Ranný brífing: Prichádza „spasiteľ“ Mistrík, Kuciakovci na spravodlivosť stále čakajú

Robert Mistrík sa podľa informácií SME zapojí do projektu, ktorý vzniká okolo odídencov z OĽaNO okolo Kristiána Čekovského a ktorého súčasťou má byť aj samotný Eduard Heger. Ak by Heger napokon zostal v OĽaNO, Mistrík bude lídrom.

Od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uplynulo päť rokov. Rodiny zavraždených sa zatiaľ spravodlivosti nedočkali. Zodpovední politici sa otriasli, niektorí popreli aj očakávania analytikov o ich konci.

Ak si dnes pozriete prieskumy verejnej mienky či politických preferencií, zdá sa, že Slovensko sa vrátilo späť do obdobia pred vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako sa za päť rokov zmenila krajina? Ako sa zmenila žurnalistika? Prečo stále musíme čakať na spravodlivosť? A podarilo sa niektoré Kuciakove kauzy dotiahnuť do konca? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Bude Mistrík záchrancom pravice? Smeruje k ľuďom okolo Hegera

Robert Mistrík a Eduard Heger. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Vedec a neúspešný prezidentský kandidát Robert Mistrík už mesiace naznačuje, že chystá návrat do politiky. Najskôr kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, neskôr bez konkrétnosti spomínal spájania stredopravých síl.

Jeho iniciatíva je po Modrej koalícii Mikuláša Dzurindu a prípadnom novom projekte povereného premiéra Eduarda Hegera už treťou, ktorá by chcela zjednocovať politikov stredopravého spektra.

Mistrík sa podľa informácií SME napokon zapojí do projektu, ktorý vzniká okolo odídencov z OĽaNO okolo Kristiána Čekovského a ktorého súčasťou má byť aj samotný Heger.

Ak sa poverený premiér Heger napokon rozhodne neodísť z OĽaNO Igora Matoviča, čo stále zvažuje, Mistrík nebude len jednou z tvárí projektu, ale jeho lídrom.

Spolupráca s Mistríkom je už dohodnutá, denníku SME to potvrdilo niekoľko zdrojov, ktoré sa na príprave projektu zúčastňujú. Mistrík však naďalej opakuje slová o ešte širšom spájaní stredopravých síl.

Vlastná strana Hegera a Naďa: Igor Matovič v Rádiu Expres vyhlásil, že považuje za pravdepodobné, že dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď si vytvoria vlastnú stranu. Dodal, že ak sa tak rozhodnú, tak je podľa neho správne im nechať priestor, aby to oznámili sami.

Igor Matovič v Rádiu Expres vyhlásil, že považuje za pravdepodobné, že dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď si vytvoria vlastnú stranu. Dodal, že ak sa tak rozhodnú, tak je podľa neho správne im nechať priestor, aby to oznámili sami. Mistrík je dobrý kandidát: Zásadné je, že ako kandidát na lídra neficovskej vlády vyzerá Mistrík dobre. Nádejnejšie než Dzurinda, ktorý si podobne ako Budaj nesie z minulosti určité bremená. Aj nádejnejšie ako Heger, ktorý na to nemá, i Šimečka, ktorý (zdanlivo) stojí príliš vľavo, aby ho akceptovalo trebárs KDH, píše Peter Schutz.

Päť rokov od vraždy novinára: Kočner je za mrežami, Fico chystá návrat

Ján Kuciak a Martina Kušnírová na jednej z fotiek, ktorá je vo filme Killing of a Journalist. (zdroj: OCCRP)

Keď sa po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej rozkývala vláda Roberta Fica, mafián Marian Kočner vo svojich správach v Threeme viditeľne znervóznel. "Dopi.e, rúti sa to do záhuby. Ku..a, keď to padne, tak nestihneme utiecť. Na každej tlačovke Ty a ja uj..li sme aj s Bödörom stovky miliónov €," písal si vtedy Kočner s daňovým podvodníkom Ladislavom Bašternákom.

Kočner sa vtedy obával aj o budúcnosť strany Smer, o ktorej písal, ako by mu zabezpečovala krytie pre jeho zločiny. Šéf Smeru vtedy na obrazovke vyzeral podľa Kočnera veľmi zle. "Ťažko to nesie. Veľmi. Nedá s ním veľmi teraz," odpísal mu vtedy oligarcha Norbert Bödör.

Po piatich rokoch sa ukazuje, že Kočner mal pravdu len v tom, že zákon doľahol na nižšie stupne v slovenskej hierarchii zločinu vrátane jeho samotného. Naopak Kočner podcenil schopnosť Roberta Fica zmobilizovať svojich voličov napriek sérii obrovských káuz, ktorá sa s ním vlečie.

Päť rokov od vraždy je Fico lídrom druhej najsilnejšej politickej strany z hľadiska preferencií. Pri príležitosti piateho výročia vraždy sme sa pozreli, ako sa dvanástim vybraným aktérom tejto kauzy darí v súčasnosti.

Stále veľmi radi hľadáme spasiteľa: Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa Karolína Farská stala jednou z najvýraznejších tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko. V rozhovore pre denník SME hovorí o tom, ako sa za päť rokov zmenilo Slovensko.

Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa Karolína Farská stala jednou z najvýraznejších tvárí iniciatívy Za slušné Slovensko. V rozhovore pre denník SME hovorí o tom, ako sa za päť rokov zmenilo Slovensko. Matovič sa nelíši od Fica: Vo vzťahu k novinárom sa dnes Matovič nelíši od Fica. Obaja popierajú, že jedna z kľúčových úloh médií je kontrola moci. Pripúšťajú ju len v prípade, ak médiá odhaľujú zlyhania ich oponentov. Vtedy zvolávajú tlačovky a oháňajú sa zisteniami novinárov, ktorých za iných okolností považujú za nepriateľov národa, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Vo vzťahu k novinárom sa dnes Matovič nelíši od Fica. Obaja popierajú, že jedna z kľúčových úloh médií je kontrola moci. Pripúšťajú ju len v prípade, ak médiá odhaľujú zlyhania ich oponentov. Vtedy zvolávajú tlačovky a oháňajú sa zisteniami novinárov, ktorých za iných okolností považujú za nepriateľov národa, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Vraždu sme nepripúšťali: Keď plné námestia v mesiacoch po vražde krásnym, zdravým, demokratickým spôsobom zmietli Fica s Kaliňákom a Gašparom a začali to celé rúcať, vyzeralo to, že Slovensko je schopné prebrať sa, hoci „posiaľ tvrdo spalo“. Prebrať sa? Možno. S takou silou, ktorá stačí len na prehodenie sa na druhý bok, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Príčiny nehôd na svahoch podľa expertov: Na svahu vo Veľkej Rači zomrel po zrážke osemročný chlapec, k vážnej nehode došlo aj na Chopku. Lyžiarske strediská počas prázdnin nerobia špeciálne opatrenia. Experti vidia problém v ich preplnenosti a agresívnej technike lyžovania.

Na svahu vo Veľkej Rači zomrel po zrážke osemročný chlapec, k vážnej nehode došlo aj na Chopku. Lyžiarske strediská počas prázdnin nerobia špeciálne opatrenia. Experti vidia problém v ich preplnenosti a agresívnej technike lyžovania. Dezinformácie o mobilizácii: NAKA preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s informáciami o mobilizácii. V prípade falošných povolávacích rozkazov už polícia vedie trestné stíhanie.

NAKA preveruje podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy v súvislosti s informáciami o mobilizácii. V prípade falošných povolávacích rozkazov už polícia vedie trestné stíhanie. Kauza odpočúvania: Senát Okresného súdu Bratislava I oslobodil spod obžaloby bývalého riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva Pavla Brychtu v kauze odpočúvania z roku 2011. Rovnako oslobodil aj ďalších štyroch spoluobžalovaných.

Biden prišiel do Kyjeva potichu. Vítal ho Zelenskyj aj sirény

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa lúči s americkým prezidentom Joeom Bidenom pri Múre pamäti padlých obrancov Ukrajiny. (zdroj: TASR/AP)

Americký prezident Joe Biden bol v Kyjeve už ôsmykrát, doteraz vždy ako viceprezident. Tentoraz prišiel ako prezident a prvýkrát od 24. februára minulého roka, keď režim ruského prezidenta Vladimira Putina spustil inváziu na územie svojho východného suseda. "Každá návšteva bola dôležitejšia, ako tá predošlá," poznamenal Biden.

Cesta bola utajovaná z obáv o bezpečnosť, vopred však bolo upovedomené Rusko, aj priamo počas Bidenovej návštevy kláštora svätého Michala sa ukrajinskou metropolou ozývali sirény. Podľa zverejneného programu nemal Biden opustiť Varšavu, kde sa v najbližších dňoch stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a lídrami štátov východnej časti NATO.

Biden bol v Kyjeve potvrdiť americkú "neochvejnú podporu ukrajinskej demokracii, suverenite a územnej celistvosti", uviedol vo vyhlásení Biely dom. "Keď Putin pred takmer rokom spustil inváziu, myslel si, že Ukrajina je slabá a Západ rozdelený. Myslel si, že nás unaví, ale v tomto sa smrteľne mýlil."

Americký prezident na Ukrajine sľúbil brániacej sa armáde ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote pol miliardy dolárov - muníciu či húfnice, no poslanie striel dlhého doletu alebo stíhačiek zatiaľ neprisľúbil. V najbližších dňoch by mal oznámiť nové sankcie proti firmám napojeným na ruský zbrojný priemysel.

V krátkosti z Ukrajiny:

Čína môže vojensky podporiť Rusko: Zatiaľ čo USA aj EÚ sa od Ruska odvracajú a uvalili naň sankcie, Čína Rusko politicky podporuje od začiatku invázie. Zbrane ruským vojakom však ešte nedodala. Spojené štáty najnovšie varujú, že Čína môže čoskoro zmeniť názor. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že čínska vojenská pomoc môže mať "smrteľný" účinok.

Zatiaľ čo USA aj EÚ sa od Ruska odvracajú a uvalili naň sankcie, Čína Rusko politicky podporuje od začiatku invázie. Zbrane ruským vojakom však ešte nedodala. Spojené štáty najnovšie varujú, že Čína môže čoskoro zmeniť názor. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken povedal, že čínska vojenská pomoc môže mať "smrteľný" účinok. Wagnerovci majú nedostatok munície: Majiteľ Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa posťažoval, že jeho žoldnieri bojujúci na Ukrajine dostávajú z Ruska málo munície. Naznačil, že dodávky niekto blokuje. V posledných mesiacoch si často robil posmešky z ruskej armády a vraj mu bolo povedané, aby sa šiel ospravedlniť niekomu "tam hore" a problém sa vyrieši.

Majiteľ Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa posťažoval, že jeho žoldnieri bojujúci na Ukrajine dostávajú z Ruska málo munície. Naznačil, že dodávky niekto blokuje. V posledných mesiacoch si často robil posmešky z ruskej armády a vraj mu bolo povedané, aby sa šiel ospravedlniť niekomu "tam hore" a problém sa vyrieši. Macron stráca s Putinom čas: Francúzsky prezident Emmanuel Macron mrhá časom, keď vyzýva na dialóg s Ruskom, uviedol to ukrajinský prezident Zelenskyj, podľa ktorého by bol takýto dialóg "zbytočný". Macron vyhlásil, že Francúzsko si želá, aby bolo Rusko na Ukrajine porazené, no nie "rozdrvené".

Francúzsky prezident Emmanuel Macron mrhá časom, keď vyzýva na dialóg s Ruskom, uviedol to ukrajinský prezident Zelenskyj, podľa ktorého by bol takýto dialóg "zbytočný". Macron vyhlásil, že Francúzsko si želá, aby bolo Rusko na Ukrajine porazené, no nie "rozdrvené". Ukrajinské sankcie voči Rusku: Prezident Zelenskyj oznámil nový súbor sankcií týkajúcich sa zástupcov bankového sektora v Rusku, no aj Moskovskej burzy. Cieľom je obmedziť ruské zdroje príjmov pre vedenie vojny na Ukrajine. Podľa ukrajinského lídra sú tiež základom, z ktorého môžu pri svojich sankčných opatreniach vychádzať západní spojenci Kyjeva.

Zo zahraničných webov:

Slovnaft nás chce zničiť, ceny palív drží naschvál nízko, tvrdia menší hráči

Slovnaft kontroluje nielen výrobu pohonných látok, ale z časti aj ich maloobchodný predaj. (zdroj: TASR)

Podľa štatistík Slovnaftu boli vlani priemerné ceny pohonných látok na Slovensku o 50 centov na liter nižšie než v západnej Európe. Tento nepomer pretrváva aj v tomto roku, hoci je o niečo menší. Kým napríklad v Nemecku sa liter benzínu či nafty na pumpách predáva za 1,80 eura za liter, na Slovensku je to o dvadsať centov menej.

Motoristom tento fenomén určite vyhovuje, no prevádzkovateľom menších sietí čerpacích staníc spôsobuje finančné problémy.

Marian Tóth, šéf spoločnosti TaM trans spedition, ktorá stojí za čerpačkami TAM Autohof, v tom vidí nekalé praktiky dominantného hráča na trhu. Ten kontroluje nielen výrobu pohonných látok, ale z časti aj ich maloobchodný predaj.

"Slovnaft vo svojej rafinérii vytvára zisk z výroby motorovej nafty, z ktorého potom dotuje stratovú sieť svojich čerpacích staníc," hovorí Tóth s tým, že pre konkurenciu, ktorá takéto možnosti nemá, je to likvidačné. "Nezničí nás zo dňa na deň, ale je to systematický proces," dodáva.

V krátkosti z ekonomiky:

Mäsiari z východu krachujú: Na východe Slovenska krachuje mäsiarska spoločnosť GET group. Jej výrobky boli dostupné napríklad v reťazci Farmfoods. Firma bola opakovane skloňovaná v kauze Dobytkár. Ako spolumajiteľ sa v nej objavil samotný exšéf PPA Ľubomír Partika. Najnovšie žiada súdy o vyhlásenie konkurzu.

Na východe Slovenska krachuje mäsiarska spoločnosť GET group. Jej výrobky boli dostupné napríklad v reťazci Farmfoods. Firma bola opakovane skloňovaná v kauze Dobytkár. Ako spolumajiteľ sa v nej objavil samotný exšéf PPA Ľubomír Partika. Najnovšie žiada súdy o vyhlásenie konkurzu. Výstavba parku pre Volvo: Štát začal s výstavbou priemyselného parku pri Valalikoch, ťažké stroje sa pustili do terénnych úprav. Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman naznačil, že investícia Volva pritiahla pozornosť ďalších firiem, ktoré prejavili záujem o východ Slovenska.

Štát začal s výstavbou priemyselného parku pri Valalikoch, ťažké stroje sa pustili do terénnych úprav. Dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman naznačil, že investícia Volva pritiahla pozornosť ďalších firiem, ktoré prejavili záujem o východ Slovenska. Rozmrazenie minimálnych dôchodkov: Minimálne dôchodky sa sa podľa SaS rozmrazia už v júli tohto roka. Opozičná strana presadila zmeny v návrhu novely zákona z dielne Hlasu. Tie priniesli okrem iného odsunutie účinnosti niektorých ustanovení na január budúceho roka. Minimálny dôchodok sa zvýši o 15 až 30 eur mesačne, a to v závislosti od počtu odpracovaných rokov.

Zastupuje záujmy agresora. Mal by sa prísť pozrieť do Buče, volá Kličko Bacha

Vladimir Kličko. (zdroj: SITA/AP)

Medzinárodný olympijský výbor a jeho prezident Thomas Bach čelia väčšej a väčšej kritike. Kritických hlasov na možný návrat ruských a bieloruských športovcov na medzinárodné súťaže pribúda. Podľa reakcií mnohých športových osobností či funkcionárov z Európy by sa dalo povedať, že šanca na účasť Rusov a Bielorusov na hrách v Paríži 2024 je mizivá.

Podľa vyjadrení Thomasa Bacha to môže byť naopak. Koncom januára na majstrovstvách sveta v sánkovaní Bach pre nemeckú televíziu ZDF tvrdil, že postoj MOV má širokú podporu v olympijskom hnutí.

Tieto vyhlásenia hnevajú Ukrajincov. Nevedia si predstaviť, že by športovci z krajiny agresora znovu štartovali na olympijských hrách, a to aj bez štátnych symbolov. Už ich účasť na takom významnom podujatí bude silným odkazom do sveta.

„Thomas Bach neustále hovorí o 'neutralite' MOV. Skutočnosť je taká, že sám Bach nie je neutrálny. Zastupuje skôr ruské záujmy než olympijské hodnoty,“ vyjadril sa v rozhovore pre denník Frankfurter Vladimir Kličko, zlatý olympijský medailista v superťažkej váhe z Atlanty 1996. „Pán Bach by sa mal ísť pozrieť do Buče, aby si mohol porovnať propagandu z Moskvy s realitou,“ dodáva.

Urobia čokoľvek, len aby si ich druhí všimli. Pokojne si zničia tvár aj zdravie

Signe rozbieha svoj plán na pritiahnutie pozornosti. (zdroj: Film Europe )

„Všetci sa sem pozerajú,“ hovorí mladá Signe v reštaurácii, kam si vyšla s priateľom Thomasom. Nehovorí to s odporom, akoby jej to prekážalo. Signe má totiž rada pozornosť. Potrebuje, aby sa o ňu ľudia zaujímali. Aby ju chválili alebo aspoň ľutovali. Zožiera ju, keď sa to nedeje.

Signe však nie je prípad youtuberky, ktorá by postavila svoju sebaprezentáciu hoci na banalitách. Ona vymyslí plán, z ktorého môže človeku prísť aj zle. Vo filme s názvom Je mi zo seba zle.

Pre nórskeho režiséra Kristoffera Borgliho je to len druhý celovečerný projekt a dostal sa s ním aj do sekcie Un Certain Regard na festivale v Cannes. Organizátori ním boli nadšení a hoci sa mu neušla žiadna cena, stojí za pozornosť.

Distribútor promuje film ako čiernu neromantickú komédiu. Je to vec pohľadu. Borgli totiž vyhrocuje veci do extrému, až je to smiešne, no súčasne strašné. V tomto prípade netreba očakávať žiadnu nevinne šibalskú, uvoľňujúcu zábavu.

V krátkosti z kultúry:

Čo hovoria Geissovci o Slovensku : Rodina, ktorej reality šou Geissenovci je populárna len v Nemecku a na Slovensku, si pred deviatimi mesiacmi od Tatier k Dunaju užila nečakané fanúšikovské davy a teraz si diváci RTL2 teraz môžu pozrieť, ako to prežívali a komentovali. Nakrútili tu oveľa viac materiálu, ako pôvodne plánovali.

: Rodina, ktorej reality šou Geissenovci je populárna len v Nemecku a na Slovensku, si pred deviatimi mesiacmi od Tatier k Dunaju užila nečakané fanúšikovské davy a teraz si diváci RTL2 teraz môžu pozrieť, ako to prežívali a komentovali. Nakrútili tu oveľa viac materiálu, ako pôvodne plánovali. Búrlivé výšiny nie sú o láske: Búrlivé výšiny Emily Brontëovej sú o láske len pramálo. V skutočnosti je to román o duševne zmrzačených ľuďoch, ktorí sú ozajstného citu takmer neschopní. Hovorí o tom aj inscenácia, ktorú v Divadle Jána Palárika v Trnave režíroval Marián Amsler.

Búrlivé výšiny Emily Brontëovej sú o láske len pramálo. V skutočnosti je to román o duševne zmrzačených ľuďoch, ktorí sú ozajstného citu takmer neschopní. Hovorí o tom aj inscenácia, ktorú v Divadle Jána Palárika v Trnave režíroval Marián Amsler. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Juraj Nevolník. (zdroj: SME/Marko Erd)

Nevyhovuje Pente, ak štát Rázsochy nestihne? Ako sa vyvíja trh s nehnuteľnosťami? Ženieme sa do doby, keď si ľudia nebudú kupovať byty, ale budú žiť len v podnájmoch? Ako sa pozerá na kauzy Penty? Zvažoval niekedy morálny aspekt práce pre Pentu? A obáva sa toho, čo bude na Slovensku po predčasných voľbách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Jurajom Nevolníkom, riaditeľom Penta Real Estate.

Karikatúra

All for... (zdroj: Hej, ty!)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

