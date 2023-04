Zaseknuté spájanie. Čo robia Dzurinda, Simon, Nicholsonová či Baťo?

Dzurinda má podpisy, u Hegera zatiaľ spájanie nevidno.

BRATISLAVA. Ako by politici na okraji záujmu voličov mohli rozhodnúť o tom, či po voľbách preberie moc Smer?

Mimoparlamentní politici ako Zsolt Simon z Maďarského fóra či generál Pavel Macko z ODS môžu lákať asi 50-tisíc voličov, podľa prieskumov menej ako dve percentá z nich. Napriek tomu môžu títo malí hráči zohrať vo voľbách rozhodujúcu úlohu.

Keby KDH pod vedením Jána Figeľa v roku 2016 presvedčilo o 1400 voličov viac, kresťanskí demokrati by sa dostali do parlamentu.

Pomer získaných kresiel medzi stranami v Národnej rade by sa zmenil a koalícia Smeru, SNS, Siete a Mostu-Híd by mala zrejme len najtesnejšiu väčšinu, čo by jej mohlo spôsobovať problém čokoľvek presadiť.

Pred tromi rokmi KDH pod vedením Alojza Hlinu chýbalo na vstup do parlamentu 10-tisíc hlasov, Progresívnemu Slovensku dokonca iba 926.

Napriek rozhodujúcemu vplyvu aj malého rozdielu hlasov, stredopravé strany so zásadnejším spájaním ani pol roka pred voľbami nezačali.

Všetky, s výnimkou Progresívneho Slovenska, ktoré chce ísť do volieb samostatne, pritom podľa marcového prieskumu Focusu či aprílového volebného modelu agentúry NMS Market Research pre denník SME prekračujú päťpercentnú hranicu nevyhnutnú pre účasť v parlamente na úrovni štatistickej chyby alebo sú pod ňou.

Výsledkom trojmesačných výziev na spájanie sa, ktoré malo zabrániť "prepadu hlasov demokratických voličov", je zatiaľ len strana Demokrati premiéra Eduarda Hegera, ktorá vznikla premenovaním už existujúcej strany Miroslava Kollára.

Okrem toho ešte vo štvrtok ohlásili spoločnú kandidátku do volieb dve strany so spoločnou podporou do dvoch percent - Simonovo Maďarské fórum a Mackovo ODS.

Denník SME sa pozrel na to, ako to so spájaním na stredopravej scéne vyzerá a aké zlúčenia môžu byť reálne.