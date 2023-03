Ranný brífing: Agresívne komunikujúci Fico je na koni, Mistríka to k Hegerovi neťahá

Pellegrini ukazuje, aký je prijateľný: Fico ostane na kôpke len s fašistami, ak by vo voľbách hoc aj zvíťazil. No aj nahnevaný našinec túžiaci poslať Matoviča so spolupáchateľmi tam, kam posiela Káčer, by zároveň radšej volil neostať v hanbe pred susedmi. Lebo Pellegrini ráta presne s týmto sentimentom. Že jeho okatá prijateľnosť bude kontrastovať s Ficom. A volič si hanbu nevyberie, píše Zuzana Kepplová.