Ranný brífing: Tupého podľa prokurátorky zavraždil Puškár, Klus sa po fiasku vzdal

Bratislavský advokát Adam Puškár, obvinený z vraždy Daniela Tupého spred 18 rokov, ide do väzby. Rozhodol o tom sudca Okresného súdu Bratislava V. Krajská prokurátorka Soňa Juríčková si na základe dôkazov myslí, že Tupého zavraždil práve on. Hrozí mu desať až pätnásť rokov väzenia.

Martin Klus vzdal beznádejnú snahu a o funkciu v Európskom dvore audítorov sa usilovať nebude. Jeho bývalý stranícky šéf Richard Sulík skutočne poslal europoslanom varovný list, robí sa to však bežne. O Klusovi, ktorého pôvodne do funkcie ponúkala SaS, napísal, že jeho úspech by bol reputačným rizikom.

Šestnásť nemocníc nemá dosť personálu. Otázne je, či na tom nie sú podobne všetky. Zdravotníkov totiž chýba tak veľa, že problémy majú všetky nemocnice. Prečo štát nevyžaduje vlastné normatívy počtu lekárov a sestier? Kontroluje to vôbec? A prečo je také ťažké o tom vôbec získať dáta? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Policajná eskorta privádza obvineného advokáta Adama Puškára na súd. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Kto je advokát Puškár: Adam Puškár bol dosiaľ známy najmä cez prípady, ktoré riešil. Zastupoval napríklad bývalého úradníka u daniarov Martina Fleischera, z ktorého je dnes spolupracujúci obvinený. V minulosti obhajoval taktiež fekálneho fantóma Dušana Seligu a dodnes zastupuje aj Jaroslava Pagáča známeho ako Reborn, ktorého súdia pre extrémizmus.

Zdá sa, že celej agresívnej skupine, ktorej bol Puškár členom, prekážalo len to, že ten „úplný idiot“ ich všetkých namočil do vraždy, nie však vražda samotná, píše Nataša Holinová. Nenávisť v parlamente: Vražda Daniela Tupého je aj dnes aktuálna a nielen preto, že zatiaľ nebola vyšetrená. Politici, ktorí sa naučili maskovať svoju náklonnosť k neonacizmu, sedia v parlamente, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Videli sme list od Sulíka, ktorý vraj Klusovi zničil kariéru v Luxemburgu

Dočasne poverený premiér Eduard Heger a poslanec Martin Klus. (zdroj: SITA)

Richard Sulík spolupracoval s Martinom Klusom v SaS roky. V liste zaslanom viacerým europoslancom, ktorý má denník SME k dispozícii, je však k nemu výhradne kritický. "Posunutie jeho nominácie predstavuje reputačné riziko pre každú zainteresovanú inštitúciu," zhŕňa Sulík v liste.

Klus považuje práve Sulíkovu "snahu o ovplyvňovanie" europoslancov a rozposielanie "hanopisov" za rozhodujúci moment, ktorý mu zabránil stať sa členom Európskeho dvora audítorov. Do funkcie ho navrhla ešte v januári poverená vláda Eduarda Hegera, ktorej po odchode SaS z koalície zostal lojálny a stranu opustil.

Europoslanci pritom bežne dostávajú taký typ pošty, aký im prišiel od Sulíka. Politici z členských štátov či rôzne záujmové skupiny sa neraz snažia ovplyvniť ich názor, čo potvrdili aj europoslanci, s ktorými sa zhováral denník SME.

"Výsledok hlasovania: 20 proti a 0 za ale hovorí sám za seba," reaguje fínsky europoslanec Petri Sarvamaa, ktorý tiež Klusovi na vypočúvaní kládol kritické otázky.

Hoci Klus aj po neúspechu vo výbore vyhlásil, že by v kandidatúre rád pokračoval, už to neplatí. Požiadal vládu o stiahnutie jeho kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov.

Osobitne kvalifikovaný syseľ: Keď posadíte sysľa do kokpitu formuly, nebudete ho viniť, že prerazí prvé zvodidlá a zaparkuje na tribúne. Preto bolo také nehorázne, keď predseda vlády po vypočutí vyzýval kandidáta, aby sa situácii postavil čelom, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Prvé miesto Smeru potvrdil aj Focus: Strana bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica Smer je momentálne preferenčne najsilnejšou stranou na Slovensku. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Markízu. Dominanciu Smeru v prieskumoch verejnej mienky tak už potvrdili všetky relevantné agentúry. Posledný víťaz volieb OĽaNO by sa naopak do parlamentu nedostal.

Strana bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica Smer je momentálne preferenčne najsilnejšou stranou na Slovensku. Ukázal to prieskum agentúry Focus pre Markízu. Dominanciu Smeru v prieskumoch verejnej mienky tak už potvrdili všetky relevantné agentúry. Posledný víťaz volieb OĽaNO by sa naopak do parlamentu nedostal. KDH nepôjde do volieb s Kresťanskou úniou: KDH nepôjde do volieb spoločne s Kresťanskou úniou. Podľa šéfa KDH Milana Majerského si kládli nesplniteľné požiadavky a zaujímali ich len personálne otázky. Individuálne však ľudí z Kresťanskej únie v strane privítajú.

KDH nepôjde do volieb spoločne s Kresťanskou úniou. Podľa šéfa KDH Milana Majerského si kládli nesplniteľné požiadavky a zaujímali ich len personálne otázky. Individuálne však ľudí z Kresťanskej únie v strane privítajú. Niektoré nemocnice ohrozujú pacientov: Najmenej pri 16 nemocniciach je podozrenie, že v nich nepracuje dosť lekárov a sestier na počet hospitalizovaných pacientov. Ohrozuje to kvalitu starostlivosti. Ministerstvo zdravotníctva v nich už pred vyše tromi rokmi urobilo kontroly, stále však tají ich výsledky.

Na preverovanie nebol čas. Na Ukrajine bojujú aj Američania s vymyslenou minulosťou

Na Ukrajine sa objavujú aj cudzinci bez skutočných skúseností z armády. (zdroj: SITA/AP)

Krátko po spustení minuloročnej ruskej invázie na Ukrajinu James Vasquez, stavebník z amerického Connecticutu, oznámil, že vstupuje do Medzinárodnej légie a bude bojovať proti Rusom.

Miestny web The Hour vtedy priniesol príbeh bývalého seržanta americkej armády, ktorý za sebou zanecháva zamestnanie a rodinu, berie si ruksak a s puškou vyráža na front.

Denník New York Times sa dostal k záznamom z légie, ktoré potom overoval. Zistil napríklad, že Vasquez nikdy nebol v Kuvajte, v Iraku ani nikde inde. Robil opravára, v armáde nedosiahol ani hodnosť seržanta a prepustili ho z dôvodov, o ktorých nechce hovoriť.

Mnohí zahraniční dobrovoľníci zachraňujú na Ukrajine životy, ale New York Times odhalili, že sú medzi nimi aj ľudia, ktorí by sa k moderným zbraniam dostať nemali.

V krátkosti z Ukrajiny:

Jadrové zbrane v Bielorusku: Rusko rozmiestni v susednom Bielorusku taktické jadrové zbrane, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin s tým, že Moskva s Minskom uzavrela príslušnú dohodu. Podľa Putina tým Moskva reaguje na oznámenie Británie, ktorá chce na Ukrajinu dodávať protitankové náboje z ochudobneného uránu.

Rusko rozmiestni v susednom Bielorusku taktické jadrové zbrane, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin s tým, že Moskva s Minskom uzavrela príslušnú dohodu. Podľa Putina tým Moskva reaguje na oznámenie Británie, ktorá chce na Ukrajinu dodávať protitankové náboje z ochudobneného uránu. Kyjev čaká na muníciu: Ukrajina zatiaľ nemôže spustiť protiofenzívu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že nemajú dostatok zbraní, vojenského vybavenia a munície.

Ukrajina zatiaľ nemôže spustiť protiofenzívu, vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že nemajú dostatok zbraní, vojenského vybavenia a munície. Vrchol bojov v Bachmute: Ruská ofenzíva v Bachmute zrejme dosahuje vrchol. Vo svojom pravidelnom hodnotení vojnovej situácie to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Pripomína však, že vyvrcholenie útokov neznamená koniec bojov.

Ruská ofenzíva v Bachmute zrejme dosahuje vrchol. Vo svojom pravidelnom hodnotení vojnovej situácie to uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny. Pripomína však, že vyvrcholenie útokov neznamená koniec bojov. Odovzdanie ranených vojakov Rusku: Ukrajina odovzdala Rusku bez akýchkoľvek podmienok všetkých ťažko ranených a vážne chorých zajatých ruských vojakov, ktorí boli schopní prepravy. Ide o všetkých ťažko ranených Rusov, ktorí padli do ukrajinského zajatia od vypuknutia vojny pred 13 mesiacmi.

Ukrajina odovzdala Rusku bez akýchkoľvek podmienok všetkých ťažko ranených a vážne chorých zajatých ruských vojakov, ktorí boli schopní prepravy. Ide o všetkých ťažko ranených Rusov, ktorí padli do ukrajinského zajatia od vypuknutia vojny pred 13 mesiacmi. Neznámy objekt pri Nord Streame 2: Dánsko našlo pri poškodenom plynovode Nord Stream 2 neznámy objekt. Úrady vyzvali vlastníka plynovodu, spoločnosť Nord Stream 2 AG, aby pomohla predmet vyzdvihnúť z mora, nateraz však podľa nich nepredstavuje nebezpečenstvo. Objekt chce Dánsko spoločne s Ruskom vyzdvihnúť z morského dna.

Dánsko našlo pri poškodenom plynovode Nord Stream 2 neznámy objekt. Úrady vyzvali vlastníka plynovodu, spoločnosť Nord Stream 2 AG, aby pomohla predmet vyzdvihnúť z mora, nateraz však podľa nich nepredstavuje nebezpečenstvo. Objekt chce Dánsko spoločne s Ruskom vyzdvihnúť z morského dna. Prigožin sa obáva protiofenzívy: Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin zjemnil rétoriku na adresu ruského ministerstva obrany pravdepodobne zo strachu, že stratí svoje sily v Bachmute. Zdôraznil aj svoje obavy z možnej ukrajinskej protiofenzívy.

Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin zjemnil rétoriku na adresu ruského ministerstva obrany pravdepodobne zo strachu, že stratí svoje sily v Bachmute. Zdôraznil aj svoje obavy z možnej ukrajinskej protiofenzívy. Omilostení wagnerovci: Rusko omilostilo viac ako päťtisíc odsúdených, ktorí sa nechali naverbovať do služieb žoldnierskej Wagnerovej skupiny a na základe kontraktu bojovali spoločne s ruskou armádou na Ukrajine.

Rusko omilostilo viac ako päťtisíc odsúdených, ktorí sa nechali naverbovať do služieb žoldnierskej Wagnerovej skupiny a na základe kontraktu bojovali spoločne s ruskou armádou na Ukrajine. Narušený ruský výcvikový systém: Vojna na Ukrajine vážne narušila ruský vojenský výcvikový systém, ukazuje to ruský výcvik vojenského personálu pod dohľadom slabšej bieloruskej armády.

Zo zahraničných webov:

Zvýši sa hodnota vašej nehnuteľnosti? Kde v Bratislave je to reálne

Panoráma Bratislavy sa za posledné roky výrazne zmenila. (zdroj: TASR)

Aj keď sú obyvatelia slovenských miest zvyčajne proti výstavbe v ich okolí, niekedy z nej vyslovene profitujú, pretože s príchodom nových bytov môže stúpnuť hodnota ich nehnuteľností. Stáva sa to vtedy, keď realitný projekt dáva pre trh zmysel a zvyšuje atraktivitu okolia.

Univerzálnym pravidlom je, že najdrahšie bývanie je v centrách miest. Ich výhodou je napríklad to, že v zásade nemusíte nikam chodiť. Tieto lokality ponúkajú prakticky všetko, čo na bežný život potrebujete, a ak v centre aj pracujete, neriešite ani otázku dochádzania a dopravy.

INDEX sa pozrel na plánovanú výstavbu v Bratislave a možnosti jednotlivých mestských častí a pokúsil sa ukázať na lokality, ktorých atraktivita môže z dlhodobého hľadiska rásť.

Potenciál lokalít podľa maklérov: INDEX oslovil päticu bratislavských realitných maklérov, aby vymenovali tri lokality, ktorých hodnota môže z dlhodobého hľadiská rásť. Zaujímali sme sa tiež o to, čoho by sa mali kupujúci vyvarovať pri kúpe bytu.

V krátkosti z ekonomiky:

Urovnaný spor o spaľovacie motory: Nemecko a Európska komisia urovnali spor o koniec áut so spaľovacími motormi, uviedol podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Po roku 2035 bude naďalej možné novo registrovať vozidlá so spaľovacími motormi, pokiaľ budú tankovať uhlíkovo neutrálne palivá.

Nemecko a Európska komisia urovnali spor o koniec áut so spaľovacími motormi, uviedol podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans. Po roku 2035 bude naďalej možné novo registrovať vozidlá so spaľovacími motormi, pokiaľ budú tankovať uhlíkovo neutrálne palivá. Tlak na odchod Raiffeisenu z Ruska: Európska centrálna banka tlačí na rakúsku Raiffeisen Bank International, aby ukončila svoj ziskový biznis v Rusku. Tlak ECB sa zvýšil po tom, ako americký úrad pre sankcie začal vyšetrovať banku za jej aktivity na ruskom trhu. Vyšetrovanie sa týka možného porušovania západných sankcií.

Európska centrálna banka tlačí na rakúsku Raiffeisen Bank International, aby ukončila svoj ziskový biznis v Rusku. Tlak ECB sa zvýšil po tom, ako americký úrad pre sankcie začal vyšetrovať banku za jej aktivity na ruskom trhu. Vyšetrovanie sa týka možného porušovania západných sankcií. Straty európskych bánk: Akcie Deutsche Bank v piatok strácali viac ako 10 percent. Najväčšia nemecká banka sa dostala pod tlak, keďže náklady na poistenie proti riziku platobnej neschopnosti prudko vzrástli, čo vyvolalo obavy z prehĺbenia krízy v bankovom sektore. Hlboké straty vykazovali aj ďalšie popredné európske banky.

Nezarábam na mŕtvych Ukrajincoch, tvrdí basketbalista. Kritici sú pre neho lúzri

Thomas Heurtel v drese národného mužstva. (zdroj: SITA/AP)

Iba tri dni po skončení minuloročných ME v basketbale sa francúzsky strieborný medailista Thomas Heurtel rozhodol zmeniť pôsobisko. Od novej sezóny si oblieka dres ruského tímu Zenit Petrohrad.

Pred začiatkom EuroBasketu Francúzska basketbalová federácia potvrdila, že hráči, ktorí budú pôsobiť v ruských alebo bieloruských tímoch, nebudú môcť reprezentovať.

Prezident federácie Jean-Pierre Siutat potvrdil, že Heurtel sa do zostavy reprezentácie v blízkej budúcnosti nevráti. Toto vyhlásenie prišlo tri týždne po tom, čo Heurtel na sociálnej sieti instagram zverejnil správu, v ktorej prezradil, že ho nezaujíma názor ostatných.

„Len aby som dal vedieť všetkým ľuďom, ktorí mi posielajú správy alebo píšu komentáre kritizujúce moje rozhodnutie odísť do Ruska - mám to v ...,” napísal Heurtel.

Prvého posla z vesmíru neposlali mimozemšťania. 'Oumuamua mala jednoduchý pohon

Umelcova predstava o medzihviezdnej kométe 'Oumuamua. (zdroj: NASA, ESA and Joseph Olmsted and Frank Summers of STScI)

V roku 2017 navštívil našu slnečnú sústavu „posol prichádzajúci z veľkej diaľky“.

Najskôr sa vedci nevedeli dohodnúť, či je zvláštny objekt kométa, alebo ide o asteroid. A potom ktosi prišiel s hypotézou, že nás vlastne navštívila mimozemská plachetnica.

Nebol to nejaký konšpirátor bez vzdelania, ale profesor z Harvardu Avi Loeb.

Teleso 'Oumuamua sa pohybovalo veľmi zvláštne. Smerom od Slnka zrýchľovalo, no neexistovalo na to žiadne známe vysvetlenie. Preto aj vzniklo toľko exotických a nefyzikálnych hypotéz o jeho pôvode.

Teraz sa ukazuje, že vysvetlenie zvláštnych vlastností prvého medzihviezdneho telesa v našej sústave môže byť celkom jednoduché.

V krátkosti z vedy a techniky:

Chybné modely svetelného znečistenia: Nočné osvetlenie predstavuje pre astronómov čoraz väčšiu prekážku pri pozorovaní vesmíru a zdá sa, že nočný jas sme doteraz podceňovali. Stalo sa tak pre nepresnosť doterajších modelov, ukazuje nový výskum pod vedením slovenského vedca Miroslava Kocifaja.

Nočné osvetlenie predstavuje pre astronómov čoraz väčšiu prekážku pri pozorovaní vesmíru a zdá sa, že nočný jas sme doteraz podceňovali. Stalo sa tak pre nepresnosť doterajších modelov, ukazuje nový výskum pod vedením slovenského vedca Miroslava Kocifaja. Vplyv kávy na srdce: Výskum ukázal, že káva má výrazný vplyv na úroveň fyzickej aktivity. Spôsobuje, že ľudia sa viac hýbu, pričom denne spravia v priemere o tisíc krokov viac. Ide o výrazné zvýšenie aktivity, ktoré môže vysvetliť, prečo sa konzumácia kávy dlhodobo spája s lepším zdravím.

Výskum ukázal, že káva má výrazný vplyv na úroveň fyzickej aktivity. Spôsobuje, že ľudia sa viac hýbu, pričom denne spravia v priemere o tisíc krokov viac. Ide o výrazné zvýšenie aktivity, ktoré môže vysvetliť, prečo sa konzumácia kávy dlhodobo spája s lepším zdravím. Vesmírna raketa z 3D tlačiarne: Z Mysu Canaveral na Floride odštartovala prvá vesmírna raketa vyrobená prevažne na 3D tlačiarni. Americký start-up Relativity Space chcel dokázať, že náročný štart a let do vesmíru vydrží aj netradične vyrobená raketa. Zároveň chcela spoločnosť pozbierať čo najväčší objem dát pre ďalší vývoj rakiet, ktoré by boli lacnejšie a ľahšie vyrobiteľné.

