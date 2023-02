Ranný brífing: Hegerovi sa komplikuje založenie strany

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

V aktuálnom prieskume dôveryhodnosti sa zo všetkých politikov najviac prepadli premiér Eduard Heger a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík. Klesajúca podpora nie je dobrou správou pre Hegera, ktorý sa stále pohráva s myšlienkou, že by s ministrom obrany Jaroslavom Naďom založili stranu a išli do volieb samostatne.

Francúzska sieť supermarketov Auchan sa po ruskej invázii na Ukrajinu rozhodla zostať pôsobiť v Rusku. Z vyšetrovania investigatívnych novinárov teraz vyplýva, že jej ruské pobočky posielali ruským vojakom na front materiálnu pomoc, zamaskovanú ako humanitárne dodávky.

Čo si naškrabkáme, to máme, povedal pred rokom predseda Hlasu Peter Pellegrini a prosil ľudí, aby strane darovali päťsto alebo tisíc eur. Vlani sa Hlasu podarilo vyzbierať už pol milióna, na nadchádzajúcu predvolebnú kampaň to však nebude stačiť. Z čoho náklady vykryje a budú vedieť vysvetliť pôvod príspevkov? Kto stojí za minuloročnými darmi v hodnote 50- či 30-tisíc eur? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Prieskum: Hegerova a Sulíkova dôveryhodnosť sa stále viac prepadáva

Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Lídri bývalej koalície vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) v dôveryhodnosti stále klesajú a opoziční šéfovia strán, vrátane mimoparlamentných, naopak stúpajú. Klesá v nej aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá stále viac stráca na šéfa Hlasu Petra Pellegriniho.

Jediní spokojní môžu byť v KDH, ktorého šéf Milan Majerský je najväčším skokanom februárového prieskumu dôveryhodnosti.

V aktuálnom prieskume sa zo všetkých politikov v dôveryhodnosti najviac prepadli premiér Heger a bývalý minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Obľúbenosť medzi voličmi u obidvoch zhodne klesla za posledných päť mesiacov o tri percentuálne body. Ani jeden z nich nemal doteraz takú nízku dôveryhodnosť.

Klesajúca podpora nie je obzvlášť pre Hegera, ktorý sa stále pohráva s myšlienkou, že by s ministrom obrany Jaroslavom Naďom založili stranu a išli do volieb samostatne, dobrou správou.

Naďalej klesá aj podpora prezidentky. V aktuálnom prieskume spadla prvýkrát pod štyridsať percent a zastavila sa na 39 percentuálnych bodoch. Čaputová stále nepovedala, či bude opäť kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách.

Naopak líder rebríčka dôveryhodnosti Pellegrini sa jej stále viac vzďaľuje. Aktuálne má so 42 percentami pred ňou náskok už tri percentuálne body.

Štát prikáže, aby škôlky brali aj štvorročné a trojročné deti. Pokuty pre obce vynechali

Ilustračné foto. (zdroj: Unsplash/BBC Creatice)

Škôlky v septembri nevybavili až 21-tisíc žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa. Ministerstvo odhaduje, že v skutočnosti nevzali do 10-tisíc detí, keďže rodičia sa zvyknú poistiť tým, že pošlú žiadosti do viacerých škôlok.

Do dva a pol roka už deti od troch rokov nebudú môcť škôlky odmietať. Ministerstvo školstva navrhlo, aby od septembra 2024 mali nárok na škôlku štvorročné deti. V septembri 2025 by mal nárok na škôlku vzniknúť aj šiestim tisícom trojročných detí, ktoré by sa inak do škôlky nemuseli dostať.

V praxi by to malo vyzerať tak, že rodičia prihlásia svoje dieťa do spádovej škôlky a tá dieťa prijme. Ak nebude mať miesto, riešiť to má obec a hľadať miesto v inej svojej škôlke, ktorú zriaďuje.

Ak sa nepodarí ani to alebo ak samospráva inú škôlku nemá, do polovice júla oznámi rodičom, v ktorej najbližšej materskej škole, aj v inej obci, ešte majú voľné kapacity, prípadne nájdu škôlku najdostupnejšiu hromadnou dopravou.

Ministerstvo proces prideľovania miest do detailov nedomyslelo, myslí si Michal Rehúš z mimovládnej organizácie Centrum vzdelávacích analýz. Mnohé obce sa s počtami detí budú vedieť vyrovnať. Napríklad v Bratislave, kde je nápor na škôlky už roky, ale aj v regiónoch Košického či Prešovského kraja však kapacity chýbajú.

V krátkosti z domova:

Kauza poľovníckej chaty: Vyšetrovateľ z kauzy poľovnícka chata Martin Juhás má za sebou vôbec prvý výsluch po tom, čo ho vlani v apríli obvinili zo zneužívania právomoci. Dopustil sa ho vraj tým, že dal odpočúvať chatu, na ktorú, ako sa ukázalo, chodili aj Robert Fico či oligarcha Miroslav Bödör. Desať mesiacov po vznesení obvinenia vypovedal Juhás pred vyšetrovateľom, jeho výsluch trval takmer sedem hodín.

Vyšetrovateľ z kauzy poľovnícka chata Martin Juhás má za sebou vôbec prvý výsluch po tom, čo ho vlani v apríli obvinili zo zneužívania právomoci. Dopustil sa ho vraj tým, že dal odpočúvať chatu, na ktorú, ako sa ukázalo, chodili aj Robert Fico či oligarcha Miroslav Bödör. Desať mesiacov po vznesení obvinenia vypovedal Juhás pred vyšetrovateľom, jeho výsluch trval takmer sedem hodín. Kauza Tunel: Milana Hamara obvinili v rámci akcie Tunel len tri dni potom, ako sa stal projektovým manažérom v trenčianskej fakultnej nemocnici, ktorá patrí pod ministerstvo zdravotníctva. Podľa informácií SME na príkaz ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského. V nemocnici pracoval do minulého piatka. Výpoveď podal práve v deň, keď denník SME kontaktoval nemocnicu.

Milana Hamara obvinili v rámci akcie Tunel len tri dni potom, ako sa stal projektovým manažérom v trenčianskej fakultnej nemocnici, ktorá patrí pod ministerstvo zdravotníctva. Podľa informácií SME na príkaz ministra zdravotníctva za OĽaNO Vladimíra Lengvarského. V nemocnici pracoval do minulého piatka. Výpoveď podal práve v deň, keď denník SME kontaktoval nemocnicu. Koniec koncesionárskych poplatkov: Koncesionárske poplatky sa zrušia. Hlavným príjmom RTVS bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu. Zmena pôvodne prešla v parlamente ešte v decembri ako súčasť pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dani z osobitnej stavby. Prezidentka Čaputová novelu následne vetovala, parlament ju však v piatok opätovne schválil.

Koncesionárske poplatky sa zrušia. Hlavným príjmom RTVS bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu. Zmena pôvodne prešla v parlamente ešte v decembri ako súčasť pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dani z osobitnej stavby. Prezidentka Čaputová novelu následne vetovala, parlament ju však v piatok opätovne schválil. Obvinenie Trnku: Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku pustil košického župana Rastislava Trnku na slobodu. Košického podnikateľa Richarda Redaya vzal do väzby. Obvinení sú z machinácie pri verejnom obstarávaní.

Jedna z mála, čo zostala. Francúzsku firmu vinia, že pomáha ruským vojakom

Ruskí vojaci. (zdroj: TASR/AP)

Po vlaňajšom útoku na Ukrajinu začali v Rusku zatvárať svoje obchody medzinárodné značky ako McDonald's, H&M či Ikea. Francúzska sieť supermarketov Auchan sa však rozhodla zostať.

Na odchod ju vyzval aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba zas hovoril, že svojím rozhodnutím zostať podporuje vojnové zločiny.

Generálny riaditeľ spoločnosti Yves Claude vtedy povedal, že nechcú pripraviť o produkty svojich ruských zákazníkov a svojich zamestnancov o prácu.

Z najnovšieho vyšetrovania investigatívnych novinárov webov Bellingcat, The Insider a francúzskeho denníka Le Monde však vyplýva, že nepodporovali len civilistov.

Ruským vojakom posielali ruské pobočky spoločnosti na front materiálnu pomoc, zamaskovanú ako humanitárne dodávky. Úradom tiež údajne pomáhali, aby sa zamestnanci firmy nevyhli mobilizácii. Vedenie firmy tvrdenia o svojich ruských pobočkách odmieta.

Rusko Západ nezničilo: To bolo rečí o ruskom plyne a rope. Že bez nich zmrzneme, umrieme, postihne nás katastrofa, skolabuje nám ekonomika, skrátka, že európsky hospodársky rozmach je odvislý od dobrej vôle Ruska dodávať jej energetické suroviny. Nebola to maličkosť a ešte nie je hotovo, ale stav sa vymyká varovaniam alarmistov a kremeľskej propagande. V skutočnosti však nie je prekvapivý výsledok, ale fakt, že aj rozhľadení ľudia dobrej vôle sa obávali niečoho rádovo horšieho.

V krátkosti z Ukrajiny:

Odsúdili ruskú novinárku: Ruská novinárka Maria Ponomarenková samu seba považuje za patriotku. Len nie takú, aká sa páči Kremľu. Po ruskom bombardovaní divadla v ukrajinskom meste Mariupoľ, kde sa skrývalo viac ako tisíc civilistov a z výšky bol jasne vidieť veľký nápis deti, o tom novinárka informovala na sociálnej sieti Telegram. Odsúdili ju za to na šesť rokov väzenia.

Ruská novinárka Maria Ponomarenková samu seba považuje za patriotku. Len nie takú, aká sa páči Kremľu. Po ruskom bombardovaní divadla v ukrajinskom meste Mariupoľ, kde sa skrývalo viac ako tisíc civilistov a z výšky bol jasne vidieť veľký nápis deti, o tom novinárka informovala na sociálnej sieti Telegram. Odsúdili ju za to na šesť rokov väzenia. Stíhačky pre Slovensko: Prvé dve stíhačky F-16 by mali byť pre Slovensko pripravené v októbri, ale zostanú v USA a prebehne tam výcvik personálu. Oznámil to minister obrany Naď. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doletieť v prvom kvartáli 2024.

Prvé dve stíhačky F-16 by mali byť pre Slovensko pripravené v októbri, ale zostanú v USA a prebehne tam výcvik personálu. Oznámil to minister obrany Naď. Prvé štyri stíhačky by mali na Slovensko doletieť v prvom kvartáli 2024. Stíhačky pre Ukrajinu: Prezidentka Čaputová by súhlasila s dodaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Pomoc Ukrajine považuje za povinnosť, keďže sa bráni pred agresiou a bojuje za svoje oslobodenie. Je však podľa nej potrebné sa ubezpečiť, či taký krok bude v súlade s ústavou.

Prezidentka Čaputová by súhlasila s dodaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Pomoc Ukrajine považuje za povinnosť, keďže sa bráni pred agresiou a bojuje za svoje oslobodenie. Je však podľa nej potrebné sa ubezpečiť, či taký krok bude v súlade s ústavou. Výcvik vojakov: Prvá skupina ukrajinských vojakov ukončila v Nemecku päťtýždňový pokročilý výcvik. Oznámil to Pentagón. Výcvik sa týkal bojových zručností a obrnených vozidiel. Poskytli ho Spojené štáty a bude dôležitý v boji proti ruským okupačným silám.

V krátkosti zo sveta:

Výhody izolácie: Obyvatelia Oceánie majú najlepšie predpoklady na prežitie apokalypsy s celosvetovým dosahom. Vedci tvrdia, že hlavné kritériá, teda potravinová a energetická sebestačnosť, zvyšujú vyhliadky na obrodu civilizácie v Austrálii, na Novom Zélande, Vanuatu či Šalamúnových ostrovoch. Na severnej pologuli by na tom mohol byť najlepšie Island.

Obyvatelia Oceánie majú najlepšie predpoklady na prežitie apokalypsy s celosvetovým dosahom. Vedci tvrdia, že hlavné kritériá, teda potravinová a energetická sebestačnosť, zvyšujú vyhliadky na obrodu civilizácie v Austrálii, na Novom Zélande, Vanuatu či Šalamúnových ostrovoch. Na severnej pologuli by na tom mohol byť najlepšie Island. Čo si nekúpiť: Väčšina sociálnych sietí je zahltená reklamou. Pojem influencer sa stal povolaním a ich služby veľmi radi využívajú marketingové oddelenia. Podľa odborníkov na sociálne siete sa však karta pomaly obracia a čoraz viac tvorcov sa stáva „deinfluencermi“. Tvorcovia obsahu radia, ktoré propagované produkty sa neoplatí kúpiť, prípadne spomínajú ich lacnejší a menej známy variant.

Väčšina sociálnych sietí je zahltená reklamou. Pojem influencer sa stal povolaním a ich služby veľmi radi využívajú marketingové oddelenia. Podľa odborníkov na sociálne siete sa však karta pomaly obracia a čoraz viac tvorcov sa stáva „deinfluencermi“. Tvorcovia obsahu radia, ktoré propagované produkty sa neoplatí kúpiť, prípadne spomínajú ich lacnejší a menej známy variant. Zemetrasenie v Turecku a Sýrii: Po zemetrasení v Turecku a Sýrii nasledovalo ešte približne šesťtisíc slabších dotrasov každé tri alebo štyri minúty. Až 40 z nich malo magnitúdu vyššiu ako päť. Očakáva sa, že táto seizmická aktivita bude naďalej pokračovať.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Bola to otázka minút, aby sme nemuseli odpájať Ukrajinu, hovorí Peter Dovhun

Generálny riaditeľ SEPS Peter Dovhun. (zdroj: SME - Jozef Jakubčo)

Vlani v marci sa ukrajinská elektrická prenosová sústava pripojila na európsku. Pôvodne sa to plánovalo až v tomto roku, no procesy sa urýchlili, aby Ukrajina mohla stabilizovať dodávky energie pre svojich obyvateľov.

Po tom, ako Rusko v októbri začalo cielene ostreľovať ukrajinskú energetickú infraštruktúru, význam zosieťovania s Európou ešte narástol.

"Napriek problémom, ktoré spôsobujú raketové útoky, je prevádzka sústavy stabilná. Od októbra sme zažili možno dva alebo tri momenty, keď boli útoky natoľko vážne, že došlo k rozkolísaniu," hovorí generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy Peter Dovhun.

SEPS zabezpečuje prenos elektrickej energie územím Slovenska a prepojenie slovenskej prenosovej sústavy s Európou. Zabezpečuje aj stabilitu siete, zabraňuje prípadným výpadkom elektriny a je kľúčovým hráčom pri jej dovoze a vývoze.

V krátkosti z ekonomiky:

Karasova novela: Nižšie tresty za falšovanie cenných papierov, subvenčný podvod či pranie špinavých peňazí by sa ušli prominentným obvineným, ak by prešla novela Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Nadácia Zastavme korupciu sa pozrela na to, ako by návrh ovplyvnil trestné konania.

Nižšie tresty za falšovanie cenných papierov, subvenčný podvod či pranie špinavých peňazí by sa ušli prominentným obvineným, ak by prešla novela Trestného zákona z dielne ministra spravodlivosti Viliama Karasa. Nadácia Zastavme korupciu sa pozrela na to, ako by návrh ovplyvnil trestné konania. Plytvanie potravinami: Málo triedime a vyhadzujeme potraviny, konštatujú odborníci po analýzach odpadu. Zvyšovanie cien energií, ale aj rastúce poplatky za odpady nútia samosprávy meniť pohľad na doterajšie fungovanie odpadového hospodárstva.

Málo triedime a vyhadzujeme potraviny, konštatujú odborníci po analýzach odpadu. Zvyšovanie cien energií, ale aj rastúce poplatky za odpady nútia samosprávy meniť pohľad na doterajšie fungovanie odpadového hospodárstva. Šéfka YouTube končí: Generálna riaditeľka YouTube Susan Wojcickiová po deviatich rokoch odstupuje z funkcie. Novým riaditeľom bude Neal Mohan, ktorý ju doteraz zastupoval. YouTube je súčasťou Google, pri ktorého zrode Wojcickiová pred takmer 25 rokmi stála.

Z Vlhovej a Shiffrinovej mala komplexy. Kariéru šampiónky zachránili lekári

Kanadská lyžiarka Laurence St. Germainová pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v slalome na MS.

Na veľkom podujatí nikdy neskončila v slalome lepšie ako šiesta. Na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku však predviedla Laurence St. Germainová dve životné jazdy.

Po prvom kole sa dostala Kanaďanka s číslom 18 na skvelé tretie miesto. Ani vtedy by na jej víťazstvo zrejme nikto nestavil. Lenže St. Germainová sa nezľakla výzvy.

Po druhom kole sa dostala na pozíciu líderky a potom už len s napätím v cieli sledovala, ako Švajčiarku Wendy Holdenerovú vyradila z medailovej hry chyba a najväčšia favoritka Američanka Mikaela Shiffrinová druhú jazdu nezvládla.

„Naozaj som to nečakala,“ usmievala sa v cieli 28-ročná lyžiarka do kamery televízie FIS.

„Je to neuveriteľné! Pred druhou jazdou som bola veľmi vystresovaná a bolo mi zle, ale potom som sa upokojila. V hornej časti trate som spravila chybu, ale pokračovala som a povedala som si, že už len zídem celkom dole. A fungovalo to,“ dodala.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vytvorili mužskú antikoncepciu, ktorá zaberie do hodiny. Ako funguje?

Vedci vyvinuli mužskú antikoncepciu, ktorá dokáže dočasne znehybniť spermie. Užívala by sa vo forme tabletiek. Jej účinnosť zatiaľ testovali na myšiach. (zdroj: ADOBE STOCK)

Muži majú v súčasnosti iba dve možnosti, ako môžu sami zabrániť nechcenému počatiu. Buď použijú kondóm, alebo podstúpia vazektómiu, ktorá je však trvalým riešením.

Nové typy antikoncepcie pre mužov sú pritom vo vývoji už roky, mnohé sa pre nezáujem farmaceutických spoločností nedostanú ku skúšaniu na ľuďoch. Iné sú vyradené pre veľké množstvo vedľajších účinkov.

Vedci však teraz hlásia sľubné výsledky novej formy antikoncepcie určenej pre mužov. Tabletku by stačilo užiť zhruba hodinu pred pohlavným stykom. Za tento krátky čas by znehybnila spermie a tie by nedokázali oplodniť vajíčko.

Zatiaľ ju testovali iba na myšiach, ale bola stopercentne účinná. Zdá sa tiež bezpečná, je bez hormónov a jej účinky pominú zhruba do dňa po užití tabletky.

Najväčšou výhodou je rýchly nástup účinkov. Iné vyvíjané antikoncepcie pre mužov začnú zaberať až po niekoľkých týždňoch. Za ideálnych podmienok by mohla byť tabletka na trhu zhruba v roku 2031.

V krátkosti z vedy a techniky:

Podivné Tullyho monštrum: Z podlhovastého slimačieho tela mu vyrastalo čosi ako chobot, ktorý bol zakončený ozubeným klepetom. Jeho oči vytŕčali do strán na tenkých stopkách. Tullimonstrum žilo pred viac ako 300 miliónmi rokov a pre jeho zjav sa vedci nevedia zhodnúť, či išlo o stavovca, mäkkýša alebo nebodaj červa.

Z podlhovastého slimačieho tela mu vyrastalo čosi ako chobot, ktorý bol zakončený ozubeným klepetom. Jeho oči vytŕčali do strán na tenkých stopkách. Tullimonstrum žilo pred viac ako 300 miliónmi rokov a pre jeho zjav sa vedci nevedia zhodnúť, či išlo o stavovca, mäkkýša alebo nebodaj červa. Nové zábery Titanicu: Americký oceánografický inštitút zverejnil unikátne video potopeného Titanicu na dne Atlantického oceánu. Doposiaľ verejnosti nesprístupnené zábery boli zhotovené v roku 1986, krátko po nájdení vraku.

Americký oceánografický inštitút zverejnil unikátne video potopeného Titanicu na dne Atlantického oceánu. Doposiaľ verejnosti nesprístupnené zábery boli zhotovené v roku 1986, krátko po nájdení vraku. Teleskop Jamesa Webba: Webbov teleskop je vo vesmíre viac ako rok a sedem mesiacov už robí svoju vedeckú prácu. Dali sme dokopy objavy a fotografie, ktoré teleskop spravil v prvom mesiaci tohto roka.

Rozhovory ZKH

Monika Uhlerová v relácii Rozhovory ZKH. (zdroj: SME)

Ako hodnotí štrajk vodičov MHD v Košiciach? Ako vyriešiť problém príspevku na bývanie, ktorý je naviazaný na dávky v hmotnej núdzi? Ako sa pozerá na zmluvu so Smerom spred takmer 20 rokov? Ako hodnotí túto vládu? A prečo nechcú mladí zakladať odbory? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou.

Podcasty SME

Dejiny: Zabudnite na marketing, Bojnický zámok ho nepotrebuje

Zabudnite na marketing, Bojnický zámok ho nepotrebuje Klik: Prečo je osudom technologických platforiem skaza

Prečo je osudom technologických platforiem skaza Knižná Revue: Alena Sabuchová: Aj po roku vojny si myslím, že ľudia sú dobrí

Karikatúra

Ochranka (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracie prsia na bylinkách. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Ľahké, jednoduché, svieže a zdravé. Vyskúšajte si pripraviť dusené kuracie prsia na bylinkách.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.