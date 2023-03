Ranný brífing: Fica zaujímajú už aj „nenormálni ľudia“, moria majú ovládnuť ponorky

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Keď potreboval Robert Fico „ísť medzi normálnych ľudí“, pred desiatimi rokmi hovoril, že musí opustiť Bratislavu. Teraz si trúfa bojovať aj o voličov v hlavnom meste. Aj slabší výsledok v ňom mu zabezpečí toľko hlasov ako niekoľko miest na východe naraz.

Najprv oceánom vládli bojové lode, po druhej svetovej vojne lietadlové lode. Príprava západných spojencov na možnú vojnu o Taiwan ukazuje, že v budúcnosti by kľúčovú úlohu mohli zohrať ponorky. Svet možno čaká takzvané prázdne more.

Robert Fico a Robert Kaliňák sa sťažovali v Štrasburgu a dúfali, že Európsky súd pre ľudské práva im dá za pravdu, že vraj boli porušené ich práva. To by mohli využiť nielen politicky, ale ešte aj od Slovenska žiadať odškodné. Namiesto toho im však súd odkázal, že procesne nie je o čom. A ešte im prakticky vynadal, že mu klamali. O čo teda išlo a v akej kauze? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Smer mení fungovanie v Bratislave. Glváč, ktorý si písal s Kočnerom a Zsuzsovou, však ostáva

Bratislavský krajský predseda Smeru Martin Glváč so šéfom Robertom Ficom. (zdroj: TASR)

Keď potreboval Robert Fico "ísť medzi normálnych ľudí", pred desiatimi rokmi hovoril, že musí opustiť Bratislavu. Inokedy zas šéf Smeru obviňoval "slniečkarov" v hlavnom meste z toho, že "agresívne presadzujú liberálne hodnoty".

Fico napriek nelichotivým vyjadreniam v minulosti pol roka pred voľbami vyhlasuje, že chce zabojovať aj o bratislavských voličov, hoci Smer túto snahu zdanlivo opustil už pred rokmi.

"Je to veľké mesto, je tu veľa voličov a povinnosťou Smeru je byť úspešný aj v Bratislave, nielen v iných častiach Slovenska,“ vyhlásil Fico. Jeho strana si pritom v Bratislave opakovane netrúfla ani postaviť vlastného kandidáta na primátora.

Aj na prvý pohľad nevysoká podpora 11 percent, ktorú Smer v posledných parlamentných voľbách v Bratislave získal, však Ficovi môže vyhrať celoslovenské voľby. Mať totiž 11-percentnú podporu v polmiliónovej Bratislave totiž znamená presvedčiť vyše 33-tisíc voličov.

Smer je bezpečnostné riziko: O budúcnosti, ktorú Slovensku pripravujú Fico, Blaha a spol., najlepšie vypovedá vyznanie „klobúk dolu pred Čínou, pretože udržať jeden a pol miliardy obyvateľov pod kontrolou a v akom-takom poriadku, klobúk dole, nikto im nemôže vyčítať režim, ktorý nastolili“, píše Peter Schutz.

Mohli sme mať nové typy sanitiek z plánu obnovy, zostanú nám len staré, vraví záchranár

Takýchto sanitiek sme mali získať cez plán obnovy 158. (zdroj: NSPLM)

Slovensko mohlo z plánu obnovy čerpať vyše 26 miliónov eur na kúpu 197 nových sanitiek. Medzi nimi mali byť aj rendez-vous (osobné vozidlo s lekárom) a nákladné sanitky, ktoré doteraz naše záchranky nemajú, hoci v susedných krajinách sa bežne používajú.

Z obstarávania nových sanitiek však nič nebude, lebo bývalý minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nestihol pripraviť túto výzvu, a tak jeho nástupca a dočasne poverený premiér Eduard Heger presunul 26 miliónov eur na nemocnice.

O tom, čo to bude znamenať pre záchranky a na akých sanitkách sa budú teraz prevážať pacienti, sa denník SME rozprával s viceprezidentom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Michalom Weincillerom.

V krátkosti z domova:

Lekári nevedia vyšetrovať znásilnenia: Napriek tomu, že ubehlo trištvrte roka, odkedy Slovensko prijalo postupy pre zdravotníkov, ako zbierať dôkazný materiál od obetí znásilnenia, lekári o nich stále nemajú veľké povedomie. Majú pritom prispieť k tomu, aby získali čo najviac dôkazov a konali spôsobom, ktorý čo najmenej traumatizuje obeť.

Napriek tomu, že ubehlo trištvrte roka, odkedy Slovensko prijalo postupy pre zdravotníkov, ako zbierať dôkazný materiál od obetí znásilnenia, lekári o nich stále nemajú veľké povedomie. Majú pritom prispieť k tomu, aby získali čo najviac dôkazov a konali spôsobom, ktorý čo najmenej traumatizuje obeť. Policajný exprezident Spišiak vstúpil do PS: Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska vstúpil bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku prináša Spišiak do PS 30 rokov skúseností z polície, rozvahu, nespochybniteľný morálny kredit aj odbornosť v agende ministerstva vnútra, vnútornej bezpečnosti a boja proti zločinu.

Do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska vstúpil bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku prináša Spišiak do PS 30 rokov skúseností z polície, rozvahu, nespochybniteľný morálny kredit aj odbornosť v agende ministerstva vnútra, vnútornej bezpečnosti a boja proti zločinu. O Matovičovej odmene budú rokovať aj po odmietnutí: Poslanci Národnej rady odmietli návrh na 500-eurovú odmenu pre voličov za účasť v parlamentných voľbách 2023. Novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva neposunuli do druhého čítania. Igor Matovič návrh opätovne predložil do parlamentu, predseda parlamentu Boris Kollár ho zaradí na rokovanie ďalšej riadnej schôdze.

Lietadlové lode vytlačia ponorky. Rozhodujúce môžu byť pre osud Taiwanu

Americká ponorka triedy Ohio v sprievode ďalšieho vojenského plavidla. (zdroj: TASR/AP)

V roku 1989 vyšla britskému historikovi Johnovi Keeganovi tretia kniha o vojnových konfliktoch The Price of Admirality. Podobne ako v predošlých knihách podrobne rozobral niekoľko minulých bitiek a vyvodil z nich závery do budúcnosti.

V tomto prípade argumentoval, že podobne, ako prevahu bojových lodí na mori ukončili lietadlové lode, aj tie čoskoro stratia na význame. V poslednej kapitole s názvom Prázdne more píše, že ich nahradia ponorky, ktoré sú oveľa menej zraniteľné ako kolos plávajúci na hladine.

„Lietadlová loď bude v každom realistickom scenári vystavená väčšiemu počtu hrozieb ako ponorka,“ píše Keegan, ktorý sa odvolával napríklad zo skúsenosti v britskej vojne o Falklandy. „Pri bojoch v okolí pobrežia čelí útokom lietadiel štartujúcich zo zeme, od rakiet odpálených z pobrežia aj od samotných ponoriek.“

John Lehman dva roky pred vydaním knihy skončil vo funkcii ministra pre námorníctvo a bol jedným z ľudí, ktorí vytvorili novú podobu vtedajších amerických námorných síl so základom v lietadlových lodiach. Pre Washington Post Keeganovu knihu recenzoval. „Kapitola o lekciách je absolútna hlúposť,“ napísal.

Udalosti tohto roka dávajú za pravdu skôr Keeganovi.

V krátkosti z Ukrajiny:

Termín ukrajinskej protiofenzívy: Ukrajina by mohla prejsť do protiofenzívy v apríli alebo máji. V rozhovore s estónskou stanicou ERR to povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Rozhodnutie o protiofenzíve ukrajinských síl bude podľa neho bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok.

Ukrajina by mohla prejsť do protiofenzívy v apríli alebo máji. V rozhovore s estónskou stanicou ERR to povedal ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov. Rozhodnutie o protiofenzíve ukrajinských síl bude podľa neho bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok. Ťažké straty wagnerovcov: Wagnerova skupina utrpela v bitke o Bachmut veľké straty, priznal šéf žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Tvrdí, že boje o mesto prakticky zničili ukrajinskú armádu, ale ťažko poškodené sú aj sily wagnarovcov.

Wagnerova skupina utrpela v bitke o Bachmut veľké straty, priznal šéf žoldnierskej skupiny Jevgenij Prigožin. Tvrdí, že boje o mesto prakticky zničili ukrajinskú armádu, ale ťažko poškodené sú aj sily wagnarovcov. Zelenskyj chce rokovať so Sim: Ukrajinský prezident chce rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Dodal, že pred vojnou na Ukrajine s čínskym prezidentom udržiaval kontakt, no počas viac než rok trvajúcej vojny nie.

Ukrajinský prezident chce rokovať s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Dodal, že pred vojnou na Ukrajine s čínskym prezidentom udržiaval kontakt, no počas viac než rok trvajúcej vojny nie. Nefunkčný systém protivzdušnej obrany: Zelenskyj v rozhovore s novinármi agentúry AP zopakoval požiadavky Kyjeva na dodanie ďalších modernejších zbraní. Poznamenal tiež, že Ukrajina musela vrátiť nefunkčný systém protivzdušnej obrany, ktorý mu dodala jedna z európskych krajín.

Zelenskyj v rozhovore s novinármi agentúry AP zopakoval požiadavky Kyjeva na dodanie ďalších modernejších zbraní. Poznamenal tiež, že Ukrajina musela vrátiť nefunkčný systém protivzdušnej obrany, ktorý mu dodala jedna z európskych krajín. Rusi stupňujú kyberútoky: Rusko podľa analytikov vystupňovalo kyberútoky na spojencov Ukrajiny, keďže kybernetická vojna voči Ukrajine z veľkej časti zlyhala. Rusko so svojím arzenálom prostriedkov kybernetického boja útočí napríklad na Poľsko či na škandinávske a pobaltské krajiny s cieľom rozsievať rozkol a šíriť svoju propagandu.

Rusko podľa analytikov vystupňovalo kyberútoky na spojencov Ukrajiny, keďže kybernetická vojna voči Ukrajine z veľkej časti zlyhala. Rusko so svojím arzenálom prostriedkov kybernetického boja útočí napríklad na Poľsko či na škandinávske a pobaltské krajiny s cieľom rozsievať rozkol a šíriť svoju propagandu. Kremeľ predvádza jadrovú silu: Rusko začalo cvičenie s medzikontinentálnym balistickým raketovým systémom Jars a niekoľkými tisíckami vojakov. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reutes, podľa ktorej ide o ďalší pokus Moskvy predviesť svoju jadrovú silu.

Rusko začalo cvičenie s medzikontinentálnym balistickým raketovým systémom Jars a niekoľkými tisíckami vojakov. S odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany o tom informovala agentúra Reutes, podľa ktorej ide o ďalší pokus Moskvy predviesť svoju jadrovú silu. Dáni vyzdvihli dymovú bóju: Dánske úrady vyzdvihli z morského dna "záhadný" objekt, ktorý bol v tesnej blízkosti plynovodu Nord Stream 2 v Baltskom mori. Vyšetrovanie naznačuje, že objekt je prázdna námorná dymová bója, ktorá sa používa na vizuálne označovanie. Objekt nepredstavuje bezpečnostné riziko.

Zo zahraničných webov:

Automobilky strašia výrazným zdražením áut. Majú problém s novou emisnou normou

Predstavovanie zeleného klimatického balíčka. (zdroj: SITA/AP)

Európskych politikov v uplynulých týždňoch zamestnával spor o ukončenie výroby áut so spaľovacími motormi v roku 2035. Dohodli sa na kompromise, ktorý umožní uvádzať na trh nové "spaľováky" aj po tomto termíne, ak budú poháňané takzvaným syntetickým palivom.

Hoci mnohí politici zaplavili médiá a sociálne siete kritikou prechodu na elektromobilitu s odkazmi na viac i menej podložené obavy zo straty zamestnanosti či zo stability elektrickej siete, samotným automobilkám rok 2035 v zásade neprekáža.

Svoje výrobné plány už totiž tomuto termínu prispôsobili. Väčší problém vidia zástupcovia automobilového priemyslu v novej, prísnejšej emisnej norme Euro 7, o ktorej sa na pôde inštitúcií Európskej únie takisto diskutuje a do platnosti má vstúpiť prvého júla 2025.

Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák hovorí, že Euro 7 si vyžaduje nasadenie zatiaľ neexistujúcich technológií v nerealistickom čase.

V krátkosti z ekonomiky:

Personálne zemetrasenie na ÚVO: Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko sa spoločne pozreli, čo sa deje na Úrade pre verejné obstarávanie po nástupe nového šéfa. Štart Petra Kuboviča pripomína personálne zemetrasenie.

Nadácia Zastavme korupciu a Transparency International Slovensko sa spoločne pozreli, čo sa deje na Úrade pre verejné obstarávanie po nástupe nového šéfa. Štart Petra Kuboviča pripomína personálne zemetrasenie. Inflácia by mala klesať: Slovenská ekonomika by mala tento aj budúci rok rásť, inflácia by mala klesať. Rast HDP by roku 2023 mal dosiahnuť úroveň 1,3 percenta, budúci rok 3,2 percent a v roku 2025 úroveň tri percentá. Inflácia by tento rok mala dosiahnuť hodnotu 10,5 percent, budúci rok 6,7 percent a v roku 2025 úroveň 4,8 percenta.

Slovenská ekonomika by mala tento aj budúci rok rásť, inflácia by mala klesať. Rast HDP by roku 2023 mal dosiahnuť úroveň 1,3 percenta, budúci rok 3,2 percent a v roku 2025 úroveň tri percentá. Inflácia by tento rok mala dosiahnuť hodnotu 10,5 percent, budúci rok 6,7 percent a v roku 2025 úroveň 4,8 percenta. Porsche zmenilo zámery: Nemecká automobilka Porsche zmenila svoje zámery na rozšírenie výroby pri Hornej Strede a namiesto avizovanej 200-miliónovej investície plánuje do výroby batériových modulov pre elektromobily investovať viac ako miliardu eur.

MOV chce návrat Rusov. Napľul by som na takú ponuku. Chcú nás ponížiť, odkazujú

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach na zasadnutí výkonnej rady MOV. (zdroj: TASR/AP)

Medzinárodný olympijský výbor odporučil športovým federáciám, aby opätovne pustili na súťaže športovcov z Ruska a Bieloruska bez štátnych symbolov.

„Neprichádza do úvahy štart tímov Ruska ani Bieloruska (súťažiť môžu len jednotlivci – pozn.). Športovci, ktorí vedome podporujú vojnu na Ukrajine sa nesmú zúčastňovať súťaží a to platí aj pre členov realizačných tímov,“ uviedol prezident MOV Thomas Bach.

Vlani sa na mítingu na podporu agresie na Ukrajine postavilo vedľa Vladimira Putina viacero olympijských medailistov. Tento zákaz sa vzťahuje práve na nich.

Reakcie ruských športovcov a trénerov sú rôzne. Prevláda však pocit poníženia a nesúhlasu. Najmä tréneri vyjadrujú názor, že sú pre nich takéto podmienky neprijateľné.

„Ani neviem, čo na to povedať... Aj by som na túto ponuku napľul a radšej nikam nešiel. Už ma to tak nebaví. Mám plné zuby toho, ako sa nám posmievajú. Som z toho frustrovaný,“ reagoval pre RIA novosti tréner krasokorčuliarov Alexander Žulin.

V ktorých krajinách najviac zdraželo nabíjanie elektromobilov? Je medzi nimi aj Slovensko

Nabíjanie na odpočívadle Čaradice. (zdroj: Peter Kálmán)

Zelená doprava verzus rastúce ceny za energie. Predaj elektromobilov vo svete každoročne stúpa, no energokríza zasiahla aj toto odvetvie. Veľa vodičov zostalo v uplynulých mesiacoch prekvapených, keď sledovali rastúce ceny za dobíjanie svojich tichých moderných a ekologických áut.

Experti z britského portálu Drive Electric preto zostavili rebríček krajín, v ktorých nabíjanie elektromobilov zdraželo najviac medziročne. Najviac si priplatia šoféri v Estónsku. Ružová nie je situácia ani u nás, Slovensko sa umiestnilo v prvej päťke. Na opačnej strane rebríčka sa ocitli Rumunsko a Nórsko.

Sumy vypočítali z priemernej ceny za kilowatthodinu a ukazujú nárast medzi rokmi 2021 a 2022. Drive Electric zohľadnilo iba poplatky za pomalé nabíjanie striedavým prúdom, ktoré je niekoľkonásobne lacnejšie ako pri využití verejných rýchlonabíjačiek s jednosmerným prúdom.

Cieľom bolo zistiť, koľko by stálo nabíjanie Volkswagenu ID.4 Pro. pri priemernom plnom nabití 60 kilowatthodín. Využiteľná kapacita batérie pri tomto modeli je 77 kWh a reálny dojazd 380 kilometrov, hoci výrobca uvádza 521 kilometrov.

Auto novinky v skratke:

Blíži sa čas prezúvania pneumatík: Zaskočilo vás v uplynulých dňoch sneženie? Horské priechody hlásili neprejazdnosť a autá sa borili s nečakanou snehovou nádielkou. Možno aj preto, že niektorí vodiči už uverili jarným slnečným lúčom a vymenili už zimné pneumatiky za letné. A urobili zle. Ponúkame niekoľko odpovedí, prečo.

Zaskočilo vás v uplynulých dňoch sneženie? Horské priechody hlásili neprejazdnosť a autá sa borili s nečakanou snehovou nádielkou. Možno aj preto, že niektorí vodiči už uverili jarným slnečným lúčom a vymenili už zimné pneumatiky za letné. A urobili zle. Ponúkame niekoľko odpovedí, prečo. Espace oslavuje 40 rokov: Nevšedné rodinné auto tento rok oslavuje 40. narodeniny a ako darček dostane Renault Espace novú šiestu generáciu. Zaujímalo nás, čím vie najdlhšie vyrábaný model tradičnej francúzskej značky osloviť.

Nevšedné rodinné auto tento rok oslavuje 40. narodeniny a ako darček dostane Renault Espace novú šiestu generáciu. Zaujímalo nás, čím vie najdlhšie vyrábaný model tradičnej francúzskej značky osloviť. Focus Active má stále čo povedať: Ford oznámil, že výroba populárneho modelu Focus sa skončí v roku 2025 bez priameho nástupcu. Zatiaľ ho však stále netreba odpisovať. Jeho súčasná štvrtá generácia je na trhu od roku 2019, a tak prišiel čas ešte na jednu modernizáciu.

Karikatúra

Zmena pohľadu. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Šošovicový šalát s hubami a kelom. (zdroj: Miloš Mikuš)

Aj pôstne jedlo môže byť originálne a chutné. Vyskúšajte šošovicový šalát s hubami a kelom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

