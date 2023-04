Prieskum: Smer je stále prvý. Hegerovi Demokrati by sa do parlamentu nedostali, OĽaNO áno

Prieskum agentúry AKO pre TV Joj posiela do parlamentu osem strán.

BRATISLAVA. Smer je naďalej preferenčne najsilnejšou politickou stranou na Slovensku. V apríli by mu svoj hlas odovzdalo 17,9 percenta opýtaných.

Svojho najväčšieho konkurenta - Hlas Petra Pellegriniho - by porazil o 1,6 percentuálneho bodu. Ukázal to prieskum preferencií agentúry AKO pre reláciu TV Joj Na hrane. Do parlamentu by sa dostalo osem strán a hnutí.

Podpora dvoch najsilnejších strán sa oproti marcovému prieskumu agentúry AKO výraznejšie nezmenila a pohybuje sa na úrovni štatistickej chyby.

Prvú trojku uzatvára Progresívne Slovensko, ktoré by volilo 14,1 percenta ľudí. Nasleduje strana SaS (8,3 percenta), Sme rodina (7,1 percenta), Republika (6,6 percenta), KDH (6,4 percenta) a do parlamentu by sa dostalo aj hnutie OĽaNO s 5,8-percentnou podporou.

Pod hranicou zvoliteľnosti by skončili SNS (4,3 percenta) aj nová strana premiéra Eduarda Hegera Demokrati, ktorá by získala len 4,1 percenta hlasov. Koaličnú stranu Za ľudí by volilo iba 1,8 percenta ľudí.

Smer by podľa výsledkov prieskumu získal v parlamente 33 mandátov, Hlas 29 a PS 26. SaS by mala 15 kresiel, Sme rodina 13 mandátov. Zhodne po 12 kresiel by mali Republika a KDH. S desiatimi poslancami by bolo v parlamente OĽANO.

Zber dát prebiehal v dňoch 4. až 11. apríla. Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania prieskumu, tak 20,2 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,7 percenta deklarovalo, že by voliť nešli a 1,9 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať.

Rozhodnutých bolo 65,2 percenta oprávnených voličov. Respondenti odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?"

