Ranný brífing: Sulík si najviac škodí sám, Lexova kauza má neobvyklé riešenia

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Strane SaS konštantne padajú preferencie, teoreticky by jej júnový volebný termín vyhovoval viac. Richard Sulík však napriek tomu zaryto drží dohodu o septembri. Potenciálni konkurenti v boji o rovnakého voliča majú vďaka tomu viac času na prípravu.

Od zrušenia Mečiarových amnestií prešlo šesť rokov, no v kauzách obnovených po tomto kroku sa dodnes nekoná. Naoko patová situácia však má dve možné riešenia, zasiahnuť by však musela krajská prokuratúra stiahnutím obžaloby.

Ak vynecháme prezidentku, najdôveryhodnejšími politikmi na Slovensku sú Peter Pellegrini, Robert Fico, Boris Kollár, Milan Uhrík a neuveríte, ale aj Andrej Danko. Pred piatimi rokmi pritom protestovali desaťtisíce ľudí na námestiach a chceli lepšie a slušnejšie Slovensko. Čo z tohto étosu zostalo a čo sa nám stalo, že najpopulárnejšími politikmi v krajine sú extrémisti a populisti? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Argument o odstavení Matoviča SaS nezachráni. Môže ešte Sulík zvrátiť prepad SaS?

Šéf strany SaS Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Odmietnutie júnových volieb sa napokon môže stať dôvodom, pre ktorý sa SaS prvýkrát od svojho vzniku nedostane do parlamentu.

Hoci sa Richard Sulík stále drží dohody s bývalými koaličnými partnermi na septembrovom termíne volieb, práve júnový dátum by mohol po prepade preferencií SaS k hranici zvoliteľnosti zvýšiť jej šance dostať sa do Národnej rady.

Podporou volieb ešte pred letom by Sulík mohol svojim konkurentom, ktorí môžu SaS odoberať aj ďalších voličov, skrátiť čas na oslovenie voliča až o tri mesiace vo fáze, keď nové politické projekty ešte len vznikajú, predovšetkým Modrej koalícii Mikuláša Dzurindu.

Sulík sa však napriek tomu nechystá porušiť dohodu o septembrovom termíne a odvoláva sa na "slovo chlapa". Od júna 2022 pritom SaS v prieskumoch klesla z 11-percentnej podpory na 5,4-percentnú vo februári.

SaS preto musí nájsť spôsob, ako odchod voličov trvajúci osem mesiacov zastaviť. Ani verejné pripisovanie si zásluh za to, že po polročnom snažení SaS vytlačila z vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča, ho však nezvráti.

V čom je Hlas horší od HZDS a SNS: SDKÚ sa občas zazlieva, že po voľbách v roku 2006 neúspešne naťahovala ruku k HZDS, ale spoluprácu s Mečiarom o tri roky nevylučovala ani SaS s Matovičom na kandidátke. Uvedené nediskredituje predsedu OĽaNO, naopak. Keď spojenie bárs aj s Dankom a Mečiarom pochopil on, môžu aj iní, píše Peter Tkačenko.

Sudca z kauzy únosu prezidentovho syna nevie otvoriť proces. Prokuratúra by mohla stiahnuť obžalobu

Exriaditeľ SIS Ivan Lexa. (zdroj: TASR)

Bolo by to trochu neobvyklé, no existujú dva spôsoby, ako by sa na súdoch dala rozhýbať zaseknutá kauza únosu Michala Kováča mladšieho z deväťdesiatych rokov. Predseda senátu Karol Posluch hovorí, že po takmer šiestich rokoch čakania sa treba začať zamýšľať nad alternatívnymi riešeniami. Konať by mohol on sám alebo prokuratúra, ktorá však mlčí.

Amnestie expremiéra Vladimíra Mečiara, ktoré bránili v kauze konať, sú zrušené od mája 2017. V júni ubehne šesť rokov od momentu, čo sudcovi prípad pridelili. Hlavným obžalovaným v jednej z najväčších politických káuz v histórii Slovenska je exšéf Mečiarovej SIS Ivan Lexa. Po zrušení amnestií proces zablokovali chýbajúci „sudcovia z ľudu“.

„Ľahké riešenie je, aby krajská prokuratúra zobrala späť obžalobu a podala ju znova,“ vysvetľuje Posluch. Rozdiel by bol v tom, že v takomto prípade by sa šlo podľa aktuálneho Trestného poriadku, ktorý už neráta so sudcami z ľudu, ako to bolo pri podaní obžaloby v roku 2000. Namiesto senátu by tak rozhodoval len jediný, náhodne vybraný profesionálny sudca.

Druhým riešením by bolo odňatie a prikázanie veci. V takom prípade by Najvyšší súd rozhodol, či by kauzu nemal prevziať Špecializovaný trestný súd, ktorý je na riešenie závažných káuz priamo určený.

V krátkosti z domova:

Päť rokov od vraždy Jána a Martiny: Pred piatimi rokmi zavraždili ich deti a objednávateľa vraždy zatiaľ neodsúdili, no boli to práve oni, kto prišli na pódium povzbudiť ľudí, aby žili správne a boli tolerantní. Dočasne poverený premiér Eduard Heger aj ministerka kultúry Natália Milanová v tento deň upozorňovali na ochranu novinárov a význam ich práce, ich stranícky šéf Igor Matovič však novinárov opäť urážal.

Pred piatimi rokmi zavraždili ich deti a objednávateľa vraždy zatiaľ neodsúdili, no boli to práve oni, kto prišli na pódium povzbudiť ľudí, aby žili správne a boli tolerantní. Dočasne poverený premiér Eduard Heger aj ministerka kultúry Natália Milanová v tento deň upozorňovali na ochranu novinárov a význam ich práce, ich stranícky šéf Igor Matovič však novinárov opäť urážal. Brhelovci doviedli na súd psychológa: Na súde v korupčnej kauze oligarchu Jozefa Brhela vypovedal IT podnikateľ Michal Suchoba o mafiánskych praktikách za éry Smeru. Brhelovi právnici si na pomoc zavolali psychológa, aby preskúmal Suchobovu pravdovravnosť. Súd si však znalca veľmi nevšímal.

Na súde v korupčnej kauze oligarchu Jozefa Brhela vypovedal IT podnikateľ Michal Suchoba o mafiánskych praktikách za éry Smeru. Brhelovi právnici si na pomoc zavolali psychológa, aby preskúmal Suchobovu pravdovravnosť. Súd si však znalca veľmi nevšímal. Župan Trnka vysvetľoval: Košický župan Rastislav Trnka vyhlásil, že nerozumie, prečo je obvinený. Tvrdí aj to, že Špecializovaný trestný súd sa postavil na jeho stranu, keď pri rozhodovaní o väzbe označil trestné stíhanie za nedôvodné. A aj to, že skutok, pre ktorý je obvinený, sa netýka tendra, ktorý rieši NAKA.

Keď hučia sirény, s deťmi v kryte hráme hry. Ako fungujú ukrajinské školy

Žiaci sa počas leteckého poplachu na Sviatopetrivskom Akademickom lýceu ukrývajú v podzemnom kryte. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Veronika a Julia majú osem rokov, sú kamarátky a akurát si vyfarbujú maľovanky s mačkami. Včera si v rovnakom čase skladali puzzle. Teší ich najmä to, že majú opäť na chvíľu pokoj od učenia - inak by o poschodie vyššie sedeli na hodine matematiky.

Dôvod však je už menej úsmevný. Obe školáčky, spolu so stovkami ďalších detí, sedia v podzemnom kryte pod akademickým lýceom v Sviatopetrivskom na predmestí Kyjeva.

Celou Ukrajinou sa opäť rozlieha zvuk sirén, varujúci pred rizikom ruského útoku. Veroniku a jej kamarátku už prenikavý zvuk nedesí, obe si na sirény zvykli a presne vedia, čo majú robiť - napríklad presunúť sa aj so spolužiakmi do pivničných priestorov, ktoré škola cez leto zrekonštruovala, aby sa v nich dalo vydržať aj niekoľko hodín.

V podobnom režime fungujú na Ukrajine desaťtisíce detí a tínedžerov. Asi polovica ukrajinských škôl najmä v bezpečnejších regiónoch v septembri začala nový školský rok a študenti sa vrátili do lavíc.

Takmer každý deň je však spojený aj s presunmi do krytu, neustále prerušovaným vyučovaním a hrozbou toho, že do okolia školy opäť padne raketa.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Ruský prezident Vladimir Putin predniesol dlho očakávaný prejav o stave krajiny. Vlani ho Putin po invázii na Ukrajinu odložil. V prejave len opakoval stále tie isté klamstvá, novou informáciou je tak len to, že Rusko pozastavilo svoju účasť na zmluve s USA o obmedzovaní jadrových zbraní.

Ruský prezident Vladimir Putin predniesol dlho očakávaný prejav o stave krajiny. Vlani ho Putin po invázii na Ukrajinu odložil. V prejave len opakoval stále tie isté klamstvá, novou informáciou je tak len to, že Rusko pozastavilo svoju účasť na zmluve s USA o obmedzovaní jadrových zbraní. Život s výpadkami elektriny: Ukrajinská novinárka Daria Šyšková ako utečenkyňa strávila sedem mesiacov odlúčená od krajiny a rodiny. Rozhodla sa vrátiť domov a zistiť viac o tom, ako sa po invázii zmenil život obyčajných občanov. Jeho veľkou súčasťou sú výpadky elektriny.

Ukrajinská novinárka Daria Šyšková ako utečenkyňa strávila sedem mesiacov odlúčená od krajiny a rodiny. Rozhodla sa vrátiť domov a zistiť viac o tom, ako sa po invázii zmenil život obyčajných občanov. Jeho veľkou súčasťou sú výpadky elektriny. Biden sa po roku vrátil do Poľska: To isté mesto, to isté miesto a takmer na rok presne si americký prezident Joe Biden vybral, aby posilnil jednotu Západu a Európy v čase už rok trvajúcej ruskej invázie na Ukrajine. Poľský prezident Andrzej Duda hovoril o „historickej dimenzii“ Bidenovho prejavu.

To isté mesto, to isté miesto a takmer na rok presne si americký prezident Joe Biden vybral, aby posilnil jednotu Západu a Európy v čase už rok trvajúcej ruskej invázie na Ukrajine. Poľský prezident Andrzej Duda hovoril o „historickej dimenzii“ Bidenovho prejavu. Bidenov odkaz Rusku: USA a ďalšie krajiny nepoľavia v podpore Ukrajiny a Rusko vo svojej vojne proti susednej krajine nikdy nezvíťazí. Takýto bol odkaz amerického prezidenta Bidena. Vo Varšave vyzdvihoval odvahu Ukrajincov a jednotu NATO. Rusom odkázal, že Západ sa ich nesnaží ovládnuť.

USA a ďalšie krajiny nepoľavia v podpore Ukrajiny a Rusko vo svojej vojne proti susednej krajine nikdy nezvíťazí. Takýto bol odkaz amerického prezidenta Bidena. Vo Varšave vyzdvihoval odvahu Ukrajincov a jednotu NATO. Rusom odkázal, že Západ sa ich nesnaží ovládnuť. Vyše sedemtisíc civilných obetí: Ruská invázia na Ukrajine si od svojho začiatku vyžiadala životy najmenej 7 199 civilistov a ďalších 11 756 bolo zranených, uviedol úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva s tým, že skutočné čísla sú podstatne vyššie.

Ruská invázia na Ukrajine si od svojho začiatku vyžiadala životy najmenej 7 199 civilistov a ďalších 11 756 bolo zranených, uviedol úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva s tým, že skutočné čísla sú podstatne vyššie. Viac zbraní a vojakov: Ruský prezident Vladimir Putin ani rok po začiatku invázie na Ukrajinu neplánuje ukončiť vojnu, uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Práve naopak, Rusko podľa neho na Ukrajinu posiela čoraz viac vojakov i zbraní.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Český exminister prišiel na Slovensko legalizovať firmu. Teraz pripomína tunel

Areál niklovej hute v Seredi. (zdroj: Google Earth)

Akvizícia, ktorej svojho času nechýbalo takmer nič. Išlo o firmu s miliónovými obratmi, veľkými plánmi aj zaujímavými menami v pozadí. Česi prichádzali na Slovensko s cieľom zarobiť. Ich plány však narazili na „slovenskú realitu.“

Vybrali si totiž firmu Plynex. Celý príbeh firmy a jej predchodcu sa odohráva okolo prevádzky v areáli bývalej Niklovej hute v Dolnej Strede.

Podľa dostupných dokumentov sa tam ešte v roku 2005 pôvodní zakladatelia výroby rozhodli spustiť produkciu bionafty z repkového oleja. Problém bol v tom, že v už aj tak znečistenom prostredí ju spustili bez potrebných povolení.

Ani to im nebránilo rozbehnúť biznis, v ktorom sa točili milióny. Napríklad v roku 2013 firma tržbami atakovala hranicu šiestich miliónov eur. Nedokázala však vygenerovať zisk a za uvedený rok skončila v strate takmer 800-tisíc eur.

Ako dopadla ich misia? Pobrali sa domov. Plynex je dnes v konkurze. Dlhy sa počítajú na státisíce, doplatia na to daňoví poplatníci.

V krátkosti z ekonomiky:

Zdaňovanie investícií: Akciám, dlhopisom ani fondom sa v uplynulom roku nedarilo. Kto z akéhokoľvek dôvodu musel investície vybrať, pravdepodobne skončil v strate. Môže si prípadné zisky a straty započítať v daňovom priznaní? Z akých investícií daň platiť nemusí? Róbert Janeček, partner v spoločnosti CCS Tax, odpovedá na päť praktických príkladov.

Akciám, dlhopisom ani fondom sa v uplynulom roku nedarilo. Kto z akéhokoľvek dôvodu musel investície vybrať, pravdepodobne skončil v strate. Môže si prípadné zisky a straty započítať v daňovom priznaní? Z akých investícií daň platiť nemusí? Róbert Janeček, partner v spoločnosti CCS Tax, odpovedá na päť praktických príkladov. Dopady rozpadu Únie: Rozpad EÚ by mal značné hospodárske dopady na členské štáty, najviac by utrpeli malé ekonomiky, ako je Malta a Luxembursko, kde by sa HDP na obyvateľa prepadol takmer o 20 percent. Uvádza to štúdia nemeckého hospodárskeho inštitútu Ifo a ekonomicko-politickej platformy EconPol Europe. Veľké následky by mal zánik únie aj pre Česko a Slovensko.

Rozpad EÚ by mal značné hospodárske dopady na členské štáty, najviac by utrpeli malé ekonomiky, ako je Malta a Luxembursko, kde by sa HDP na obyvateľa prepadol takmer o 20 percent. Uvádza to štúdia nemeckého hospodárskeho inštitútu Ifo a ekonomicko-politickej platformy EconPol Europe. Veľké následky by mal zánik únie aj pre Česko a Slovensko. Zrušená reorganizácia Arcy: Odvolací súd v Prahe zrušil schválenie plánu reorganizácie Arca Investments. Plán podľa súdu diskriminuje časť veriteľov a má aj ďalšie chyby. O pláne bude opäť rozhodovať mestský súd v Prahe. Veritelia Arca Investments prihlásili v konkurznom konaní pohľadávky zhruba za 23 miliárd korún. Konkurzné konanie je s firmou vedené aj na Slovensku.

Prídu Slováci z KHL na MS? Sankcionujeme Rusko alebo našich, pýta sa Valábik

Bývalý slovenský reprezentant a televízny hokejový expert Boris Valábik. (zdroj: TASR)

Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Česko a Francúzsko zakázalo svojim hráčom, ktorí pôsobia v Kontinentálnej hokejovej lige reprezentovať. Slovenský zväz ľadového hokeja sa k takémuto kroku neodhodlal. Do národného tímu tak môžu byť pozvaní aj hokejisti, ktorí hrajú v KHL.

V nej má aktuálne platný kontrakt šesť slovenských hokejistov. Brankári Adam Húska a Patrik Rybár, obrancovia Christián Jaroš s Michalom Čajkovským a tiež dvojica útočníkov Adam Liška a Michal Krištof.

Mali by Slovensko na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Lotyšsku a Fínsku reprezentovať hokejisti pôsobiaci v ruskej KHL? Stihne sa po zranení vrátiť Juraj Slafkovský a byť aj bez zápasovej praxe platným členom výberu Craiga Ramsayho? Kto má aktuálne najlepšiu formu a prekvapí na šampionáte ďalší mladý talent?

Bývalý slovenský reprezentant a televízny hokejový expert Boris Valábik zhodnotil, aké má Slovensko smerom k MS možnosti na jednotlivých pozíciách.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Aké nové auto sa dá kúpiť do 15-tisíc eur? Ešte je z čoho vyberať

Suzuki Swift. (zdroj: Suzuki )

Auto v základnej výbave si dnes už kúpi len málokto. Nároky išli hore, ale "cena od" je stále odrazovým mostíkom pri zorientovaní sa v súčasnej situácii na trhu. Pri vlaňajšom prehľade najlacnejších áut na trhu sme cenovú hranicu posunuli na 15-tisíc eur, pretože časy, keď sa dalo nové auto kúpiť do 10-tisíc eur, sú už preč.

Pri rozpočte 15-tisíc eur sa pred rokom dalo ešte stále hovoriť o širokom výbere, či už išlo o rôzne segmenty, alebo možnosť automatickej prevodovky, prípadne pohon všetkých kolies. Situácia sa však opäť zmenila.

Aktuálne sa už záujemca o nové auto musí uskromniť s A alebo B segmentom malých áut. O triedu väčšie kompaktné hatchbacky ako Hyundai i30 a Kia Ceed sa už tiež posunuli so základnou cenou nad 15-tisíc eur.

Platí to však aj o ďalších modeloch, napríklad o praktickom kombi Dacia Jogger, malom Peugeote 208, ktorý bol minulý rok napredávanejším autom v Európe, alebo tiež o crossoveri Hyundai Bayon a končiacom Forde Fiesta.

Auto novinky v skratke:

Škoda Scala čaruje s priestorom: Ak hľadáte auto, ktoré v ponuke automobilky Škoda najlepšie reprezentuje motto značky "simply clever", mohla by ním byť práve Scala. Autá tejto značky sa vždy vyznačovali šikovným narábaním s priestorom, ale aj najrôznejšími vychytávkami, ktoré oceníte pri každodennom používaní.

Ak hľadáte auto, ktoré v ponuke automobilky Škoda najlepšie reprezentuje motto značky "simply clever", mohla by ním byť práve Scala. Autá tejto značky sa vždy vyznačovali šikovným narábaním s priestorom, ale aj najrôznejšími vychytávkami, ktoré oceníte pri každodennom používaní. Peugeot sľubuje zázraky: Koncern Stellantis začne tento rok používať vo svojich autách nový benzínový motor s mild-hybridnou technológiou. Najprv sa objaví v modeloch 3008 a 5008. Duo kompaktných SUV pritom čaká aj oveľa výraznejšia zmena. Peugeot zverejnil detaily o novom motore, ktorý dostanú aj Citroën, Opel alebo DS. Oproti predchodcovi ponúka viaceré zmeny.

Koncern Stellantis začne tento rok používať vo svojich autách nový benzínový motor s mild-hybridnou technológiou. Najprv sa objaví v modeloch 3008 a 5008. Duo kompaktných SUV pritom čaká aj oveľa výraznejšia zmena. Peugeot zverejnil detaily o novom motore, ktorý dostanú aj Citroën, Opel alebo DS. Oproti predchodcovi ponúka viaceré zmeny. Veselé mestské auto: Nové malé auto segmentu A s benzínovým motorom začína byť dnes už raritou. A to aj napriek tomu, že veľkostne ide o ideálneho spoločníka do mesta. Jedným takým staronovým je Kia Picanto. V základe stojí 11 690 eur, čo je cena, o ktorej sa sa nám o pár rokov bude už len snívať.

Podcasty SME

Vizita: Alternatívnym zdrojom bielkovín môže byť hmyz. Na Slovensku sa ho zatiaľ ľudia štítia

Karikatúra

Politický jarmok. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špagety Carbonara. (zdroj: Isifa)

I jednoduché jedlo ako špagety sa dá pokaziť. Ako nezbabrať osvedčený recept na špagety Carbonara?

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ak vás to však ťahá na svah, máme pre vás aj aktuálne snehové správy.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.