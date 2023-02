Kaliňák nevylúčil návrat do politiky, Gröhling spoluprácu s Hlasom (súhrn z diskusií)

Šeliga nechce byť Budajov sudca.

BRATISLAVA. Exminister vnútra a člen predsedníctva Smeru Robert Kaliňák nevylúčil návrat do politiky. Volajú ho tam podľa neho "nezákonné obvinenia".

Poslanec a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga je ochotný rokovať o spolupráci s expremiérom Mikulášom Dzurindom, ak to pomôže poraziť Smer. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Septembrový termín predčasných parlamentných volieb je podľa Šeligu výsledkom dohody bývalej koalície. Zopakoval, že by podporil aj júnový termín, ak by Smer a Hlas zahlasovali za zvýšenie ústavnoprávnej ochrany Špecializovaného trestného súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kaliňák v tejto súvislosti skonštatoval, že volebná kampaň sa bude spájať s kriminalizáciou opozície, pretože súčasná vláda podľa neho nemá žiadne výsledky.

Kaliňák zopakoval, že jeho obvinenie z korupcie je nezmyselné a nelogické. Ide podľa neho o politicky motivovaný proces. "Je to vec, kedy kajúcnici, ktorí majú za sebou 18-miliónový daňový podvod, sa chcú dostať z veľmi ´obrovskyročného´ väzenia, ktoré môžu mať, tým, že si budú vymýšľať na ľudí, ktorých niekto označí," skonštatoval.

Šeliga odmietol, že by polícia konala podľa pokynu politikov. "My nezasahujeme do roboty policajtov, prokurátorov a vyšetrovateľov," povedal.

V tejto súvislosti skritizoval, že Generálna prokuratúra SR ešte vlani zrušila obvinenie šéfa Smeru Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. "O vine alebo nevine má rozhodovať súd, nie pán Žilinka," doplnil.

Diskutovalo sa tiež o nájdení dokumentu, v ktorom dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) podpísal spoluprácu so Štátnou bezpečnosťou. Šeliga jeho vysvetlenie označil za zvláštne.

"Nechcem byť jeho sudcom. Tú dobu si neviem predstaviť. O tomto bude Budaj hovoriť s premiérom," priblížil. Rozhodnutie, či má opustiť kreslo ministra, necháva Šeliga na Budajovi.

Krúpa: Zákaz nedeľného predaja je ideologický boj

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) považuje septembrový termín predčasných parlamentných volieb za kompromis, s ktorým nie sú všetci spokojní. Bol za to, aby sa voľby konali v júni.

Septembrový termín je podľa nezaradenej poslankyne NR SR Denisy Sakovej z mimoparlamentného Hlasu nevýhodný pre ľudí a krajinu. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Do konca októbra sa bude skladať vláda, bude sa riešiť programové vyhlásenie vlády, budú sa hľadať prieniky medzi jednotlivými volebnými programami, a už musíte riešiť návrh štátneho rozpočtu," skonštatovala Saková.

Krúpa reagoval, že rozpočet pripravujú úradníci na ministerstvách pred letom. Vláda potom podľa neho rozpočet upraví na základe svojich priorít. "Bude to pre ten október trochu náročné, ale dá sa to stihnúť," doplnil.

Hlas podľa Sakovej ešte nevie, či postaví v prezidentských voľbách vlastného kandidáta. "Tejto téme sa budeme venovať asi po parlamentných voľbách," uviedla. Krúpa by podporil Zuzanu Čaputovú, ktorá ešte neoznámila, či sa bude opätovne uchádzať o post hlavy štátu.

Obaja sa zhodli, že nesúhlasia s návrhom zatvorenia obchodov v nedeľu. "Nemyslím si, že je na mieste, aby poslanci parlamentu diktovali, či si ľudia môžu privyrobiť v tejto ťažkej chvíli viac alebo nemôžu," skonštatovala Saková. Krúpa to považuje za ideologický boj.

Poslanci diskutovali aj o pomoci Ukrajine. Krúpa uviedol, že podpora krajiny, ktorá je napadnutá, je prirodzená a v kontexte medzinárodného práva a charty OSN. Je podľa neho v životnom záujme Slovenska podporovať Ukrajinu, aby ubránila svoje územie.

Saková zopakovala, že Hlas už na začiatku vojny odsúdil vojenskú agresiu. Vláda podľa nej môže pomáhať Ukrajine, no mala by v prvom rade myslieť na občanov Slovenskej republiky.

Politickí gymnasti a priame povahy

Podpredseda strany Sloboda a solidarita a poslanec Branislav Gröhling je rád, že padla táto vláda. „Som rád, že sme urobili tento krok," povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Občania si podľa neho priali koniec marazmu a mnohí politici sú podľa neho tiež spokojní s riešením, a to napriek tomu, že to nevyslovia nahlas. Strana SaS už v lete zadefinovala, čo je jej cieľom, no v septembri pochopili, že to nie je len o Igorovi Matovičovi (OĽaNO), ale aj o vláde ako takej.

Gröhling si nemyslí, že verejnosť treba zaťažovať tým, kto aký termín predčasných volieb navrhol, za podstatné považuje, že došlo k dohode. SaS podporila septembrový termín volieb.

OĽaNO chcelo, aby táto vláda riadne dovládla do konca, tvrdí predseda poslaneckého klubu hnutia OĽaNO Michal Šipoš. Uviedol, že mali tri možnosti, a to neísť do predčasných volieb a pokračovať do riadneho termínu s úradníckou vládou, mať predčasné voľby v prvom polroku, a napokon kompromisný 30. september.

Šipošovi bolo osobne jedno, kedy by boli, podstatné pre neho bolo, aby došlo k dohode. Stranu SaS vníma ako politických gymnastov. Narážal tým na viaceré politické kroky SaS, ktoré označil ako "saltá". Predseda hnutia Matovič je zo Šipošovho pohľadu človek, ktorý reaguje, keď mu niekto robí zle.

Keď do neho niekto stále rýpe, Matovič je taká povaha, že to na rovinu povie. Pravda je podľa poslanca Šipoša tá, že návrh OĽaNO na 200 eur mesačne na deti a pomoc rodinám bola kameňom úrazu pre SaS, ktorý viedol k ultimátu o odchode z vlády.

SaS nemieni podporovať žiadne populistické návrhy, povedal Branislav Gröhling. Strana podľa neho nechce podporiť súčasný návrh na školské obedy zadarmo pre deti, no v prípade istých úprav a cielenosti opatrení si vedia predstaviť jeho podporu.

Gröhling dúfa, že do právneho poriadku sa nedostanú návrhy, ktoré nebudú podporovať rozvoj spoločnosti, týkajúce sa napríklad interrupcií či zákazu nedeľného predaja.

Šipoš si vie predstaviť obedy zadarmo, no chce vedieť, kde na to vezmú prostriedky.

Hodnotové ukotvenie budúcich partnerov

Predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič má mať dokumenty, ktoré usvedčujú šéfa SaS Richarda Sulíka z korupcie, povedal Šipoš s tým, že Matovič si to potrebuje skompletizovať a potom s tým oboznámi verejnosť.

Šipoš konkrétne nevie, o čo ide. Gröhling si myslí, že Sulík sa bude brániť. Z Matovičovej strany ide podľa neho buď o trestný čin ohovárania alebo zadržiavania dôkazov.

Hnutie OĽaNO podľa Šipoša garantuje, že nepôjde do vlády so stranami Smer, Hlas, ĽSNS, ani s hnutím Republika, deklaroval Šipoš. Podľa Gröhlinga si budúcu spoluprácu s Igorom Matovičom v SaS nevedia predstaviť.

"S ostatnými si vieme sadnúť a rokovať. Aj SaS musí pochopiť, že spolu nemáme 70-80 percent. My tu máme tesne 50 percent, ak prídu všetci pravicoví demokratickí voliči voliť," podotkol Šipoš.

Gröhling považuje za samozrejmé, že nebudú spolupracovať napríklad so stranami Smer, ĽSNS či hnutím Republika. Nevylúčil však stranu Hlas, no podstatný pre nich bude ich hodnotový postoj k určitým témam, a tiež ich postoj ku kauzám ich poslancov.

Podľa Gröhlinga bude SaS kandidovať samostatne, no ak sa k nim budú chcieť pridať nejaké osobnosti, sú ochotní prijať ich. Dôležité bude ich hodnotové ukotvenie, aby boli liberálni a prozápadne orientovaní.

Kampaň SaS podľa neho bude konštruktívna, návrhy, s ktorými pôjdu do kampane, budú predkladať i v prípade účasti na moci. V reakcii na to, či si vie predstaviť spoluprácu s Luciou Ďuriš Nicholsonovou, ktorá zakladá stranu Jablko uviedol, že na pravicovej scéne je podľa neho viac predsedov než voličov. S Ďuriš Nicholsonovou o spolupráci on osobne nerokoval.

Šipoš sa nechcel sa vyjadriť prípadnému k odchodu povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽaNO, on osobne sa nechystá hnutie opustiť. „Predpokladám, že toto bude najtvrdšia kampaň, ktorá stojí pred nami," povedal Šipoš. Dodal však, že majú v úmysle pokračovať v pomoci rodinám, starším, a tiež v boji proti mafii.

Ak sa k moci vráti Robert Fico, bude to podľa Gröhlinga najmä vďaka práci OĽaNO a podporovaniu Sme rodina. Skonštatoval tiež, že predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sedí teraz niekde v kúte a čaká, aké poradové miesto dostane na kandidátke OĽaNO.