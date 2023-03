Ranný brífing: Kováčikova kauza môže pokračovať, kult pápeža rozdeľuje spoločnosť

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Korupčnej kauze bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika hrozilo, že ju vrátia na úplný začiatok. Nakoniec však môže na súdoch pokračovať. Tento scenár hrozil pre disciplinárku so sudcom Michalom Trubanom.

Ján Pavol II. je mnohými Poliakmi označovaný za najväčšieho Poliaka. Obvinenia, že mohol zakrývať zneužívanie v poľskej cirkvi, preto vyvolali výrazné reakcie. Jeho obrancovia hovoria o milovanom pápežovi a hanebnom útoku. Jeho kult na druhej strane kritizujú ľudia, podľa ktorých z neho spravili nadčloveka.

V Bratislave čoskoro otvoria novú nemocnicu, no lekári aj sestry sa jej hľadajú ťažko. Ľudí láka z už tak personálne podvyživenej štátnej univerzitnej nemocnice, ktorá otvorene hovorí o tom, že bude musieť spojiť niektoré oddelenia. Môže byť otvorenie novej nemocnice natoľko slovenským zdravotníckym príbehom, že nakoniec povedie k horšie dostupnej starostlivosti o pacienta? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sudcu Trubana potrestali jemnejšie, ako znel návrh. Kauza Dušana Kováčika mu tak ostáva

Sudca Michal Truban na Najvyššom správnom súde. (zdroj: SME - MARKO ERD)

Druhá korupčná kauza bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika môže na súdoch pokračovať bez toho, aby ju vrátili na úplný začiatok. Hoci sa v prípade už šesť dní pojednávalo, tento scenár hrozil pre disciplinárku so sudcom Michalom Trubanom.

Trubanovi hrozilo preloženie zo špecializovaného súdu na niektorý z okresných súdov, čo by vrátilo na začiatok všetky prípady, ktoré pojednáva. Napokon sa tak nestane.

Najvyšší správny súd rozhodol, že za pochybenie z roku 2020 dostane Truban jemnejší trest, počas šiestich mesiacov príde o polovicu platu. Zaplatiť musí aj trovy disciplinárneho konania vo výške asi 120 eur.

Trest dostal za to, že v júli 2020 rozhodoval o väzbe oligarchu Norberta Bödöra v kauze Dobytkár. Disciplinárny návrh Trubanovi nevyčítal, že Bödöra nechal na slobode. Postavený bol na tom, že sa sudca nevylúčil z rozhodovania alebo aspoň nesignalizoval možnú zaujatosť. V Bödörovom vyšetrovacom spise sa totiž nachádzalo aj Trubanovo meno.

Bez ohľadu na to, či Bödör na slobodu patril, alebo mal ísť do väzby, však konanie sudcu vyvoláva pochybnosti, vysvetľoval šéf špecializovaného súdu Ján Hrubala. Na Trubana preto spolu so šéfom Súdnej rady Jánom Mazákom podali disciplinárny návrh. Ako trest mu navrhli práve preloženie na nižší súd.

Ženy zarábajú o šestinu menej ako muži. Vysvetliť si to vieme len čiastočne

Ilustračná snímka. (zdroj: pexels.com)

Medzinárodný deň žien je príležitosťou pripomenúť si, že ženy na Slovenku v priemere stále zarobia len zhruba 83 percent z toho, čo muži. V roku 2006, teda dva roky po našom vstupe do Európskej únie, boli rozdiely v odmeňovaní medzi ženami a mužmi dokonca až takmer 26 percent. Z celej Únie na tom bolo horšie len Estónsko.

O rok neskôr sa do Zákonníka práce dostala veta, že ženy a muži majú právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu a tento krok zrejme pomohol k zmene. Rozdiel v platoch poklesol takmer o desať percentuálnych bodov, no aj tak dnes Slovensko patrí v Únii v tomto smere k najhorším štátom. A pri súčasnom tempe vyrovnávania platov potrvá desiatky rokov, kým sa platy žien a mužov vyrovnajú.

S rovnakým odmeňovaním žien a mužov majú problém aj ekonomicky vyspelejšie štáty. Napríklad v Nemecku a Rakúsku sú rozdiely v platoch ešte o niečo väčšie. A v Poľsku, Rumunsku alebo Taliansku sú síce platové rozdiely menšie ako päť percent, príčina nikoho neteší. V týchto štátoch je totiž nižšia celková zamestnanosť žien a do práce tu chodia skôr ženy s vyšším vzdelaním, ktoré majú aj potenciál vyšších zárobkov.

Veľké platové rozdiely medzi mužmi a ženami nie sú teda len slovenský problém, ale trápia celú Európu. Komplikovanejšie je to aj s dôvodmi, prečo ženy zarábajú menej ako muži. Viaceré štúdie poukazujú na to, že ide o súhru viacerých príčin, no časť rozdielov si výskumníci jednoducho nevedia vysvetliť.

Pochody za práva žien: Ženy po celom svete sa v stredu masovo vydali do ulíc, aby na Medzinárodný deň žien bránili svoje práva, ktoré sú čoraz viac napádané. Pri príležitosti MDŽ sa v hlavných mestách štátov konali pochody, zhromaždenia a demonštrácie.

Ženy po celom svete sa v stredu masovo vydali do ulíc, aby na Medzinárodný deň žien bránili svoje práva, ktoré sú čoraz viac napádané. Pri príležitosti MDŽ sa v hlavných mestách štátov konali pochody, zhromaždenia a demonštrácie. Vedelo sa to už dávno: Už sa ani nemôžeme dostať k dávnemu významu Medzinárodného dňa žien, pretože sa treba stále zaoberať bazálnymi vecami. Neponižujte ženy len preto, lebo sú ženami, ak môžeme skromne požiadať, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Výmena kádrov v OĽaNO: Do predčasných volieb v septembri nemôže Igor Matovič počítať so žiadnym z mien na svojej bývalej kandidátke, ktoré OĽaNO pred troma rokmi prilákali vyše pol milióna voličov. OĽaNO však nepochoval ani odchod Hlinu či Remišovej, a Hegera nahradia tradičnou výmenou kádrov.

Do predčasných volieb v septembri nemôže Igor Matovič počítať so žiadnym z mien na svojej bývalej kandidátke, ktoré OĽaNO pred troma rokmi prilákali vyše pol milióna voličov. OĽaNO však nepochoval ani odchod Hlinu či Remišovej, a Hegera nahradia tradičnou výmenou kádrov. Bory nemajú ľudí: Nemocnica Bory počíta celkovo s 1 500 pracovníkmi, ale momentálne ich má len 400. V tejto súvislosti preto stále častejšie zaznieva otázka, koľko musí ponúknuť lekárom a najmä sestrám, aby ich získala do svojej novej nemocnice?

Nemocnica Bory počíta celkovo s 1 500 pracovníkmi, ale momentálne ich má len 400. V tejto súvislosti preto stále častejšie zaznieva otázka, koľko musí ponúknuť lekárom a najmä sestrám, aby ich získala do svojej novej nemocnice? Kočner bude spolupracovať: Odsúdený Marian Kočner bude spolupracovať s políciou. Spolupráca sa má týkať káuz, v rámci ktorých údajne zasahoval do nezávislosti súdov. Uplatiť mal viacerých sudcov, medzi ktorými figurovala i Monika Jankovská.

Odsúdený Marian Kočner bude spolupracovať s políciou. Spolupráca sa má týkať káuz, v rámci ktorých údajne zasahoval do nezávislosti súdov. Uplatiť mal viacerých sudcov, medzi ktorými figurovala i Monika Jankovská. VŠVU priznala šikanovanie: Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Bohunka Koklesová uverejnila stanovisko, v ktorom sa ospravedlnila obetiam šikanovania a násilia na pôde školy. Aktérom je akademický maliar Ivan Csudai, ktorý v tejto chvíli pôsobí na katedre maliarstva, potvrdil však, že sa s rektorkou dohodli na jeho odchode.

Kryl Ján Pavol II. pedofilov? Poľská vláda hovorí o civilizačnej vojne

Na archívnej snímke z októbra 1971 vtedajší kardinál Karol Wojtyla. (zdroj: TASR/AP)

Kňaz Boleslaw Saduś bol od roku 1960 referentom náboženskej výchovy v krakovskej arcidiecéze. S Karolom Wojtylom sa dobre poznali, ponúkal mu dokonca ubytovanie vo svojom byte.

Keď sa objavili obvinenia, že Saduś na hodinách náboženstva zneužíva chlapcov, presunuli ho na inú farnosť. Napokon ho vyslali do Rakúska, pretože podľa bývalého zamestnanca arcidiecézy „sa začali ozývať matky“.

Aj podľa archívnych dokumentov poľského Inštitútu pamäti národa „v kúrii panovali obavy, že škandál, ktorý kňaz Saduś svojim správaním spôsobil, sa nedá ututlať“. Reportáž poľskej súkromnej televízie TVN24 ukazuje, že za presun kňaza bol zodpovedný priamo vtedajší kardinál a neskorší pápež Ján Pavol II.

Obvinenia, že Ján Pavol II. mohol zakrývať zneužívanie v poľskej cirkvi, vyvolali na poľskej politickej scéne výrazné reakcie. Vláda aj niektoré opozičné strany hovoria o nehanebnom útoku na kult poľského pápeža.

V krátkosti zo sveta:

Záhada zmiznutého boeingu: Na Netflixe sa v deň deviateho výročia zmiznutia Boeingu 777 objavil nový seriál. Celý dokument je založený na otázkach, na ktoré neprináša odpovede, no ukazuje, že ani po deviatich rokoch pozostalí alebo samozvaní vyšetrovatelia z radov skutočných odborníkov na letectvo či amatérov nestrácajú nádej, že lietadlo sa predsa len nájde.

Na Netflixe sa v deň deviateho výročia zmiznutia Boeingu 777 objavil nový seriál. Celý dokument je založený na otázkach, na ktoré neprináša odpovede, no ukazuje, že ani po deviatich rokoch pozostalí alebo samozvaní vyšetrovatelia z radov skutočných odborníkov na letectvo či amatérov nestrácajú nádej, že lietadlo sa predsa len nájde. Muskov Twitter: Zamestnanec sociálnej siete Twitter, ktorý vo firme pracoval dva roky, sa musel majiteľa spoločnosti Elona Muska priamo na Twitteri opýtať, či má ešte prácu. Od jeho prevzatia spoločnosti totiž zamestnanci vrátane tých, ktorí boli prepustení, hovoria, že pracovné prostredie je chaotické a spoločnosť počas prepúšťania málo komunikuje.

Zamestnanec sociálnej siete Twitter, ktorý vo firme pracoval dva roky, sa musel majiteľa spoločnosti Elona Muska priamo na Twitteri opýtať, či má ešte prácu. Od jeho prevzatia spoločnosti totiž zamestnanci vrátane tých, ktorí boli prepustení, hovoria, že pracovné prostredie je chaotické a spoločnosť počas prepúšťania málo komunikuje. Demonštrácie v Grécku: Polícia zasiahla slzotvorným plynom voči protestantom na demonštrácii súvisiacej s minulotýždňovou tragickou zrážkou vlakov. Desiatky maskovaných, čierno odetých mladých demonštrantov hádzali pred parlamentom v hlavnom meste Atény na poriadkovú políciu Molotovove koktaily a kamene.

V krátkosti z Ukrajiny:

Výbuch na Nord Streame: Aj po polroku zostáva výbuch plynovodu Nord Stream záhadou. O tom, kto vyhodil do vzduchu jeho veľkú časť, sa diskutuje prakticky od momentu, keď sa incident vlani v septembri odohral. Najnovšie informácie z amerických zdrojov teraz naznačujú, že za podmorskými výbuchmi môže byť skupina proukrajinských páchateľov.

Aj po polroku zostáva výbuch plynovodu Nord Stream záhadou. O tom, kto vyhodil do vzduchu jeho veľkú časť, sa diskutuje prakticky od momentu, keď sa incident vlani v septembri odohral. Najnovšie informácie z amerických zdrojov teraz naznačujú, že za podmorskými výbuchmi môže byť skupina proukrajinských páchateľov. Situácia v Bachmute: Ruská žoldnierska Wagnerova skupina tvrdí, že má plne pod kontrolou východnú časť ukrajinského mesta Bachmut, ich postup pripúšťajú aj analytici. Kyjev trvá na tom, že mesto bude naďalej brániť.

Ruská žoldnierska Wagnerova skupina tvrdí, že má plne pod kontrolou východnú časť ukrajinského mesta Bachmut, ich postup pripúšťajú aj analytici. Kyjev trvá na tom, že mesto bude naďalej brániť. Vývoz obilia: Generálny tajomník OSN Guterres a ukrajinský prezident Zelenskyj vyzvali na predĺženie obilnej dohody s Ruskom, ktorá Kyjevu umožnila vývoz poľnohospodárskych plodín cez Čierne more.

Zo zahraničných webov:

Kam sa vyšplhá cena cibule, nikto netuší, ľudia ju kúpia aj tak

Juraj Mačaj, šéf Agromačaj (zdroj: Jozef Ryník)

Cena cibule na globálnych trhoch prudko rastie. Do novej úrody ostávajú ešte tri mesiace a Slovensko v tejto základnej potravine nie je sebestačné, preto ju musí dovážať.

„Je veľká pravdepodobnosť, že v máji budeme mať výpadok, a to asi tri týždne. V polovici júna už budeme mať novú úrodu,“ hovorí pestovateľ Juraj Mačaj, predseda predstavenstva spoločnosti Agromačaj.

Kam sa cena cibule na pultoch obchodov vyšplhá, to si netrúfa povedať. „Fakt je, že dopyt po cibuli je cenovo neflexibilný. Je jedno, aká je jej cena, spotreba neklesá a ani nestúpa. Je to potravina, ktorá nemá alternatívu,“ vraví Juraj Mačaj v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Nivy sú drahé: Bratislavský samosprávny kraj zvažuje presmerovať časť prímestských spojov mimo stanice Nivy. Vyčítajú im spojenie stanice s obchodným centrom, problém s Nivami však majú aj pre vysoké vstupné a výstupné poplatky, ktoré vyberá Slovak Lines ako správca stanice.

Bratislavský samosprávny kraj zvažuje presmerovať časť prímestských spojov mimo stanice Nivy. Vyčítajú im spojenie stanice s obchodným centrom, problém s Nivami však majú aj pre vysoké vstupné a výstupné poplatky, ktoré vyberá Slovak Lines ako správca stanice. Aldi na Slovensku: Nemecký potravinový reťazec Aldi sa na Slovensku reálne pripravoval na veľkú expanziu. Dve z troch jeho slovenských firiem však skončili v likvidácii, fungujú iba Aldi Reality. Šanca, že reťazec predsa len ešte na Slovensko príde, je už relatívne malá.

Nemecký potravinový reťazec Aldi sa na Slovensku reálne pripravoval na veľkú expanziu. Dve z troch jeho slovenských firiem však skončili v likvidácii, fungujú iba Aldi Reality. Šanca, že reťazec predsa len ešte na Slovensko príde, je už relatívne malá. Samovýroba elektriny: Na Slovensku mala výrobu a distribúciu elektriny v rámci susedstva či obce riešiť novela zákona o energetike, ktorú parlament schválil vlani v lete. Odborníci však upozorňujú, že má veľké medzery a založenie energokomunity podľa nej bude zložité.

Ženská NHL kvôli nej možno spraví výnimku. Lopušanová má dve ponuky z Ameriky

Nela Lopušanová. (zdroj: Tumbász Hédi)

V januári poznal meno Nela Lopušanová málokto. Dnes je z nej hokejová celebrita a najznámejšia slovenská hokejistka.

Jej hokejové kúsky obleteli svet internetu, chvália ju legendy ženského hokeja a fanúšikovia či novinári si ju pýtali na zápase hviezd NHL. Len nedávno oslávila pätnáste narodeniny.

Hoci to znie všetko veľmi pozitívne, Jozef a Slávka Lopušanovci majú s plánovaním dcérinej budúcnosti dosť starostí. Podľa nich už na Slovensku pre Nelu nie je priestor na zlepšenie.

Kokaínovým hrochom sa stále darí. Po smrti Escobara sa na ne zabudlo

Ilustračné foto. (zdroj: ADOBE STOCK)

Na začiatku boli iba štyri. Kokaínové hrochy kolumbijského narkobaróna Pabla Escobara. Keď šéf drogového kartelu v roku 1993 zomrel, samec a tri samice spočiatku zostali žiť na jeho haciende. Nakoniec odtiaľ unikli a usídlili sa v neďalekej rieke Magdalena.

Dnes ich tu žije asi 150. A sú veľkým, čoskoro možno neriešiteľným ekologickým problémom. Hrochy sú totiž najväčším inváznym druhom na svete. V plytkých vodách rieky Magdalena nemajú žiadne predátory, a preto sa im tu darí až príliš dobre. Ak sa budú množiť tak ako doteraz, v roku 2037 by ich tu mohlo žiť až 1 500.

Pobyt hrochov v pre ne neprirodzenom prostredí ovplyvňuje miestny ekosystém. Znižujú kvalitu vody a môžu spôsobiť aj masové úmrtia rýb, čo vplýva na rybárske komunity. Hrochy tiež môžu z rieky Magdalena vytláčať pôvodné druhy, ako napríklad lamantína karibského. Narastať budú zrejme aj útoky na ľudí.

V krátkosti z vedy a techniky:

Černobyľské psy: Jedna z vecí, ktorej sa Sovieti báli po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni, boli psy. Časť z nich dodnes obýva uzavretú zónu okolo elektrárne. Vedcov teraz zaujímalo, ako sa dokázali prispôsobiť životu na jednom z najrádioaktívnejších miest na svete. Skúmaním ich DNA tiež môžu odhaliť, ako dlhodobá radiácia vplýva na organizmy, a teda aj na človeka.

Jedna z vecí, ktorej sa Sovieti báli po havárii v Černobyľskej jadrovej elektrárni, boli psy. Časť z nich dodnes obýva uzavretú zónu okolo elektrárne. Vedcov teraz zaujímalo, ako sa dokázali prispôsobiť životu na jednom z najrádioaktívnejších miest na svete. Skúmaním ich DNA tiež môžu odhaliť, ako dlhodobá radiácia vplýva na organizmy, a teda aj na človeka. Vyberáme si charizmatické zvieratá: Ako ľudské predsudky ovplyvňujú ochranu živočíšnych druhov, stopovanie meteorov až do vzdialených končín slnečnej sústavy, či ako ľudia kráčajú, keď sa nemajú podľa čoho orientovať. The Slovak Spectator sa pýtal vedcov na ich výskum a na to, ako môže prispieť spoločnosti.

Ako ľudské predsudky ovplyvňujú ochranu živočíšnych druhov, stopovanie meteorov až do vzdialených končín slnečnej sústavy, či ako ľudia kráčajú, keď sa nemajú podľa čoho orientovať. The Slovak Spectator sa pýtal vedcov na ich výskum a na to, ako môže prispieť spoločnosti. Vtáky majú plastózu: U morských vtákov bolo zistené nové ochorenie spôsobené výlučne plastmi. Podľa vedcov z Prírodopisného múzea v Londýne majú vtáky, u ktorých bola identifikovaná choroba nazvaná plastóza, zjazvený tráviaci trakt.

Podcasty SME

Zoom: Ako cvičiť po štyridsiatke, aby ste neskončili v nemocnici?

Ako cvičiť po štyridsiatke, aby ste neskončili v nemocnici? Vedátorský podcast: Polárna žiara súvisí s javom, ktorý môže ohroziť ľudstvo

Karikatúra

(zdroj: Mikuláš Sliacky)

Recept dňa

Parené buchty podľa Nagymamy (zdroj: Roman Daniel Baranek | baranek.blog.sme.sk )

Kysnuté, kváskové, dukátové aj buchty na pare. Pripravte si koláče, vďaka ktorým sa vrátite do detstva.

