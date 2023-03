Matovič rečnil tri hodiny, o päťstovke za účasť vo voľbách sa má hlasovať v stredu

Matovič viackrát zopakoval, že na Slovensku existuje hrozba, že demokracia zanikne

BRATISLAVA. Poslanci v utorok po 19.00 h ukončili diskusiu k návrhu odmeny 500 eur za účasť na septembrových predčasných parlamentných voľbách.

Po lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi vystúpili v rozprave ešte poslanci Slavěna Vorobelová a Martin Beluský. O návrhu sa má hlasovať v stredu o 11.00 h.

Matovič hovoril o hrozbách

V pléne k návrhu vystúpil líder OĽANO Igor Matovič ako navrhovateľ. S vystúpením začal dopoludnia, po obedňajšej prestávke rečnil tri hodiny.

Matovič v rozprave viackrát zopakoval, že na Slovensku existuje hrozba, že demokracia zanikne. Upozorňoval na hrozbu vlády mafie a extrémistov, ktorí môžu získať po voľbách ústavnú väčšinu. Preto treba dosiahnuť čo najvyššiu účasť vo voľbách.

Vyhlásil, že je ochotný stiahnuť návrh a mohol by ho podať aj Smer či ľudia z ĽSNS a on by ho podporil. Tvrdí, že treba zabojovať aj o nevoličov. Myslí si, že v septembri hrozia voľby, ku ktorým príde historicky najmenej voličov.

Líder OĽANO v diskusii spomínal kauzy z čias vlád Smeru, hovoril o väzbách na oligarchov. Kritizoval aj médiá za to, že sú zaujaté. Opakovane tiež spomínal KDH za to, že odmietlo spoluprácu s Kresťanskou úniou.

Kritizoval aj Progresívne Slovensko či niektorých členov novej strany Demokrati za postoj k možnej spolupráci s mimoparlamentným Hlasom.

Za 500-eurovú odmenu by išlo voliť 89,2 percenta voličov Za predpokladu, že za účasť vo voľbách dostanú voliči 500-eurovú odmenu, voliť by išlo 89,2 percenta oslovených voličov. Bez odmeny by išlo k voľbám 67,5 percenta voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Analýzy Na hrane televízie Joj. Agentúra realizovala výskum od 7. do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov. Podľa prieskumu by 65,8 percenta opýtaných volilo stranu, ktorú plánovalo, a to aj napriek možnej 500-eurovej odmene. Stranu, ktorá im bude v tej chvíli sympatická, by kvôli odmene volilo 20,1 percenta účastníkov prieskumu. Voliť nepôjde 8,1 percenta respondentov, aj keby za účasť vo voľbách dostali odmenu, pričom 3,1 percenta by volilo stranu, ktorá danú odmenu vybavila. Z prieskumu taktiež vyplynulo, že 0,2 percenta ľudí by za odmenu hodilo do volebnej urny len prázdnu obálku. „Odmena by presvedčila hlavne voličov, ktorí zvyknú odpovedať, že nevedia koho by v súčasnosti volili, pričom 84 percent z nich by išlo za odmenu voliť, z respondentov odpovedajúcich pri klasických preferenciách, že nepôjdu voliť, by odmena motivovala 40,3 percenta," uviedla agentúra.

Rokovanie v stredu

Poslanci sa opäť zídu v stredu o 9.00 h, keď majú rokovať o novele zákona o verejnom obstarávaní z dielne Sme rodina.

Upraviť sa ňou majú podmienky a predpoklady na vymenovanie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

Zmena sa týka podmienky predkladania platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami.

Od 10.00 h má pred poslancami vystúpiť podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková. Po dopoludňajšom hlasovaní je na pláne návrh Vladimíra Faiča (Smer) na prijatie uznesenia "k urýchleniu realizácie memoranda o zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou SR a Lekárskym odborovým združením".

Popoludní má parlament naplánované rokovanie o viacerých poslaneckých návrhoch. Ide napríklad o novelu Trestného poriadku či novelu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

