Prezidentka aktuálne nevidí dôvod na vymenovanie úradníckej vlády

Úradnícka vláda podľa prezidentky nemá byť pákou na poslancov.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová aktuálne nevidí dôvod na vymenovanie úradníckej vlády. Vyhlásila to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Hegerova vláda zatiaľ podľa nej závažne nezlyhala a robí dôležité rozhodnutia, ktorými rieši ekonomické dopady na podniky a obyvateľov.

"Chaos je v parlamente, vláda chaoticky nejedná. Som s vládou v kontakte a naša spolupráca je intenzívna. Ak by nastalo závažné zlyhanie v manažovaní riešenia krízy, vtedy by som o výmene vlády pravdepodobne pristúpila," povedala Čaputová.

Prezidentka nechce hazardovať so špičkovými odborníkmi, ktorí by mohli byť súčasťou úradníckej vlády, len aby donútila politikov prijať skorší termín predčasných parlamentných volieb.

Zdôraznila, že ak poslanci termín nezmenia, je to ich ich voľba.

Úradnícka vláda nemá byť pákou

Hlava štátu zdôraznila, že otázka úradníckej vlády nie je jednoduchá. Podotkla, že ak ju politici vyzývajú využiť tento inštitút ako "páku na poslancov", nie je to skutočný záujem o úradnícku vládu.

Takejto vláde by podľa jej slov Národná rada nemusela vysloviť dôveru. Dodala, že by, navyše, prišli do vlády a vedúcich funkcií odborníci, ktorí by sa museli v čase krízy zoznamovať s celou agendou rezortu.

Ak bude treba, takúto vládu menuje, no odmieta prehadzovanie si loptičky a zodpovednosti. Reagovala tak na rôzne výzvy poslancov a politikov počas uplynulého týždňa. Niektorí hovorili, že ak by prezidentka menovala úradnícku vládu, zrejme by sa veľmi rýchlo dohodli a schválili skorší termín predčasných volieb. Prezidentka zdôraznila, že rozhodnutie o termíne volieb je kompetencia poslancov a ich voľba.

Čaputová odmieta, že stojí za septembrovým termínom volieb

Prezidentka priblížila, že s dočasne poverenou vládou a premiérom je v intenzívnom kontakte, keďže na množstvo úkonov potrebujú jej súhlas. Pripomenula, že už v januári tohto roka informovala o tom, ktoré oblasti považuje za zásadné, ktoré bude intenzívne sledovať a že v prípade zlyhania v nich odoberie vláde poverenie.

Odmieta pritom slová niektorých politikov o tom, že za schváleným septembrovým termínom volieb stojí ona. Zdôraznila, že od pádu vlády hovorila o potrebe čo najskoršieho termínu volieb, a to v prvej polovici roka 2023.

Septembrový termín bola ochotná akceptovať len preto, aby bola možná dohoda na zmene ústavy potrebnej pre vyhlásenie predčasných volieb. Napriek tomu naďalej preferuje termín v júni.

Voľby nesmú byť vnímané ako riziko

Prezidentka si nemyslí, že na Slovensku prebiehajú politické alebo spolitizované procesy. Podčiarkla, že nemá dôvod mať pochybnosti. "Ak sa stanú chyby, sú tu mechanizmy, ako ich napraviť," dodala hlava štátu.

Politikom podľa jej slov neprináleží hodnotiť prípadné porušenia či postupy v trestných kauzách. Zdôraznila, že chyby v konaniach sa stať môžu, a to aj v právnom a demokratickom štáte. Podstatné je mať možnosti a mechanizmy, ako ich napraviť.

Rozumie obave, že sa po parlamentných voľbách môže krajina vydať na rôznu cestu porušovania princípov právneho štátu. Nechce však, aby sa voľby v demokracii vnímali ako riziko.

"Je to zrkadlo, ako ľudia vnímajú spoločenské, politické dianie. Ako politici musíme urobiť všetko pre to, aby sme ľudí z politiky totálne neznechutili, aby mali ešte chuť k voľbám prísť," zdôraznila.

Prečo sa jej nepozdáva paragraf 363

Čo sa týka využívania paragrafu 363 Trestného poriadku, už len odborná polemika o možnosti jeho nadužívania podľa hlavy štátu dáva dôvod na to, aby bolo ustanovenie spresnené.

Paragraf Čaputová vníma ako veľmi silnú právomoc generálneho prokurátora, voči ktorej neexistuje opravný prostriedok. Aj preto sa obrátila na Ústavný súd, aby povedal, či je ustanovenie v súlade s ústavou a nezávislosťou súdnej moci.

Dodala, že následná úprava paragrafu sa bude odvíjať od záverov Ústavného súdu. Jednu z možností vidí v jeho zúžení.

Na otázku o návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi reagovala tým, že nie všetko, čo sa nám na postupoch sudcov alebo prokurátorov nepáči, je vhodné na takýto krok. Návrh podá podľa vlastných slov, len ak bude šanca na jeho úspech.

