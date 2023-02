Ranný brífing: Sudca nevie vysvetliť pôvod svojich peňazí, Putin sa bojí lietať

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Súdna rada narazila pri preverovaní majetkových priznaní sudcov na kuriózny prípad bratislavského sudcu Milana Chalupku. V jeho priznaní za rok 2021 sa zjavilo takmer 700-tisíc eur či darovaná chatka a dve autá, ktorých pôvod nevie sudca vysvetliť. Súdna rada mu navrhla vyzlečenie z talára.

Už na jeseň 2021, keď pripravoval napadnutie Ukrajiny, prestal ruský prezident Vladimir Putin používať na presuny lietadlo. Toto platí až dodnes. Kým lety sa dajú pomerne jednoducho sledovať, cesty vlakom sa dajú ľahšie utajiť.

Jedenásť slovenských migov parkuje na zemi, už mesiace nelietali. Teda, aspoň tie niektoré, ktoré boli ešte stále letuschopné. Objavil sa teda nápad, či by sme aj tak nevyužiteľné slovenské stíhačky radšej neposunuli na Ukrajinu. V akom stave naše migy sú a čo s nimi urobíme? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sudca zabudol priznať takmer 700-tisíc eur, chatku zas dostal do daru. Čaká ho disciplinárka

Zasadnutie Súdnej rady. (zdroj: SME/Marko Erd)

Na bratislavskom krajskom súde rieši občianskoprávne spory ľudí, no sám si vyrobil problémy. Bratislavský sudca Milan Chalupka nevie vysvetliť pôvod peňazí, ktoré má na bankových účtoch.

V niektorých uplynulých rokoch podľa majetkových priznaní fakticky nemal žiadne náklady na bežný život, neskôr mu zas pribudla záhradná chatka ako dar od neznámeho lekára, ktorého meno si nepamätá. V roku 2021 sa mu napokon na účte objavilo 674-tisíc eur, o ktorých tvrdí, že ide o budúce dedičstvo detí po jeho žijúcich rodičoch.

Na zvláštne majetkové pomery sudcu Chalupku narazila Súdna rada už pred rokom v marci. Odvtedy sa jej kontrolná komisia snažila objasniť nezrovnalosti tak, že sudcovi opakovane kládla otázky. Osobne aj písomne.

Situáciu prišiel Chalupka osobne vysvetľovať Súdnej rade. Avšak už s vedomím, že ešte minulý týždeň na neho šéf rady Ján Mazák podal za časť zo spomínaných vecí disciplinárny návrh.

Súdna rada rozhodovala o tom, či pripojí aj druhý. V prvom konaní navrhol Mazák ako trest preradenie Chalupku na nižší, teda okresný súd, druhý návrh mal byť prísnejší - rovno vyzlečenie z talára. Cez Súdnu radu napokon prešiel aj druhý návrh.

Sudca Chalupka je breatharián: Kolíkovej už medzi ministrami niet, protikorupčná agenda už to má tiež za sebou (nech odpočíva v pokoji), ale oná snaha prináša výsledky teraz: sudca Milan Chalupka je breatharián. Na jeho účty celé roky pribúdali peniaze, stovky tisíc, ale zato neubúdali, lebo rodina podľa jeho slov v danom čase ani nejedla. Nikam nechodili, len sa ukázalo, že do Chorvátska, Kanady a na Menorku, píše Nataša Holinová.

Utajovaným letom z Iraku nepriviezli do Bratislavy iba jednu Slovenku

Utajovaným letom z Iraku priviezli Slovenku aj s deťmi. (zdroj: TASR)

Doteraz bolo známe len to, že slovenský vládny špeciál v nedeľu v noci tajne dopravil z Iraku do Bratislavy "osobu" s iniciálmi R. D. Prevzali si ju policajti z Národnej kriminálnej agentúry.

Polícia informovala už len o tom, že ju obvinili z trestných činov ohrozenia mravnej výchovy mládeže, podpory teroristickej skupiny a vojnového bezprávia.

Denníku SME sa podarilo overiť, že ide o Slovenku, ktorá bola rodinne spriaznená s bojovníkom tzv. Islamského štátu, žila vo východnej Sýrii a tiež, že na palube letu, ktorý organizovalo ministerstvo zahraničia, nebola sama.

Sýrska tlačová agentúra Hawar spresnila, že so ženou na Slovensko previezli aj jej dve deti. Šéfom diplomatickej delegácie, ktorá ženu s deťmi v Sýrii prevzala, bol riaditeľ konzulárneho oddelenia ministerstva Igor Pokojný.

Po stretnutí so sýrskymi predstaviteľmi "boli podľa oficiálneho odovzdávacieho dokumentu odovzdané žena a dve deti slovenskej národnosti z rodín žoldnierov ISIS", informovala agentúra. Meno Slovenky stále nie je známe.

V krátkosti z domova:

Zmeny v bratislavskej MHD: Autobusy a trolejbusy sa v Bratislave príliš často rozbiehajú a to stojí peniaze. Preto mesto vymyslelo všetky zástavky na znamenie. Spoj neodíde skôr ako má, ubezpečuje. Hlavné mesto prerátalo, že by na zmenách mohlo ročne ušetriť pol milióna eur a 317-tisíc litrov nafty.

Autobusy a trolejbusy sa v Bratislave príliš často rozbiehajú a to stojí peniaze. Preto mesto vymyslelo všetky zástavky na znamenie. Spoj neodíde skôr ako má, ubezpečuje. Hlavné mesto prerátalo, že by na zmenách mohlo ročne ušetriť pol milióna eur a 317-tisíc litrov nafty. Valorizácia dôchodkov: Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia dosiahne minimálne päť percent. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili poslanci pôsobiaci v Hlase, parlament definitívne schválil.

Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia dosiahne minimálne päť percent. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili poslanci pôsobiaci v Hlase, parlament definitívne schválil. Matovič chce platiť za voľby: Za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách by mohol volič dostať odmenu 500 eur. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhuje líder OĽANO Igor Matovič. Odôvodnil to obavou z historicky najnižšej účasti v najbližších voľbách. Návrh sa stretol s kritikou naprieč politickým spektrom.

Lety sa dajú sledovať, Putin presadol do obrneného vlaku

Ruský prezident Vladimir Putin využíva obrnený vlak približne od augusta roku 2021. (zdroj: SITA/AP)

Už na jeseň 2021 presadol Vladimir Putin do vlaku, ktorý využíva namiesto lietadla. Vtedy sa pripravoval útok na Ukrajinu a ruský prezident sa obával, že v lietadle je v ohrození.

Informácie o prezidentových cestách získala investigatívna mimovládna organizácia Dossier Center, za ktorou stojí bývalý oligarcha a dnes odporca Kremľa Michail Chodorkovskij. Podľa týchto zistení používa Putin obrnený vlak približne od augusta roku 2021.

Dôvodom na cestovanie vlakom je aj to, že všetky lety sa dajú sledovať, pričom vlak je len veľmi ťažko odlíšiteľný od bežných spojov premávajúcich v Rusku. Putinova cesta sa však podľa správy dá odlíšiť prinajmenšom v tom, že môže ísť maximálnou rýchlosťou a v staniciach dostáva prednosť.

Vo vlaku má prezident spálňu, spoločenskú miestnosť, osobitný vozeň na komunikáciu so svetom a tiež vozeň pre ľudí, ktorí ho sprevádzajú. Špeciálny vlak pre ruských prezidentov nie je tajomstvom, v novembri 2019 zorganizoval vtedajší premiér Dmitrij Medvedev stretnutie priamo v ňom.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinská jarná ofenzíva: Americký minister obrany Lloyd Austin očakáva, že Ukrajina na jar spustí ofenzívu proti Rusku. Konštatoval tiež, že Rusko posiela na bojisko množstvo nových vojakov, ktorí sú zle vycvičení a vybavení.

Americký minister obrany Lloyd Austin očakáva, že Ukrajina na jar spustí ofenzívu proti Rusku. Konštatoval tiež, že Rusko posiela na bojisko množstvo nových vojakov, ktorí sú zle vycvičení a vybavení. Šialené ostreľovanie Bachmutu: Bachmut čelí silnej delostreleckej paľbe a obrancovia sa pripravujú na pozemné útoky. Ukrajinská armáda tiež hlási, že nepriateľ bombardoval aj 16 obcí pri Bachmute. Zástupca veliteľa ukrajinského práporu Svoboda Volodymyr Nazarenko oznámil, že mesto, predmestia, celý obvod a v podstate celý smer Bachmut a Kosťantynivka čelia šialenému ostreľovaniu.

Bachmut čelí silnej delostreleckej paľbe a obrancovia sa pripravujú na pozemné útoky. Ukrajinská armáda tiež hlási, že nepriateľ bombardoval aj 16 obcí pri Bachmute. Zástupca veliteľa ukrajinského práporu Svoboda Volodymyr Nazarenko oznámil, že mesto, predmestia, celý obvod a v podstate celý smer Bachmut a Kosťantynivka čelia šialenému ostreľovaniu. Navýšenie výroby munície: Ministri obrany krajín NATO a ďalší spojenci Ukrajiny v Bruseli riešia otázku, ako urýchliť podporu ukrajinskej armády a zároveň neohroziť vlastné zásoby munície. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg krátko pred rokovaním povedal, že Aliancia musí Ukrajine zabezpečiť vybavenie potrebné na to, aby vojnu vyhrala. Na to bude podľa neho potrebné navýšiť výrobu munície.

Ministri obrany krajín NATO a ďalší spojenci Ukrajiny v Bruseli riešia otázku, ako urýchliť podporu ukrajinskej armády a zároveň neohroziť vlastné zásoby munície. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg krátko pred rokovaním povedal, že Aliancia musí Ukrajine zabezpečiť vybavenie potrebné na to, aby vojnu vyhrala. Na to bude podľa neho potrebné navýšiť výrobu munície. Rýchle alebo spoločné rozširovanie: Dôležitejšie než to, aby Švédsko a Fínsko vstúpili do NATO spoločne, je to, aby sa tak stalo čo možno najrýchlejšie, vyhlásil v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg krátko pred stretnutím ministrov obrany členských krajín Aliancie. Predstavitelia západných krajín vyjadrili presvedčenie, že by bolo lepšie, ak by obe škandinávske krajiny vstúpili do NATO spoločne.

Zo zahraničných webov:

Realitná maklérka: Všetko sa zmenilo, byt predávam aj pol roka

Realitná maklérka Renáta Duffeková. (zdroj: Jozef Tvardzík)

Ešte pred rokom sa nehnuteľnosti predávali ako teplé rožky. Lenže potom Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a nasledovalo zdražovanie. Centrálne banky museli zatiahnuť ručnú brzdu, aby skrotili infláciu. Zvýšili základné úrokové sadzby, ktoré sa premietli do rastu úrokov na hypotékach.

Výsledkom je, že kým v januári 2022 sa sadzby nových hypoték pohybovali okolo 0,96 percenta, v decembri minulého roka to bol trojnásobok (3,02 percenta). Naposledy boli také drahé hypotéky v apríli 2015.

Strach z inflácie, drahé hypotéky a limity Národnej banky Slovenska pri poskytovaní hypoték spôsobili, že realitný trh zamrzol. Byty a domy začali zlacňovať. V poslednom štvrťroku minulého roka ceny nehnuteľností klesli podľa dát NBS medziročne o takmer dve percentá.

„Posledný obchod som uzatvorila niekedy v januári. Odvtedy skoro nič. Pred pár dňami sa mi podarilo podpísať troch klientov, ale to bola skôr výnimka,“ hovorí v rozhovore pre INDEX realitná maklérka Renáta Duffeková, ktorá sa zameriava na nehnuteľnosti v obci Zohor pár kilometrov za Bratislavou.

V krátkosti z ekonomiky:

Električka do Petržalky naberá meškanie: Predĺženie električkovej trate do Petržalky sa naďalej komplikuje. Jeden z najväčších investičných projektov hlavného mesta už päť mesiacov čaká na nový harmonogram, ktorý má urýchliť stavebné práce. Najnovšie však už mesto ako najpravdepodobnejší termín dokončenia uvádza prvý polrok 2024.

Predĺženie električkovej trate do Petržalky sa naďalej komplikuje. Jeden z najväčších investičných projektov hlavného mesta už päť mesiacov čaká na nový harmonogram, ktorý má urýchliť stavebné práce. Najnovšie však už mesto ako najpravdepodobnejší termín dokončenia uvádza prvý polrok 2024. Drastické zmeny pre automobilový priemysel: Produkcia emisií oxidu uhličitého sa pri nových autách musí do roku 2035 znížiť o 100 percent. Znamená to, že o 12 rokov sa prestanú predávať nové autá so spaľovacím motorom. Rozhodol o tom Európsky parlament, ktorý v rámci balíka Fit for 55 odsúhlasil nové ciele pre emisné normy ľahkých úžitkových a osobných vozidiel.

Produkcia emisií oxidu uhličitého sa pri nových autách musí do roku 2035 znížiť o 100 percent. Znamená to, že o 12 rokov sa prestanú predávať nové autá so spaľovacím motorom. Rozhodol o tom Európsky parlament, ktorý v rámci balíka Fit for 55 odsúhlasil nové ciele pre emisné normy ľahkých úžitkových a osobných vozidiel. Pomoc proti energetickej kríze: Nevyčerpané eurofondy vo výške jeden a pol miliardy eur bude môcť Slovensko použiť na pomoc proti energetickej kríze, opatrenie schválil Európsky parlament. Do konca roka 2023 ostáva Slovensku minúť zo starých eurofondov takmer päť miliárd eur. Ak sa to nepodarí, nevyčerpané peniaze prepadnú.

Slovák žiari v Holandsku, môže stáť desiatky miliónov. Je to najlepší kšeft, tvrdia legendy

Dávid Hancko počas tréningu slovenskej futbalovej reprezentácie. (zdroj: TASR)

Holandské legendy a novinári hovoria v prípade nákupu Dávida Hancka o majstrovskom kúsku. „Jeho získanie bolo dokonalým ťahom a za prijateľnú cenu. Keď sa im to podarilo, mohli v kancelárii Feyenoordu otvárať šampanské,“ tvrdí Martin Krabbendam z denníka Voetbal International.

V nedeľňajšom zápase holandskej ligy Feyenoord vyhral na pôde SC Heerenveen 2:1, Hancko si pripísal asistenciu. Holandský gigant z Rotterdamu vedie domácu súťaž o dva body pred AZ Alkmaar, slávny Ajax Amsterdam stráca na lídra tri body.

„Myslím si, že Hancko je naozaj výborný nákup,“ vravel ešte na jeseň v štúdiu Voetbal Pierre van Hooijdonk. Bývalý útočník Feyenoordu či holandskej reprezentácie je z Hancka nadšený.

Hodnota Slováka po jeho letnom odchode zo Sparty Praha výrazne vzrástla. Server Transfermarkt mu dal cenovku 12,5 milióna eur, čo však znamená, že ho podcenil. Realita? „Cena Hancka je dnes isto dvojnásobná," načrtol jeho agent Branislav Jašurek zo spoločnosti FairSport.

Náprava škôd na tvári by ju stála tisícky dolárov. Madonna vedie boj, ktorý už nevyhrá

Madonna a jej nová tvár. (zdroj: TASR/AP)

Zranené koleno, zničený kĺb. Posledné roky trápili Madonnu viaceré bolesti. Dala si zväčšiť zadok a pre jej telo to bola priveľká záťaž? Preto ruší svoje vystúpenia? špekulovali novinári aj fyzioterapeuti.

Že podstúpila plastické operácie, nepotvrdila. Ale že je iná, bolo už niekoľko mesiacov zrejmé. A po svojom vystúpení na hudobných cenách Grammy, ktoré sa vyhlasovali začiatkom februára, si za to vypočula a prečítala veľa kritiky.

Tak veľa, že sa proti nej musela ohradiť. "Namiesto toho, aby sa započúvali do môjho prejavu, veľa ľudí komentovalo detailné zábery mojej tváre, ktoré novinový fotograf nafotil s takým objektívom, že by to zničilo tvár kohokoľvek," napísala na instagrame.

Ešte v októbri minulého roka sa plastickí chirurgovia, ktorí majú medzi svojimi klientmi viaceré celebrity, vyjadrili k tomu, aké zmeny Madonna musela podstúpiť. Ich zoznam je dlhý.

V krátkosti z kultúry:

Ďalšie prekvapenie v SND: Tri ženy vo svojich miniatúrnych bytoch nepovedia ani slovo. Zvukovú kulisu im pri večernej rutine robí iba relácia o pletení a hudobno-vedecký podcast Krásne chvíle s Katkou. Vybaľujú nakúp, pijú víno alebo čaj, cvičia, čítajú, sprchujú sa a na prvý pohľad sa zdá, že zajtra to všetko zopakujú znova. Lenže ani pre jednu žiadne zajtra nebude.

Tri ženy vo svojich miniatúrnych bytoch nepovedia ani slovo. Zvukovú kulisu im pri večernej rutine robí iba relácia o pletení a hudobno-vedecký podcast Krásne chvíle s Katkou. Vybaľujú nakúp, pijú víno alebo čaj, cvičia, čítajú, sprchujú sa a na prvý pohľad sa zdá, že zajtra to všetko zopakujú znova. Lenže ani pre jednu žiadne zajtra nebude. Návrat Titanicu po 25 rokoch : Prorokovali mu, že to bude prepadák. No opak sa stal pravdou. Z filmového Titanicu sa stal divácky hit. Dokonca taký, že ho po 25 rokoch od premiéry vracajú do kín. V 3D verzii. Romantický veľkofilm režiséra Jamesa Camerona si vyslúžil hneď niekoľko "naj".

Prorokovali mu, že to bude prepadák. No opak sa stal pravdou. Z filmového Titanicu sa stal divácky hit. Dokonca taký, že ho po 25 rokoch od premiéry vracajú do kín. V 3D verzii. Romantický veľkofilm režiséra Jamesa Camerona si vyslúžil hneď niekoľko "naj". Novinky na Netflixe a HBO Max: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Vera Lacková. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aký je príbeh jej pradeda? Ako sa cíti, keď jej ľudia v obci Turček tvrdia, že jej pradedovi nacisti nevyvraždili rodinu, hoci sú o tom dochované historické dokumenty? Čo hovorí kamarátom, ktorí volia extrémistov? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s režisérkou, scenáristkou a producentkou Verou Lackovu.

Vizita: Homeopatiká sú založené na riedení a riediť sa dá naozaj kadečo. Aj Berlínsky múr

Homeopatiká sú založené na riedení a riediť sa dá naozaj kadečo. Aj Berlínsky múr Pravidelná dávka: Aký bol Ježiš mimo Biblie?

Vlajkonosič. (zdroj: Sliacky)

Pečené zemiaky s bylinkami a cesnakom. (zdroj: Fotolia)

Potrebujete rýchly obed či večeru? Ponúkame vám desať spôsobov ako zapiecť zemiaky.

