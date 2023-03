Hegerov odchod z OĽANO nie je podľa prezidentky dôvod na úradnícku vládu

Čaputová politikom odkázala, aby sa neskrývali za ženskú sukňu.

BRATISLAVA. Odchod dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera z OĽANO do novej strany nie je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej dôvodom na úradnícku vládu.

Tvorili by ju podľa nej ľudia, ktorí neprešli parlamentnými voľbami, pričom Heger nimi prešiel.

Hlava štátu neplánuje vymenovať úradnícku vládu, kým Hegerov kabinet zásadným a závažným spôsobom nezlyhá.

Považuje za štandard situáciu, že v čase pred voľbami je na čele vlády niekto, kto je súčasťou nejakej strany.

Prezidentka zatiaľ nevidí závažnú okolnosť

"Ak je tu iná alternatíva, ktorú spomínajú niektoré opozičné strany, a to je úradnícka vláda, v takom prípade by táto vláda nemala žiadny kontakt s predchádzajúcimi voľbami. To by boli ľudia, ktorí neprešli volebným cyklom," pripomenula prezidentka vo vyjadrení pre médiá v Podbanskom.

Heger a ministri, ktorí odišli z OĽANO, podľa nej prešli poslednými voľbami. "Zároveň nie je zanedbateľné pre mňa aj to, že bývalé strany vládnej koalície túto situáciu akceptujú a chcú nechať stranu premiéra Hegera dovládnuť," dodala.

Vznik novej strany nie je podľa Čaputovej závažná okolnosť alebo zlyhanie vlády. "Je to fakt, že sa odčlenili. Ale vždy, keď idú voľby, či už riadne alebo predčasné, štandardom je, pokiaľ nie je úradnícka vláda, že na jej čele je niekto, kto patrí k nejakej strane. Ak by to bola úradnícka vláda, žiadnu legitimitu by z parlamentných volieb nemala. Mala by ju odo mňa, to je pravda, ale nie z parlamentných volieb," skonštatovala.

Prezidentka je pripravená vymenovať úradnícku vládu vtedy, ak zásadným a závažným spôsobom zlyhá Hegerova vláda. "Premiér o tom vie. Veľmi prísne sledujeme jednotlivé oblasti. Niektoré zmeny sa dejú, či už personálne alebo iné, práve kvôli tomu, aby závažné oblasti, ktoré sú dôležité pre Slovensko, neskončili zle," povedala.

Otázka migov

Prezidentka je za poskytnutie stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Zdôraznila však, že vzhľadom na dočasne poverenú vládu je potrebné nájsť ústavne súladnú cestu.

Považuje za logické, že vláde dodá legitimitu na dané rozhodnutie Národná rada.

Ako dodala, vojenskú pomoc Ukrajine podporuje. Poukázala na to, že Ukrajina sa bráni, neútočí a svet jej pomáha s obranou hodnôt, ktoré sú dôležité aj pre nás.

Matovič chce presunúť kompetencie

Líder hnutia OĽANO Igor Matovič vyhlásil, že o závažných otázkach zahraničnej politiky by mala v čase, keď je vláda dočasne poverená, rozhodovať prezidentka Zuzana Čaputová. Nutná je však na to zmena ústavy.

"V takejto situácii, keď je padnutá vláda alebo je dočasne poverená prezidentkou, je správne, aby sme túto kompetenciu presunuli prezidentke ako vrchnej veliteľke ozbrojených síl," povedal Matovič.

Niektorí právnici podľa neho hovoria, že v otázke zahraničnej politiky nejde o zásadné rozhodnutie, a preto o tom môže rozhodnúť vláda. Ďalší poukazujú zas na to, že kompetencia rozhodovať o zahraničnopolitických otázkach na Slovensku chýba. OĽANO je presvedčené, že takéto zásadné rozhodnutie by nemala robiť len jedna inštitúcia.

Hnutie preto na najbližšiu schôdzu parlamentu predloží pozmeňujúci návrh k zmene ústavy, ktorá je zaradená v programe. Matovič verí, že na schválenie sa nájde ústavná väčšina.

Politikom odkázala, aby sa neskrývali za ženskú sukňu

Čaputová s nápadom, aby o závažných otázkach zahraničnej politiky v prípade odvolanej vlády rozhodovala prezidentka nesúhlasí.

Politikom odkázala, aby sa neskrývali za ženskú sukňu.

"Ak parlament v decembri odobral legitimitu vláde, a teda obmedzil jej právomoci, tak z logiky veci aj našej ústavy vyplýva, že by to mal byť práve parlament, kto by tú legitimitu vláde mal dodať v tom konkrétnom rozhodnutí alebo celkovo vo všetkých závažných otázkach zahraničnej politiky," uviedla Čaputová.

