Hlas finalizuje základný dokument pre spojenie strán.

BRATISLAVA. Mimoparlamentné strany Hlas a Dobrá voľba by sa mohli do dvoch týždňov spojiť. Predpokladá to líder Hlasu Peter Pellegrini.

Avizoval, že jeho strana finalizuje základný dokument pre spojenie strán.

"Keď mnohí len rozprávajú o spájaní, my chceme ukázať, že sa to dá urobiť rozumne, dôstojne a elegantne, naozaj na báze odbornosti využiť potenciál ľudí, ktorých by bola škoda ponechať mimo," uviedol Pellegrini.

V Dobrej voľbe vidí viacero osobností s takýmto potenciálom. Ozrejmil, že na základe pripravovaného dokumentu by mali tí členovia Dobrej voľby, ktorí budú mať záujem, prejsť do Hlasu a Dobrá voľba postupne zanikne.

Predčasné parlamentné voľby 2023