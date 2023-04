Ranný brífing: Silný Fico môže Pellegriniho odplašiť, anonymita extrémistu nezachránila

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Od februára nameralo vedúcu pozíciu Smeru v preferenciách voličov päť agentúr. Peter Pellegrini často opakoval, že by radšej vládol s niektorou zo strán koalície, Robert Fico by ho bral. Čím viac získa Smer oproti Hlasu, tým viac Fico odoženie Pellegriniho, myslí si politológ.

Novinárov posielal vo svojich komentároch do plynu a vyhrážal sa im. Teraz dostal Ján L. dva roky podmienečne, rozhodol sudca špecializovaného súdu. O prípade 41-ročného Popradčana povedal, že vo svojej rovnako dlhej kariére sudcu nič podobné nezažil.

Každých pár rokov sa v osadách objaví epidémia tuberkulózy či žltačky, a napriek tomu v mnohých lokalitách nie je ani len tečúca voda. Zodpovednosť za to majú samosprávy a politici. No Slovensko opäť, tak ako vždy, viní zo zlej hygieny Rómov. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Pellegrini vo Ficovej vláde? Hlas na druhom mieste by rozmýšľal inak ako po víťazstve

Robert Fico a Peter Pellegrini v roku 2018. (zdroj: TASR)

Po dva a pol roku, čo v prieskumoch viedol Hlas Petra Pellegriniho, ho od februára pravidelne v meraniach predbieha Smer Roberta Fica. Už päť agentúr cez svoje prieskumy či volebné modely ukázalo, že Smeru sa zrejme darí oslovovať ďalších voličov, kým Hlas začína strácať.

Ak by septembrové voľby dopadli ako aktuálne prieskumy – víťazstvom Smeru, Pellegriniho Hlas by pri spájaní sa s Ficom mohol prísť nielen o možnosť vybrať premiéra, ale aj o kľúčových ministrov, ktorých by si ako víťaz volieb mohol nárokovať Smer. Záviselo by to aj od toho, s akým veľkým predstihom by Fico dokázal vyhrať, vysvetľuje politológ a sociológ Pavol Baboš.

Čím bude rozdiel medzi prípadným prvým Smerom a druhým Hlasom väčší, tým menej môže byť Pellegrini motivovaný ísť do ich spoločnej vlády. „Toto bude jedna z dilem, ktorú budú v Hlase po voľbách riešiť, ak by ich vyhral Smer – akú silnú pozíciu a vplyv by vo vláde s Ficom mali,“ vraví Baboš. „Myslím si, že Pellegrini nebude chcieť byť iba nosičom vody.“

Pellegrini dva roky tvrdil, že by radšej vládol s niektorou zo strán doterajšej vládnej koalície. V marci však v snahe vyvrátiť tvrdenia, že sa chystá spojiť s PS a SaS, začal tvrdiť, že „pokosí záhradu“ tomu, kto nájde jeho výrok, že s nimi plánuje povolebnú koalíciu.

Operácia Smerohlas je dokonaná: Naratív o Smerohlase priniesol plody. Pellegrini totiž šancu z druhého brehu otvorene nedostal. A zatiaľ Fico sebavedome hlási, že oni sa hanbiť nebudú. Voliči Hlasu tak stratili prvotnú reputačnú výhodu, píše Zuzana Kepplová.

Anonym posielal novinárov do plynu, smrti Kuciaka sa tešil. Hrdinu spoza klávesnice odsúdili

Ilustračné foto. (zdroj: TASR/AP)

Nezachránilo ho anonymné konto v diskusiách, desiatky e-mailových adries na prihlásenie či výhovorka, že za počítačom nesedel on.

Špecializovaný trestný súd odsúdil 41-ročného Jána L. z Popradu, ktorý celé mesiace písal nenávistné komentáre plné vyhrážok a vulgarizmov. V diskusiách pod článkami na denníku SME vystupoval ako anonym pod prezývkou „SPAĽOVŇA ŽIDÁKOV – SLNIEČKÁROV – LIBERÁLOV“.

„Vyborne, kuciak dole a ta jeho frajla... ako bonus. nic krajsie si nemozeme zelat. nasledovat by mohli thodova, baloghova, cePPelova, havran, korda, hrib, ban...jednoducho vsetci adepti na gulku ci uz do hlavy alebo niekde inde,“ stálo v jednom zo stoviek komentárov.

Trestom za viac než deväťdesiat problematických výrokov, ktoré sa dostali do obžaloby, je napokon päťročná podmienka. Ide o vôbec najdlhšiu možnú lehotu podmienečného trestu, akú môže súd využiť.

Ak by odsúdený muž podmienku porušil a spáchal by nejaký prehrešok, šiel by na dva roky za mreže. Elektroniku, cez ktorú muž komentáre uverejňoval, štát zhabe.

Extrémisti konečne dostávajú tresty: Má štát trestať, ak niekto „židoboľševickým protislovenským agentom“ praje guľku do hlavy či rovno pec? Určite áno. A keď to robí, možno konštatovať iný pocit zo súdov a výkonu spravodlivosti ako pred rokom 2017, píše Nataša Holinová.

V krátkosti z domova:

Dôveryhodnosť členov vlády: Päť mesiacov pred parlamentnými voľbami je na čele rebríčka dôveryhodnosti členov vlády minister za Sme rodina. Vôbec najdôveryhodnejším ministrom je podľa prieskumu agentúry Focus šéf rezortu práce Milan Krajniak, ktorému dôveruje 30 percent oslovených ľudí. Nedôveruje mu 66 percent ľudí.

Tupého rodinu bude zastupovať Kvasnica: Advokát Roman Kvasnica prevzal zastupovanie rodiny Tupých po tom, ako polícia z vraždy ich syna Daniela obvinila bratislavského advokáta Adama Puškára. Kvasnica plánuje preskúmať celý postup orgánov činných v trestnom konaní, ktorý nasledoval po tragických udalostiach v novembri 2005.

Obžalovaný z vraždy Valka sa chystá na slobodu: Údajný vrah právnika Ernesta Valka Jozef Radič, ktorý si v Leopoldove odpykáva iný trest za lúpež, požiadal o podmienečné prepustenie. Ak by ho súd prepustil, mohlo by to očakávaný proces v kauze Valkovej vraždy sťažiť, prípadne aj zmariť.

Patriot, ktorý vynášal z Pentagonu. Čo hrozí zatknutému vojakovi?

Člen Národnej leteckej gardy v Massachusetts Jack Teixeira na súde v Bostone. (zdroj: TASR/AP)

FBI zatkla Jacka Teixeiru, člena Národnej leteckej gardy v štáte Massachusetts. Za zverejnenie desiatok prísne tajných dokumentov o špehovaní aj s podrobnosťami o vojne na Ukrajine mu hrozí vysoký trest.

„Bol to úmyselný trestný čin a porušenie predpisov,“ reagoval hovorca Pentagonu Patrick Ryder. Súd v Bostone ho obvinil z neoprávneného držania a odovzdávania utajovaných skutočností a rozhodol, že zostane vo väzbe.

Stíhať ho budú zrejme na základe zákona o špionáži z roku 1917, ktorý mnohí experti považujú za zastaraný. Ten trestá neoprávnené vynášanie, uchovávanie a posielanie dokumentov súvisiacich s národnou obranou, ktoré môžu poškodiť Spojené štáty alebo pomôcť zahraničnému protivníkovi.

Teixeirovi môže hroziť trest až do výšky 10 rokov väzenia za každý uniknutý dokument. Kým na verejnosti sa hovorí približne o 50 dokumentoch, celkovo ich podľa denníka New York Times mohlo byť až vyše tristo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Zdecimované ruské špeciálne sily: Vojna na Ukrajine zdecimovala jednotky ruských špeciálnych síl a Moskve bude trvať roky, kým ich obnoví, domnievajú sa americkí predstavitelia. Ruskí velitelia sa príliš spoliehali na špeciálne sily a nasadili ich spolu s pechotou do prednej línie, pričom sú zvyčajne využívaní na utajované alebo vysoko rizikové misie.

Vojna na Ukrajine zdecimovala jednotky ruských špeciálnych síl a Moskve bude trvať roky, kým ich obnoví, domnievajú sa americkí predstavitelia. Ruskí velitelia sa príliš spoliehali na špeciálne sily a nasadili ich spolu s pechotou do prednej línie, pričom sú zvyčajne využívaní na utajované alebo vysoko rizikové misie. Rusom hrozí nová mobilizácia: Ruský parlament schválil zmeny, ktoré umožnia doručovanie povolávacích rozkazov elektronicky, čo vyvolalo špekulácie, že nová mobilizácia v Rusku je na spadnutie. Kým počas prvej mobilizácie sa mnohí Rusi pokúšali narýchlo odísť z krajiny, hrozba ďalšieho povolávania do armády zatiaľ masovú emigráciu nevyvolala.

Ruský parlament schválil zmeny, ktoré umožnia doručovanie povolávacích rozkazov elektronicky, čo vyvolalo špekulácie, že nová mobilizácia v Rusku je na spadnutie. Kým počas prvej mobilizácie sa mnohí Rusi pokúšali narýchlo odísť z krajiny, hrozba ďalšieho povolávania do armády zatiaľ masovú emigráciu nevyvolala. Veľká veľkonočná výmena zajatcov: Ukrajina a Rusko mali v uplynulých dňoch „veľkú veľkonočnú výmenu zajatcov“. Šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak informoval, že v rámci výmeny sa domov dostalo 130 ľudí.

Ukrajina a Rusko mali v uplynulých dňoch „veľkú veľkonočnú výmenu zajatcov“. Šéf úradu ukrajinského prezidenta Andrij Jermak informoval, že v rámci výmeny sa domov dostalo 130 ľudí. Výcvik na používanie taktických jadrových zbraní: Posádky bieloruských vzdušných síl ukončili výcvik na používanie taktických jadrových zbraní, ktorý je súčasťou ruského plánu rozmiestniť takéto zbrane v Bielorusku. Výcvik v Rusku dal posádkam bojových lietadiel Su-25 bieloruského letectva potrebné zručnosti na používanie zbraní.

Posádky bieloruských vzdušných síl ukončili výcvik na používanie taktických jadrových zbraní, ktorý je súčasťou ruského plánu rozmiestniť takéto zbrane v Bielorusku. Výcvik v Rusku dal posádkam bojových lietadiel Su-25 bieloruského letectva potrebné zručnosti na používanie zbraní. Švajčiarska dvojmiliardová pomoc: Švajčiarsko oznámilo, že vynaloží približne 2 miliardy dolárov na humanitárnu a rozvojovú pomoc Ukrajine v priebehu nasledujúcich šiestich rokov. Švajčiarsko poskytne finančnú pomoc po tom ako kritici zo Západu tlačili na Bern, aby urobil viac pre Ukrajinu, pomohol jej brániť sa proti ruským útočníkom a potláčať ruské záujmy.

Zo zahraničných webov:

Kto vlastní a predáva slovenskú minerálnu vodu?

Plne automatizovaná linka na spracovanie minerálnej vody. (zdroj: TASR)

Keď pred desiatimi rokmi poľská firma Muszynianka vyrukovala s plánom vyvážať potrubím slovenskú minerálnu vodu z prihraničnej obce Legnava, vláda Roberta Fica zareagovala návrhom ústavného zákona o ochrane vody.

Podľa zákona je voda strategickou surovinou, ktorá sa nesmie exportovať. Poliaci síce Slovensko zažalovali, že im bráni v slobodnom podnikaní, spor však napokon v roku 2020 prehrali.

Hoci export vody potrubím je zakázaný, v plastových či sklenených fľašiach sa vyvážať môže. Prax však ukazuje, že to nie je jednoduché. Aj najznámejším slovenským minerálkovým značkám sa darí v cudzine predať len malú časť produkcie.

Podľa Štatistického úradu SR sa zo Slovenska vlani vyviezlo 43 miliónov litrov prírodnej minerálnej vody bez oxidu uhličitého čiže bez bubliniek, kým v roku 2021 to bolo niečo cez 29 miliónov litrov.

Kto má toto „národné bohatstvo“ v rukách? INDEX sumarizuje vlastnícke pozadie slovenských minerálok. Točia sa okolo nich finančné skupiny, miestni podnikatelia ale i známe kontroverzné mená.

V krátkosti z ekonomiky:

Za bianko šek našli českí finančníci korisť: Česká investičná skupina Wood & Company predstavila svoju „korisť", ktorú dostane na pražskú burzu. Ide o slovenský e-shop Footshop, za ktorým stojí Slovák Peter Hajduček. Jeho firma sa na burzu dostane prostredníctvom spojenia so spoločnosťou Wood SPAC One, ktorú vlani investičná skupina vytvorila.

Panika sa investorom nevypláca: Zrejme každý investor si aspoň raz v kariére myslel, že dokáže vystihnúť správnu chvíľu na nákup alebo predaj aktív na finančnom trhu. Presvedčenie, že vie "časovať trh", ako sa tomu v brandži hovorí, že však iluzórne. Realita trhu je totiž oveľa komplikovanejšia.

Nemecko odstavilo posledné jadrové reaktory: Nemecko totiž vyplo svoje posledné tri jadrové reaktory a ukončilo tak šesť desaťročí využívania tohto spôsobu energie. Problém odpadu bude riešiť aj sto rokov.

Maradona je boh, Hamšík poloboh, ale Neapol zbožňuje i Lobotku. Chaotické mesto miluje futbal

Uličky Neapola žijú futbalom a odkazom na svoje hviezdy. Nechýba medzi nimi Stanislav Lobotka. (zdroj: Stanislav Benčat)

Azda žiadna z veľkých európskych metropol nie je spätá s futbalom a tamojším klubom tak, ako Neapol. Tretie najväčšie talianske mesto v sebe snúbi špecifický pôvab, južanskú hrdosť, temperament, ale i dokonale nekontrolovateľný chaos.

Vidieť Neapol a zomrieť, povedal pred viac ako dvesto rokmi nemecký spisovateľ Johann Wolfgang von Goethe.

Aj vďaka futbalu treba tento citát inovovať: Vidieť Neapol, zamilovať si ho a prísť doň znova. Mesto pod Vezuvom miluje futbal viac, ako čokoľvek iné. A keďže jeho obyvatelia vyznávajú šport ako náboženstvo, zamilovali si za posledné roky aj slovenských futbalistov.

Marek Hamšík je pre miestnych poloboh, jeden z lídrov terajšieho tímu Stanislav Lobotka patrí takisto medzi miláčikov Neapolčanov. Redaktori Sportnetu sa i preto vybrali do mekky futbalu južného Talianska, kde sa už-už pripravujú pompézne majstrovské oslavy.

Ukrajinci predbehli Rómov, vonku vládne úbohosť. Šťastný rok mali Slováci len v kine

Producent Jakub Viktorín a režisér Michal Blaško pózujú po prevzatí ceny za Najlepší hraný film za film Obeť. (zdroj: TASR)

V sobotu 15. apríla sa vyhlasovali národné ceny Slnko v sieti a názov filmu Piargy pri tom znel najčastejšie. Judit Pecháček a Attila Mokos majú cenu za herecké výkony v hlavných úlohách, Jana Kvantiková za vedľajšiu.

To isté sa dialo, aj keď vyhlasovali víťazov v kategóriách scenár, kamera, zvuk, strih, kostýmy, masky, vizuálne efekty, scénografia. Piargám, ktoré v sebe dokázali spojiť minulosť s elementom súčasnosti, v obsahu aj forme, dokonca patrí aj cena divákov.

Napriek tomu sa nestali filmom roka. Tým je Obeť, dráma Michala Blaška, ktorému zároveň patrí aj cena za najlepšiu réžiu.

"Modrá a žltá farba dráždi mnohých ľudí tak, ako dráždi býka červená," povedal pre SME. Reagoval tak na niektoré nespokojné komentáre Slovákov, že dnes sa všetko krúti okolo vojny na Ukrajine, aj jeho film.

Obeť nezvíťazila len pre tému Ukrajiny: Blaškov film o ruskej vojne na Ukrajine nie je. A ak bude niekto dookola opakovať, že Obeť má úspech pre tému Ukrajiny, uniká mu to hlavné. Že je to proste dobrý film, píše Daniel Bernát.

V krátkosti z kultúry:

Hraný debut Zuzany Piussi: V posledných rokoch sa stalo veľa toho, čo mohlo človeka poriadne znervózniť. A režisérka Zuzana Piussi vložila to napätie do svojho filmu Zošalieť. Jej hrdinka stráca rovnováhu. Je to milý a priateľský človek, no napokon kričí na svoju susedu, že odmieta žiť jej život. V tomto príbehu totiž štartuje stratu rovnováhy zlé susedské spolunažívanie.

Exorcista v službách pápeža: Vo Vatikáne z neho boli nervózni. Kade chodil, tam vyháňal diabla. Otec Amorth svojich kritických kolegov upokojoval. Vo väčšine prípadov o žiadne vyháňanie diabla nejde, tvrdil. No trval na tom, že v dvoch percentách prípadov sa situácia a stav postihnutého človeka nedá vysvetliť inak ako tým, že ho zasiahlo zlo.

Značka Stranger Things zarába ďalej: Zo Stranger Things sa stal seriálový fenomén a zaradil sa k najsledovanejším programom Netflixu. Doteraz vznikli štyri série a chystá sa piata. Ale vzniknú aj celkom iné, animované príbehy, ktoré sa budú odohrávať vo svete Stranger Things.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Samuel Spáč. (zdroj: SME/Marko Erd)

Kto skončil v rebríčku sudcov najhoršie? A čo s takými sudcami? Prekvapila ho kritika Súdnej rady aj Okresného súdu v Čadci? Na základe čoho hodnotili sudcov v rebríčku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej so Samuelom Spáčom, predsedom správnej rady Transparency International Slovensko.

Podcasty SME

Knižná revue: Akú literatúru píše umelá inteligencia?

Akú literatúru píše umelá inteligencia? TECH_FM: Výskum piatich druhov ukázal, ako zvrátiť starnutie

Výskum piatich druhov ukázal, ako zvrátiť starnutie Klik: Vysvetľujeme, ako funguje umelá inteligencia ChatGPT

Vysvetľujeme, ako funguje umelá inteligencia ChatGPT Dejiny: Keď sa valia fašisti, musíme zovrieť päsť. Príbeh Bratislavčana Imricha Lichtenfelda

Karikatúra

Zbierka na pomoc deťom. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kuracie prsia na bylinkách. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Ľahké, jednoduché, svieže a zdravé. Také sú dusené kuracie prsia s bylinkami.

Voľný čas

