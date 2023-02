Ranný brífing: Hlas si aj napriek naškrabkaniu musí požičať, Imrecze spoznal trest

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ako funguje financovanie strany Hlas? Čo si naškrabkáme, to máme, hovoril pred rokom v lete predseda Peter Pellegrini a prosil ľudí, aby strane poslali aj päťsto alebo tisíc eur. Výzva zrejme zabrala, spolu s členskými príspevkami získala strana okolo pol milióna eur. Na najbližšiu predvolebnú kampaň si aj tak bude musieť požičať.

Päťročná podmienka a peňažný trest 202-tisíc eur. Bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrecze si vypočul prvý rozsudok, ktorý je dohodou o vine a treste.

Imrecze je jedným z kľúčových svedkov, ktorí vypovedajú proti špičkám Smeru a oligarchom, ktorí sú so stranou spätí. Je to však len jeden z mnohých rozsudkov, ktoré na bývalého šéfa daniarov čakajú. Môže skončiť aj za mrežami? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Drahé sídlo či limuzína. Ako funguje financovanie strany, ktorá sa vzdala miliónov

Predseda strany Hlas Peter Pellegrini. (zdroj: SITA)

Čo si naškrabkáme, to máme, hovoril pred rokom v lete predseda Hlasu Peter Pellegrini a vzápätí prosil ľudí, aby strane poslali „aj päťsto alebo tisíc eur“. Výzva zrejme zabrala, pretože Hlas dokázal v minulom roku vyzbierať na daroch zatiaľ najviac od svojho vzniku. Spolu s členskými príspevkami si strana naškrabkala okolo pol milióna eur.

Aj preto to bol pre stranu prelomový rok. Kým dovtedy Hlas financovali prevažne poslanci Hlasu z poslaneckých platov, v minulom roku už strane poslali viac peňazí ľudia, ktorí nie sú členmi strany alebo jej úzkeho vedenia.

Najväčší dar prišiel od malého podnikateľa z Banskej Štiavnice a okolia. Lukáš Minárik prispel sumou 50-tisíc eur. Po Minárikovi však už nasledujú straníci Pellegrini a Blcháč (po 44-tisíc) a štvorica Raši, Saková, Tomáš a Šutaj Eštok (po 34-tisíc). Ostatní poslanci Hlasu poslali strane po 31-tisíc eur.

Predchádzajúce skúsenosti však naznačujú, že Hlas si bude aj tak musieť na najbližšiu predvolebnú kampaň požičať. Priemerná kampaň k parlamentným voľbách zvyčajne presahuje sumu milión eur a najbohatšie strany minú až tri milióny eur.

Imrecze dostal podmienku a zaplatiť má 202-tisíc. Prokurátor označil peňažný trest za najvyšší v histórii

Bývalý riaditeľ finančnej správy František Imrecze. (zdroj: TASR)

Patrí k skupine kľúčových kajúcnikov v súčasných kauzách a aj na základe jeho svedectva polícia obvinila Roberta Kaliňáka zo Smeru a oligarchu Jozefa Brhela.

Exšéf finančnej správy František Imrecze teraz dostal za korupciu úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov. Okrem iného aj peňažný trest vo výške 202-tisíc eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný trojročný trest väzenia.

Na verejnom zasadnutí o tom rozhodla sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, keď schválila v mierne modifikovanej podobe dohodu o vine a treste uzatvorenú medzi prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry a Imreczem. Rozhodnutie je právoplatné.

Dostal tiež šesťročný zákaz činnosti vo verejnej správe. Nemôže sa stretávať a kontaktovať osoby, ktoré figurujú v stíhaných skutkoch. Raz ročne sa musí v skúšobnej dobe zúčastniť na hlavnom pojednávaní alebo verejnom zasadnutí vedenom Špecializovaným trestným súdom pre korupčné trestné činy. Nariadený má aj probačný a mediačný dohľad.

V krátkosti z domova:

Rázsochy sú prepojené s Pentou: Štátnu nemocnicu Rázsochy a súkromnú nemocnicu Bory patriacu Pente spája nielen krátka vzdialenosť, ale aj firma, ktorá robila štúdiu uskutočniteľnosti. Ministerstvo zdravotníctva ani finančná skupina problém nevidia.

Štátnu nemocnicu Rázsochy a súkromnú nemocnicu Bory patriacu Pente spája nielen krátka vzdialenosť, ale aj firma, ktorá robila štúdiu uskutočniteľnosti. Ministerstvo zdravotníctva ani finančná skupina problém nevidia. Kučerka znovu na súd neprišiel: Na Najvyššom súde sa začalo pojednávanie s bývalým vyšetrovateľom obžalovaným z korupcie Mariánom Kučerkom. Na úvod súd potvrdil Kučerkovi poriadkové pokuty za to, že na pojednávanie nechodí. Kučerka už dostal pokuty v celkovej hodnote 1 700 eur, zatiaľ je neprávoplatne odsúdený na 11 rokov.

Na Najvyššom súde sa začalo pojednávanie s bývalým vyšetrovateľom obžalovaným z korupcie Mariánom Kučerkom. Na úvod súd potvrdil Kučerkovi poriadkové pokuty za to, že na pojednávanie nechodí. Kučerka už dostal pokuty v celkovej hodnote 1 700 eur, zatiaľ je neprávoplatne odsúdený na 11 rokov. Káčer sa neospravedlní: Poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer sa nebude ospravedlňovať za svoj výrok o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Káčerovo ospravedlnenie žiadali poslanci hnutia OĽaNO Igor Matovič a György Gyimesi. V reakcii si maďarské ministerstvo zahraničných vecí predvolalo slovenského veľvyslanca.

Stíhačky Zelenskyj isté nemá. Loboval za ne v Bruseli aj Londýne

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. (zdroj: TASR/AP)

Máme slobodu, dajte nám krídla, aby sme ju chránili. Helmu ukrajinského vojenského pilota s týmto nápisom daroval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu predsedovi britskej Dolnej snemovne Lindsaymu Hoylovi.

Predtým ho britský premiér Rishi Sunak na vojenskej základni v Dorsete ubezpečoval, že ohľadom dodávky zbraní a stíhačiek „nie je nič vylúčené“.

Zelenskyj v stredu ešte stihol aj prijatie u britského kráľa Karola III. a stretnutie s francúzskym prezidentom Macronom a nemeckým kancelárom Scholzom v Elyzejskom paláci v Paríži.

Vo štvrtok sa zase prvýkrát od začiatku ruskej invázie prihovoril osobne europoslancom v Bruseli a stretol sa aj s európskymi lídrami.

Svojou prvou cestou po Európe od začiatku vojny a druhým výjazdom v zahraničí po USA chcel Zelenskyj upevniť podporu európskych partnerov, no tiež získať pre Ukrajinu viac zbraní – a to najmä stíhačiek. To však nemusí byť jednoduché.

Ukrajinský prezident vo štvrtok oficiálne požiadal aj Slovensko o dodanie stíhačiek MiG-29. Poverený premiér Eduard Heger reagoval, že Slovensko urobí maximum, aby tejto žiadosti vyhovelo.

V objatí so Zelenským: Spanilá jazda Zelenského cez Londýn, Paríž do Bruselu na mimoriadny summit len potvrdzuje už známe, že Vladimir Putin sa zaslúžil okrem veľa iného aj o zrodenie najžiarivejšej superstar svetovej politiky. S veľkou slávou a aplauzom, o akých sa iným politikom môže len snívať, si Zelenskyj takto odnáša z Bruselu i ďalší balík darov, sľubov a ubezpečení, píše Peter Schutz.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi skúšali ovplyvniť české voľby: V čase, keď kampaň Andreja Babiša naznačovala, že generál vo výslužbe Petr Pavel chce zatiahnuť Česko do vojny, sa objavilo zostrihané video, kde Pavel voličke v Ostrave hovorí, že by krajina mala ísť do vojny s Ruskom. České ministerstvo vnútra tvrdí, že je za tým ruská dezinformačná kampaň.

V čase, keď kampaň Andreja Babiša naznačovala, že generál vo výslužbe Petr Pavel chce zatiahnuť Česko do vojny, sa objavilo zostrihané video, kde Pavel voličke v Ostrave hovorí, že by krajina mala ísť do vojny s Ruskom. České ministerstvo vnútra tvrdí, že je za tým ruská dezinformačná kampaň. Rusi prevzali iniciatívu: Tempo ruských operácií pozdĺž línie Svatove-Kreminná v západnej Luhanskej oblasti sa za posledný týždeň výrazne zvýšilo a ruské zdroje podľa Inštitútu pre štúdium vojny informujú o tom, že ruské jednotky útočia na ukrajinské obranné línie a postupujú na hraniciach Charkovskej a Luhanskej oblasti, predovšetkým potom severozápadne od Svatove pri Kupjansku a západne od Kreminny.

Tempo ruských operácií pozdĺž línie Svatove-Kreminná v západnej Luhanskej oblasti sa za posledný týždeň výrazne zvýšilo a ruské zdroje podľa Inštitútu pre štúdium vojny informujú o tom, že ruské jednotky útočia na ukrajinské obranné línie a postupujú na hraniciach Charkovskej a Luhanskej oblasti, predovšetkým potom severozápadne od Svatove pri Kupjansku a západne od Kreminny. SpaceX obmedzil službu Starlink: SpaceX obmedzil Ukrajine použitie služby Starlink pre útočné drony. Systém nemal podľa spoločnosti miliardára Elona Muska nikdy slúžiť ako zbraň. Použitie Starlink pre prácu s bezpilotnými lietadlami podľa neho presahuje rámec zmluvy, ktorú spoločnosť SpaceX uzavrela s ukrajinskou vládou.

SpaceX obmedzil Ukrajine použitie služby Starlink pre útočné drony. Systém nemal podľa spoločnosti miliardára Elona Muska nikdy slúžiť ako zbraň. Použitie Starlink pre prácu s bezpilotnými lietadlami podľa neho presahuje rámec zmluvy, ktorú spoločnosť SpaceX uzavrela s ukrajinskou vládou. Wagnerovci prestali verbovať väzňov: Wagnerova skupina prestala verbovať väzňov do bojov na Ukrajine. "Nábor väzňov Wagnerovou súkromnou vojenskou spoločnosťou bol úplne zastavený," uviedol zakladateľ skupiny Jevgenij Prigožin. Táto žoldnierska jednotka stála na čele niekoľko mesiacov trvajúceho útoku na Bachmut.

Zo zahraničných webov:

Kečup drahší aj o 187 percent, čipsy o sto. Ako veľmi sa oplatia privátne značky?

Džús privátnej značky Clever reťazca Billa. (zdroj: Jozef Tvardzík)

Drahé potraviny nútia mnoho Slovákov, aby sa obzerali v obchodoch po lacnejších alternatívach. Obchodné siete priznávajú, že spotrebitelia nakupujú v menších objemoch, viac obzerajú letáky so zľavami a dávajú prednosť takzvaným privátnym značkám.

Ide o produkty, ktoré sa nachádzajú zvyčajne na nižších pozíciách v regáloch a sú exkluzívne vyrábané pre konkrétny obchodný reťazec pod konkrétnou značkou. Billa má napríklad značku Clever, Tesco značku Tesco Finest, Kaufland zasa K-Classic. Coop Jednota predáva stovky produktov pod privátnou značkou Coop.

V minulosti spotrebitelia zvykli privátne značky vnímať ako menej kvalitné výrobky, ktoré majú nevábny dizajn. Ide o nálepku, ktorej sa úplne nezbavili dodnes. V skutočnosti pritom často ide o identické produkty ako v prípade výrazne drahších variácií, ktoré sú v regáloch na viditeľnejšom mieste.

Stigmu privátnych značiek sa snažia reťazce zmyť silným marketingom a tlakom na štandardy zazmluvnených výrobcov, čím im zabezpečujú kvalitu. Pozreli sme sa na pulty obchodov a zistili cenové rozdiely. Niektoré sú až priepastné.

V krátkosti z ekonomiky:

Električka do Borov vyhovuje Pente: Finančná skupina Penta zafinancuje projektovú prípravu predĺženia električkovej trate z bratislavskej Dúbravky do novej zóny Bory. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci, ktorú s ňou magistrát uzavrel koncom vlaňajška. Penta tak v zásade kopíruje developerov z konkurenčnej skupiny J&T, ktorá od roku 2017 lobuje za trasu električky popri nákupnom centre Eurovea a projekte Eurovea 2 v centre hlavného mesta.

Finančná skupina Penta zafinancuje projektovú prípravu predĺženia električkovej trate z bratislavskej Dúbravky do novej zóny Bory. Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci, ktorú s ňou magistrát uzavrel koncom vlaňajška. Penta tak v zásade kopíruje developerov z konkurenčnej skupiny J&T, ktorá od roku 2017 lobuje za trasu električky popri nákupnom centre Eurovea a projekte Eurovea 2 v centre hlavného mesta. Návrh zmien v druhom pilieri: Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie druhého piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do uvedeného piliera. Podľa dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka je ich cieľom prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie druhého piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do uvedeného piliera. Podľa dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka je ich cieľom prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Rusko míňa z fondu blahobytu: Ruský rozpočet sa v roku 2023 nepredviedol v najlepšej forme. V januári jeho deficit predstavoval zhruba 23 miliárd eur, čo je dlhoročný rekord. Ruská ropa sa naďalej predáva za nižšiu ako trhovú cenu, výkon ekonomiky klesá a vojna si vyžaduje vysoké náklady. Rusku zatiaľ na plátanie rozpočtových dier stačia rezervy. BBC odhadla, ako dlho mu tento systém financovania vydrží.

Kde sa bude hrať slovenské EURO? Nad polovicou štadiónov visí otáznik

Štadióny v Prešove, Nitre, Žiline a Trenčíne robia komplikácie pred ME do 21 rokov 2025 na Slovensku. (zdroj: TASR, SITA, sociálne siete klubov)

Má to byť futbalový sviatok. Najprestížnejšie podujatie, aké sa môže na Slovensku uskutočniť. Absolútny strop. Európska futbalová únia v januári odklepla, že sa majstrovstvá Európy v kategórii do 21 rokov uskutočnia v roku 2025 na Slovensku.

Bude to vôbec prvýkrát, čo takýto turnaj so šestnástimi účastníkmi zorganizuje jedna krajina samostatne. Pre Slovenský futbalový zväz je to veľké víťazstvo na diplomatickom poli. Šampionát chcelo hostiť napríklad aj Chorvátsko, bronzový medailista z MS v Katare, alebo Belgicko.

Pod Tatrami sa však zároveň začína aj boj s časom. Prezident SFZ Ján Kováčik o organizácii turnaja povedal: „Bol to náš cieľ, keď sme začali realizovať projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby štadiónov.“

Na Slovensku vyrástlo alebo sa revitalizovalo v posledných rokoch 21 štadiónov. „Na 95 percent už teraz tie vybrané spĺňajú všetky požiadavky,“ vravel na tlačovej konferencii generálny sekretár SFZ Peter Palenčík. Napriek tomu sa polemizuje nad pripravenosťou až polovice štadiónov.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Na ostrove sa rozpadáva dávne priateľstvo dvoch mužov. A v diaľke dunia bomby

Brendan Gleeson ako Colm a Colin Farrel v úlohe Pádraica. (zdroj: CinemArt SK)

Ako by ste zareagovali, keby vám dávny priateľ bezdôvodne oznámil, že už s vami nechce mať nič spoločné? Zrejme ako hrdina oceňovaného filmu Duchovia Inisherinu. Zmätene a nechápavo.

Naposledy sa režisér Martin McDonagh blysol filmovou drámou Tri bilbordy kúsok za Ebbingom (2017). Sledoval v nej vzťahy vnútri neveľkej skupiny ľudí, ktoré rozhýbala tragédia. Nešiel po povrchu, no urobil to tak, že svoj film neuzavrel ani pred väčšinovým publikom.

Vo svojej novinke sa McDonagh ponára do ešte menšej komunity. Do prostredia odľahlého ostrova, kde sa každý s každým pozná a mať tam dobrého priateľa je kľúčové, pretože osamelosť číha na každom kroku.

Novinka Martina McDonagha získala deväť oscarových nominácií. Vrátane kategórie najlepší film. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude Duchom Inisherinu na odovzdávaní Oscarov dariť. No bez ohľadu na výsledky si tento citlivý a zároveň krutý film zaslúži pozornosť.

V krátkosti z kultúry:

Po znásilnení z nej urobili karikatúru: Zažila sexuálne zneužívanie od opatrovateľky a znásilnenie neznámym mužom, keď mala len dvanásť rokov. Nie je veľa ľudí, ktorí by o takýchto skúsenostiach chceli vypovedať v dokumentárnom filme, no bývalá modelka z Playboya a herečka Pamela Anderson potrebuje, aby sa práve teraz o nej hovorilo.

Zažila sexuálne zneužívanie od opatrovateľky a znásilnenie neznámym mužom, keď mala len dvanásť rokov. Nie je veľa ľudí, ktorí by o takýchto skúsenostiach chceli vypovedať v dokumentárnom filme, no bývalá modelka z Playboya a herečka Pamela Anderson potrebuje, aby sa práve teraz o nej hovorilo. Väzenský experiment dodnes inšpiruje: Hoci viacerí psychológovia podrobili Stanfordský väzenský experiment kritike a spochybnili ho aj pokusy o replikáciu, stále ide o fascinujúci materiál, ktorý dáva aspoň čiastočné vysvetlenie, prečo sa aj dobrí ľudia dokážu premeniť vo vypätých situáciách na zvieratá. Touto otázkou sa zaoberá aj inscenácia Pop Animal.

Hoci viacerí psychológovia podrobili Stanfordský väzenský experiment kritike a spochybnili ho aj pokusy o replikáciu, stále ide o fascinujúci materiál, ktorý dáva aspoň čiastočné vysvetlenie, prečo sa aj dobrí ľudia dokážu premeniť vo vypätých situáciách na zvieratá. Touto otázkou sa zaoberá aj inscenácia Pop Animal. Kultúrne tipy: Nová európska streamovacia služba prichádza aj na Slovensko. Predstaví seriály ako Yellowstone či Star Trek: Strange New Worlds a filmy ako Jurassic World Domination a Top Gun: Maverick. Ponúkne aj premiéry pôvodných seriálov. Kam za kultúrou na budúci týždeň?

Podcasty SME

Ľudskosť: Eva Marková o rozvode a o tom, čo prežívajú rodičia, ktorí sú na deti sami

Eva Marková o rozvode a o tom, čo prežívajú rodičia, ktorí sú na deti sami Index: Deťom investujte menšiu čiastku a pravidelne. Získate čas a znižujete riziko

Karikatúra

Odoprenie služby. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Čokoládová torta s banánmi. (zdroj: Tortyodmamy.sme.sk / Kamila)

Na tieto recepty nebudete potrebovať váhu ani odhady. Ponúkame vám desať receptov na najlepšie hrnčekové koláče.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť v pondelok.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.