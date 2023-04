Ranný brífing: Obvinený Puškár ukazuje na svedka, Sulíka vyzvú neznáme tváre

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Obvinený z vraždy Daniela Tupého spochybňuje výpovede v prípade a ukazuje prstom na kľúčového svedka, ktorý podľa advokáta Adama Puškára mohol byť vrahom aj sám. Pred súdom však doteraz neopísal, čo sa na Tyršovom nábreží stalo.

Richard Sulík nebude za šéfa SaS kandidovať sám, prihlásili sa dvaja ďalší - širokej verejnosti neznámi - záujemcovia. Prečo sa rozhodli konkurovať jedinému predsedovi strany od jej vzniku, nechcú povedať.

V októbri ho odvolali, v máji nastupuje na rovnakú pozíciu. Matej Drlička sa opäť stane generálnym riaditeľom SND. Na poslednú chvíľu o tom rozhodla ministerka kultúry Natália Milanová. Prečo sa tak rozhodla? Aké sú Drličkove plány? A je vôbec správne, že o takej kľúčovej pozícii rozhodujú politici? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Advokát Puškár ukazuje prstom na kľúčového svedka proti nemu. Čo sa stalo na Tyršovom nábreží, však nechce povedať

Policajná eskorta privádza obvineného advokáta Adama Puškára na súd. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Hľadá nezrovnalosti vo výpovediach hlavných svedkov, no sám nechce povedať, čo sa dialo v novembrovú noc roku 2005 na Tyršovom nábreží, kde došlo k vražde študenta Daniela Tupého. Advokát Adam Puškár pred súdom rozhodujúcim o väzbe odmietol opísať takmer osemnásť rokov staré udalosti. Vysvetľuje to tým, že polícia mu nechcela predtým ukázať vyšetrovací spis.

Spochybňuje aj to, že ho obvinili na základe výpovede kľúčového svedka prípadu, ktorý ho priamo videl, ako v tragickú noc robil bodavé pohyby rukou nad ležiacim telom. Samotný nôž totiž svedok nevidel.

„Tvrdenie svedka, že si potom spojil údajný odchod mojej osoby k Dunaju s tým, že som tam mal odhodiť nožík, je potom už len účelové tvrdenie,“ tvrdí Puškár. Opis toho, ako sa bratislavský advokát stavia k obvineniam, vyplýva z uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorý minulý týždeň potvrdil jeho väzobné stíhanie.

Z uznesenia vyplýva aj to, že polícia v roku 2020 odpočúvala Puškárovu advokátsku kanceláriu.

Puškár nemlčí, no nič nevraví: Kto nechodí po meste s nožom vo vrecku a nedbá vytiahnuť ho pri ochrane verejného poriadku, asi sa len ťažko vcíti do právnika Adama Puškára, obvineného z vraždy Daniela Tupého. Puškár odmieta vyložiť svoju verziu udalostí v prípade vraždy Tupého – čo by pokojne mohol, aj keď ešte nevidel spis, píše Nataša Holinová.

Sulík má v boji o predsedu SaS dvoch vyzývateľov, Kolíková vo vedení nebude

Predseda SaS Richard Sulík. (zdroj: TASR)

Kongres SaS v Jasnej bude okrem iného rozhodovať aj o predsedovi strany na najbližšie štyri roky. Richardovi Sulíkovi, ktorý stranu SaS vedie od jej vzniku už 14 rokov, sa nečakane postavia z radov SaS dvaja vyzývatelia. Pre širokú verejnosť nie sú známi, napriek tomu sa rozhodli v sobotnej voľbe vyzvať Richarda Sulíka, s ktorým vedenie ráta ako s jednotkou kandidátky do volieb.

„Lebo som sa rozhodol,“ reagoval stroho na otázku, prečo kandiduje, jeden zo Sulíkových vyzývateľov Peter Pacek. Ten je v SaS predsedom revíznej komisie, ktorá kontroluje hospodárenie a rieši účtovníctvo strany. Za SaS kandidoval aj vo voľbách 2016 či 2020 z 85. a 88. miesta, poslancom sa nestal. Nevystupuje ani na tlačových besedách SaS a verejnosť ho nepozná.

Ďalším kandidátom na predsedu SaS je radový člen z Trenčína Vladimír Poruban, ktorý sa vlani v komunálnych voľbách neúspešne uchádzal o funkciu trenčianskeho mestského aj župného poslanca. Aj on kandidoval v parlamentných voľbách 2016 a 2020 za SaS zo 49. a 55. miesta a tiež sa do parlamentu nedostal.

Projektový manažér, ako si uviedol na kandidátke strany, na otázky SME o kandidatúre na predsedu SaS neodpovedal. Pre portál Startitup povedal, že síce Sulíka považuje za „šikovného chlapíka“, zároveň ale tvrdí, že SaS „vie ponúknuť viac, ako doteraz ukázala“. „Šancu uspieť má každý z kandidátov,“ verí si Poruban v súboji so Sulíkom.

V krátkosti z domova:

Nemocnica pýta späť viac, ako vyplatila: Zdravotnícka asistentka Eva Pavlíková dala ku koncu apríla výpoveď v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch. Nemocnica od nej chce, aby vrátila stabilizačný príspevok, ktorý dostala na prelome rokov. Pýta však od nej o niekoľko stoviek vyššiu sumu, než jej vyplatila.

Zdravotnícka asistentka Eva Pavlíková dala ku koncu apríla výpoveď v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch. Nemocnica od nej chce, aby vrátila stabilizačný príspevok, ktorý dostala na prelome rokov. Pýta však od nej o niekoľko stoviek vyššiu sumu, než jej vyplatila. Test druhej vzorky ukrajinského obilia: Druhá laboratórna vzorka ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo je v súlade s požiadavkami predpisov. Testovali aj múku z tejto pšenice. Pesticídy tam neboli prítomné. Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan však pšenicu stále považuje za problémovú a naďalej ju plánuje zlikvidovať.

Druhá laboratórna vzorka ukrajinskej pšenice v Mlyne Kolárovo je v súlade s požiadavkami predpisov. Testovali aj múku z tejto pšenice. Pesticídy tam neboli prítomné. Dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan však pšenicu stále považuje za problémovú a naďalej ju plánuje zlikvidovať. LGBTI+ menšina na pracovisku: Slováci na pracovisku najmenej akceptujú LGBTI+ ľudí a desatina zamestnancov má skúsenosti s rôznymi formami diskriminácie, ukázal prieskum spoločnosti Profesia. Len tretina zamestnancov, ktorí nemajú osobné skúsenosti s LGBTI+ menšinou, hodnotí pozitívne alebo akceptuje spoluprácu s touto skupinou ľudí.

Sudán mal byť pre Putina korunným klenotom. V súčasných bojoch môžu wagnerovci mnohé stratiť

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a sudánsky generál Muhammád Hamdán Dagalo. (zdroj: SITA/AP)

Wagnerovci profitujú z občianskych vojen či zo snahy diktátorov potlačiť odpor proti ich vláde. Nie je preto prekvapujúce, že už pred rokmi zacítili svoju šancu v Sudáne a pôsobia tam aj v súčasnosti, keď sa v krajine rozbieha vojna medzi konkurenčnými ozbrojenými silami.

Wagnerovci sa do Sudánu dostali v roku 2017, keď zvrhnutý diktátor Bašír sľuboval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že jeho krajina mu môže poslúžiť ako brána do Afriky. Od žoldnierov si sľuboval, že mu pomôžu s udržaním moci, on im za to dal práva na ťažbu zlata.

Po Bašírovom páde začal so skupinou Wagner a jej ťažobnou spoločnosťou Meroe Gold spolupracovať Muhammád Hamdán Dagalo, veliteľ polovojenských Síl rýchlej podpory. Kým Američania sa snažili cez Egypt dotlačiť veliteľa sudánskej armády a lídra miestnej vlády Burhána do toho, aby ruských žoldnierov z krajiny vykázal, Dagalove jednotky strážili zlaté bane, v ktorých ruská firma ťažila.

Cez túto firmu sa stal šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin dôležitou postavou aj v ťažbe zlata v Sudáne, ktorý je tretím najväčším producentom tohto kovu spomedzi afrických štátov. Pre podozrenia, že z ťažby zlata sa financuje aj ruská invázia na Ukrajinu, Európska únia uvalila na firmu sankcie.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Wagnerovcom ani ruskej armáde sa zatiaľ nedarí dobyť celé mesto Bachmut. Osem mesiacov trvajúce boje si vyžiadali desaťtisíce obetí, Kyjev chce však napriek tomu mesto udržať vo svojich rukách. Pozrite si kľúčové dianie na fronte aj v Rusku z posledného týždňa.

Wagnerovcom ani ruskej armáde sa zatiaľ nedarí dobyť celé mesto Bachmut. Osem mesiacov trvajúce boje si vyžiadali desaťtisíce obetí, Kyjev chce však napriek tomu mesto udržať vo svojich rukách. Pozrite si kľúčové dianie na fronte aj v Rusku z posledného týždňa. Wagnerovci vraždili civilistov: Bývalý veliteľ wagnerovcov sa priznal, že na Ukrajine zabil päť- či šesťročné dievča strelou do hlavy. Na dlhom videu muž a ďalší niekdajší bojovník naverbovaný do Wagnerovej skupiny pripúšťajú, že v Soledare a Bachmute masovo vraždili ľudí, vrátane ukrajinských detí a seniorov. Tvrdia, že rozkazy na strieľanie vydal samotný šéf skupiny Jevgenij Prigožin.

Bývalý veliteľ wagnerovcov sa priznal, že na Ukrajine zabil päť- či šesťročné dievča strelou do hlavy. Na dlhom videu muž a ďalší niekdajší bojovník naverbovaný do Wagnerovej skupiny pripúšťajú, že v Soledare a Bachmute masovo vraždili ľudí, vrátane ukrajinských detí a seniorov. Tvrdia, že rozkazy na strieľanie vydal samotný šéf skupiny Jevgenij Prigožin. Protiofenzíva je len otázkou času: Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ Olexij Danilov vyhlásil, že Ukrajina spustí protiofenzívu proti ruským vojakom, keď bude pripravená. Dodal, že je len otázkou času, kedy Ukrajina dosiahne potrebnú úroveň vojenskej pripravenosti.

Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ Olexij Danilov vyhlásil, že Ukrajina spustí protiofenzívu proti ruským vojakom, keď bude pripravená. Dodal, že je len otázkou času, kedy Ukrajina dosiahne potrebnú úroveň vojenskej pripravenosti. Kritika meškajúcich dodávok zbraní: Oneskorenie dodávok zbraní na Ukrajinu vedie k stratám na životoch na bojisku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od stretnutia skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré bude o štyri dni v nemeckom Ramsteine, očakáva zásadné rozhodnutia.

Oneskorenie dodávok zbraní na Ukrajinu vedie k stratám na životoch na bojisku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Od stretnutia skupiny pre obranu Ukrajiny, ktoré bude o štyri dni v nemeckom Ramsteine, očakáva zásadné rozhodnutia. Nemecký Patriot na Ukrajine: Nemecko odovzdalo Ukrajine prvý systém protivzdušnej obrany Patriot aj s raketami, ktorých počet nebol spresnený. Nemecko sľúbilo Ukrajine odovzdať jednu batériu, ktorá zvyčajne obsahuje od štyroch do ôsmich odpaľovacích zariadení.

Nemecko odovzdalo Ukrajine prvý systém protivzdušnej obrany Patriot aj s raketami, ktorých počet nebol spresnený. Nemecko sľúbilo Ukrajine odovzdať jednu batériu, ktorá zvyčajne obsahuje od štyroch do ôsmich odpaľovacích zariadení. Západ sa pripravuje aj na extrém: Západní predstavitelia sa pripravujú na to, že ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na očakávanú protiofenzívu ukrajinskej armády proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine použije "všetky nástroje, ktoré mu ostávajú", vrátane jadrových hrozieb a kybernetických útokov.

Západní predstavitelia sa pripravujú na to, že ruský prezident Vladimir Putin v reakcii na očakávanú protiofenzívu ukrajinskej armády proti ruským okupačným vojskám na Ukrajine použije "všetky nástroje, ktoré mu ostávajú", vrátane jadrových hrozieb a kybernetických útokov. Putin v Chersonskej oblasti: Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojenské ústredia ruskej armády v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Šéf Kremľa si vypočul hlásenia od veliteľov vzdušných síl a armádnej skupiny Dneper, ďalší vysokopostavení príslušníci armády ho oboznámili so situáciou v Chersonskej a Záporožskej oblasti.

Ruský prezident Vladimir Putin navštívil vojenské ústredia ruskej armády v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny. Šéf Kremľa si vypočul hlásenia od veliteľov vzdušných síl a armádnej skupiny Dneper, ďalší vysokopostavení príslušníci armády ho oboznámili so situáciou v Chersonskej a Záporožskej oblasti. Gershkovich zostáva vo väzbe: Americký novinár Evan Gershkovich, ktorý v Rusku čelí obvineniu zo špionáže, zostane vo väzbe. Moskovský súd zamietol odvolanie reportéra denníka The Wall Street Journal proti jeho zadržiavaniu.

Zo zahraničných webov:

Vyskúšajte aj ďalšie newslettre od SME Výber šéfredaktorky Beaty Balogovej. Odoberať >

Jakub Filo každý týždeň zhrnie a vysvetlí aktuálne politicko-spoločenské dianie. Odoberať >

Súhrn týždňa očami Zuzany Kovačič Hanzelovej. Odoberať >

Tomáš Prokopčák vyberá najzaujímavejšie správy nielen z vedy. Odoberať >

Víkendový výber dobrého čítania. Odoberať >

Minister Vlčan: Časy lacných potravín sa nadobro skončili

Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Koncom marca minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan spoločne s obchodnými reťazcami predstavil iniciatívu zastropovania cien vybraných potravín.

Jej cieľom bolo zatlačiť na rekordnú potravinovú infláciu, ktorá vo februári dosiahla 30 percent.

Zoznamy zastropovaných potravín však vyvolali zmiešané pocity. Namiesto ovocia a zeleniny obsahujú víno, pivo, sardinky v oleji a ďalšie potraviny, ktoré spotrebitelia zvyčajne nezaraďujú do základného nákupu.

Šéf rezortu pôdohospodárstva výber reťazcov obhajuje. „Je na slobodnom rozhodnutí každého reťazca, ktoré potraviny sa doň rozhodne zaradiť,“ hovorí Vlčan v rozhovore pre INDEX.

V krátkosti z ekonomiky:

Veto mimoriadnych opatrení pri stavbe diaľnic: Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Novela by z procesov vylúčila ekonomickú kontrolu Útvaru hodnoty za peniaze.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá pre vážne pochybnosti, či sa schválený zákon nedostáva do rozporu s ústavnými pravidlami rozpočtovej zodpovednosti. Novela by z procesov vylúčila ekonomickú kontrolu Útvaru hodnoty za peniaze. Železnice prebrali maniere developerov: Fenomén skrytých cenoviek pri predaji nehnuteľností sa na trhu rozmohol v posledných rokoch. Pristúpili k nemu viacerí developeri. Okrem iného sa tak vyhli tomu, že verejnosť nevie odsledovať, ako často zvyšujú ceny. Tento postup však nevyužívajú len súkromníci. Už aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia skúša, akú cenu nehnuteľností určí trh.

Fenomén skrytých cenoviek pri predaji nehnuteľností sa na trhu rozmohol v posledných rokoch. Pristúpili k nemu viacerí developeri. Okrem iného sa tak vyhli tomu, že verejnosť nevie odsledovať, ako často zvyšujú ceny. Tento postup však nevyužívajú len súkromníci. Už aj Železničná spoločnosť Cargo Slovakia skúša, akú cenu nehnuteľností určí trh. Veľké plány v Banskej Bystrici nevyšli: Ak by išlo všetko podľa tých najsmelších plánov, Banská Bystrica by sa dnes pýšila moderným kultúrnym centrom. Spoločnosť VAV invest naplánovala ešte v roku 2007 premenu tamojšieho kultúrneho domu na moderné centrum mesta. Výsledkom však je, že Banskobystričania nemajú žiadne centrum.

Keď sa Hamšík objavil, zatvárali obchody. Lobotka takmer nevychádza z domu

Marek Hamšík a Stanislav Lobotka (zdroj: TASR)

Keď vybehol medzi bežných ľudí v Neapole, na hlavu si Marek Hamšík natiahol čapicu, maskoval sa, aby ho nik nespoznal.

„Keď sa presunul na nákupy do mesta, obchod museli zavrieť – iba tak si mohol pokojne nakúpiť. Inak by tam fanúšikovia ihneď vbehli. Videl som to niekoľkokrát na vlastné oči. Pred obchodom zrazu čakalo tisíc ľudí. A tváre mali prilepené na výklad,“ vravel v minulosti pre SME Richard Hamšík – otec slávneho futbalistu.

Raz dokonca musela prísť polícia a Hamšíka eskortovať. Do nákupného centra chodil iba ráno, okolo desiatej.

Niečo podobné dnes zažíva v Neapole jeho krajan Stanislav Lobotka. Má ešte prísnejší režim. Je to život v ešte väčšej bubline, ako zažíval Hamšík. „Stanko nemôže chodiť len tak po Neapole, musí byť vopred všetko dohodnuté a zabezpečené. To inak nejde,“ hovorí jeho agent Branislav Jašurek.

Lobotka síce hráva za Neapol, ale v meste sa voľne pohybovať nemôže. „Skôr sa tomu vyhýbam, radšej som doma. Keď však kdesi idem, tak sa radšej maskujem. Neviem, či by to inak bolo pre mňa bezpečné,“ priznal Lobotka pre Sportnet.

Ďalšie športové správy Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vďaka psovi či mačke sa dieťa môže vyhnúť potravinovým alergiám

Kontakt so psom a mačkou môže znižovať potravinové alergie. (zdroj: Adobe Stock)

Starostlivosť o zvieratá nie je len o túlení na gauči s mačkou či psom. Zvieratko potrebuje aj vašu pozornosť a čas. A keď má do rodiny pribudnúť dieťa, môže sa začať diskusia o tom, či si zviera pár ponechá.

Jedným z dôvodov proti je, okrem možného nedostatku času, aj obava z alergie. Nová japonská štúdia publikovaná vo vedeckom časopise Plos One však prišla s protiargumentom.

Podľa nej deti žijúce v domácnosti s mačkami či psami čelia menšiemu riziku výskytu potravinových alergií. V prípade mačiek o 13 a psov o 16 percent. Výskumníci ich pritom porovnávali s deťmi, ktoré vyrastali v domácnosti bez zvieracích spoločníkov.

Štúdia poukazuje na to, že súvislosť medzi prítomnosťou domácich zvierat počas vývoja plodu alebo raného detstva a rizikom výskytu potravinových alergií do troch rokov sa líši v závislosti od kombinácie dvoch faktorov: druhu domáceho zvieraťa a typu alergénu.

V krátkosti o zdraví:

Život so zriedkavým ochorením očí: Pacientom s pigmentovou degeneráciou sietnice sa postupne zhoršuje zrak, až ho stratia. Očný chirurg Peter Böhm vysvetľuje, že ochorenie je vrodené a postihuje fotoreceptory, čiže svetlo-citlivé bunky sietnice a následne aj ďalšie vrstvy sietnice. Výsledkom je predčasné odumieranie buniek.

Pacientom s pigmentovou degeneráciou sietnice sa postupne zhoršuje zrak, až ho stratia. Očný chirurg Peter Böhm vysvetľuje, že ochorenie je vrodené a postihuje fotoreceptory, čiže svetlo-citlivé bunky sietnice a následne aj ďalšie vrstvy sietnice. Výsledkom je predčasné odumieranie buniek. Čo hovorí veda o čaji matča: Matča čaj existuje už stáročia, no popularitu si získal až v uplynulých rokoch. Medzi obľúbené tvrdenia, prečo by ste mali tento nápoj uprednostniť, patrí, že je údajne zdraviu prospešnejší než zelený čaj. Odborníci upozorňujú, že výskumy o matči sú ešte len v začiatkoch a stále o nej ešte veľa nevieme. Vo svojom texte však zhrnuli výsledky aktuálneho bádania.

Matča čaj existuje už stáročia, no popularitu si získal až v uplynulých rokoch. Medzi obľúbené tvrdenia, prečo by ste mali tento nápoj uprednostniť, patrí, že je údajne zdraviu prospešnejší než zelený čaj. Odborníci upozorňujú, že výskumy o matči sú ešte len v začiatkoch a stále o nej ešte veľa nevieme. Vo svojom texte však zhrnuli výsledky aktuálneho bádania. Nebezpečné vapovanie u detí: Počet fajčiarov tabakových výrobkov na Slovensku klesá, do popredia sa dostávajú najmä elektronické cigarety a zahrievané tabakové výrobky. Ohrozenou skupinou v súvislosti s novovznikajúcimi produktmi sú najmä mladí ľudia. Školy a rodičia majú teraz reálnu príležitosť zasiahnuť a pomôcť mladým ľuďom vyhnúť sa vážnym dôsledkom spojenými s vapingom.

Podcasty SME

Vizita: Nazývali ho aj ochorením pisárok. Syndróm karpálneho tunela sa dnes spája s pásovou výrobou

Nazývali ho aj ochorením pisárok. Syndróm karpálneho tunela sa dnes spája s pásovou výrobou Pravidelná dávka: Nepriateľom otvorenej spoločnosti je tabuizácia a nekritickosť

Nepriateľom otvorenej spoločnosti je tabuizácia a nekritickosť Všesvet: Odporúča vyskúšať kariéru letušky komukoľvek. Slovenka Veronika hovorí, že jazyk nie je problém

Karikatúra

Atómová tlačovka. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Smažená ryba v pivnom cestíčku. (zdroj: Fotolia)

Kuracie aj bravčové, z rýb aj z tofu. Pripravte si obľúbené rezne v cestíčku.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Vychutnajte si novú sezónu formuly 1 s unikátnou knihou Šampióni. Nájdete v nej príbehy všetkých 34 majstrov sveta F1 a viac ako tri stovky skvelých fotografií.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.