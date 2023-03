SaS je dohode o školskom zákone otvorená. Na rade je podľa strany Heger

Ak Heger vyrokuje s ministrom školstva garanciu viacerých zmien, za novelu v prvom čítaní vie SaS zahlasovať.

BRATISLAVA. Strana SaS je otvorená dohode v prípade školského zákona, na ktorého prijatie sú naviazané financie z plánu obnovy.

Na rade je však podľa nich dočasne poverený premiér Eduard Heger.

V prípade, že premiér vyrokuje s dočasne povereným ministrom školstva Jánom Horeckým garanciu viacerých zmien, ktoré SaS požaduje, za novelu zákona v prvom čítaní vedia sulíkovci zahlasovať.

"Eduard Heger si spolu s Jánom Horeckým až tesne pred hlasovaním o školskom zákone uvedomili, že sú v menšinovej vláde," uviedol predseda SaS Richard Sulík.

Podpredseda SaS Branislav Gröhling konštatoval, že opakovane upozorňovali, prečo je tento zákon zle napísaný a ako jeho prijatie v aktuálnej podobe ohrozuje milióny eur z plánu obnovy.

"Poverenému premiérovi by malo záležať na pláne obnovy a minister Horecký mal rokovať už dávno. Dva zákony, jeden o krajinskom zriadení a druhý o konkurze, ktoré napĺňajú záväzky z plánu obnovy, strana SaS zodpovedne podporila," povedal Gröhling.

SaS apeluje na povereného premiéra, aby spravil všetko pre to, aby školský zákon v parlamente prešiel.

"My sme otvorení dohode. Potrebné je však splniť náležitosti vyplývajúce z plánu obnovy," povedal bývalý šéf rezortu školstva.

SaS chce, aby riaditeľ školy nemohol odmietnuť vytvoriť dieťaťu podporu vychádzajúcu z jeho špeciálno-pedagogických potrieb. "Sme jasne proti segregácii, ktorá má byť v zákone aj definovaná," poznamenal Gröhling.

Okrem toho požadujú, aby učiteľ a ostatní odborní zamestnanci nemohli diagnostikovať deti, a už vôbec nie bez súhlasu rodičov. "Po tretie, do zákona sa musia k podporným opatreniam doplniť opatrenia pre všetky deti bez rozdielu na podporu duševného zdravia, to znamená zaradiť aj starostlivosť o duševné zdravie," dodal Gröhling.

Heger poznamenal, že v stredu o podpore školského zákona rokoval s Gröhlingom. "Tá podpora by mala byť, takže tým pádom zákony plánu obnovy nie sú ohrozené. Budeme mať podporu aj strany SaS, čo je viac ako ústavná väčšina. Myslím si, že to bude v poriadku," uviedol premiér, ktorý sa aktuálne nachádza v Bruseli. Poukázal na to, že vládne zákony im v stredu v parlamente prešli a tie kľúčové budú mať dostatočnú podporu.

Horecký v utorok uviedol, že chce získať viac času na podporu školského zákona v parlamente. Rokovanie o novele zákona o výchove a vzdelávaní bolo pôvodne v Národnej rade SR naplánované na utorok.