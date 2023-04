Vykradne napokon voličov Republiky Smer alebo naopak? Extrémisti sa blížia dvojcifernému zisku

Nielen Smer, ale aj Republika výrazne loví medzi doterajšími nevoličmi.

BRATISLAVA. Čo môžu mať spoločné bývalí voliči takých rôznorodých strán, ako sú SNS, OĽaNO, Sme rodina, Smer či Vlasť Štefana Harabina?

Časť z nich aktuálne vyháňa podporu extrémistickej Republiky do dosiaľ najvyšších hodnôt od jej vzniku.

Strana odídencov z Ľudovej strany Naše Slovensko odsúdeného predsedu Mariána Kotlebu sa už v popularite dotýka dvojciferného zisku. Republike pod vedením europoslanca Milana Uhríka naposledy agentúra Focus namerala zisk 9,6 percenta hlasov.

Nepotvrdzuje sa pôvodný predpoklad, že čoraz agresívnejšie komunikujúci Smer s témami proti očkovaniu či proti vojenskej pomoci napadnutej Ukrajine postupne stiahne priaznivcov Republike a stanú sa z nich noví voliči Smeru.

Rastú obe strany. Smer už dokonca podľa posledných prieskumov agentúr Focus, AKO či volebných modelov Ipsosu a Medianu SK predbehol doterajšieho lídra prieskumov Hlas Petra Pellegriniho.

Najnovšie Smer aj Republika zhodne mobilizujú voličov nepodloženými tvrdeniami o plánovanom falšovaní výsledkov predčasných volieb v septembri.

Ak by ich rast pokračoval aj do volieb, zvýšila by sa pravdepodobnosť, že by Republika a Smer mohli vytvorili základ novej vládnej koalície.

Potenciál oboch strán je navyše ešte vyšší. Postavenie Republiky by mohlo narásť aj spojením extrémistickej a nacionalistickej politickej scény.

Bude sa Republika spájať s ďalšími, napríklad s krajne pravicovým Robertom Švecom z hnutia obrody či antivaxerom a majiteľom agentúry Polis Jánom Baránkom?

Kto volí Republiku, kam až môže jej podpora narásť a ako si jej vedenie poradí s nedostatkom peňazí na kampaň? Denník SME s pomocou analytikov a ich dát pripravil sériu otázok a odpovedí.

1. Mieria na podobných voličov. Prečo sa teda Smer a Republika nevykrádajú a obe strany rastú?

Najväčšiu časť zo súčasnej deväť- až desaťpercentnej podpory Republiky tvoria niekdajší voliči ĽSNS. Vytvárajú 25 percent jej súčasnej voličskej základne.