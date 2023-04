Previerku nedostal len Puškár, ale aj kľúčový svedok Tupého vraždy. NBÚ trpí kauzami

Roman Konečný sa môže stať len druhým riaditeľom, ktorý dokončí mandát.

BRATISLAVA. Od vraždy študenta Daniela Tupého uplynuli štyri roky, keď advokát Adam Puškár, dnes podozrivý, že ju spáchal, získal v roku 2009 od Národného bezpečnostného úradu previerku na najvyšší stupeň prísne tajné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Polícia už v tom čase vedela, že bol na mieste činu. Len rok pred previerkou sa navyše dostal do konfliktu s lepičmi plagátov. Na konci naháňačky mal Puškár v ruke nôž. Nikto však nebol zranený.

Prítomnosť pri Tupého vražde nezabránila ani tomu, aby NBÚ udelil previerku Vladimírovi M., ktorý teraz svedčí proti Puškárovi, no vyše 15 rokov o skutku mlčal. Ak by previerku nezískal, nemohol by podľa zistení SME roky rozvíjať kariéru v Kriminálnom úrade finančnej správy.

Súčasné závažné zistenia zapadajú do 21-ročnej histórie NBÚ, plnej pochybných nominácií do jeho vedenia, kupčenia s previerkami a ich prideľovania nedôveryhodným ľuďom s kontaktami na vládnu moc. Aj preto zo siedmich doterajších riaditeľov sedemročný mandát dokončil len jeden.

Súčasný riaditeľ Roman Konečný bude v júli oslavovať 22. narodeniny úradu po svojom ďalšom zlyhaní, keď sa pokúšal diskreditovať ministra vnútra Romana Mikulca z OĽaNO a sťažiť prácu vyšetrovateľom NAKA.

Nebyť blížiacich sa predčasných volieb a rozpadnutej vládnej koalície, aj viacerí jej poslanci pre SME tvrdia, že návrh na odvolanie Konečného by bol jednou z hlavných tém.

Denník SME spracoval kauzy z obdobia všetkých riaditeľov NBÚ.

1. Prvý riaditeľ slúžil totalitnému režimu

Ako by mal kvalitne vybraný nádejný riaditeľ nového bezpečnostného úradu odpovedať na otázku, či pustia k tajným dokumentom aj kolaborantov so Štátnou bezpečnosťou?

Vladimír Benček sa v roku 2001 takmer stal prvým riaditeľom Národného bezpečnostného úradu - inštitúcie, ktorá mala začať prísne preverovať ľudí s prístupom k utajovaným skutočnostiam. Vznik úradu bol jednou z podmienok, aby sa Slovensko mohlo stať členom NATO.

Benček však od začiatku zľahčoval bezpečnostné riziko pre štát, ak by sa s tajnými dokumentami mohli oboznamovať ľudia z bezpečnostného aparátu socialistického Československa. Odpovedal, že je to predčasná otázka.

Redaktori SME sa spýtali, či tak reaguje preto, že sám v minulosti pracoval pre ŠtB, čo dovtedy nebolo známe.