Ranný brífing: Za migy možno očakávať Patriot, nad Čiernym morom sa zrazili veľmoci

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že Slovensko by mohlo za lietadlá MiG-29 získať kompenzáciu vo výške 900 miliónov eur. Jej súčasťou má byť dodanie novej vojenskej techniky z USA za 700 miliónov eur. Viacerí odborníci odhadli, že by mohlo ísť o systém protivzdušnej obrany Patriot alebo NASAMS.

Naštrbené vzťahy USA a Ruska ešte viac narušilo zrútenie amerického dronu MQ-9 Reaper do Čierneho mora. Stalo sa tak totiž po tom, čo sa zrazil s ruským vojenským lietadlom Su-27. Obe krajiny prišli s vlastnými verziami incidentu.

Na tom, že stíhačky MiG-29 posunieme Ukrajine je podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera konsenzus celej vlády, no oficiálne to ešte neschválili. Je to naozaj v súlade s ústavou? Ako reagujú opoziční politici? A kedy migy pošleme? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Systém Patriot alebo NASAMS? Čo môže Slovensko získať za migy pre Ukrajinu?

Systém protivzdušnej obrany Patriot na leteckej základni Sliač. (zdroj: TASR)

Je to nové, moderné a z Ameriky, má to hodnotu 700 miliónov dolárov, Slovensko to potrebuje a keď sa o tom dopočuli poslanci, aj tí opoziční "prikyvovali, že ide o niečo výnimočné".

Takúto strohú a nekonkrétnu hádanku naformuloval minister obrany Jaroslav Naď, keď po neverejnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru parlamentu naznačoval, akú protihodnotu Slovensko získa za odovzdanie svojich uzemnených stíhačiek MiG-29 Ukrajine.

Vláda je už predbežne rozhodnutá, že migy na Ukrajinu pošle. Túto tému otvorili aj ministri na zasadnutí kabinetu, k definitívnemu schváleniu transferu môže dôjsť už na budúci týždeň.

Kým zaslanie stíhačiek brzdí podľa Naďa už len ukončenie dohôd so spojencami, nejasná zostáva protihodnota, ktorú má Slovensko za pomoc získať. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí, kde ponúka aj kvalifikovaný odhad ako odpoveď na Naďovu hádanku - aké systémy by Slovensko mohlo získať.

Heger s Naďom si vytvorili dobré alibi: Najviac kóšer by sa javilo nechať migy na nasledujúcu vládu. No keďže od volieb nás delí neslušne dlhý čas a výsledok nemusí byť k poslaniu priaznivý, Heger a spol. si vytvorili dobré alibi, píše Zuzana Kepplová.

Fleischer usvedčil Brhela len s nevôľou. Na súde ho označil za vizionára

Bývalý šéf sekcie ekonomiky na finančnej správe Martin Fleischer. (zdroj: TASR)

Bývalý šéf sekcie ekonomiky na finančnej správe Martin Fleischer svedčil na súde proti oligarchovi Jozefovi Brhelovi blízkemu Smeru, no zároveň neskrýval ľútosť, že to robí. Ešte predtým na jeho adresu nešetril komplimentmi.

Na pojednávaní rozpovedal príbeh o tom, ako sa v roku 2012 dostal k daniarom v čase, keď finančnú správu viedol František Imrecze. Pomohol mu k tomu kamarát z detstva, exminister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru. Na súde ho označil ako "dlhoročného priateľa", s ktorým sa pozná asi 40 rokov.

Fleischer sa s Imreczem dohodol, že dostane miesto sekčného šéfa. Už po prvých dňoch v novej práci zavolal Fleischerovi na mobil Brhel a požiadal ho o stretnutie, hoci sa dovtedy nepoznali.

Témou stretnutia bol stav, v akom Imrecze našiel po nástupe finančnú správu. Brhela zaujímali plány nového vedenia a najmä chystané štátne zákazky. Koncom septembra 2012 do Hiltonu odniesol aj dve či tri kópie zoznamu s plánovanými nákupmi.

Fleischerovo svedectvo zapadá do série iných výpovedí v kauze Mýtnik, ktorá hovorí o tom, ako oligarcha profitoval na zákazkách u daniarov.

V krátkosti z domova:

Vedkyňa publikuje priveľa: Miroslava Kačániová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre publikovala za minulý rok až 280 vedeckých publikácií. Je to až desaťnásobne viac, než dokážu tí najvýkonnejší vedci. Ona sama to pripisuje tvrdej práci, no veľká časť z týchto publikácií vyšla v zborníkoch s otáznou kvalitou.

Vedkyňa publikuje priveľa: Miroslava Kačániová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre publikovala za minulý rok až 280 vedeckých publikácií. Je to až desaťnásobne viac, než dokážu tí najvýkonnejší vedci. Ona sama to pripisuje tvrdej práci, no veľká časť z týchto publikácií vyšla v zborníkoch s otáznou kvalitou.

V kolumbijskom meste Cartagena zadržali nebezpečného obchodníka s drogami. Ide o hľadaného Michala Píša, ktorý je občanom Slovenskej republiky a je jedným z najhľadanejších Slovákov. Píša viní európska polícia z príslušnosti k organizovanej ozbrojenej skupine zameranej na skladovanie a obchod s omamnými a psychotropnými látkami. Policajný šéf sa zastal vyšetrovateľov: Prezident Policajného zboru Štefan Hamran poukazuje na manipuláciu s dôkazmi v prípade obvinených vyšetovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Upozornil najmä na nezrovnalosti v prepisoch odposluchov na Úrade inšpekčnej služby. Vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby situáciu preveril.

Nehoda, úmysel alebo provokácia. Čo sa presne stalo nad Čiernym morom

Americký dron MQ-9 Reaper. (zdroj: TASR/AP)

Svet znepokojila správa o americkom drone, ktorý sa zrútil do Čierneho mora po tom, čo doň narazilo ruské bojové lietadlo. Obavy, ktoré incident vyvolal, sa spájajú najmä s otázkou, či to neznamená zatiahnutie ďalšej strany do vojny na Ukrajine.

Naposledy sa takéto špekulácie objavili vlani v novembri, keď sa hovorilo o ruskej rakete, ktorá po dopade do Poľska zabila dvoch ľudí. Neskôr sa ukázalo, že šlo o raketu z ukrajinskej protivzdušnej obrany.

Spojené štáty a Rusko teraz na vysvetlenie incidentu pri okupovanom Kryme poskytli dva rôzne scenáre. Washington si okamžite po incidente predvolal tamojšieho ruského veľvyslanca.

"Dron dokáže odoslať video, všetko teda zachytili jeho kamery. Uvidíme, či Pentagon zábery zverejní," pripomenul David Martin, korešpondent pre národnú bezpečnosť americkej televízie CBS News.

Dron nevedia vyloviť: USA zatiaľ nezabezpečili svoj zrútený dron, a nie je jasné, či sa im ho niekedy podarí vyloviť, povedal v rozhovore s televíziou CNN hovorca Bieleho domu John Kirby. V skoršom rozhovore pritom uviedol, že USA podnikajú kroky v snahe zabezpečiť, aby sa stroj nedostal do cudzích rúk.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinci žiadajú premenovať Rusko: Premenujme Rusko, aby si ho ľudia vo svete nemýlili s Kyjevskou Rusou. Petícia s takouto výzvou sa objavila na jeseň na Ukrajine, podpísali ju desaťtisíce ľudí. Teraz si ju všimol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Aj keby však v Kyjeve toto rozhodnutie prijali, nebude to mať vo svete prakticky žiadny vplyv. Nanajvýš symbolický.

Premenujme Rusko, aby si ho ľudia vo svete nemýlili s Kyjevskou Rusou. Petícia s takouto výzvou sa objavila na jeseň na Ukrajine, podpísali ju desaťtisíce ľudí. Teraz si ju všimol aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Aj keby však v Kyjeve toto rozhodnutie prijali, nebude to mať vo svete prakticky žiadny vplyv. Nanajvýš symbolický. Ruský postup v Bachmute: Ruským silám sa stále nepodarilo obkľúčiť ani dobyť Bachmut, v meste ale za posledný deň postúpili a pokračujú v útokoch na okolité oblasti, uviedli analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Podľa záberov, ktoré sa inštitútu podarilo identifikovať, ruské sily postúpili v južnom Bachmute.

Ruským silám sa stále nepodarilo obkľúčiť ani dobyť Bachmut, v meste ale za posledný deň postúpili a pokračujú v útokoch na okolité oblasti, uviedli analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny. Podľa záberov, ktoré sa inštitútu podarilo identifikovať, ruské sily postúpili v južnom Bachmute. Viac ako 150 Leopardov pre Ukrajinu: Do dnešného dňa oznámilo deväť krajín svoj zámer poslať na Ukrajinu viac ako 150 tankov Leopard. Informoval americký minister obrany Lloyd Austin. Šéf Pentagónu podotkol, že koalícia krajín, ktoré dodajú Ukrajine tanky Leopard, sa naďalej rozrastá.

Do dnešného dňa oznámilo deväť krajín svoj zámer poslať na Ukrajinu viac ako 150 tankov Leopard. Informoval americký minister obrany Lloyd Austin. Šéf Pentagónu podotkol, že koalícia krajín, ktoré dodajú Ukrajine tanky Leopard, sa naďalej rozrastá. Zelenskyj odvolal šéfov troch regiónov: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfov troch regionálnych správ, vrátane Luhanskej oblasti, kde sa bojuje. Oficiálny dôvod personálnych zmien úrady neoznámili. Odvolaný Serhij Hajdaj, šéf z veľkej časti okupovanej Luhanskej oblasti, je pritom výraznou postavou ukrajinského boja proti ruskej invázii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal šéfov troch regionálnych správ, vrátane Luhanskej oblasti, kde sa bojuje. Oficiálny dôvod personálnych zmien úrady neoznámili. Odvolaný Serhij Hajdaj, šéf z veľkej časti okupovanej Luhanskej oblasti, je pritom výraznou postavou ukrajinského boja proti ruskej invázii. Nový život Rusov v Dubaji: Dubaj sa vo vojnových časoch stáva bezpečným prístavom pre najbohatších Rusov a na miestnych pobrežných promenádach alebo v luxusných nákupných centrách sa čoraz viac presadzuje ruština. Rusi si tam môžu vybudovať nový život a netrápi ich pritom averzia miestnych.

Zo zahraničných webov:

Problémy na východe. Developer rozostaval, nedokončil a odišiel

Rozostavaný projekt Retail Park Svidník. (zdroj: INDEX)

Viete, čo je horšie, ako keď vám pred domom vyrastie niečo, čo ste nechceli? Keď to investor či developer nedokončí. Fenomén nedostavaných stavieb poznáme skôr z minulosti, stále sa však objavujú prípady aj v roku 2023.

Takéhoto scenára sa boja obyvatelia Svidníka. Priamo v centre tohto okresného mesta začali stavať nový nákupný park. Hotový mal byť už pred vyše dvoma rokmi. Na pozemkoch je však stále len skelet objektu.

Posledné udalosti pritom naznačujú, že sa projekt nemusí tak skoro pohnúť, aj keď investor hovorí, že stavať chce. Domáci majú v samotnom centre hneď niekoľko projektov, ktoré na svoje dokončenie čakajú roky aj desaťročia.

Len pár stoviek metrov od pripravovaného retail parku čaká na dokončenie starý hotel Dukla. Priamo v centre mesta je zas desaťročia rozostavaný Dom európskej kultúry aj polyfunkčný dom pri farskom úrade. Finalizácie sa ani po desaťročiach nedočkala ani autobusová stanica. Ďalšie podobné objekty by sme našli aj mimo centra.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako padlo päť bankových gigantov: Je nepravdepodobné, že sa krach špecifických bánk Silicon Valley Bank, Silvergate Capital a Signature Bank preleje aj do systémových bánk. Ktoré pády bankových gigantov však zamávali finančným trhom? Vybrali sme päť najväčších krachov v americkej histórii podľa veľkosti aktív jednotlivých bánk.

Je nepravdepodobné, že sa krach špecifických bánk Silicon Valley Bank, Silvergate Capital a Signature Bank preleje aj do systémových bánk. Ktoré pády bankových gigantov však zamávali finančným trhom? Vybrali sme päť najväčších krachov v americkej histórii podľa veľkosti aktív jednotlivých bánk. Credit Suisse má problémy: Akcie európskych bánk, euro aj ceny ropy klesli v reakcii na pád švajčiarskej Credit Suisse na nové rekordné minimá po tom, čo jej najväčší akcionár vylúčil ďalšiu investíciu do tejto problematickej banky. Po kolapse amerických bánk to vyvolalo nové obavy zo "šírenia nákazy" v Európe.

Akcie európskych bánk, euro aj ceny ropy klesli v reakcii na pád švajčiarskej Credit Suisse na nové rekordné minimá po tom, čo jej najväčší akcionár vylúčil ďalšiu investíciu do tejto problematickej banky. Po kolapse amerických bánk to vyvolalo nové obavy zo "šírenia nákazy" v Európe. Rast cien potravín sa nespomalil: Vo februári sa medziročne ceny tovarov a služieb zvýšili o 15,4 percenta. Štatistický úrad oznámil, že vyššie ceny sa prejavili vo všetkých dvanástich sledovaných výdavkových skupinách domácností, v piatich rast prekročil 12 percent.

Je ako kyborg, zobúdza sa pri hymne Ligy majstrov. Haaland opäť vystrájal

Erling Haaland v zápase proti RB Lipsko. (zdroj: TASR/AP)

Manchester City prevalcoval v odvete osemfinále Ligy majstrov “červených býkov” z Lipska. Do siete nemeckého tímu nasúkali sedem gólov. Až o päť z nich sa postaral nórsky bombardér Erling Haaland.

Mnoho ľudí ho prirovnáva ku kyborgovi, hybridovi človeka a počítača. Podarilo sa mu prekonať ďalšiu várku rekordov. Na konte má už vyše tridsať gólov v Lige majstrov. Na tento míľnik potreboval iba 25 zápasov.

Prekonal tak Ruuda van Nistelrooya, ktorý na strelenie tridsiatich gólov potreboval 34 zápasov. Zároveň sa stal najmladším hráčom, ktorému sa to podarilo. V tomto smere prekonal skoro o rok Lionela Messiho a o viac ako sto dní Kyliana Mbappého.

Argentínčan strelil svoj tridsiaty presný zásah v Lige šampiónov vo veku 23 rokov a 131 dní, Francúz vo veku 22 rokov a 352 dní, zatiaľ čo Haaland mal 22 rokov a 236 dní. Nór sa pridal k slávnemu Argentínčanovi v ďalšej štatistike. Sú jediní hráči, ktorí strelili hetrik v prvom polčase zápasu vyraďovacej fázy Ligy majstrov.

Kupujeme bazárovú Škodu Kodiaq. Na čo si dať pozor pri výbere?

Jazdená Škoda Kodiaq pôvodom z Nemecka. (zdroj: Peter Kálmán)

Rodinné SUV, ktoré sa od roku 2016 vyrába v českých Kvasinách, už má svoje dni spočítané. Tento rok totiž Škodu Kodiaq čaká generačná obmena. Prišiel tak čas rozlúčiť s prvým vydaním a pozrieť sa naň nielen z pohľadu nového, ale aj jazdeného auta.

Kto sa dnes rozhodne pre nový Kodiaq na sklonku kariéry prvej generácie a v najžiadanejšej verzii, musí počítať s cenou vyše 46-tisíc eur.

Pri druhej generácii, ktorá príde už ako modelový rok 2024, sa dá predpokladať ďalšie zvyšovanie ceny. Kto bude hľadať 7-miestne SUV za čo najmenej peňazí, zrejme v prípade nového auta siahne po chystanej Dacii Bigster, ktorá tiež príde na trh v budúcom roku.

S prvým vydaním Kodiaqu sa však budeme na našich cestách aj naďalej stretávať. Ide o auto, ktoré by sa mohlo stať zaujímavé vo forme jazdených bazárových exemplárov, kde sú už ceny prijateľnejšie, hoci ťažko ich dnes nazvať nízkymi.

Auto novinky v skratke:

Mitsubishi chystá nové modely: Automobilka Mitsubishi svojich európskych priaznivcov na konci leta 2020 vyplašila správou, že nové modely už na starom kontinente nepredstaví. Nakoniec však budúcnosť japonskej značky v Európe nebude taká čierna, ako sa zdalo.

Automobilka Mitsubishi svojich európskych priaznivcov na konci leta 2020 vyplašila správou, že nové modely už na starom kontinente nepredstaví. Nakoniec však budúcnosť japonskej značky v Európe nebude taká čierna, ako sa zdalo. Druhá generácia Mercedesu GLC: Druhá generácia Mercedesu GLC má ambície nadviazať na úspechy predchodcu. Do neľahkého konkurenčného boja medzi prémiovými SUV však prichádza poriadne pripravená, vybavená pokročilými technológiami a s ponukou siedmich, viac či menej elektrifikovaných motorizácií.

Druhá generácia Mercedesu GLC má ambície nadviazať na úspechy predchodcu. Do neľahkého konkurenčného boja medzi prémiovými SUV však prichádza poriadne pripravená, vybavená pokročilými technológiami a s ponukou siedmich, viac či menej elektrifikovaných motorizácií. Peugeot 205 oslavuje jubileum: Peugeot 205 dnes patrí medzi autá, ktorých charakteristický dizajn si vieme v mysli vybaviť v priebehu niekoľkých sekúnd. V období svojho príchodu na svet síce išlo len o ďalší malý hatchback, lenže miera, akou 205-ka pomohla Peugeotu štýlovo a dôstojne vstúpiť do 80. rokov, bola obrovská. Legendárny Peugeot 205 oslavuje 40. narodeniny.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

