Ranný brífing: Pravica sa rozpadla ešte pred spojením, Matovič sa Hegera nemá ako zbaviť

Rozpadli sa ešte skôr, ako sa stihli spojiť. Projekt zjednocovania stredopravých síl, ktorého pravidlá by diktoval bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, v tejto chvíli nevyzerá reálne. V tejto situácii má súčasný premiér viac šancí ako bývalý.

Igor Matovič sa nemá ako zbaviť premiéra Eduarda Hegera, ani keď ten odíde do inej strany a na kampaň bude míňať peniaze z rezervy predsedu vlády. Po rozchode to obaja budú mať ťažké.

O dva mesiace bude mať dva roky a dovtedy potrebuje liek, ktorý jej radikálne zlepší život. Poisťovňa jej ho však nechce preplatiť. Príbeh malej Edity, ktorá trpí spinálnou muskulárnou atrofiou, nie je ojedinelý. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Dzurinda končí s Modrou koalíciou. Pozornosť sa obracia k Hegerovi

Mikuláš Dzurinda a Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Mikulášovi Dzurindovi, ktorý sa pôvodne pasoval za zjednotiteľa stredopravých síl, môže napokon z relevantných strán ostať na spájanie sa už len KDH.

Mesiac po tom, ako expremiér na dlhoočakávanej tlačovej konferencii predstavil verejnosti svoj plán zjednocovania v strane Modrá koalícia, náhle ohlásil, že sa z aktivít sťahuje.

Dzurindovi došla trpezlivosť, keď strana Spolu na čele s Miroslavom Kollárom, ktorá sa iba pre potreby projektu spájania sa premenovala na Modrú koalíciu, doteraz nezvolala snem, na ktorom mala prijať Dzurindových ľudí.

Obsadiť sa podľa informácií SME chystali napríklad štyri posty podpredsedov. Projekt sa teda rozpadol skôr, ako sa stihol aspoň v základoch spojiť.

Očakávania ohľadom zjednocovania stredopravých strán sa preto presúvajú k dočasne poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi. O spolupráci mal rokovať s doterajším Dzurindovým partnerom v Modrej koalícii Kollárom.

A je dospájané: Heger má z Kollárovho pohľadu podstatné kvality, v prvom rade absenciu dôstojnosti, vďaka čomu je schopný výmenou za funkciu vykonať čokoľvek, zniesť všetky urážky a ponižovanie. Navyše je politicky lenivý a neschopný, píše Peter Tkačenko.

Heger má z Kollárovho pohľadu podstatné kvality, v prvom rade absenciu dôstojnosti, vďaka čomu je schopný výmenou za funkciu vykonať čokoľvek, zniesť všetky urážky a ponižovanie. Navyše je politicky lenivý a neschopný, píše Peter Tkačenko. Je jedno, kto má pravdu: Extempore Dzurindu má kaliber morovej rany integračnému projektu celého protificovského planktónu. Je úplne jedno, či má pravdu Kollár, alebo Dzurinda. V ich situácii sa dá vymyslieť iba jedno, čo je ešte zhubnejšie ako nezhody. Dať im publicitu, píše Peter Schutz.

Premiéra Hegera sa Matovič nemá ako zbaviť, aj keď mu už bude novou stranou konkurovať

Šéf hnutia OĽaNO Igor Matovič a dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Eduarda Hegera nemá Igor Matovič ako dostať z kresla povereného premiéra ani vtedy, ak Heger začne vedúcu pozíciu vo vláde využívať na zviditeľnenie svojej novej politickej strany.

Heger by mohol čeliť tlaku svojho doterajšieho straníckeho šéfa, aby premiérsku funkciu nemohol využívať na ešte výraznejší odlev hlasov z OĽaNO. Nová strana by bola zrejme Matovičovým priamym konkurentom a uchádzať sa môžu o podobného voliča.

Vo funkcii premiéra však môže Heger skončiť iba jediným spôsobom, na ktorý jeho doterajšia materská strana OĽaNO nemá vplyv - ak by sa prezidentka rozhodla niekoľko mesiacov pred voľbami vymenovať novú vládu s novým predsedom.

Ako dočasne poverený premiér Heger demisiu už podať nemôže, nedôveru mu nemôže vyjadriť ani parlament, jeho kabinet o ňu prišiel už v decembri.

Premiér by tak predsedal vláde, hoci už nebude členom OĽaNO, teda strany, ktorá premiérske kreslo pôvodne získala. Ešte nikdy sa pritom nestalo, že by do predvolebnej kampane vstupovala úplne nová strana na čele s premiérom.

V krátkosti z domova:

Tótha čaká súd: Bývalého siskára Petra Tótha čaká o mesiac pojednávanie, na ktoré by mal prísť už ako obžalovaný. Novinárke z alternatívnych médií Jane Teleki sa vyhrážal podobným slovníkom ako Marian Kočner Jánovi Kuciakovi. Za vyhrážky mu hrozí väzenie na dva až šesť rokov.

Bývalého siskára Petra Tótha čaká o mesiac pojednávanie, na ktoré by mal prísť už ako obžalovaný. Novinárke z alternatívnych médií Jane Teleki sa vyhrážal podobným slovníkom ako Marian Kočner Jánovi Kuciakovi. Za vyhrážky mu hrozí väzenie na dva až šesť rokov. Záborská chce znemožniť tranzíciu: Zmena pohlavia v dokladoch už možno nebude pre transrodových ľudí možná. Poslankyňa Anna Záborská spolu s ďalšími kolegyňami pripravila návrh zákona, ktorý zmenu rodného čísla a označenia pohlavia umožní len s podmienkou genetických testov. Tie majú preukázať, že človeku bolo nesprávne určené pohlavie. Pre transrodových ľudí ide o nesplniteľnú podmienku.

Zmena pohlavia v dokladoch už možno nebude pre transrodových ľudí možná. Poslankyňa Anna Záborská spolu s ďalšími kolegyňami pripravila návrh zákona, ktorý zmenu rodného čísla a označenia pohlavia umožní len s podmienkou genetických testov. Tie majú preukázať, že človeku bolo nesprávne určené pohlavie. Pre transrodových ľudí ide o nesplniteľnú podmienku. Podmienka za vyzvedačstvo pre Rusko: Bohuš Garbár, obvinený z vyzvedačstva pre Rusko, dostal trojročný podmienečný trest, peňažný trest 15-tisíc eur, trest prepadnutia majetku tisíc eur a tiež povinnosť zúčastniť sa na troch hlavných pojednávaniach v korupčných kauzách až do vyhlásenia rozsudku. Súd schválil dohodu o vine a treste, rozsudok je právoplatný.

Ukrajinská Petržalka sa zmenila na bojisko. Mŕtvych pochovali, teraz menia okná

Zničený panelák na sídlisku Severná Saltivka. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Najskôr im streľba a tlakové vlny z výbuchov vybili okná, potom začal panelák na Serdjukovej ulici horieť. „Cítila som zápach, na chodbe nebolo nič vidieť. Rakety nám lietali nad hlavami, všetko horelo a ja som sa len snažila vybehnúť von,“ opisuje Lida. Keď požiar na horných poschodiach ustal, vrátila sa do bytu.

„Sedela som a modlila sa bez konca. Stále dookola jednu modlitbu. Nechcela som odísť a nechať tu svoj byt,“ vraví. Vo vedľajšom vchode sa zatiaľ 70-ročná Alexandra Danilovna krčila v chodbe, pretože okná už nemala a bála sa, že ju v pivnici zavalí.

Obe dôchodkyne prežili rok vojny v paneláku na sídlisku Severná Saltivka v Charkove, najviac ostreľovanej časti metropoly východnej Ukrajiny.

Ako jediné z paneláku neodišli, keď sa ruskí vojaci približovali. Pri zvuku streľby si na dvore na ohnisku varili zemiaky v šupke a vajíčka, modlili sa v pivniciach a dnes čakajú, kedy im opäť zavedú do bytu aspoň plyn.

Najväčšie ukrajinské sídlisko sa vo februári premenilo na bojovú zónu. Dnes napriek občasným raketovým útokom vystriedali strely žeriavy a dodávky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Krátko po uplynutí prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu je najhoršia situácia okolo mesta Bachmut, čínsky mierový plán berie ohľad na Rusko. Prečítajte si týždenný prehľad diania v rusko-ukrajinskej vojne.

Krátko po uplynutí prvého výročia ruskej invázie na Ukrajinu je najhoršia situácia okolo mesta Bachmut, čínsky mierový plán berie ohľad na Rusko. Prečítajte si týždenný prehľad diania v rusko-ukrajinskej vojne. Čoraz zložitejšia situácia v Bachmute: Situácia v okolí východoukrajinského Bachmutu je čoraz zložitejšia, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinských vojakov bojujúcich o Bachmut označil za "skutočných hrdinov".

Situácia v okolí východoukrajinského Bachmutu je čoraz zložitejšia, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinských vojakov bojujúcich o Bachmut označil za "skutočných hrdinov". Ukrajina sa stane členom NATO: Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyhlásil, že Ukrajina sa "v dlhodobej perspektíve" stane členom NATO. V súčasnosti však podľa ide o to, aby zostala nezávislou krajinou a ubránila sa ruskej invázii.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg vyhlásil, že Ukrajina sa "v dlhodobej perspektíve" stane členom NATO. V súčasnosti však podľa ide o to, aby zostala nezávislou krajinou a ubránila sa ruskej invázii. Koniec zmluvy Nový START: Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon o pozastavení účasti Ruska na zmluve Nový START. Dohoda obmedzovala počet jadrových zbraní. O prípadnom obnovení účasti na dohode, ktorú Rusko uzavrelo s USA v roku 2010, môže rozhodnúť opäť Putin.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon o pozastavení účasti Ruska na zmluve Nový START. Dohoda obmedzovala počet jadrových zbraní. O prípadnom obnovení účasti na dohode, ktorú Rusko uzavrelo s USA v roku 2010, môže rozhodnúť opäť Putin. Čína sa nechystá vyzbrojovať Rusko: Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov nevidí náznaky toho, že sa Čína chystá vyzbrojovať Rusko. Dodal, že okrem nepotvrdených správ o zásielkach z KĽDR je Irán v podstate jedinou krajinou, ktorá môže Moskve dodávať zbrane.

Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov nevidí náznaky toho, že sa Čína chystá vyzbrojovať Rusko. Dodal, že okrem nepotvrdených správ o zásielkach z KĽDR je Irán v podstate jedinou krajinou, ktorá môže Moskve dodávať zbrane. Sústredené ruské útoky: Ukrajinskí vojaci za posledný deň odrazili viac ako 60 ruských útokov na piatich úsekoch frontu, v smere na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Šachtarske, tvrdí ukrajinský generálny štáb.

Ukrajinskí vojaci za posledný deň odrazili viac ako 60 ruských útokov na piatich úsekoch frontu, v smere na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivka a Šachtarske, tvrdí ukrajinský generálny štáb. Fínsky plot na hraniciach: Fínsko začalo s výstavbou 200-kilometrového plota na celkovo 1300-kilometrovej spoločnej hranici s Ruskom. Začalo sa s klčovaním lesa a terénnymi prácami, aby sa v marci rozbehla výstavba ciest a osádzanie samotného plota.

Zo zahraničných webov:

Expert na tunely: Višňové a Čebrať sú nepodarky, podkopať sa dajú aj Tatry

Ján Kušnír, expert na tunely z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Stavbu tunela vysvetľuje na pohári, ktorý má kruhový priemer. Mal by vydržať zemetrasenie aj tlak vody pod morom. Ján Kušnír je špecialista na tunely a poradca ministerstva dopravy pri ich výstavbe v diaľničných a železničných úsekoch.

Slovensko by podľa neho mohlo mať viac tunelov, ako má. Problémom nie je ani tak náročná geológia krajiny. Vidí ho skôr v manažérskych chybách investorov a staviteľov. „Najprv staviame úseky na rovine a kopce si nechávame na koniec. Potom na to doplácame, lebo ceny materiálov rastú,“ hovorí.

Ako príklad uvádza plánovaný tunel Karpaty popod masív Malých Karpát pri Bratislave. Podľa neho už mohol byť prerazený spolu s bratislavským obchvatom a lacnejšie, ako keď sa začne stavať o päť rokov.

„Rúbanina z toho tunela sa mohla použiť pri násypoch okolo Bratislavy. Namiesto toho sa tam dávali všelijaké odpady a navážky,“ vysvetľuje Kušnír v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Dlhy po zosnulom majiteľovi bytu: Súdne vymáhanie je podľa právnikov najúčinnejšia cesta, ako môže bytový správca získať od chronických neplatičov späť dlžné zálohové platby. Čo sa však dá robiť v prípade, ak dlhy narastajú po zomretom susedovi a koniec dedičského konania je v nedohľadne?

Súdne vymáhanie je podľa právnikov najúčinnejšia cesta, ako môže bytový správca získať od chronických neplatičov späť dlžné zálohové platby. Čo sa však dá robiť v prípade, ak dlhy narastajú po zomretom susedovi a koniec dedičského konania je v nedohľadne? Poistka na manažérske chyby: Ak sa ukáže, že zodpovedný manažér Národnej diaľničnej spoločnosti urobí chybné rozhodnutie, ktoré spôsobí finančne merateľné škody, nemusí ho to v konečnom dôsledku stáť ani o euro, aj keby ho súd zaviazal zaplatiť odškodné. Ochrániť by ho malo poistenie zodpovednosti manažérov, na ktoré NDS vypísala tender.

Ak sa ukáže, že zodpovedný manažér Národnej diaľničnej spoločnosti urobí chybné rozhodnutie, ktoré spôsobí finančne merateľné škody, nemusí ho to v konečnom dôsledku stáť ani o euro, aj keby ho súd zaviazal zaplatiť odškodné. Ochrániť by ho malo poistenie zodpovednosti manažérov, na ktoré NDS vypísala tender. Nemecko nepodporí zákaz spaľovacích motorov: Nemecko nepodporí plánovaný zákaz Európskej únie na predaj nových áut so spaľovacími motormi od roku 2035, keďže Berlín nezískal ubezpečenie zo strany Európskej komisie, že výnimku dostanú syntetické palivá.

Z nového Gretzkého bol polomŕtvy muž. Lindros oslavuje 50. narodeniny

Eric Lindros. (zdroj: TASR/AP)

Bol predurčený. Tlačili ho. Hovorili mu, že je výnimočný, čítal o sebe ako o novom Waynovi Gretzkom. Dnes by sa dalo povedať, že bol najmä kontroverzný.

Päťdesiate narodeniny oslavuje Goliáš. Rodák z kanadského Londýna, ktorý už v mladom veku pripomínal biblického Filištínca pripraveného zmietnuť všetkých Dávidov stojacich mu v ceste.

Jeho prínos pre svetový hokej, jeho povaha i kariéra a uvedenie do Hokejovej siene slávy sú dodnes predmetom debát. Zrejme práve pre skutočnosť, že ospevovaný mladík od začiatku kariéry vyvolával vášne a aj vinou ťažkých zranení nenaplnil najvyššie očakávania.

Kariéra Erica Lindrosa trvala krátko a pri vymenovávaní najväčších legiend sa jeho meno neobjavuje. Milovaný i nenávidený bol už ako hráč a vezie sa to s ním aj po skončení aktívnej činnosti.

Slovenský vedec získal prestížny európsky grant. Prečo sa oň hlási málo Slovákov?

Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského získal 1,55 milióna eur na výskumný projekt. (zdroj: Tomáš Madeja, UK)

Iba tretia vedecká osobnosť zo Slovenska získala prestížny európsky grant určený pre výnimočné vedecké nápady.

Michal Májek z Prírodovedeckej fakulty univerzity Komenského dostane 1,55 milióna eur na projekt trvajúci päť rokov.

"Môžem tak začať úplne nový vedný odbor na univerzite a založiť tím, ktorý sa mu bude venovať," povedal pre denník SME Májek, ktorý sa venuje základnému výskumu v oblasti organickej chémie.

Grant Európskej rady pre výskum (ERC - European Research Council) dosiaľ získali iba jeden vedec a jedna vedkyňa zo Slovenska. Súčasný grant je prvý, ktorý putuje na slovenskú univerzitu, predošlé išli do Slovenskej akadémie vied.

Ocenený Májekov projekt sa nazýva CAPELE, zaoberá sa chemickou katalýzou s piezoelektrickými materiálmi. To sú také, ktoré pri stlačení vytvárajú elektrickú energiu. Ide napríklad o kremeň či piesok.

V krátkosti z vedy a techniky:

Objav Webbovho teleskopu robí problémy vede: Teleskop Jamesa Webba našiel vo vesmíre čosi, čo nemalo podľa súčasných teórií existovať. Keď nazeral do obdobia okolo 700 miliónov rokov po veľkom tresku, vedci čakali, že odfotografuje iba samé drobné a mladučké galaxie. Namiesto toho v počiatkoch vesmíru zachytil šesť masívnych galaxií, ktoré boli už v tejto dobe zrelé ako naša galaxia.

Teleskop Jamesa Webba našiel vo vesmíre čosi, čo nemalo podľa súčasných teórií existovať. Keď nazeral do obdobia okolo 700 miliónov rokov po veľkom tresku, vedci čakali, že odfotografuje iba samé drobné a mladučké galaxie. Namiesto toho v počiatkoch vesmíru zachytil šesť masívnych galaxií, ktoré boli už v tejto dobe zrelé ako naša galaxia. Archeológii pomáhajú geomagnetické polia: Starozákonné texty opisujú celý rad vojnových vpádov, ktorých výsledkom bol zánik severného hebrejského kráľovstva Izrael. Nový výskum teraz presne datoval na 17 archeologických lokalitách v Izraeli spálené deštrukčné vrstvy, ktoré padli za obeť dávnym vojenským vpádom zo starozákonných čias. Základným nástrojom boli paleomagnetické merania.

Starozákonné texty opisujú celý rad vojnových vpádov, ktorých výsledkom bol zánik severného hebrejského kráľovstva Izrael. Nový výskum teraz presne datoval na 17 archeologických lokalitách v Izraeli spálené deštrukčné vrstvy, ktoré padli za obeť dávnym vojenským vpádom zo starozákonných čias. Základným nástrojom boli paleomagnetické merania. V Británii skúsili pracovať iba štyri dni: V práci by ste trávili iba štyri dni. A hoci by ste v nej boli týždenne o osem hodín menej, stále by ste dostávali rovnaký plat. Takúto skúšku štvordňového pracovného týždňa pred časom vyskúšali britskí vedci na dosiaľ najväčšej vzorke takmer tritisíc zamestnancov. Z pokusu teraz zverejnili prvé výsledky a sú povzbudzujúce.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Miroslav Kollár. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa stalo, že sa s Mikulášom Dzurindom rozhádali ešte pred tým, než sa spojili? Nebude problém v Kollárovi, keďže je to už tretí projekt, v ktorom sa nepohodol? Ako vyzerajú rokovania s premiérom Eduardom Hegerom a s kým všetkým sa strana rozpráva? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Miroslavom Kollárom, predsedom Modrej Koalície.

Podcasty SME

Vizita: Parazitická huba ovládajúca konanie ľudí. Existuje len v seriáli či aj naozaj?

Parazitická huba ovládajúca konanie ľudí. Existuje len v seriáli či aj naozaj? Pravidelná dávka: Čo spôsobili stredoveké hoaxy?

Čo spôsobili stredoveké hoaxy? Všesvet: S lacnými letenkami do Saudskej Arábie sa roztrhlo vrece. Na čo si však treba dať v krajine pozor?

Karikatúra

Kto si brúsi zuby. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jahňacia hruď s jarnou plnkou. (zdroj: Miloš Mikuš)

Ako zužitkovať staré pečivo? Skúste žemľovku, knedľu či plnku.

Voľný čas

