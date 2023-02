SME Minúta: Sneženie a poľadovica komplikujú dopravu, medzi Žilinou a Ružomberkom sa tvoria dlhé kolóny

Horské priechody Donovaly aj Šturec sú pre husté sneženie uzavreté pre nákladné vozidlá nad desať metrov. Nákladiaky cez priechody budú môcť prejsť zrejme až v sobotu. V prípade zhoršenia situácie môžu uzatvoriť obidva horské priechody aj pre osobné vozidlá.

„Je to skutočne kalamitný stav. Aktuálne to ešte držíme pre osobné vozidlá, ale je pravdepodobné, že to budeme musieť úplne uzavrieť,“ popísal situáciu na obidvoch horských priechodoch dispečing Banskobystrickej regionálnej správy ciest s tým, že hore sa už nachádza odstavených niekoľko kamiónov, ktoré nedodržali zákaz.

Pre severné okresy Banskobystrického kraja vydali meteorológovia varovania prvého stupňa pred snežením, poľadovicou aj snehovými jazykmi a závejmi, ktoré majú pretrvať až do víkendu. Okrem v Banskobystrickom a Breznianskom okrese platí varovanie druhého stupňa vetra na horách a počas soboty to bude až tretí stupeň. (SITA)