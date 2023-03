Ranný brífing: Puškára usvedčuje viacero svedkov, tajná služba tajne oslavovala

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Advokát Adam Puškár už v minulosti k vražde Daniela Tupého vypovedal, ukázal na neho aj jeden zo svedkov. Zaujímavé je aj svedectvo muža, ktorý povedal, že Puškár aj s ďalším mužom od neho chceli, aby políciu klamal.

Slovenská informačná služba si tajne pripomenula 30 rokov od vzniku. Z rozhovorov s bývalými riaditeľmi SIS vyplynulo, že sa stretli vo vládnom zariadení Bôrik. Ivan Lexa neprišiel, nechýbal však z korupcie obvinený Vladimír Pčolinský.

Ruské jadrové zbrane budú po prvýkrát umiestnené aj inde ako na ruskom území. Vyplýva to z dohody, ktorú uzatvorila Moskva s Minskom. Podľa Vladimira Putina tým neporušuje žiadne dohody o nešírení jadrových zbraní. Čo týmto ťahom Putin sleduje a aký dopad to bude mať na vojnu na Ukrajine? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Puškára vypočúvali kvôli Tupému už pred troma rokmi. Svedok hovorí, ako ho advokát navádzal na klamstvo

Policajná eskorta privádza obvineného advokáta Adama Puškára na súd. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Informáciu o tom, že advokát Adam Puškár bol v roku 2005 na mieste vraždy Daniela Tupého, mala polícia už pred takmer osemnástimi rokmi. Nič však nenasvedčovalo tomu, že by to bol práve on, kto útočil.

„Podozrivých mala polícia vytypovaných už vtedy,“ spomína si na udalosti spred takmer osemnástich rokov otec zavraždeného študenta, Daniel Tupý starší.

Bezprostredne po útoku nasadzovali vtedajší vyšetrovatelia aj odpočúvania a široký okruh ľudí, ktorí boli na mieste činu na Tyršovom nábreží, sa aj takto snažili postupne zužovať. „Neboli však dôkazy, všetci boli potichu,“ pokračuje v rozprávaní Tupý.

Vyšetrovanie sa však následne ubralo nesprávnym smerom a polícia sústredila pozornosť najmä na ľudí blízkych mafiánskej skupine piťovcov. Obrat nastal po zmene vyšetrovateľky a po tom, keď polícia definitívne zahodila verziu s piťovcami.

V roku 2020 opäť vypočúvala ľudí, ktorí mali s tragickou udalosťou niečo spoločné. Bol medzi nimi už aj Puškár, ktorý vypovedal ako svedok. Čo presne polícii povedal a či vôbec potvrdil, že bol v daný večer na Tyršovom nábreží, však známe nie je. Povedať to nechce ani jeho advokát Michal Ellinger.

SIS oslavovala. Pozvánku dostal aj obvinený Pčolinský, Lexa chýbal

Slovenská informačná služba má 30 rokov. (zdroj: TASR)

Slovenská informačná služba sa na sociálnych sieťach verejne pochválila, že si pripomína 30. výročie svojho založenia. Podujatia, na ktorých si jubileum pripomenula, aj hostí, s ktorými výročie oslávila, však tají.

SIS priznáva, že medzi výročnými podujatiami bolo aj „pozvanie na formálne stretnutie protokolárneho typu pre verejných funkcionárov vrátane ústavných činiteľov“.

Na podujatie organizované SIS, ktoré sa 7. marca konalo vo vládnom hoteli Bôrik, podľa zistení SME prišli aj bývalí riaditelia SIS – s výnimkou Ivana Lexu, pod ktorého vedením SIS v roku 1995 podľa výsledkov vyšetrovania uniesla syna vtedajšieho prezidenta Michala Kováča. Nie je pritom jasné, či SIS Lexu vôbec pozývala.

Pozvanie však, naopak, prijal pre korupciu stále obvinený bývalý riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský. „Bol som riaditeľ. Pokiaľ dodržiavame nejakú ústavnú zásadu prezumpcie neviny, tak to považujem za normálne,“ vraví Pčolinský o svojej účasti na podujatí.

V krátkosti z domova:

Nepotrební lekári a sestry: Nemocnica neprijme dostatok lekárov a sestier, ale jestvujúci počet pacientov obslúži s menším počtom zdravotníkov. Na pacientov dostáva paušálne platby od zdravotných poisťovní, a tak zarobí viac. Poddimenzované stavy lekárov si nemocnice môžu dovoliť, lebo personálne normatívy, ktoré stanovujú podiel zdravotníkov na pacientov, štát nekontroluje.

Nemocnica neprijme dostatok lekárov a sestier, ale jestvujúci počet pacientov obslúži s menším počtom zdravotníkov. Na pacientov dostáva paušálne platby od zdravotných poisťovní, a tak zarobí viac. Poddimenzované stavy lekárov si nemocnice môžu dovoliť, lebo personálne normatívy, ktoré stanovujú podiel zdravotníkov na pacientov, štát nekontroluje. VšZP podpíše zmluvu s Bormi: Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa podpíše zmluvu s novopostavenou bratislavskou Nemocnicou Bory. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti podpísali ešte začiatkom marca.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa podpíše zmluvu s novopostavenou bratislavskou Nemocnicou Bory. Súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union zmluvy na prvý balík ambulantnej starostlivosti podpísali ešte začiatkom marca. Tabák odchádza od Kollára: Poslankyňa Národnej rady Romana Tabák sa rozhodla vystúpiť z klubu Sme rodina. Dôvodom je názor poslaneckého klubu k spôsobu darovania stíhacích lietadiel MiG-29 na Ukrajinu. Ďalej bude v parlamente pôsobiť ako nezaradená poslankyňa.

Jadrové vyhrážky. Čo znamená ruský presun hlavíc do Bieloruska?

Taktický operačný raketový komplex „Točka“ schopný odpáliť 100 kilotonovú jadrovú hlavicu na vzdialenosť 185 km. (zdroj: SITA/AP)

Koncom februára 2022, len pár dní po tom, ako aj z územia Bieloruska napadli ruské vojská Ukrajinu, zmenil Alexander Lukašenko na základe referenda bieloruskú ústavu. Vypadla z nej veta o tom, že Bielorusko je nejadrový štát a prvýkrát po tridsiatich rokoch tak môžu byť na jeho území jadrové zbrane.

Ruský prezident Vladimir Putin cez víkend oznámil, že časť taktických jadrových zbraní presunie na územie Bieloruska.

Toto rozhodnutie urobil napriek tomu, že len minulý týždeň spoločne s čínskym prezidentom vyhlásili, že žiadna jadrová veľmoc by nemala rozmiestňovať jadrové zbrane mimo svojho územia.

Môže prípadné umiestnenie ruských jadrových zbraní zmeniť situáciu na Ukrajine? Zvýšilo sa riziko jadrovej vojny?

V krátkosti z Ukrajiny:

Nemecké Leopardy na Ukrajine: Na Ukrajinu dorazilo 18 tankov Leopard z Nemecka, ktoré Berlín prisľúbil Kyjevu zhruba pred dvoma mesiacmi. Potvrdil to nemecký kancelár Olaf Scholz. Tanky už prekročili ukrajinskú hranicu.

Na Ukrajinu dorazilo 18 tankov Leopard z Nemecka, ktoré Berlín prisľúbil Kyjevu zhruba pred dvoma mesiacmi. Potvrdil to nemecký kancelár Olaf Scholz. Tanky už prekročili ukrajinskú hranicu. Zničená Avdijivka: Z mesta Avdijivka, ležiaceho v blízkosti frontu, začali evakuovať pracovníkov technických služieb. V meste bude čoskoro vypnutý mobilný príjem, pretože v meste sú informátori okupantov, oznámil predstaviteľ samosprávy Vitalij Barabaš. Rusko podľa neho mení Avdijivku na "miesto ako z postapokalyptických filmov".

Z mesta Avdijivka, ležiaceho v blízkosti frontu, začali evakuovať pracovníkov technických služieb. V meste bude čoskoro vypnutý mobilný príjem, pretože v meste sú informátori okupantov, oznámil predstaviteľ samosprávy Vitalij Barabaš. Rusko podľa neho mení Avdijivku na "miesto ako z postapokalyptických filmov". Nezmyselné Putinove útoky: Pokračovanie ruských útokov v okolí Bachmutu a Avdijivky je ďalším ukazovateľom toho, že Putin je odhodlaný zvíťaziť. Tieto útoky sa stali nezmyselnými a škodlivými pre ruskú prípravu na ďalšiu fázu vojny, píše Inštitút pre štúdium vojny. Ruské sily ešte stále môžu obsadiť tieto mestá, no nezískajú z toho žiadnu významnú operačnú výhodu.

Pokračovanie ruských útokov v okolí Bachmutu a Avdijivky je ďalším ukazovateľom toho, že Putin je odhodlaný zvíťaziť. Tieto útoky sa stali nezmyselnými a škodlivými pre ruskú prípravu na ďalšiu fázu vojny, píše Inštitút pre štúdium vojny. Ruské sily ešte stále môžu obsadiť tieto mestá, no nezískajú z toho žiadnu významnú operačnú výhodu. Útok na Slaviansk: Ruský útok na centrum mesta Slaviansk v Doneckej oblasti si vyžiadal dve obete a desiatky zranených. Okupanti použili dve rakety protivzdušného systému S-300. Počet obetí nie je konečný, prebieha záchranná akcia.

Ruský útok na centrum mesta Slaviansk v Doneckej oblasti si vyžiadal dve obete a desiatky zranených. Okupanti použili dve rakety protivzdušného systému S-300. Počet obetí nie je konečný, prebieha záchranná akcia. Výbuchy v Melitopoli: V okupovanom Melitopoli sa ozvali výbuchy v dvoch budovách, kde boli umiestnení ruskí vojaci a príslušníci bezpečnostných zložiek. Podľa serveru RBK-Ukrajina to uviedol starosta mesta Ivan Fedorov. Okupačná správa hovorí o zásahu vysokoškolských inetrnátov.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Syntetické palivá skúšali už nacisti, teraz majú zachrániť spaľovacie autá

Syntetické palivo od nemeckej spoločnosti INERATEC. (zdroj: SITA/AP)

Zákaz predaja nových spaľovacích áut v Európskej únii po roku 2035 nebude v takej striktnej podobe, ako sa pôvodne predpokladalo. Potom ako dohodu na poslednú chvíľu zablokovali Nemci s podporou Talianska, Česka, Poľska, Bulharska a Slovenska, Európska komisia urovnala spor kompromisom, ktorý obsahuje výnimku pre syntetické palivá.

Syntetické palivá, alebo tiež e-palivá, sú považované za uhlíkovo neutrálne a popri batériách a vodíku majú byť treťou možnosťou, ako môžu byť autá v budúcnosti poháňané.

Hľadanie náhrady za palivá z ropy nie je nič nové. Už v roku 1913 získal nemecký chemik Friedrich Bergius patent na technológiu skvapalňovania uhlia. Využili ju nemeckí nacistickí lídri počas druhej svetovej vojny, pre obmedzený prístup k rope pre nich syntetický benzín predstavoval strategickú surovinu.

Súčasné e-palivá sa vyrábajú syntézou vodíka s oxidom uhličitým, ktorý môže byť zachytený zo vzduchu alebo z priemyslu. Na ich výrobu stačí voda, CO2 a elektrina.

V krátkosti z ekonomiky:

Zníženie DPH na potraviny: Zníženie DPH na potraviny ako riešenie vysokých cien skúšali v iných krajinách a neosvedčilo sa. Patrí medzi kratkozraké opatrenia, ktoré nepomáhajú a jednotlivé krajiny ich rušia, tvrdí Veronika Remišová. Ako príklad uviedla Poľsko, ktoré malo nulovú DPH na potraviny, ale rušia ju.

Zníženie DPH na potraviny ako riešenie vysokých cien skúšali v iných krajinách a neosvedčilo sa. Patrí medzi kratkozraké opatrenia, ktoré nepomáhajú a jednotlivé krajiny ich rušia, tvrdí Veronika Remišová. Ako príklad uviedla Poľsko, ktoré malo nulovú DPH na potraviny, ale rušia ju. Predaj Silicon Valley Bank: Americký Federálny úrad pre poistenie vkladov odsúhlasil predaj banky Silicon Valley Bank peňažnému ústavu First-Citizens Bank & Trust Co sídliacemu v Severnej Karolíne. Súčasťou predaja sú všetky vklady a úvery, otvorí aj pobočky.

Americký Federálny úrad pre poistenie vkladov odsúhlasil predaj banky Silicon Valley Bank peňažnému ústavu First-Citizens Bank & Trust Co sídliacemu v Severnej Karolíne. Súčasťou predaja sú všetky vklady a úvery, otvorí aj pobočky. Prepad hodnoty Twitteru: Miliardár a šéf Twitteru Elon Musk dal zamestnancom spoločnosti akciové garancie v hodnote 20 miliárd dolárov. To je menej ako polovica zo 44 miliárd dolárov, koľko za prevádzkovateľa sociálnej siete vlani zaplatil, čo dokazuje, ako prudko sa hodnota Twitteru od prevzatia Muskom znížila.

Hokejisti z KHL nepôjdu na šampionát. Už to nie je gesto, ale taktický ťah

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslav Šatan. (zdroj: TASR)

Slovenská hokejová reprezentácia nastúpi na majstrovstvách sveta v Rige a Tampere bez hráčov pôsobiacich v ruskej KHL. Hokejový zväz to oznámil v rámci správy o prvom prípravnom kempe pred šampionátom. Hráči z KHL, ktorým sa už skončila klubová sezóna, sa do neho nezapoja.

„Posledné týždne sme viedli dlhú debatu s hráčmi z KHL. Vždy radi a s hrdosťou reprezentovali našu krajinu. Majú výkonnosť na to, aby mohli bojovať o účasť v záverečnej nominácii na majstrovstvá sveta.

Počas debát sme dospeli k jednotnému názoru, že pre pokojný priebeh prípravy a stopercentnú koncentráciu nášho tímu na majstrovstvá sveta bude lepšie, ak v tejto sezóne hráčov z KHL z účasti na šampionáte vynecháme,“ uvádza sa v ňom.

V aktuálnej sezóne pôsobilo v KHL deväť slovenských hokejistov. Brankári Patrik Rybár (Spartak Moskva), Adam Húska (Nižný Novgorod) a Július Hudáček (Barys Astana), obrancovia Michal Čajkovský (Novosibirsk) a Christián Jaroš (Omsk/CSKA Moskva) a útočníci Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Michal Krištof (Vladivostok) a Tomáš Jurčo (Kunlun).

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Bolela ho duša i telo, zomrel v potupe. Miláčika žien a opernú hviezdu znetvoril syfilis

Hudobný skladateľ Josef Mysliveček trpel koncom života na syfilis. Za maskou je Vojtěch Dyk, ktorý ho hrá vo filme Il Boemo. (zdroj: SSIFF)

Hoci bol Josef Mysliveček veľký a úspešný skladateľ, v Čechách sa o ňom málo vedelo. V korešpondencii ho občas spomínali jeho spolupútnici, no to, čo sa udialo medzi tým, ako vstúpil do Benátok a zomrel na následky syfilisu, zostalo tajomstvom.

"Muži mali kedysi len tri možnosti, ako postupovať na spoločenskom rebríčku: cez armádu, cirkev alebo cez kontakty so ženami," hovorí český režisér Petr Václav.

Bol iný ako Taliani. Neovládal miestny slang ani nepísané pravidlá verejného života, bol však pekný, vysoký a jeho počiatočná zdržanlivosť ženy priťahovala. Intímne vzťahy s nimi nadväzoval preto, že mu finančne pomáhali, zoznamovali ho s dôležitými ľuďmi - alebo že sa mu prosto iba ponúkali.

Režisér Petr Václav priznáva, že pri písaní scenára si veľa vecí domyslel. Presnejšie, vymyslel. Vo svete hudby vtedy nastupoval klasicizmus, po Európe začal cestovať malý génius Mozart a ľudia ešte nevedeli, aký zničujúci bude v najbližších rokoch syfilis.

V krátkosti z kultúry:

Koniec sveta je tu: Nad Prahou sa zjavujú zvláštne atmosférické úkazy, dochádza k výpadkom elektriny, k výbuchom a samovznieťovaniu predmetov. Nikto nevie, čo to je, ale zdá sa, že sa deje niečo veľké. Že sa blíži katastrofa. Príbeh filmu Běžná selhání sa odohráva v takejto kulise.

Nad Prahou sa zjavujú zvláštne atmosférické úkazy, dochádza k výpadkom elektriny, k výbuchom a samovznieťovaniu predmetov. Nikto nevie, čo to je, ale zdá sa, že sa deje niečo veľké. Že sa blíži katastrofa. Príbeh filmu Běžná selhání sa odohráva v takejto kulise. Človeku dávajú tvar neúspechy: Komika Michala Kubovčíka mnohí poznajú aj cez jeho edukačné projekty Baštrng a Sedlácka prvá pomoc. Práve vďaka humoru, ktorý dokáže ľahšie doručiť aj ťažké témy na správne miesto v hlave, zachránil už nejedno vysvedčenie i život. Na druhej strane, všetci si tak zvykli na jeho žartovanie a vymýšľanie, že mu neveria, ani keď hovorí úplne vážne.

Komika Michala Kubovčíka mnohí poznajú aj cez jeho edukačné projekty Baštrng a Sedlácka prvá pomoc. Práve vďaka humoru, ktorý dokáže ľahšie doručiť aj ťažké témy na správne miesto v hlave, zachránil už nejedno vysvedčenie i život. Na druhej strane, všetci si tak zvykli na jeho žartovanie a vymýšľanie, že mu neveria, ani keď hovorí úplne vážne. Novinky na Netflixe a Apple TV+: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Radoslav Procházka. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo neobstojí argument vlády, že parlament na poslanie migov na Ukrajinu nepotrebuje? Mali by sme obmedziť novelizovanie ústavy? Kde sú hranice slobody slova? A ako zmení rozsudok v prípade malej Editky zdravotné poisťovne? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ústavným právnikom Radoslavom Procházkom.

Karikatúra

Ústavná cesta. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Špagety Carbonara. (zdroj: Isifa)

I jednoduché jedlo ako špagety sa dá pokaziť. Ako nezbabrať osvedčený recept na špagety Carbonara?

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.