S prechodom na benzínové SUV tak išla paradoxne hore spotreba. Práve tú pomáhajú držať na uzde čoraz rozšírenejšie full-hybridy a aspoň trochu tak prispievajú k nižším emisiám.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Majerský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo.)

Prečo nechce ísť KDH do Modrej koalície? Je aktuálne, aby sa konzervatívci rozdeľovali s liberálmi na nepodstatných témach? Koľko peňazí má na kampaň KDH? A koho možno zoberie strana na kandidátku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom KDH Milanom Majerským.

