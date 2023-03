Ranný brífing: Všetky oči sa už upierajú na Hegera, Lengvarský to chce zabaliť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Po neúspešnom pokuse Mikuláša Dzurindu o návrat sa o zjednotenie malých pravicových strán pokúsi Eduard Heger. V dejinách slovenskej politiky však svieti niekoľko zaujímavých príbehov o tom, ako sa spektakulárne a s hlukom rozpadali kandidátky.

Dočasne poverený minister zdravotníctva Lengvarský je pripravený odstúpiť z funkcie. Dôvodom má byť nezvládnuté manažovanie Plánu obnovy, konkrétne výstavba bratislavskej nemocnice Rázsochy.

Malo to byť veľké spájanie. Z množstva malých bezvýznamných straničiek sa mala stať koalícia, ktorá by mohla mať nejakú váhu. Namiesto toho tu máme frašku. Čo sa to teda deje a v akom marazme sa nachádza stredopravé politické spektrum? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

S kandidátkami sa už kupčilo a rozpadali sa krátko pred voľbami. Heger chce zvládnuť, čo nedokázal ako premiér

Dočasne poverený premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Bývalý generál Pavel Macko z malej strany ODS už vie, že by chcel na spoločnej kandidátke Hegerovho projektu „aspoň päť miest“. Lucia Ďuriš Nicholsonová z Jablka a Miroslav Kollár z Modrej koalície zas majú problém spolupracovať s Veronikou Remišovou (Za ľudí) pre nezhody z minulosti.

Ide len o zlomok skutočných požiadaviek skupín desiatok až stoviek politikov, ktorí majú pod vedením povereného premiéra Eduarda Hegera vytvoriť ponuku stredopravému voličovi. V ideálnom prípade má z rokovaní vzísť spoločná 150-členná kandidátka do 2. júla.

Aké sú pre strany a ich ľudí významné dobré miesta na volebnej kandidátke, ukazujú príbehy z minulosti.

Šéf Smeru Robert Fico z nej v roku 2006 náhle vyhodil svoju stranícku dvojku Moniku Beňovú. Išlo o súčasť mocenského boja finančných skupín v pozadí strany. Rovnako ešte skôr Vladimír Mečiar z HZDS odstavil Ivana Gašparoviča.

Dohodnúť sa nedokázali ani ideologicky blízki partneri Andrej Kiska a koalícia PS/Spolu v roku 2020.

Ak to pokazia, dokonajú Matovičov rozklad: Dopyt po nejakej novej strane existuje. Otázkou len ostáva, že či existuje dopyt aj po tých, ktorí ju idú vytvoriť. Už keď tieto ambície vlani začal naznačovať Dzurinda, upozorňovali sme, že takýto subjekt napokon môže napáchať viac škody ako úžitku, píše Jakub Filo.

Dopyt po nejakej novej strane existuje. Otázkou len ostáva, že či existuje dopyt aj po tých, ktorí ju idú vytvoriť. Už keď tieto ambície vlani začal naznačovať Dzurinda, upozorňovali sme, že takýto subjekt napokon môže napáchať viac škody ako úžitku, píše Jakub Filo. Hýbateľ spájania nevydržal ani mesiac: Vyhlásiť, že spájaniu antificovského drobizgu urobil Dzurinda medvediu službu, sa nedá iba preto, že za poškodzovanie svojho dobrého mena by všetky medvede podávali trestné oznámenia, píše Peter Schutz.

Vyhlásiť, že spájaniu antificovského drobizgu urobil Dzurinda medvediu službu, sa nedá iba preto, že za poškodzovanie svojho dobrého mena by všetky medvede podávali trestné oznámenia, píše Peter Schutz. Zabudnite na Dzurindu: Zabudnime, a nech je to radšej znamením, že politická situácia v roku 2023 na Slovensku nie je osudovo dramatická. Ak by sa v tejto voľnej historickej logike Dzurindovi návrat podaril, znamenalo by to, že je s nami veľmi zle, píše Fedor Blaščák.

Lengvarský chce skončiť ako minister zdravotníctva, oznámil to Hegerovi

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. (zdroj: TASR)

Dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský oznámil, že je pripravený podať žiadosť o ukončenie jeho poverenia. Informoval o tom v stredu na rokovaní vlády.

"Rád by som oznámil, že vzhľadom na situáciu, ktorá je v poslednom čase, a niektoré pochybnosti o výkone mojej práce, som oznámil pred chvíľou premiérovi, že som pripravený podať žiadosť o ukončenie môjho poverenia," skonštatoval.

Posledné mesiace je Lengvarský kritizovaný najmä za to, že nezvláda manažovanie Plánu obnovy, z ktorého má ísť najbližšie roky na zdravotníctvo 1,4 miliardy eur.

V druhej polovici januára vydala Národná investičná a koordinačná autorita rozsiahly materiál, v ktorom ministrovi vyčíta, že mešká s prípravami projektov financovaných z plánu obnovy. Z neho majú byť postavené nové alebo rekonštruované existujúce nemocnice.

V krátkosti z domova:

Bonulu previerku ľahko nevrátia: Bezpečnostná služba Bonul patriaca rodine Bödörovcov bojuje o vrátenie bezpečnostnej previerky najvyššieho stupňa. Tak skoro sa jej to ale nepodarí, slovenský súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ, kde sa môže kauza zdržať roky.

Bezpečnostná služba Bonul patriaca rodine Bödörovcov bojuje o vrátenie bezpečnostnej previerky najvyššieho stupňa. Tak skoro sa jej to ale nepodarí, slovenský súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ, kde sa môže kauza zdržať roky. Inštruktor postrelil študentku: Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka. Študentku so zraneniami ju previezli do nemocnice, potvrdila rektorka akadémie Lucia Kurilovská. Išlo o výcvik vo voľnom čase.

Na Akadémii Policajného zboru v Bratislave inštruktor počas výcviku postrelil študentku prvého ročníka. Študentku so zraneniami ju previezli do nemocnice, potvrdila rektorka akadémie Lucia Kurilovská. Išlo o výcvik vo voľnom čase. Progresívne Slovensko predstavilo program: Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko predstavilo hlavné piliere programu a štartuje sériu diskusií o budúcnosti Slovenska v krajských mestách. Jeho predseda Michal Šimečka povedal, že sa chcú zamerať na riešenia kríz, konkrétne na naštartovanie ekonomiky, sociálnu spravodlivosť, ale aj zmiernenie dosahov klimatickej krízy.

Drony sa už priblížili k Moskve aj k Petrohradu. Kyjev zodpovednosť odmieta

Ukrajinská armáda používa drony na sledovanie, množia sa však prípady, kedy útočia na ruskom území. (zdroj: SITA/AP)

Je relatívne malý a obratný, dokáže lietať aj za zlého počasia a má dolet až osemsto kilometrov. Dron ukrajinskej výroby UJ-22 využívala ukrajinská armáda od začiatku ruskej invázie najmä na prieskum a sledovanie, dokáže však uniesť až dvadsať kilogramov výbušniny. Teraz sa zrejme dostal len sto kilometrov od Moskvy.

Aj keď bezpilotné lietadlo spadlo pri meste Kolomna a nespôsobilo žiadne škody, podľa ruských úradov mierilo na miestnu infraštruktúru – kompresor na zemný plyn patriaci štátnemu koncernu Gazprom. Potvrdzovať to majú zábery z miesta dopadu. Úrady pre web Izvestia hovoria aj o dvoch náložiach C-4.

Aj keď Ukrajina sa k možnému prieniku 600 kilometrov od svojich hraníc oficiálne nehlási, v utorok došlo k viacerým útokom dronov na ruskom území. Nie je jasné, či boli útoky a incidenty koordinované, podľa médií a vojenských blogerov však môžu byť predzvesťou častejších útokov na ruskom území.

Poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Geraščenko napísal na twitteri, že „Putin sa čoskoro môže začať báť ukazovať sa na verejnosti, pretože drony môžu doletieť do veľkých vzdialeností“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi zosilňujú útoky na Bachmut: Intenzita bojov v okolí mesta Bachmut sa zvyšuje. "Rusko vôbec nepočíta ľudí a neustále ich posiela napádať naše pozície. Intenzita bojov sa tam len zvyšuje," uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak len deň po tom, čo povedal, že vojenská situácia okolo Bachmutu je stále zložitejšia.

Intenzita bojov v okolí mesta Bachmut sa zvyšuje. "Rusko vôbec nepočíta ľudí a neustále ich posiela napádať naše pozície. Intenzita bojov sa tam len zvyšuje," uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyjadril sa tak len deň po tom, čo povedal, že vojenská situácia okolo Bachmutu je stále zložitejšia. Výzva na evakuáciu Bachmutu: V Bachmute sa stále nachádza približne 4 500 civilistov vrátane 48 detí. Ruské sily podľa miestnej predstaviteľky pokračujú v postupe na mesto. Úrady vyzývajú ľudí, aby sa evakuovali. Ukrajinské sily by sa mohli v prípade potreby z mesta "strategicky stiahnuť".

V Bachmute sa stále nachádza približne 4 500 civilistov vrátane 48 detí. Ruské sily podľa miestnej predstaviteľky pokračujú v postupe na mesto. Úrady vyzývajú ľudí, aby sa evakuovali. Ukrajinské sily by sa mohli v prípade potreby z mesta "strategicky stiahnuť". Najťažšia zima v dejinách: Ukrajina prežila najťažšiu zimu vo svojich dejinách. Prežila aj niekoľko mesiacov trvajúci nápor ruských útokov na kritickú infraštruktúru, vyhlásil ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba a dodal, že Ukrajina porazila Putinov zimný teror.

V krátkosti zo sveta:

Tragická zrážka vlakov v Grécku: Najmenej 40 obetí a 85 ranených si vyžiadala vážna zrážka dvoch vlakov na severe Grécka. Ku kolízii nákladného vlaku s protiidúcim osobným vlakom prišlo v blízkosti mesta Larisa približne 380 kilometrov severne od Atén. Grécke médiá hovoria o najväčšej vlakovej tragédii v histórii krajiny.

Najmenej 40 obetí a 85 ranených si vyžiadala vážna zrážka dvoch vlakov na severe Grécka. Ku kolízii nákladného vlaku s protiidúcim osobným vlakom prišlo v blízkosti mesta Larisa približne 380 kilometrov severne od Atén. Grécke médiá hovoria o najväčšej vlakovej tragédii v histórii krajiny. Pôvod koronavírusu: Podľa amerického ministerstva energetiky vznikla nákaza covid-19 v laboratóriu a nie v prírode. Analýza vedcov, medzi ktorými boli aj členovia "divízie-Z", presvedčila americké ministerstvo energetiky, aby zmenilo názor na pôvod nákazy. Rezort označil za najpravdepodobnejšiu možnosť vzniku pandémie laboratórnu nehodu.

Podľa amerického ministerstva energetiky vznikla nákaza covid-19 v laboratóriu a nie v prírode. Analýza vedcov, medzi ktorými boli aj členovia "divízie-Z", presvedčila americké ministerstvo energetiky, aby zmenilo názor na pôvod nákazy. Rezort označil za najpravdepodobnejšiu možnosť vzniku pandémie laboratórnu nehodu. Zabezpečená Putinova milenka: Vedľa rezidencie ruského prezidenta Vladimira Putina vo Valdaji vyrástol dom bývalej gymnastky Aliny Kabajevovej, ktorú médiá označujú za jeho priateľku a matku troch jeho detí. Napísal o tom ruský investigatívny web Projekt. Kabajevová podľa webu fakticky vlastní dvadsiatku bytov a domov vrátane penthousu v čiernomorskom letovisku Soči.

Zo zahraničných webov:

Byty, kultúra aj kancelárie. Projekty, ktoré zmenia podobu Bratislavy

Premena Bratislavy sa nekončí. (zdroj: SME/Marko Erd)

Bratislava sa za posledné dva desaťročia výrazne zmenila. Vyrástla do výšky, zmenila a zmodernizovala svoju panorámu. Z hlavného mesta Slovenska sa strácajú brownfieldy, vznikajú nové štvrte a komplexy.

Premena sa nekončí, viacero developerov, ale aj firiem mimo realitného sektora chystá projekty, ktoré výrazne ovplyvnia nielen svoje okolie, ale aj celkovú podobu mesta.

INDEX sa pozrel na to, ktoré chystané projekty sa môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie. Vychádzali sme z ich veľkosti a polohy, ale aj z toho, či investor už začal s realizáciou. Do prehľadu sme zaradili len projekty, ktoré sa ešte nezačali realizovať.

Aj preto v ňom nenájdete projekty ako Zwirn, Eurovea City, Vydrica či Nesto, ktoré tiež významne zmenia podobu Bratislavy.

V krátkosti z ekonomiky:

Zákaz nedeľného predaja: Obhajcovia zákazu nedeľného predaja sa oháňajú najčastejšie tým, že zdôrazňujú potrebu oddychu zamestnancov alebo fakt, že vyspelé ekonomiky majú rovnako obchody v nedeľu zatvorené. Problémom týchto argumentov je, že stoja tak povediac na vode. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na fakty týkajúce sa nedeľného predaja.

Obhajcovia zákazu nedeľného predaja sa oháňajú najčastejšie tým, že zdôrazňujú potrebu oddychu zamestnancov alebo fakt, že vyspelé ekonomiky majú rovnako obchody v nedeľu zatvorené. Problémom týchto argumentov je, že stoja tak povediac na vode. Vo videu od Ekonómie ľudskou rečou sme sa pozreli na fakty týkajúce sa nedeľného predaja. Ako získať za deti najvyšší daňový bonus: Iné vekové hranice detí, iné sumy aj úplne nové pravidlá. Daňový bonus na dieťa prešiel vlani viacerými zmenami. Pri daňovom priznaní, ktoré podávate v marci, však môžete zohľadniť len tie, ktoré platili v roku 2022. Úpravy od tohto roka sa budú týkať až priznaní v marci 2024. Ak daňové priznanie vyplníte online, s výpočtom vám aplikácia pomôže.

Iné vekové hranice detí, iné sumy aj úplne nové pravidlá. Daňový bonus na dieťa prešiel vlani viacerými zmenami. Pri daňovom priznaní, ktoré podávate v marci, však môžete zohľadniť len tie, ktoré platili v roku 2022. Úpravy od tohto roka sa budú týkať až priznaní v marci 2024. Ak daňové priznanie vyplníte online, s výpočtom vám aplikácia pomôže. Schodok štátneho rozpočtu: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu februára tohto roka schodok vo výške 1,138 miliardy eur. Podľa informácií ministerstva financií sa tak medziročne hospodárenie štátu zhoršilo o 458 miliónov eur alebo 67,3 percenta.

Poslal list na rozlúčku. Musel som odísť, odkazuje Kane a vracia sa k Panarinovi

Patrick Kane v drese Chicaga Blackhawks. (zdroj: TASR/AP)

Prestupová uzávierka v Národnej hokejovej lige v roku 2023 je pútavejšia a emotívnejšia ako väčšina tých predošlých. Dresy menia hviezdy i legendy.

Patrick Kane je jednou z tých, u ktorých by ste si v priebehu kariéry povedali, že v klube, ktorý ho draftoval, zrejme aj ukončí kariéru. Možno to tak bude. Ale určite nie bez prestávky.

Nie je už totiž viac „čiernym jastrabom“. Súčasťou Chicaga Blackhawks bol dlhých 5 370 dní a v priebehu toho času sa dokázal stať jednou z najväčších ikon histórie organizácie z The Original Six.

Jeden veľkoklub mení za druhý. Má 34 rokov a v duchu hesla „Stanley Cupov nikdy nie je dosť“ je hladný po ďalšom pohári. Splní sa mu zbožné želanie v New Yorku Rangers, klube, ktorý si sám vyvolil?

Všetko mohlo dopadnúť dobre, len sa jej nemal dotknúť. Juraj Mokrý sa vracia na javisko

Juraj Mokrý a Anna Magdaléna Hroboňová v hre Oleanna. (zdroj: Štúdio L+S)

Keď dramatik, scenárista, režisér David Mamet v roku 1992 napísal hru Oleanna, bol svet iným miestom. Škandál Clinton – Lewinská bol v nedohľadne. Nikto nemohol ani tušiť, k akým výrazným zmenám dôjde v dôsledku hnutia Me Too, ani ako túto diskusiu posunie súdny spor Johnnyho Deppa s bývalou manželkou Amber Heardovou.

Aj tak bola hra o vysokoškolskom pedagógovi, ktorého študentka falošne obviní zo sexuálneho zneužívania, rozbuškou. Diváci sa rozdelili na dva tábory, priamo počas predstavení na seba kričali. Keď po nej dnes tvorcovia siahajú, zvyčajne berú do úvahy všetky spomenuté okolnosti.

Inscenácia v Štúdiu L+S v réžii Romana Poláka to robí iba minimálne. Prekvapuje však hereckým obsadením a výkonmi.

V úlohe študentky Carol sa predstavuje študentka herectva Anna Hroboňová a v role vysokoškolského pedagóga Johna Juraj Mokrý, ktorý sa na javisku objavuje po dlhej pauze.

V krátkosti z kultúry:

Kandidáti na šéfa SND: Odvolaný riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička, bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúrny manažér Boris Ažaltovič a dirigenti Norbert Baxa a Miloslav Oswald by radi stáli na čele SND. Ministerstvo kultúry zverejnilo kandidátov na tento post.

Odvolaný riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička, bývalý štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a kultúrny manažér Boris Ažaltovič a dirigenti Norbert Baxa a Miloslav Oswald by radi stáli na čele SND. Ministerstvo kultúry zverejnilo kandidátov na tento post. Výnimočný hrdina v nevýnimočnom seriáli: Televízia Joj skončila s nedeľným vysielaním seriálu Iveta, no okamžite zaplnila uvoľnený priestor novinkou. Nasadila Einsteina. Tentoraz však nejde o pôvodný seriál, ale o projekt, ktorý vznikol podľa nemeckej predlohy. Snahou rozosmiať pohlcuje kriminálnu zápletku.

Televízia Joj skončila s nedeľným vysielaním seriálu Iveta, no okamžite zaplnila uvoľnený priestor novinkou. Nasadila Einsteina. Tentoraz však nejde o pôvodný seriál, ale o projekt, ktorý vznikol podľa nemeckej predlohy. Snahou rozosmiať pohlcuje kriminálnu zápletku. Svätopluk v opere: Operu SND sužuje najväčšia kríza za desaťročia. Prepustení sólisti, minimum premiér a predstavení, mediálne prestrelky aktérov, hroziaca súdna dohra. V napätej situácii sa nové naštudovanie Suchoňovho Svätopluka iste nepripravovalo ľahko. V prvom rade sa natíska otázka: prečo znova tento titul?

