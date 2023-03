Šipoš bol z odchodu Lengvarského v šoku, Gröhling hovoril o zákulisných hrách

Septembrový termín parlamentných volieb chcú podľa Šipoša voliči OĽaNO.

BRATISLAVA. Vladimír Lengvarský skončil vo vedení rezortu zdravotníctva, pretože si neplnil úlohy, nie je pravda, že by mu hádzalo OĽaNO "polená pod nohy".

Povedal to šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poslanec parlamentu Branislav Gröhling (SaS) si myslí, že jeho odchod je výsledkom zákulisných hier predsedu OĽaNO Igora Matoviča a slabého dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO).

Šipoš tvrdí, že bol z rozhodnutia Lengvarského v šoku, sklamalo ho, že závažné tvrdenia o korupcii nekonkretizoval. Myslí si, že je nekorektné hovoriť, že odchádza pod tlakom.

Polená pod nohy mu vraj nekládli

Heger mu dal podľa Šipoša viacero úloh, ktoré v určených termínoch nesplnil. Za najdôležitejšiu označil začiatok výstavby nemocnice Rázsochy. Minister podľa neho v tomto zlyhal a musel odísť. Nemyslí si, že zlyhal aj jeho predchodca Marek Krajčí.

Gröhling pripomenul, že Lengvarský vyslovil závažné tvrdenia o prostredí politickej korupcie. Myslí si, že nemal podporu ministrov či poslancov OĽaNO. Šipoš to odmietol.

"Za naše hnutie sme Lengvarskému nekládli polená pod nohy. Ak máme otázky, nevidím na tom nič zlé," reagoval. "Keby bol pán Lengvarský čistý, robí si robotu ako má, tak by mu prezidentka poverenie nezobrala," dodal.

Ak mal pre plán obnovy a neplnenie cieľov odísť Lengvarský, mal by podľa poslanca SaS skončiť vo funkcii aj dočasne poverený minister školstva Ján Horecký.

Gröhling: Kontroverzné návrhy nebudú prechádzať

Šipoš označil za vysoko nekorektné, ak sa tesne pred odchodom z funkcie rozhodne o citlivých témach, ako sú napríklad postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom. Označil to za podraz.

Očakáva, že všetky veci podpísané Lengvarským na poslednú chvíľu budú vzaté naspäť a riadne a transparentne sa o nich rozhodne.

Septembrový termín parlamentných volieb chcú podľa Šipoša voliči OĽaNO. "Snažíme sa vyhovieť voličom, nemyslím si, že keby boli voľby v júni, tak by sa záležitosti s plánom obnovy či Rázsochami zlepšili," povedal.

Parlament je podľa Gröhlinga natoľko súdny, že kontroverzné návrhy nebudú prechádzať. Ak by boli voľby skôr, stále by sa mohli predkladať návrhy do júna, preto podľa neho nehrá rolu to, že voľby budú v septembri. Šipoš povedal, že o všetkých predkladaných zákonoch diskutujú na klube aj na koaličnej rade.

