Demokrati rokujú s KDH aj Dzurindom, Naď kritizuje vznik nových subjektov

Strana rokuje aj s Šeligom a Žitňanskou.

BRATISLAVA. Nová strana Demokrati rokuje so stranou Za ľudí, s KDH, ako aj so vznikajúcim projektom Modrí expremiéra Mikuláša Dzurindu, no tieto strany zatiaľ spoluprácu nechcú.

Tvrdí to podpredseda Demokratov a dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď.

S niektorými stranami sa podľa neho rozprávajú aj o vytvorení predvolebnej koalície.

"Rokujeme aj s KDH, aj s Mikulášom Dzurindom, ale v obidvoch prípadoch je lopta, takpovediac, na druhej strane. Prejavili sme záujem s nimi rokovať o rôznej forme spolupráce, oni zatiaľ tvrdia, že to nechcú, ťažko niekoho nútiť. Myslím si, že je to skôr nezodpovedné, je to taký hazard," povedal Naď pre TASR, pričom poukázal na hrozbu opätovného prepadnutia hlasov v parlamentných voľbách.

Demokrati rokujú aj so stranou Za ľudí a tiež s jej odídencami Jurajom Šeligom a Janou Žitňanskou.

"Stretli sme sa s každým, kto nás oslovil. Ak zatiaľ nedošlo s niekým k dohode, je to preto, že partner nebol pripravený sa zatiaľ rozprávať o konkrétnostiach," doplnil Naď. Zásadné rozhodnutia vo veci spájania očakáva v máji.

Minister kritizuje vznik nových subjektov.

"Nezmyselne sa zbierajú podpisy, aj tak každá z tých strán vie, že na konci dňa, keď chce uspieť, musí sa s niekým spájať, len si hľadajú vyjednávaciu pozíciu tým, že vznikajú oficiálne, ale majú na to právo," skonštatoval pre TASR.

Na kandidátke Demokratov budú aj predstavitelia iných strán, napríklad Šance, ktorá by mala s nimi splynúť.

"Sú strany, s ktorými sa rozprávame aj o možnej koalícii, ale nič konkrétne zatiaľ nie je dohodnuté," uzavrel.

