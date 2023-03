Sme rodina je krajne pravicová strana, uznal Kollár. Fico sa Jančkárovej neospravedlnil

Súhrn politických diskusií.

BRATISLAVA. Pokiaľ by bola opozičná strana Smer po nadchádzajúcich predčasných voľbách súčasťou vlády, chcela by zdražovanie potravín riešiť komunikáciou a dohodou s obchodnými reťazcami.

Strana SaS sa naopak spolieha na zlepšovanie podnikateľského prostredia a zamerala by sa v prvom rade na poľnohospodársku prvovýrobu.

V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo to uviedli predseda SaS Richard Sulík a poslanec Ladislav Kamenický (Smer).

"Slovensko má 15,1-percentnú infláciu a eurozóna 8,6 %," uviedol Kamenický. Ešte vyššie, a to na úrovni až 29 %, je podľa neho zdražovanie potravín, pričom jednu z príčin vidí Kamenický vo vysokých maržiach obchodných reťazcov.

"Hovoríme o tom, že reťazce sa tu majú ako prasce v žite na Slovensku, treba urobiť nejaké kroky, aby sa reťazce podieľali na tom, aby sa znížili ceny potravín," zdôraznil Kamenický.

Sulík: Inflácia musela jedného dňa prísť

Okrem rokovaní s obchodnými reťazcami by Smer chcel otvoriť aj plán obnovy a presmerovať časť financií na podporu potravinovej sebestačnosti Slovenska.

Šéf liberálov Richard Sulík vidí prvotnú príčinu vysokej inflácie v podpore Grécka, ale aj ďalších štátov juhu Európy nákupom štátnych dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky počas finančnej krízy.

"Za posledných desať rokov Európska centrálna banka vytlačila 8000 miliárd eur," upozornil Sulík. "Samozrejme, že inflácia musela jedného dňa prísť," dodal.

Inflácia sa podľa Sulíka nedá zastaviť zo dňa na deň, no je možné tlmiť jej dôsledky podporou zraniteľných skupín. Z dlhodobého hľadiska chce SaS podporovať podnikateľské prostredia tak, aby výroba bola lacnejšia, čo by malo zabezpečiť pokles inflácie. Ako príklad Sulík uviedol zbytočne prísne predpisy, ktoré idú nad rámec požiadaviek EÚ.

Zatiaľ čo Kamenický pripomenul aktivity Slovenska za vlády Smeru v oblasti dvojakej kvality potravín, Sulík sociálnym demokratom vyčítal zavedenie miliónových pokút pre veľkoobchodné reťazce.

Liberáli by chceli vyriešiť prípadný predaj potravín po minimálnej dobe trvanlivosti tak, že by si takýto tovar mohol zákazník zobrať zadarmo. Sulík zdôraznil, že nejde o skazené potraviny po dobe spotreby.

Dohoda o návrhoch s veľkým dosahom na rozpočet

Poslanci za Sme rodina nebudú podporovať ani predkladať návrhy zákonov, ktoré by mali fatálny dosah na štátny rozpočet. V diskusnej relácii TA3 V politike to povedal predseda Sme rodina a NR SR Boris Kollár.

Zároveň dodal, že dočasne poverený premiér Eduard Heger by mal viesť vládu do predčasných volieb aj v prípade, že odíde z OĽANO.

Predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka to považuje za neštandardné, no horšie pre záujmy Slovenska podľa neho je, v akom stave sa nachádza poverená vláda.

Zvyšné koaličné strany sa podľa Kollára dohodli, že do predčasných parlamentných volieb nebudú predkladať žiadne návrhy zákonov s veľkým dosahom na rozpočet, napríklad v sume miliónov či desiatok miliónov eur.

Šimečka vyzval Kollára, aby ešte posledné hodiny rokoval o júnovom termíne volieb, keďže podľa lehôt by ich musel vyhlásiť už v pondelok.

Ten mu odkázal, aby sa obrátil na SaS, pretože Sme rodina je ochotná podporiť akýkoľvek skorší termín, no doposiaľ sa na to nenašlo dostatok hlasov, keďže sa opozícia nedohodla. Pokiaľ by prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala úradnícku vládu, podľa Kollára to neovplyvní voľby z hľadiska skoršieho termínu.

Šéf PS tvrdí, že Slovensko je možno v najväčšej kríze, keďže vláda nemá dôveru a aj stráca ministrov a nemôže vymenovať nových. Za chaos v parlamente je podľa neho zodpovedný Kollár ako jeho predseda.

Obáva sa, že v NR SR sa môžu schváliť aj nebezpečné návrhy. Kollár odpovedal, že každý poslanec má právo na legislatívnu iniciatívu a nemôže mu v tom zabrániť. Myslí si tiež, že Heger koná a cez krízový manažment ide riešiť problémové sektory v zdravotníctve.

Sme rodina nebude podľa Šimečku prvou voľbou pre PS pri povolebných rokovaniach, keďže ich strany sú odlišné. PS patrí do liberálnej rodiny. "Z politologického hľadiska je to ťažko predstaviteľné spojenie," povedal o spolupráci so Sme rodina.

Kollár sa nehanbí za spoluprácu s francúzskou političkou Marine Le Penovou či talianskym politikom Matteom Salvinim. Uznal, že Sme rodina je krajne pravicová strana.

Obaja odsúdili polarizáciu spoločnosti i verbálne útoky na novinárov. Deklarujú, že v kampani nebudú útočiť na politických oponentov. Kollár kritizoval získavanie politických bodov na základe rozoštvávania spoločnosti.

Remišová: Lengvarský odišiel na hulváta

Šéf Smeru Robert Fico sa pýta, či sa niečo zmení, keď ministerstvo zdravotníctva povedie Heger. Odchod Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) z čela rezortu je podľa neho súčasťou podstatne širšieho problému, poukazuje na neschopnosť vlády.

Podľa vicepremiérky a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej mal Lengvarský odísť už dávno, kritizuje spôsob, akým odišiel. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Exminister podľa Remišovej odišiel "na hulváta". "Popodpisoval ešte nejaké zmluvy, ktoré mu ležali na stole, to sa nerobí," skonštatovala.

V súvislosti s otázkou skoršieho termínu predčasných volieb, ktorý možno vyhlásiť už iba v pondelok, Fico považuje za najrozumnejšie zvolať okrúhly stôl všetkých predsedov parlamentných strán.

"Ten musí rozhodnúť, ako budeme konať," skonštatoval. Pripomenul, že s júnovým termínom súhlasí prezidentka i všetky parlamentné strany okrem OĽaNO a SaS. Remišová označila za totálny amaterizmus, že sa Smer pri odvolávaní vlády nedohodol so stranou SaS aj na termíne predčasných volieb.

Remišová Fica skritizovala za to, že sa v piatok zúčastnil na zhromaždení, kde ľudia vyjadrovali aj podporu Rusku. "Účasť bývalého premiéra na mítingu, kde sa vykrikuje sláva Putinovi a sláva Rusku pokladám za nevlastenecké a neslovenské," vyhlásila.

Fico reagoval, že mu nikto nezabráni na mítingy chodiť. Zdôraznil, že ľudia v demokracii majú právo vyjadriť svoj názor. V tejto súvislosti tiež skritizoval RTVS za to, že o piatkovom pochode informovala podľa jeho slov neobjektívne.

V diskusii sa dotkli aj témy vojny na Ukrajine. Sankcie voči Rusku podľa Fica nepomáhajú, potrebné sú podľa neho mierové rokovania. Zopakoval, že nepodporuje dovoz zbraní Ukrajine. Vicepremiérka zdôraznila, že každý si praje mier a Európska únia robí všetko preto, aby k nemu došlo.

Remišová okrem iného vyzvala Fica, aby sa ospravedlnil za svoje správanie voči ženám. Fico v súvislosti s výhražným listom, ktorý prišiel redaktorke RTVS, odmietol politickú zodpovednosť. Zdôraznil tiež, že zároveň odmieta akúkoľvek formu vyhrážania.

