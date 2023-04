Ranný brífing: Vinný šéf NBS je pre Slovensko hanbou, voľby môže ovplyvniť aj prezidentka

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Guvernéra NBS Petra Kažimíra uznali za vinného z podplácania. Sudca špecializovaného súdu Milan Cisarik vydal trestný rozkaz, ktorým mu uložil peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Vláda, parlament ani prezidentka nemajú nateraz žiadnu možnosť, ako ho odvolať z funkcie. Slovensko tak bude čeliť ešte silnejšiemu reputačnému riziku než doteraz.

Zuzana Čaputová by mala do mesiaca informovať, či bude, alebo nebude opäť kandidovať za prezidentku. Rozhodnutím kandidovať môže mobilizovať voličov aj do parlamentných volieb – najmä z tábora strán, ktorých postoje sa s prezidentkou zhodujú.

Peter Kažimír je prvým z bývalých funkcionárov Smeru, ktorého sudca uznal vinným. O akú kauzu ide, koho mal Kažimír podplácať a prečo rozhodnutie ešte nie je právoplatné? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Historická revue: Ak si dnes kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený magazín Historická revue. Prečítate si, ako Sparta kraľovala na zemi a Atény na mori. Dozviete sa, že aténske dobrodružstvo na Sicílii sa skončilo katastrofou. A prezradíme vám tiež, ako sa rodil futbal v Prahe. SME na celý víkend spolu s magazínom Historická revue stojí len 1,95 eur.

Kažimíra uznal sudca za vinného z podplácania. Slovensku spôsobí reputačné škody

Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír. (zdroj: SITA)

O guvernérovi Národnej banky Slovenska Petrovi Kažimírovi si sudca špecializovaného súdu Milan Cisarik myslí, že je vinný z podplácania. Začiatkom apríla preto vydal trestný rozkaz, v ktorom ho uznal za vinného a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur.

„Pre prípad, že by výkon peňažného trestu mohol byť úmyselne zmarený, súd uložil obžalovanému aj náhradný trest odňatia slobody vo výmere dva roky,“ dodala hovorkyňa špecializovaného súdu Katarína Kudjáková.

Vydanie trestného rozkazu naznačuje, že sudca Cisarik považuje dôkazy za natoľko silné a jednoznačné, že chcel prípad uzavrieť bez toho, aby prebehlo hlavné pojednávanie. S navrhovaným verdiktom však zrejme nebude spokojná jedna ani druhá strana.

Informácia o jeho neprávoplatnom odsúdení zastihla guvernéra NBS krátko pred tým, ako si bude podávať ruky s najdôležitejšími svetovými finančníkmi sveta na zahraničnej služobnej ceste vo Washingtone na „Jarných stretnutiach predstaviteľov Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu“.

So zahraničnými kolegami sa tak zdravil s vedomím všetkých, že patrí do skromného zoznamu predstaviteľov eurozóny, ktorí boli alebo sú vyšetrovaní, obžalovaní a aj uznaní za vinných. Slovensko tak bude čeliť ešte silnejšiemu reputačnému riziku než doteraz.

Výzvy na odchod z funkcie: Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír by mal zvážiť odstúpenie z funkcie, uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podčiarkla, že jeho zotrvávanie na pozícii môže mať vplyv na dôveryhodnosť inštitúcie dovnútra krajiny aj navonok. Prečítajte si aj reakcie ďalších politikov.

Odsúdený Kažimír je informáciou o Žilinkovi: Kažimír nestihol druhú tri-šesť-trojku len riadením božím, konkrétne zlou voľbou stratégie, lebo už po čarovnom lieku od generálov pachtil tak lačno, že sa vzdal možnosti riadneho opravného prostriedku. Tak prejavil prakticky istotu, že Žilinka opäť pomôže, píše Nataša Holinová.

Ak prezidentka ohlási kandidatúru, pohne to aj hlasmi v parlamentných voľbách

Prezidentka Zuzana Čaputová. (zdroj: SITA)

Ani predčasné parlamentné voľby prezidentku Zuzanu Čaputovú neodradili od zámeru oznámiť, či sa pokúsi o znovuzvolenie. Vyjadriť sa chce najneskôr do prvej polovice mája. Prezidentka tak môže v čase kampane pred predčasnými parlamentnými voľbami otvoriť vlastnú kampaň. Prezidentské voľby sa budú konať na jar 2024.

Rozhodnutím môže Čaputová mobilizovať voličov aj do parlamentných volieb – najmä z tábora strán, ktorých postoje sa s prezidentkou zhodujú.

„Stačí, že povie, že menšiny potrebujú podporu a už to môže pôsobiť mobilizačne – politici aj voliči za tým nájdu svoje stranícke značky,“ vysvetľuje politológ Peter Spáč z Masarykovej univerzity v Brne.

Prezidentka si skorým oznámením kandidatúry môže uškodiť, keďže sa ako najdôveryhodnejšia politička nemusí voličom predstavovať. Stane sa však ešte väčším terčom svojich oponentov. Spáč však tvrdí, že jej to neublíži. „Už je zaškatuľkovaná medzi voličmi. Nič by nezmenilo, keby kandidatúru ohlásila až neskôr,“ hovorí.

Prezidentka si môže dovoliť na sľub zabudnúť: Ak skoré rozhodnutie pociťuje prezidentka ako nevýhodné či rovno kontraproduktívne, môže si pokojne dovoliť na sľub zabudnúť. Trebárs so zdôvodnením, že vzhľadom na vlečúcu sa politickú krízu a nie riadne, ale predčasné parlamentné voľby je situácia podstatne komplikovanejšia, než keď sa vyjadrovala, píše Peter Schutz.

Politikom sa netlieska, aj keď sa volajú Čaputová: Vieme, v PS sa chcú zohriať v odlesku popularity nájomníčky paláca. Ale môže to dopadnúť aj inak, že prezidentku, ktorá dbá na svoju nezávislosť, kontaminujú svojou nálepkou. To si v záujme republiky a samotnej prezidentky mohli odpustiť, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Končí Hegerova štátna tajomníčka: Vo funkcii končí štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská. Z postu odchádza na vlastnú žiadosť. Na ministerstve zostane v riadiacej funkcii iba prvý štátny tajomník Michal Palkovič. Jej odchod je o to prekvapujúcejší, že bola považovaná na ministerstve za Hegerovho človeka.

Vo funkcii končí štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Lenka Dunajová Družkovská. Z postu odchádza na vlastnú žiadosť. Na ministerstve zostane v riadiacej funkcii iba prvý štátny tajomník Michal Palkovič. Jej odchod je o to prekvapujúcejší, že bola považovaná na ministerstve za Hegerovho človeka. Odvolanie VšZP v kauze Editka: VšZP sa odvolala proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava V, ktorý jej prikázal preplatiť Editke Rischerovej liek Zolgensma za dva milióny eur. Aké šance má VšZP uspieť s odvolaním proti rozhodnutiu okresného súdu? Ak uspeje, od koho môže vymáhať vrátanie peňazí? Odpovedajú právnici, ktorí sa špecializujú na medicínske právo.

VšZP sa odvolala proti rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava V, ktorý jej prikázal preplatiť Editke Rischerovej liek Zolgensma za dva milióny eur. Aké šance má VšZP uspieť s odvolaním proti rozhodnutiu okresného súdu? Ak uspeje, od koho môže vymáhať vrátanie peňazí? Odpovedajú právnici, ktorí sa špecializujú na medicínske právo. Prieskum preferencií AKO: Smer je naďalej preferenčne najsilnejšou politickou stranou na Slovensku. V apríli by mu svoj hlas odovzdalo 17,9 percenta opýtaných. Stranu Hlas by porazil o 1,6 percentuálneho bodu. Ukázal to prieskum preferencií agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí.

Hral Minecraft a vypúšťal tajné informácie. Dokumenty Pentagonu unikli z vojenskej základne

Spojené štáty špehovali nielen na Ukrajine, ale aj spojencov z Južnej Kórey či z Izraela. (zdroj: SITA/AP)

Sociálna platforma Discord je populárna najmä medzi hráčmi počítačových hier – dá sa na nej komunikovať cez hlasové hovory, posielať si správy v súkromných četoch alebo vytvárať virtuálne komunity.

V jednej z nich, kde sa združuje asi dvadsať aktívnych fanúšikov hry Minecraft, sa 4. marca dvaja používatelia hádali ohľadom vojny na Ukrajine, až kým jeden z nich nenapísal: „Tu máš nejaké uniknuté dokumenty.“ K správe pripojil asi desať fotografií máp, grafov a diagramov označených ako prísne tajné.

Na fotografiách sú vytlačené dokumenty s dodávkami vojenského materiálu zo Západu pre jednotlivé ukrajinské brigády vrátane počtu tankov, ozbrojených vozidiel a harmonogramu dodania, grafy s počtami ukrajinských aj ruských jednotiek, no aj nedostatky v ukrajinskej protivzdušnej obrane či informácie o možnej špeciálnej jednotke NATO na Ukrajine.

Zistenia denníka Washington Post ukazujú, že za únikom môže byť naozaj chvastanie sa mladého radikála a fanúšika hier a zbraní, ktorý pracuje na vojenskej základni a ktorý dokumenty Pentagonu mesiace vynášal a skenoval.

Kto stojí za únikmi: Šéf online skupiny, ktorá stojí za únikmi amerických vojenských dokumentov, je zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA. 21-ročný Jack Teixeira má špecializáciu na spravodajskú činnosť. Federálni agenti ho zatkli v Massachusetts.

Šéf online skupiny, ktorá stojí za únikmi amerických vojenských dokumentov, je zamestnanec Vzdušných síl Národnej gardy USA. 21-ročný Jack Teixeira má špecializáciu na spravodajskú činnosť. Federálni agenti ho zatkli v Massachusetts. Dokumenty odhaľujú spory v Moskve: Nové americké spravodajské dokumenty, ktoré sa objavili na internete, odhaľujú podrobnosti o sporoch medzi ruskými predstaviteľmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Materiály opisujú, ako ruská tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany zo zatajovania ruských strát na bojisku.

Nové americké spravodajské dokumenty, ktoré sa objavili na internete, odhaľujú podrobnosti o sporoch medzi ruskými predstaviteľmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Materiály opisujú, ako ruská tajná služba FSB obviňuje ministerstvo obrany zo zatajovania ruských strát na bojisku. Útok na britské prieskumné lietadlo: Ruská stíhačka vlani nad Čiernym morom vypálila raketu na britské špionážne lietadlo, avšak munícia zlyhala, potvrdili dvaja nemenovaní činitelia americkej obrany. Potvrdili tak skoršie správy o incidente založené na dokumente považovanom za súčasť úniku utajovaných skutočností Pentagonu.

V krátkosti z Ukrajiny:

Varovný prst pre Budapešť: Pôvodne mala pomôcť rozvíjať ekonomiky štátov vtedajšieho východného bloku. Po desaťročiach sa z nej stala banka, ktorá slúžila ekonomickým aj politickým záujmom Ruska a Vladimira Putina v strednej Európe. Po presune z Bratislavy do Budapešti sa teraz Medzinárodná investičná banka a jej čelní predstavitelia dostali na americký sankčný zoznam.

Pôvodne mala pomôcť rozvíjať ekonomiky štátov vtedajšieho východného bloku. Po desaťročiach sa z nej stala banka, ktorá slúžila ekonomickým aj politickým záujmom Ruska a Vladimira Putina v strednej Európe. Po presune z Bratislavy do Budapešti sa teraz Medzinárodná investičná banka a jej čelní predstavitelia dostali na americký sankčný zoznam. Vraždili ruskí žoldnieri: Brutálnu vraždu zajatého ukrajinského vojaka, zachytenú na videu, majú na svedomí ruskí žoldnieri z Wagnerovej skupiny. Rozpoznal ich niekdajší spolubojovník, ktorý utiekol do Nórska. Vyhlásil to Vladimir Osečkin, zakladateľ organizácie Gulagu.net, ktorá pomohla viacerým ruským vojakom z vojny na Ukrajine utiecť z Ruska do cudziny. Ukrajinská rozviedka už tiež zhruba vie, kto zločin spáchal.

Brutálnu vraždu zajatého ukrajinského vojaka, zachytenú na videu, majú na svedomí ruskí žoldnieri z Wagnerovej skupiny. Rozpoznal ich niekdajší spolubojovník, ktorý utiekol do Nórska. Vyhlásil to Vladimir Osečkin, zakladateľ organizácie Gulagu.net, ktorá pomohla viacerým ruským vojakom z vojny na Ukrajine utiecť z Ruska do cudziny. Ukrajinská rozviedka už tiež zhruba vie, kto zločin spáchal. Víťazstvo na energetickom fronte: Arbitrážny súd v Haagu nariadil Rusku zaplatiť kompenzáciu päť miliárd dolárov za to, že v roku 2014 na Kryme nezákonne vyvlastnilo majetok ukrajinskej štátnej plynárenskej firmy Naftogaz, oznámil šéf podniku Oleksij Černyšov s tým, že je to "kľúčové víťazstvo na energetickom fronte".

Zo zahraničných webov:

Nový megaprojekt v Bratislave. Penta ukázala štvrť Southbank

Vizualizácia projektu Southbank. (zdroj: Penta Real Estate)

Bratislava dostane nový projekt, pod ktorý sa podpíšu svetoví architekti. Developer Penta Real Estate predstavil svoj projekt Southbank. Ten má ambíciu vytvoriť na pravom brehu Dunaja novú štvrť.

Ešte vlani kúpila spoločnosť Penta Real Estate od HB Reavis pozemky medzi bratislavským Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom. Pôvodne na nich mala skupina HB Reavis realizovať svoju časť projektu, ktorá bola verejnosti známa pod menom Nové Lido.

Do urbanisticko-architektonickej súťaže sa zapojilo vyše 50 architektonických štúdií z celého sveta. Medzi nimi nechýbali ani také ako Zaha Hadid Architects, Bjarke Ingels Group či Boele. Zvíťazil však návrh Snøhetta, Studio Egret West a gro architekti.

Projekt, ktorý nesie meno Southbank, sa bude rozprestierať na ploche 85-tisíc štvorcových metrov. Pre rezidenčnú zložku bude využitých 48 percent územia, zvyšok bude zameraný na komerčné využitie. Projekt počíta s tým, že v ňom vznikne viac ako tisíc bytov.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo bitcoin opäť prudko stúpa: Bitcoin opäť naberá dych, tento týždeň sa jeho cena prehupla nad hranicu 30-tisíc dolárov. Je to takmer dvojnásobok oproti lanskému novembru, hoci ďaleko za vrcholom spred dvoch rokov, keď sa bitcoin na burze predával za bezmála 69-tisíc dolárov. Kryptomena sa vezie na nedôvere k odolnosti tradičných bánk.

Bitcoin opäť naberá dych, tento týždeň sa jeho cena prehupla nad hranicu 30-tisíc dolárov. Je to takmer dvojnásobok oproti lanskému novembru, hoci ďaleko za vrcholom spred dvoch rokov, keď sa bitcoin na burze predával za bezmála 69-tisíc dolárov. Kryptomena sa vezie na nedôvere k odolnosti tradičných bánk. Smrť šéfa rodinnej firmy rozbehla drámu: 7. apríla 2018 sa v švajčiarskych Alpách pod vrcholom Matterhornu stratil jeden z najbohatších Nemcov Karl-Erivan Haub, šéf rodinnej firmy Tengelmann Group s ročnými tržbami osem miliárd eur a 70-tisíc zamestnancami. Podniká v maloobchode, vlastní reťazce Obi a Kik. Nasledoval dramatický súboj o dedičstvo.

7. apríla 2018 sa v švajčiarskych Alpách pod vrcholom Matterhornu stratil jeden z najbohatších Nemcov Karl-Erivan Haub, šéf rodinnej firmy Tengelmann Group s ročnými tržbami osem miliárd eur a 70-tisíc zamestnancami. Podniká v maloobchode, vlastní reťazce Obi a Kik. Nasledoval dramatický súboj o dedičstvo. Nemecko končí s jadrovou energetikou: Nemecko v sobotu, o štvrť roka neskôr ako plánovalo, trvalo odpojí svoje posledné tri jadrové elektrárne. Po viac ako 60 rokoch tak uzavrie kapitolu výroby energie z jadra, s ktorej následkami sa Nemci podľa spolkovej ministerky životného prostredia Steffi Lemkeovej budú potýkať ďalších 30-tisíc generácií.

Z outsiderov hrdinovia. Ukázali sme expertom, že sa mýlili, vravia Michalovčania

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce. (zdroj: TASR)

Keď hráči Michaloviec po prvý raz sumarizovali práve skončenú sezónu, hľadali východisko zo smútku. Emócie boli príliš silné na objektívne zhodnotenie ročníka. Hrdosť? Príde na ňu čas. Ale bezprostredne po vypadnutí v siedmom semifinále sa v tvárach “líšok” zračilo hlavne sklamanie.

Dukla Michalovce klopala na bránu finále. Tím, ktorý postúpil z ôsmej priečky po základnej časti, sa dostal až šokujúco ďaleko. Hnala ich eufória a nový tréner s tímom dokázal zázraky.

“Pred play off by na nás nikto nestavil ani deravý groš,” povedal kapitán Vladimír Mihalik. “Je to sklamanie. Som však hrdý na toto mužstvo, na to, čo zo seba dokázalo vyžmýkať v poslednom období.”

Sezóna jediného zemplínskeho extraligového klubu mala ďaleko od ideálu. Lepšie obdobia negovali zlé, série výhier sa striedali so šnúrami porážok. Na hráčov vplývali faktory, ktoré nevedeli ovplyvniť. Museli si viackrát zvykať na nové tváre v mužstve či v kabíne. Klub dvakrát vymenil hlavného trénera. Až ten tretí bol kľúčom k úspechu.

Sonda Juice poletí k Jupiteru so slovenským detektorom. Môže nájsť misia život?

Ilustrácia sondy Juice a (zľava) mesiacov Ganymedes, Io, planéty Jupiter a mesiacov Europa a Callisto. Ilustrácia nie je v mierke. (zdroj: ESA/ATG/NASA/JPL/University of Arizona/DLR)

Bude to prvýkrát, čo sonda zostrojená ľuďmi bude lietať na obežnej dráhe iného mesiaca ako toho nášho. Juice ( skratka pre JUpiter ICy moons Explorer – Prieskumník ľadových mesiacov Jupitera) by mala vyštartovať zo Zeme tento piatok krátko po druhej poobede.

Jej cieľom bude Jupiter a jeho tri ľadové mesiace Europa, Callisto a Ganymedes, ktoré majú zrejme podpovrchové oceány. Poletí k nim osem rokov a bude ich skúmať viac ako štyri roky.

Slovenská súčiastka na sonde: Jeho cesta sa začala na bicykli na východe Slovenska a skončí sa na mesiaci vzdialenom 628 miliónov kilometrov od Zeme. Detektor pre misiu k Jupiteru zostrojili slovenskí inžinieri z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Viac o detektore pre denník SME prezradil vesmírny inžinier Ján Baláž.

Jeho cesta sa začala na bicykli na východe Slovenska a skončí sa na mesiaci vzdialenom 628 miliónov kilometrov od Zeme. Detektor pre misiu k Jupiteru zostrojili slovenskí inžinieri z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. Viac o detektore pre denník SME prezradil vesmírny inžinier Ján Baláž. Priebeh misie: Osem rokov putovania vesmírom, gravitačné manévre okolo Zeme a Venuše, prelet okolo ľadových mesiacov a nakoniec náraz do Jupiterovho mesiaca Ganymedes. Pozrite si, ako bude unikátna misia k Jupiteru prebiehať.

V krátkosti z vedy a techniky:

Obrovský problém v slovenských kanalizáciách: Vo Veľkej Británii od budúceho roka zakážu vlhčené utierky. Po spláchnutí do záchoda sa nerozložia tak ako bežný toaletný papier. Potrubia môžu upchať a tým sťažujú prácu vodárenským spoločnostiam. Vlhčené utierky v kanalizácii sú obrovským problémom aj na Slovensku.

Vo Veľkej Británii od budúceho roka zakážu vlhčené utierky. Po spláchnutí do záchoda sa nerozložia tak ako bežný toaletný papier. Potrubia môžu upchať a tým sťažujú prácu vodárenským spoločnostiam. Vlhčené utierky v kanalizácii sú obrovským problémom aj na Slovensku. Klamára spoznáte podľa detailov: Uhýba pohľadom, nevie, čo s rukami, a často nervózne pregĺga. Možno si myslíte, že by ste klamára ľahko spoznali vďaka reči tela. V skutočnosti nemáme vedecké dôkazy, že to je účinná metóda odhaľovania lží. Ak chcete spoznať klamára, mali by ste sa zamerať len na jeden typický znak. Nesúvisí s gestami či s mimikou. Treba sledovať, čo druhí hovoria.

Uhýba pohľadom, nevie, čo s rukami, a často nervózne pregĺga. Možno si myslíte, že by ste klamára ľahko spoznali vďaka reči tela. V skutočnosti nemáme vedecké dôkazy, že to je účinná metóda odhaľovania lží. Ak chcete spoznať klamára, mali by ste sa zamerať len na jeden typický znak. Nesúvisí s gestami či s mimikou. Treba sledovať, čo druhí hovoria. Starship prvýkrát v plnom zložení obletí Zem: Po štyroch pokusoch o let do vysokej nadmorskej výšky vybuchla. Až v máji 2021 dokázala Starship úspešne pristáť, hoci mala drobný požiar v oblasti motorov. Teraz najvýkonnejšiu vesmírnu raketu v histórií vyšle SpaceX prvýkrát v plnej zostave na let okolo Zeme.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mário Lelovský. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Čo prinesie kurikulárna reforma? Čo učíme dnes deti na informatike na školách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Máriom Lelovským, viceprezidentom Republikovej únie zamestnávateľov.

Podcasty SME

Ľudskosť: Vyrástla v rodine alkoholika: S bratmi sme boli stále v strehu, v akom stave otec príde

Vyrástla v rodine alkoholika: S bratmi sme boli stále v strehu, v akom stave otec príde Index: Kúpiť si rovnaký byt ako minulý rok? Musel by byť o 20 percent lacnejší

Karikatúra

Obálka. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Jarné závitky. (zdroj: Fotolia)

Sladkokyslé kura, kuracia polievka s ryžovými rezancami, čínska kačica či jarné závitky. Tieto recepty na ázijskú kuchyňu zvládnete aj doma.

Voľný čas

