Ranný brífing: Poslanci ohrozujú stovky miliónov pre Slovensko, Putin sa z Iraku nepoučil

Parlament odmietol návrh zákona o krajinnom plánovaní, bez ktorého je ohrozených 800 miliónov eur z plánu obnovy. Bez neho totiž nebude kompletná tretia žiadosť o peniaze, ktorú musí Slovensko poslať Európskej komisii do konca tohto roka. Na prijatie chýbal jediný hlas.

Pred dvadsiatimi rokmi sa začala vojna v Iraku, ktorá sa za katastrofu väčšinovo považuje aj v americkej spoločnosti. Oproti vojne na Ukrajine tam však je rozdiel. Washington sa vtedy obával, že diktátor Saddám Husajn má zbrane hromadného ničenia, Ukrajina však nemá ani zďaleka sily na to, aby ohrozovala Rusko.

Na začiatku sa javila ako zábavná sociálna sieť s videami tancujúcich ľudí. Dnes ju zakazujú štátne inštitúcie a upozorňujú na ňu bezpečnostné úrady. TikTok zažíva v poslednom období krušné chvíle a asi len tak rýchlo neskončia. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Vládny návrh nepodporili ani koaliční poslanci, 800 miliónov môže prepadnúť

Nie je to dobrá správa, je to geniálna správa,“ tešil sa premiér Igor Matovič v lete 2020, keď oznamoval, že na Slovensko pritečú z plánu obnovy po pandémii miliardy eur. O dva a pol roka neskôr aj sedem jeho vlastných poslancov spôsobilo, že Slovensko môže prísť o viac ako 800 miliónov eur z týchto peňazí a neskôr aj o ďalšie stovky miliónov.

Parlament totiž vo štvrtok odmietol vládny návrh zákona o krajinnom plánovaní, ku ktorého prijatiu sa Slovensko zaviazalo. Bez neho nebude kompletná tretia žiadosť o peniaze z plánu obnovy, ktorú Slovensko musí Európskej komisii poslať do konca tohto roka.

„Platí, že peniaze sú ohrozené,“ potvrdzuje scenár Barbora Belovická, hovorkyňa Národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má plán obnovy na starosti.

Na posunutie návrhu, ktorý mal riešiť aj vplyv developerských projektov na celkový prírodný ráz krajiny, aby sa zamedzilo takej nekoordinovanej výstavbe ako v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách, pritom stačilo zohnať jediný ďalší hlas.

Požiar v Banskej Štiavnici: Centrum Banskej Štiavnice zasiahol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili viaceré budovy a ohrozili aj historické dokumenty. Požiar sa podarilo uhasiť až v noci, nikto sa však nezranil.

Centrum Banskej Štiavnice zasiahol rozsiahly požiar. Plamene zachvátili viaceré budovy a ohrozili aj historické dokumenty. Požiar sa podarilo uhasiť až v noci, nikto sa však nezranil. Ako sa žije jednorodičom: Na Slovensku žije veľká skupina ľudí, ktorá si nesmierne ťažko hľadá a udržiava oficiálne zamestnanie. A ak ho aj majú, neznamená to, že žijú pohodlný život v dôstojných podmienkach a stabilite. Desiatky tisíc ľudí musia vynaložiť všetky sily, aby ich aj s deťmi nestiahla špirála chudoby, z ktorej sa nedá vymaniť.

Na Slovensku žije veľká skupina ľudí, ktorá si nesmierne ťažko hľadá a udržiava oficiálne zamestnanie. A ak ho aj majú, neznamená to, že žijú pohodlný život v dôstojných podmienkach a stabilite. Desiatky tisíc ľudí musia vynaložiť všetky sily, aby ich aj s deťmi nestiahla špirála chudoby, z ktorej sa nedá vymaniť. Ako odišiel Heger: Poslaneckému klubu OĽaNO bol odchod Eduarda Hegera z hnutia prezentovaný ako nápad Igora Matoviča, priznal Gábor Grendel a dodal, že na rokovaní klubu boli vtedy prítomní Heger aj Matovič.

Poslaneckému klubu OĽaNO bol odchod Eduarda Hegera z hnutia prezentovaný ako nápad Igora Matoviča, priznal Gábor Grendel a dodal, že na rokovaní klubu boli vtedy prítomní Heger aj Matovič. Fico ponúkol Hlasu účasť vo vláde: Smer vyzýva Hlas k vytvoreniu spoločnej vlády po parlamentných voľbách. Predseda strany Robert Fico zdôvodnil ponuku úsilím o vytvorenie silnej garancie pre verejnosť, že vláda nezatiahne Slovensko do vojnového konfliktu.

Vojna v Iraku sa začala pred dvadsiatimi rokmi. V čom sa podobá na ruskú inváziu?

Keď 47-ročný Iračan Samír Idrísí minulý rok po začiatku ruskej invázie sledoval prvé zábery z Ukrajiny, boli mu povedomé. Situáciu, keď sa v jeho krajine bojuje a mestá ničia nálety, zažil pred rokmi aj on. „Ak si Putin mohol z Iraku zobrať nejakú lekciu, tak je to tá, že toto bude začiatok jeho konca,“ hovorí.

Práve vojnu v Iraku, ktorá sa začala 20. marca 2003 a trvala osem rokov, kritici USA často spomínajú, keď chcú poukázať na to, že Američania kritizujú Rusko, hoci tiež nemajú čisté svedomie.

„V prvom rade boli obe vojny nelegálne. Začali sa bez čo i len náznaku požehnania od OSN,“ napísal po začiatku ruskej vojny na Ukrajine Andrew Murray, podpredseda protivojnovej iniciatívy Stop vojne. „Jednoducho, sú to agresívne vojny.“

Odborník na medzinárodné vzťahy Hal Jones však upozorňuje na atmosféru, v ktorej rozhodnutie vznikalo. Saddám Husajn z krajiny v roku 1998 vyhodil inšpektorov OSN, ktorí sledovali, či nevyrába zbrane hromadného ničenia. východu.

Husajn síce nechal v tajnosti zničiť všetky zásoby chemických a biologických zbraní, no nie zariadenia na ich výrobu a vývoj. Potom prišiel 11. september 2001 a západný svet sa po teroristických útokoch v Spojených štátoch obával, že sa tieto zbrane dostanú do rúk teroristov.

Aj v tomto sa odlišujú situácie pred vojnou v Iraku a pred ruskou inváziou na Ukrajinu. Ukrajina nemá ani zďaleka sily na to, aby ohrozovala Rusko, ktorého armáda bola ešte pred vojnou považovaná za druhú najsilnejšiu na svete.

Zatykač z Haagu zatvorí Putinovi svet, zradiť ho môžu aj vlastní

Medzinárodný trestný súd v Haagu vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina pre jeho činy na Ukrajine. Zatykač sa netýka len jeho, ale aj ruskej komisárky pre práva detí Marije Ľvovovej-Belovovej.

Obaja sú podľa súdu zodpovední za vojnové zločiny nezákonnej deportácie detí z okupovanej Ukrajiny do Ruska.

Aj keď rozhodnutie súdu v Haagu môže vnímať ruský prezident skôr symbolicky, keďže Rusko jurisdikciu tohto súdu neuznáva, v skutočnosti mu môže uškodiť nielen reputačne, ale aj prakticky. O čom súd rozhodol, ktorým krajinám sa ruský prezident zrejme vyhne a za čo ho vlastne môžu stíhať?

Má to jedinú chybu: V Haagu signovaný zatykač na Vladimira Putina má jedinú chybu, totiž, že ho dnes môžeme považovať za výsostne symbolický akt. Kým je ruským prezidentom, nejestvuje sila, ktorá by ho poslala pred tribunál, a to zrejme ani v prípade, že by zavítal do krajiny, ktorá by to teoreticky mala urobiť, píše Peter Tkačenko.

UBS prevezme Credit Suisse: Najväčšia švajčiarska banka UBS prevezme v záchrannej operácii svojho rivala Credit Suisse, ktorého problémy začali ohrozovať finančný systém. Ide o jednu z najväčších transakcií svojho druhu v bankovom sektore za desiatky rokov.

Najväčšia švajčiarska banka UBS prevezme v záchrannej operácii svojho rivala Credit Suisse, ktorého problémy začali ohrozovať finančný systém. Ide o jednu z najväčších transakcií svojho druhu v bankovom sektore za desiatky rokov. Príbuzných stále nenašli: Tisíce rodín v Bosne stále hľadajú svojich príbuzných, v dôsledku vojny sa v tejto krajine stratilo viac ako 32-tisíc osôb. Doteraz sa našli pozostatky asi 24-tisíc ľudí, asi 7 600 ľudí dodnes nenašli.

Tisíce rodín v Bosne stále hľadajú svojich príbuzných, v dôsledku vojny sa v tejto krajine stratilo viac ako 32-tisíc osôb. Doteraz sa našli pozostatky asi 24-tisíc ľudí, asi 7 600 ľudí dodnes nenašli. Generácia Z protestuje: Extrémisti, provokatéri a anarchisti v satanských uniformách. Týmito slovami častuje gruzínska vláda mladých ľudí, ktorí sa vo veľkom počte zúčastnili na protivládnych protestoch v hlavnom meste Tbilisi.

Extrémisti, provokatéri a anarchisti v satanských uniformách. Týmito slovami častuje gruzínska vláda mladých ľudí, ktorí sa vo veľkom počte zúčastnili na protivládnych protestoch v hlavnom meste Tbilisi. Pôvod koronavírusu: Genetický materiál zozbieraný na trhu v čínskom meste Wu-chan, kde v roku 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy koronavírusom, odhalil prepojenie covidu s DNA psíka medvedíkovitého. Toto zistenie podľa medzinárodných expertov naznačuje, že koronavírus by mohol pochádzať zo zvierat a nie z laboratória.

Zavádzanie Roberta Fica: Ak by o medzinárodnej pomoci Ukrajine rozhodoval Robert Fico, Rusko by už po roku svojej agresie mohlo mať spoločnú hranicu so Slovenskom. Keď Smer hovorí o mieri, myslí tým kapituláciu Ukrajiny. Rozoberáme päť zavádzajúcich výrokov Roberta Fica.

Ak by o medzinárodnej pomoci Ukrajine rozhodoval Robert Fico, Rusko by už po roku svojej agresie mohlo mať spoločnú hranicu so Slovenskom. Keď Smer hovorí o mieri, myslí tým kapituláciu Ukrajiny. Rozoberáme päť zavádzajúcich výrokov Roberta Fica. Obrana Bachmutu: Keď sa pohybujete okolo frontovej línie, vypočujete si od ľudí mnoho sťažností. Nie sú si istí, či bránia Bachmut preto, že je politicky dôležitý, alebo preto, že je významný aj zo strategického hľadiska. Bitka o mesto, v ktorom ostalo asi štyritisíc ľudí a prakticky celé je v troskách, trvá už takmer deväť mesiacov.

Keď sa pohybujete okolo frontovej línie, vypočujete si od ľudí mnoho sťažností. Nie sú si istí, či bránia Bachmut preto, že je politicky dôležitý, alebo preto, že je významný aj zo strategického hľadiska. Bitka o mesto, v ktorom ostalo asi štyritisíc ľudí a prakticky celé je v troskách, trvá už takmer deväť mesiacov. Putin prišiel ako zlodej: Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval do Mariupoľa po prekvapivej sobotňajšej návšteve Krymského polostrova. "Tak, ako sa na zlodeja patrí, navštívil Putin Mariupoľ pod rúškom noci," reagovala na jeho návštevu Ukrajina.

Slovenské reťazce na Orbánov bič nečakali, strop na potraviny odpozorovali od Francúzov

Inflácia na Slovensku vo februári stúpla na 15,4 percenta a vrátila sa na 22-ročný rekord z konca minulého roka. Rast cien v dvojciferných hodnotách pretrváva už dvanásť mesiacov a zdražovanie ťahajú predovšetkým potraviny. Ich ceny medziročne stúpli o takmer tridsať percent.

V prostredí rastúcej nespokojnosti spotrebiteľov a blížiacich sa parlamentných volieb dosiahlo ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením povereného ministra Samuela Vlčana dohodu s obchodnými reťazcami o zastropovaní cien potravín.

Ide o iniciatívu ôsmich obchodných reťazcov – Billa, CBA, Coop Jednota, Kaufland, Labaš, Lidl, Terno a Tesco. Tie poslali na ministerstvo pôdohospodárstva zoznam položiek, pri ktorých garantujú, že ich ceny nezmenia najbližšie tri mesiace. Ide o víťazstvo oboch strán.

Ministerstvo môže dobrovoľnú iniciatívu komunikovať ako výsledok tlaku na reťazce, ktorý priniesol reálne opatrenie šetriace peniaze spotrebiteľom. Pre reťazce a výrobcov potravín je zas kľúčové, že sa Slovensko nevydalo maďarskou cestou, ako by si to predstavoval napríklad opozičný Smer.

Ako ovplyvniť zálohové platby: Môžete platiť menej, keď budete šetriť vodou a kúrením? Ako výšku zálohových platieb ovplyvnil minulý rok s turbulentným vývojom cien energií a oneskoreným schválením štátnej pomoci s drahými energiami? Spýtali sme sa správcovských spoločností v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave.

Môžete platiť menej, keď budete šetriť vodou a kúrením? Ako výšku zálohových platieb ovplyvnil minulý rok s turbulentným vývojom cien energií a oneskoreným schválením štátnej pomoci s drahými energiami? Spýtali sme sa správcovských spoločností v Prešove, vo Zvolene a v Bratislave. Slovenský superčip mešká: Slovensko-americký startup Tachyum, ktorý pracuje na vývoji čipu novej generácie pre dátové centrá či aplikácie umelej inteligencie naberá meškanie. Podľa pôvodných plánov mal byť čip vo výrobe v prvom polroku 2021 a odvtedy sa termín viackrát posúval.

Slovensko-americký startup Tachyum, ktorý pracuje na vývoji čipu novej generácie pre dátové centrá či aplikácie umelej inteligencie naberá meškanie. Podľa pôvodných plánov mal byť čip vo výrobe v prvom polroku 2021 a odvtedy sa termín viackrát posúval. Minimálna mzda nestačí: Minimálna mzda stále nezabezpečuje dôstojný život, uviedol socioekonomický analytik Ján Košč. Od januára stúpla minimálna mzda na 700 eur mesačne na 4,023 eura za hodinu, dobehli nás však už aj Severné Macedónsko a Srbsko.

Výpadok hodila za hlavu, víťazstvo v slalome ju nakoplo. Vlhová: Vidíme sa o rok

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa rozlúčila so sezónou 2022/2023 výpadkom v obrovskom slalome. Vo finále v andorrskom stredisku Soldeu ju však potešilo druhé víťazstvo v sezóne, keď triumfovala v sobotňajšom slalome.

„Predstavovali sme si to inak. Petra však vyhrala jedny preteky, ktoré v nás zanechali silné emócie. Bola to dobrá bodka za sezónou a dobrý štart pred ďalším ročníkom,“ uviedol asistent trénera Matej Gemza.

„Je skvelé, že Petra zakončila ťažkú sezónu víťazstvom. Vyštartovala ako raketa. Má to však oveľa väčšiu hodnotu, pretože nás to nakopne do letnej prípravy. Budúcu sezónu môžeme začať so správnou energiou,“ doplnil jej tréner Mauro Pini.

"Tento rok to bolo ako na hojdačke. Celkovo som však tretia v celkovom hodnotení aj v slalome. V slalome som sa rozlúčila víťazstvom. Som spokojná, ale nie úplne,“ analyzovala.

Najkrajší moment v ročníku bol pre Slovenku v nočnom slalome vo Flachau. „Bolo to emotívne víťazstvo, pretože dlho som nemala výsledky, aké som chcela. Vtedy som sa cítila skvelo. Vyhrala som pred slovenskými fanúšikmi,“ uviedla.

Hlbší význam to nemá, ale dobre sa pri tom smeje. Tarantino, ktorý urobil z filmu fetiš, končí

Quentin Tarantino sa stal osobnosťou svetovej kinematografie okamžite, ako vstúpil na scénu s gangsterkou Reservoir Dogs. O dva roky neskôr, keď nakrútil Pulp Fiction a získal za ňu Zlatú palmu, bol už v podstate legendou. Z filmu dokázal urobiť fetiš a nakazil tým milióny divákov.

Tarantino je pravdepodobne najväčší filmový maniak na svete. Vrchol šťastia dosiahol už ako študent, keď sa zamestnal v obchode s videokazetami, a imidžu obyčajného nadšenca sa nevzdal, ani keď sa sám stal pre svojich fanúšikov modlou.

Nikdy ich nechcel sklamať. Preto sa už v pomerne mladom veku rozhodol, že nenakrúti viac ako desať filmov. Bolo by to zbytočné, aj tak by neboli dobré. Ako znalec všetkých ostatných režisérov to asi vedel posúdiť. Dnes hovorí, že jeho najbližší film bude posledný. To slovo si dal už dávnejšie a chce ho dodržať.

Odišiel Lance Reddick: Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Lance Reddick známy pre svoje výrazné úlohy v televíznych seriáloch i filmoch vrátane The Wire - Špina Baltimoru a séria snímok o Johnovi Wickovi.

Vo veku 60 rokov zomrel americký herec Lance Reddick známy pre svoje výrazné úlohy v televíznych seriáloch i filmoch vrátane The Wire - Špina Baltimoru a séria snímok o Johnovi Wickovi. Drlička je favorit: Slovenskému národnému divadlu by mal šéfovať Matej Drlička, myslí si jednohlasne poradný orgán, ktorý na verejnom vypočutí posudzoval kandidátov. O novom vedení divadla rozhodne ministerka Natália Milanová, nemusí sa však riadiť odporúčaniami poradného orgánu.

Slovenskému národnému divadlu by mal šéfovať Matej Drlička, myslí si jednohlasne poradný orgán, ktorý na verejnom vypočutí posudzoval kandidátov. O novom vedení divadla rozhodne ministerka Natália Milanová, nemusí sa však riadiť odporúčaniami poradného orgánu. Rozhovor s Vladimírom Černým: Herec a riaditeľ Astorky Vladimír Černý začínal ako malý Juro Jánošík, no kladné úlohy si zahral skôr v divadle ako vo filmoch či seriáloch. Na odpočinok sa nechystá, hranie aj riaditeľovanie ho stále baví a dúfa, že aj on baví ľudí okolo seba.

Rozhovory ZKH

Čoho konkrétne sa boja katolícke školy pri sexuálnej výchove? Prečo nenechať rozhodnutie o sexualite na mladých ľudí? Boli by ochotní učiť mládež o antikoncepcii a inej sexuálnej orientácii? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s prezidentom Združenia katolíckych škôl Danielom Masarovičom.

Podcasty SME

Dejiny: Ako komunisti kontrolovali emócie po smrti diktátorov

Ako komunisti kontrolovali emócie po smrti diktátorov Klik: Mýlili sme sa, roboty to nakoniec vyhrajú

Mýlili sme sa, roboty to nakoniec vyhrajú Knižná Revue: Čítala by to aj moja mama. Aj také argumenty padali pri výbere desiatky Anasoft

Karikatúra

Recept dňa

Rýchla a chutná pomazánka, vyskúšajte si pripraviť jemnú tvarohovú nátierku.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

